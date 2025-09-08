Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện Đã Công Bố Bức Thư Trump Viết Mừng Sinh Nhật Epstein
Sáng nay Thứ Hai 8/9, các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố bức thư đầy hình ảnh “gợi cảm" gửi Jeffrey Epstein, có chữ ký của Donald Trump trên đó.
Hàng loạt các hãng truyền thông lớn loan tin kèm lá thư mà Trump từng nói rằng mình không phải là tác giả.
Bức thư được công bố là nội dung trong album ảnh sinh nhật năm 2003 được biên soạn cho sinh nhật của Epstein, kẻ bị cáo buộc buôn bán tình d-ụ-c. Tổng thống đã phủ nhận tất cả liên quan đến nó. Các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã nhận được một bản sao của album này, là một phần của loạt tài liệu từ di sản của Epstein.
Tòa Bạch Ốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ AP.
Sau khi bức thư được công bố, Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc Taylor Budowich đã đăng ảnh chữ ký của Trump lên X, dẫn thêm danh khoản của The Wall Street Journal, News Corp., với dòng chữ: "Đã đến lúc @newscorp mở cuốn sổ chi phiếu đó ra, đó không phải là chữ ký của tổng thống. PHỈ BÁNG!”
Theo AP, bức thư do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố không khác với những gì tờ The Wall Street Journal từng mô tả rong bài báo của mình.
Bức thư mang tên và chữ ký của Trump, bao gồm nội dung được đóng khung bởi một phác thảo vẽ tay về một người phụ nữ đầy đặn.
"Một người bạn là một điều tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật — và mong rằng mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác," bức thư viết.
