Tập Cận Bình Xích Lại Gần Hơn Với Bắc Hàn

Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang muốn qua lại thân thiết hơn, ngụ ý rằng TQ có thể sẽ giúp Bắc Hàn né các lệnh trừng phạt quốc tế. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(SEOUL, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Theo bản tin của KCNA hôm thứ Ba, Tập Cận Bình đang muốn tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Hàn.

KCNA cho biết Tập đã gửi điện mừng tới Kim Jong Un trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Bắc Hàn. Trong đó, Tập cho biết: “Phía TQ sẵn sàng chung tay cùng phía DPRK (Bắc Hàn) để phát triển tình hữu nghị TQ-Bắc Hàn và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai quốc gia, thông qua trao đổi chiến lược, đẩy mạnh các chuyến thăm và mở rộng hợp tác.”

Đầu tháng 9, Tập và Kim đã hội ngộ tại Bắc Kinh sau sáu năm. Kim đến để tham dự lễ duyệt binh của TQ. Tập nhân dịp này kêu gọi Bắc Hàn phối hợp với TQ nhiều hơn trong các vấn đề ở khu vực và toàn cầu.

Theo các chuyên gia phân tích, chuyến đi này của Kim có thể giúp hàn gắn quan hệ đang căng thẳng với Bắc Kinh (vì thời gian qua Bắc Hàn đã tăng cường quan hệ với Nga). Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Bình Nhưỡng xin viện trợ kinh tế (từ TQ).

Trong lễ duyệt binh, cảnh Kim đi cùng, nói chuyện với Tập và Putin đã được chụp lại, càng cho thấy rõ thông điệp mà TQ muốn truyền đi: khoe khoang sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình.

Ngay sau khi trở về nước, Kim đã tới thị sát buổi thử nghiệm “động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy mạnh” (high-thrust solid-fuel engine) làm từ sợi carbon. Kim gọi đây là một “bước ngoặt quan trọng” trong việc phát triển và mở rộng các lực lượng nguyên tử chiến lược của Bắc Hàn.