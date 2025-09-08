Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Trump Bãi Nhiệm Ủy Viên FTC

Rebecca Kelly Slaughter - Tối Cao Pháp Viện







(Thứ Hai, 8 tháng 9) Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm một ủy viên của Ủy hội Thương mại Liên bang (FTC), bất chấp luật liên bang hạn chế quyền kiểm soát cơ quan này của Bạch Ốc. Lệnh do Chánh án John Roberts ban hành đã tạm ngưng phán quyết của một thẩm phán liên bang vốn phục hồi chức vụ cho Rebecca Kelly Slaughter, trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử, theo NBC News.





Slaughter cùng Alvaro Bedoya, hai ủy viên thuộc phía Dân Chủ trong số năm thành viên FTC, đã bị Trump bãi nhiệm hồi tháng 3. Bedoya sau đó rút khỏi vụ kiện, còn Slaughter tiếp tục tranh tụng. Tòa sơ thẩm và Tòa Phúc thẩm Khu vực Đặc khu Columbia trước đây đều dựa trên tiền lệ năm 1935 (Humphrey’s Executor v. United States) để cho rằng Tổng thống không thể sa thải ủy viên FTC nếu không có lý do về “thiếu năng lực, lơ là bổn phận, hay sai phạm công vụ”.

Tối Cao Pháp Viện trong những năm gần đây đã nhiều lần làm suy yếu các biện pháp bảo vệ tính độc lập của các cơ quan liên bang, với lập luận rằng các hạn chế bãi nhiệm xâm phạm quyền điều hành của Tổng thống theo Hiến pháp. Năm nay, Trump cũng tìm cách thay đổi nhân sự ở các cơ quan độc lập khác và đã được tòa cho phép.





FTC gồm năm ủy viên, nhiệm kỳ bảy năm, với quy định không quá ba người từ cùng một chính đảng. Slaughter và Bedoya đều là thành viên Dân Chủ, trong đó Bedoya do Trump bổ nhiệm năm 2018 và sau đó được Joe Biden tái bổ nhiệm năm 2024.