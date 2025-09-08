Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Hai 8 tháng 9

Tòa Giữ Nguyên Bản Án 83,3 Triệu Phạt Trump Trong Vụ E. Jean Carroll.

Trump Nói Sẽ Trừng Phạt Nga Sau Khi Putin Mở Cuộc Không Kích Lớn Nhất.

Cố Vấn Kinh Tế Bạch Ốc Nói Fed Phải Hoàn Toàn Độc Lập Với Chính Trị.

Trump Giảm Nhẹ Tuyên Bố Về Chicago, Nói Chỉ Muốn ‘Dọn Sạch’ Thành Phố.

Nga Đẩy Mạnh Chiến Dịch Tin Giả Ở Moldova.

Chủ Tịch Hạ Viện Johnson Rút Lại Lời Nói Trump Là “Người Cung Cấp Tin Cho FBI” Trong Hồ Sơ Epstein.

Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ở Jerusalem Đòi Netanyahu Ký Thỏa Thuận Trao Trả Con Tin.

Báo Động Trong Chiến Dịch Chống Điện Gió Của Trump.

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rand Paul Công Kích Phó Tổng Thống JD Vance Vụ Không Kích Venezuela.

Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Đảo Chiều Trong Khối Cử Tri Da Trắng.

Thuốc Trung Quốc Đe Dọa Ngôi Vị Sinh Học Mỹ.

Ngân Hàng Thế Giới Hạ Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Xuống 6,6% Vì Thuế Quan Mỹ.

Ngay Cả Người Cao Niên Cũng Khó Được Tiêm Chủng Giữa Lúc COVID Tăng Mạnh



*





Ảnh nền: Người biểu tình hò reo khi Carroll đến tòa liên bang Manhattan ngày 25 tháng 1, 2024. Photo by Spencer Platt/Getty Images.





Tòa Giữ Nguyên Bản Án 83,3 Triệu Phạt Trump Trong Vụ E. Jean Carroll





Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 2 tại Manhattan hôm thứ Hai đã bác đơn kháng cáo của Tổng thống Donald Trump, giữ nguyên phán quyết buộc ông bồi thường 83,3 triệu Mỹ kim cho nhà văn E. Jean Carroll vì làm tổn hại danh dự của bà khi phủ nhận cáo buộc bị hiếp từ năm 1996.





Trump lập luận rằng ông được hưởng quyền miễn trừ tổng thống và phán quyết tháng 1/2024 cần bị hủy bỏ, nhưng tòa không chấp nhận. Trước đó, hồi tháng 6, cùng tòa này cũng đã giữ nguyên bản án riêng 5 triệu Mỹ kim trong vụ Carroll kiện về phỉ báng và tấn công tình dục.

Carroll, nay 81 tuổi, từng là cây bút của tạp chí Elle, nói rằng bị Trump tấn công trong phòng thử đồ ở cửa hàng Bergdorf Goodman. Trump phủ nhận, nói bà “không phải gu của tôi” và bịa chuyện để bán sách. Những phát ngôn này khiến bồi thẩm đoàn kết luận ông phỉ báng và phải bồi thường, trong đó có 65 triệu Mỹ kim tiền phạt.





Trong đơn kháng cáo mới, Trump viện dẫn quyết định của Tối cao Pháp viện tháng 7/2024 về quyền miễn trừ hình sự cho tổng thống, nhưng tòa cho rằng điều đó không áp dụng cho vụ kiện dân sự này. Carroll đã xuất bản hồi ký mới “Not My Type: One Woman vs. a President”, kể lại hành trình pháp lý của bà đối đầu với Trump.

Chính Quyền Trump Yêu Cầu Tối Cao Pháp Viện Cho Đóng Băng Hàng Tỉ Mỹ Kim Viện Trợ Nước Ngoài

Chính quyền Trump hôm thứ Hai đã gửi đơn khẩn lên Tối cao Pháp viện xin cho phép giữ nguyên lệnh đóng băng hàng chục tỉ Mỹ kim viện trợ nước ngoài, bao gồm thực phẩm, thuốc men và hỗ trợ phát triển. Động thái này diễn ra sau khi tòa phúc thẩm bác yêu cầu ngăn lệnh buộc chính phủ phải giải ngân trước ngày 30 tháng 9.

Từ đầu nhiệm kỳ hai, Trump liên tục tuyên bố có quyền đơn phương chặn các khoản chi mà Quốc hội đã thông qua, cho là lãng phí hoặc trái với “giá trị” của chính quyền. Ước tính tổng cộng 430 tỉ Mỹ kim ngân sách liên bang hiện bị treo, trong đó có khoảng 30 tỉ Mỹ kim viện trợ qua Bộ Ngoại Giao và USAID.

Các tổ chức y tế toàn cầu cảnh báo việc cắt viện trợ có thể dẫn tới hàng triệu ca tử vong, với hơn 60.000 tấn thực phẩm cứu trợ đang chất đống trong kho. Tranh tụng pháp lý kéo dài nhiều tháng qua, nay quay lại Tối cao Pháp viện và được xem là thử thách lớn nhất cho tuyên bố quyền lực chi tiêu của Tổng thống.

Trump Nói Sẽ Trừng Phạt Nga Sau Khi Putin Mở Cuộc Không Kích Lớn Nhất





Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp thêm trừng phạt sau khi Nga mở cuộc không kích lớn nhất từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, đốt cháy trụ sở chính phủ ở Kyiv và giết ít nhất 5 người, trong đó có một trẻ sơ sinh, theo The New York Times. Bộ Quốc Phòng Ukraine nói Nga dùng hơn 800 UAV Shahed, 9 hỏa tiễn Iskander-K và 4 Iskander-M, đánh trúng nhiều khu dân cư và làm 44 người bị thương. Đây là lần đầu tiên trụ sở chính phủ trung ương Kyiv trúng đòn, và là đợt tấn công lớn thứ hai trong hai tuần, diễn ra sau hội nghị Alaska giữa Trump và Putin bất thành.





Trump trả lời ngắn gọn “Yeah, I am” khi được hỏi về việc trừng phạt. Đặc sứ Keith Kellogg viết Nga đang leo thang “không mang tín hiệu hòa đàm”. Zelensky gọi đây là “tội ác cố ý” và kêu gọi Trump hành động, cho biết đã bàn với Macron về tăng cường phòng không. Sau hội nghị Alaska, Trump nói muốn sắp xếp gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky, nhưng Lavrov phủ nhận.





Ngoài Kyiv, các thành phố Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odessa cũng bị tấn công. Vụ oanh kích diễn ra ngay sau hội nghị Paris với hơn 30 quốc gia ủng hộ Ukraine. Macron tuyên bố nếu Mạc Tư Khoa không tôn trọng điều kiện, Âu-Mỹ sẽ “tiến thêm”.





Vụ oanh kích xảy ra chỉ vài ngày sau hội nghị của các nước ủng hộ Ukraine tại Paris, với sự tham dự của hơn 30 quốc gia. Đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff có mặt, trong đó Zelensky gửi lời “cảm ơn đặc biệt” đến Trump vì “mọi nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh và sự sẵn sàng của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine.”





Tại hội nghị này, Macron và nhiều lãnh đạo châu Âu cáo buộc Nga trì hoãn đàm phán: “Nếu Mạc Tư Khoa không tôn trọng điều kiện, chúng ta sẽ phải tiến thêm một bước cùng với Mỹ. Luận điểm then chốt là không có giới hạn nào trong việc bảo vệ Ukraine,” Macron tuyên bố.





Cố Vấn Kinh Tế Bạch Ốc Nói Fed Phải Hoàn Toàn Độc Lập Với Chính Trị





Kevin Hassett, Giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, hôm Chủ nhật khẳng định chính sách tiền tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) “cần phải hoàn toàn độc lập khỏi mọi ảnh hưởng chính trị – kể cả từ Tổng thống Donald Trump.”





Phát biểu trên chương trình “Face the Nation,” Hassett nói: “Thực tế cho thấy những quốc gia để lãnh đạo kiểm soát ngân hàng trung ương đều rơi vào lạm phát và gây khổ sở cho dân. Điều đó đã được chứng minh nhiều lần.”





Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump cho biết ông đang cân nhắc ba ứng viên để thay Powell. Trong thời gian qua, Powell chịu nhiều áp lực từ Trump yêu cầu hạ lãi suất, khiến dư luận nghi ngờ về tính độc lập của Fed.





Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent trong một bài viết trên Wall Street Journal cho rằng “sự phình to và lệch sứ mạng” đang đe dọa Fed. Hassett nói ông đồng tình với quan điểm của Bessent, nhưng không cam kết sẽ thực hiện nếu trở thành chủ tịch Fed.





Danh sách ứng viên của Trump ngoài Hassett còn có Thống đốc Fed Christopher Waller và cựu Thống đốc Kevin Warsh. Trong khi đó, việc Trump tìm cách loại Thống đốc Lisa Cook và đưa các cố vấn thân cận vào hội đồng đã làm dấy lên lo ngại Tòa Bạch Ốc muốn kiểm soát cơ quan vốn dĩ độc lập này.

Theo thăm dò của CBS News, 68% dân Mỹ muốn Fed hoàn toàn độc lập với Trump, trong khi 59% cử tri Cộng Hòa lại cho rằng Fed nên đi theo định hướng của tổng thống.

Trump Giảm Nhẹ Tuyên Bố Về Chicago, Nói Chỉ Muốn ‘Dọn Sạch’ Thành Phố





Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật lên tiếng giải thích về bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó ông viết Chicago “sắp biết vì sao gọi là Bộ Chiến Tranh.” Trump nói ông không hề đe dọa tuyên chiến với thành phố, mà chỉ muốn “dọn sạch” tội phạm, theo tờ The New York Times.





Nói chuyện với báo chí trước khi rời Bạch Ốc đi xem giải U.S. Open, Trump nói: “Chúng ta không phải đi đánh nhau, chúng ta chỉ đi dọn dẹp thành phố, để mỗi cuối tuần không còn chết năm mạng. Đó không phải chiến tranh, đó là lẽ thường.”





Hôm trước đó, ông đăng kèm hình trực thăng, khói lửa và đường chân trời Chicago, đặt tên “Chipocalypse Now,” gợi nhắc phim “Apocalypse Now.” Bài đăng làm dấy lên lo ngại vì Trump nhiều lần hứa đưa quân đội và Vệ Binh Quốc Gia đến các thành phố do Dân Chủ lãnh đạo để đối phó tội phạm và di dân lậu. Hồi tháng 8 ông đã triển khai quân ở Washington D.C., tháng 6 tại Los Angeles.





Thống đốc Illinois JB Pritzker phản đối dữ dội, gọi Trump là “kẻ độc tài tập sự.” Ông viết: “Tổng thống Hoa Kỳ đang đe dọa một thành phố ở Mỹ. Đây không phải chuyện đùa, cũng không phải chuyện bình thường.”





Tom Homan, ủy viên biên giới của Bạch Ốc, nói trên CNN rằng lời lẽ của Trump bị hiểu sai. Ông giải thích ý của Trump là “tuyên chiến với tội phạm và di dân bất hợp pháp.” Homan cũng cho biết Vệ Binh Quốc Gia có thể sẽ được đưa đến Chicago ngay trong tuần này, nhưng chưa xác định số quân.

Nga Đẩy Mạnh Chiến Dịch Tin Giả Ở Moldova





Từ khi trở lại Bạch Ốc hồi tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã tháo bỏ các chương trình chống tin giả của Mỹ, trong khi Nga gia tăng chiến dịch tung thông tin sai lệch.





Moldova, quốc gia nhỏ ở sát Ukraine, sẽ bầu cử quốc hội cuối tháng này. Giới nghiên cứu cho biết Nga đang tràn ngập mạng xã hội bằng các bài đăng, video và trang mạng giả, nhiều nội dung tạo bằng trí tuệ nhân tạo, để tấn công Tổng thống Maia Sandu và hỗ trợ các đảng thân Mạc Tư Khoa.





WatchDog, nhóm nghiên cứu tại Moldova, phát hiện hơn 900 tài khoản gắn với Nga hoạt động trên TikTok, Facebook, Telegram và YouTube. Cảnh sát quốc gia cảnh báo “mỗi ngày có hàng trăm tài khoản mới lập ra để thao túng dư luận.” TikTok xác nhận đã đóng hơn 300 tài khoản giả với hơn 100.000 người theo dõi.





Tổng thống Sandu cảnh báo Kremlin dùng cả công khai lẫn bí mật để can thiệp, kể cả thông qua doanh nhân Ilan Shor đang trốn tại Nga. Bà nói chiến dịch này “đe dọa trực tiếp an ninh, chủ quyền và tương lai Âu châu của Moldova.”





Các chuyên gia nhận định những thông điệp từ Nga thường mang màu sắc kỳ thị phụ nữ, chống đồng tính, phù hợp với luận điệu “giá trị truyền thống” của Putin – điều mà giới cánh hữu Mỹ, trong đó có Trump, cũng hưởng ứng.

Chủ Tịch Hạ Viện Johnson Rút Lại Lời Nói Trump Là “Người Cung Cấp Tin Cho FBI” Trong Hồ Sơ Epstein





Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa – Louisiana) hôm Chủ nhật đã rút lại phát biểu gây tranh cãi khi ông từng nói Tổng thống Donald Trump là “người cung cấp tin cho FBI” trong hồ sơ của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, theo The Washington Post.





Tuần trước, Johnson nói Trump quan tâm sâu sắc đến các tội ác của Epstein và “đã là người cung cấp tin cho FBI để giúp phanh phui.” Nhưng văn phòng Johnson hôm Chủ nhật ra thông cáo chỉnh lại, cho rằng ông chỉ nhắc lại lời luật sư của các nạn nhân, người đã mô tả Trump là người duy nhất hơn mười năm trước sẵn sàng hỗ trợ công tố viên.





Hiện nay, Dân Chủ cùng một số ít Cộng Hòa đang thúc đẩy dự luật “Epstein Files Transparency Act” nhằm buộc chính quyền Trump công bố thêm tài liệu về đường dây buôn người và lạm dụng tình dục của Epstein. Hơn chục nạn nhân đã điều trần trước Quốc hội tuần qua, kể lại những gì họ phải chịu từ Epstein và Ghislaine Maxwell.





Luật sư Brad Edwards, người đại diện cho nhiều nạn nhân, cho biết Trump từng tỏ ra ủng hộ năm 2009 và “đã giúp” bằng cách cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc điều tra khi đó. Nhưng ông Edwards nói Trump hiện nay đã đổi thái độ, gọi các yêu cầu công bố hồ sơ Epstein là “trò lừa bịp của Dân Chủ.”

Một số nạn nhân nói việc Trump gọi những gì họ trải qua là “trò lừa bịp” đã khiến họ đau lòng. “Đây không phải ‘hoax’. Đây là vết thương thật,” Haley Robson, một cử tri Cộng Hòa, nhấn mạnh.





Dân biểu Thomas Massie (Cộng Hòa – Kentucky), đồng bảo trợ dự luật, cho rằng việc luật sư của nạn nhân nói Trump “đã giúp” không đồng nghĩa với việc ông là người cung cấp tin cho FBI. Chỉ có ba nghị sĩ Cộng Hòa khác ủng hộ dự luật này, trong khi gần như toàn bộ Dân Chủ đều ký tên. Dân biểu Nancy Mace (Cộng Hòa – South Carolina) thì lên tiếng bênh vực Trump, nhấn mạnh ông là người đã trục xuất Epstein khỏi Mar-a-Lago và “cam kết bảo vệ phụ nữ và trẻ em.”





Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ở Jerusalem Đòi Netanyahu Ký Thỏa Thuận Trao Trả Con Tin





Hơn 15.000 người đã tập trung tại Quảng Trường Paris ở Jerusalem và tại Tel Aviv hôm cuối tuần, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và đồng ý trao đổi để đưa những con tin còn lại về nước. Hiện Hamas vẫn giam giữ 48 người, trong đó khoảng 20 được tin còn sống.





Gia đình con tin cho rằng việc mở rộng chiến dịch quân sự sẽ làm tăng nguy hiểm cho thân nhân của họ. Một số tướng lãnh từng phục vụ trong quân đội Israel cũng nhận định lực lượng phòng vệ Israel (IDF) khó đạt thêm thắng lợi quân sự mà không làm tình hình nhân đạo tồi tệ hơn. Tuy nhiên, chính phủ Netanyahu vẫn thúc đẩy kế hoạch tràn vào Gaza City và tuyên bố phải toàn thắng Hamas mới có thể giải thoát con tin.





Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz liên tục đăng tải hình ảnh cao ốc ở Gaza bị phá hủy, gọi đó là căn cứ chỉ huy của Hamas, bất chấp lời tố cáo từ phía Palestine rằng trong đó có nhiều thường dân lánh nạn. Cùng lúc, nhiều nước châu Âu như Đan Mạch kêu gọi Israel ngừng tấn công và trở lại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar phản bác, đồng thời cảnh báo việc một số quốc gia Âu châu định công nhận nhà nước Palestine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Ông cho hay đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và được Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee nhấn mạnh chính quyền Trump sẽ không áp đặt lên quyết định của Israel.

Báo Động Trong Chiến Dịch Chống Điện Gió Của Trump





Tuần qua, chính quyền Trump đã nộp hồ sơ hủy giấy phép của hai dự án điện gió ngoài khơi New England trị giá gần 15 tỉ Mỹ kim. Các dự án này từng được xem là thành quả lớn cho khu vực, vừa tạo công ăn việc làm, vừa bổ sung nguồn điện trong lúc nhu cầu tăng cao. Quyết định hủy bỏ không chỉ là đòn giáng vào năng lượng sạch, mà còn đánh thẳng vào nguyên tắc thị trường tự do. Khác với các chính quyền trước chỉ thay đổi mức trợ cấp hay quy định, việc can thiệp vào những công trình đã được phê chuẩn và đang xây dựng tạo ra mức bất định chưa từng có, khiến các nhà đầu tư lớn phải dè dặt vì rủi ro tùy thuộc vào ý chí chính trị.





Trong giới năng lượng, điện gió vốn bị coi là yếu thế hơn so với mặt trời hay pin lưu trữ. Nhưng tốc độ và quy mô mà chính quyền Trump tìm cách triệt tiêu cho thấy không có ngành nào được an toàn. Thái độ chống điện gió của Trump đã có từ khi ông còn làm chủ đất đai, từng kiện tụng rằng các tuabin gió ở Scotland làm xấu cảnh quan sân golf. Suốt nhiều năm, ông liên tục công kích điện gió với đủ lý lẽ, từ “giết chim” cho tới “xấu xí”.





Khác với nhiệm kỳ đầu còn chần chừ, lần này Trump hành động dồn dập: ngưng cấp phép mới cho điện gió ngoài khơi, rà soát lại hợp đồng thuê đất liên bang, cắt giảm thuế ưu đãi năng lượng sạch, áp thuế vào linh kiện điện gió, và mở điều tra an ninh quốc gia về điện gió ngoài khơi. Đặc biệt, chính quyền còn trực tiếp chặn các dự án đã được phép. Revolution Wind ở New England, đã xây xong 80%, bị lệnh ngưng thi công hồi tháng 8 với lý do an ninh. Empire Wind ngoài khơi New York cũng bị đình chỉ, cho đến khi tiểu bang đồng ý một đường ống khí đốt mới.





Phòng Thương Mại Hoa Kỳ – vốn gắn bó lâu năm với đảng Cộng Hòa – cảnh báo: “Các dự án năng lượng đã được phép không thể bị dừng ở giai đoạn cuối như vậy. Hôm nay hủy điện gió, ngày mai có thể gây bất định cho mọi ngành năng lượng.” Thông điệp từ Bạch Ốc lúc này rất rõ, thành bại của một dự án lớn tùy thuộc vào ý muốn của Trump. Điều đó không chỉ cản trở đầu tư cho chuyển đổi năng lượng, mà còn đe dọa việc xây dựng hạ tầng cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và ứng phó khí hậu, theo tạp chí Time.

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rand Paul Công Kích Phó Tổng Thống JD Vance Vụ Không Kích Venezuela





Nội bộ Cộng Hòa lại nổi sóng sau khi chính quyền Trump ca ngợi cuộc tấn công quân sự giết 11 nghi can thuộc băng ma túy Venezuela Tren de Agua trên vùng biển Caribe. Phó Tổng Thống JD Vance gọi đây là “cách sử dụng quân đội cao nhất và tốt nhất”, bất chấp lời cáo buộc là “tội ác chiến tranh”. Khi bị chất vấn, Vance đáp: “Tôi chẳng quan tâm quý vị gọi nó là gì.”





Thượng nghị sĩ Kentucky Rand Paul phản pháo ngay, mỉa mai ông là “JD ‘không cần biết’ Vance”, và viết trên X: “Thật đáng khinh khi tôn vinh việc giết người không qua xét xử.” Ông còn so sánh với nhân vật trong tiểu thuyết Giết Con Chim Nhại, nhắc rằng việc hành quyết không qua tòa án đi ngược tinh thần pháp luật, tờ The Daily Beast tường thuật.





Các chuyên gia pháp lý và đối lập, kể cả Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tim Kaine, cho rằng vụ tấn công có thể vi phạm luật trong nước lẫn quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Trump xem đây là một bước tiến trong chiến dịch chống cartel Nam Mỹ, đồng thời treo thưởng 50 triệu Mỹ kim cho ai bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.





Ngoài Rand Paul, nhiều tiếng nói chống MAGA cũng lên án Vance, cho rằng phát ngôn của ông càng phơi bày chia rẽ trong nội bộ Cộng Hòa, vốn đang dồn thêm áp lực lên chính quyền về tính hợp pháp của cuộc không kích.

Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Đảo Chiều Trong Khối Cử Tri Da Trắng





Kết quả thăm dò mới của The Economist/YouGov cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri da trắng đã tăng trở lại, sau khi từng giảm xuống mức thấp kỷ lục hồi tháng 7. Tỉ lệ đồng thuận hiện ở mức dương, với 51% ủng hộ và 45% phản đối, so với mức -2 điểm hai tháng trước.





Cử tri da trắng từ lâu là nền tảng của Trump: hơn 8 trên 10 người bầu cho ông năm 2024 là da trắng, và trong ba kỳ bầu cử liên tiếp (2016, 2020, 2024), trên nửa số cử tri da trắng đều chọn ông, theo Pew Research Center. Việc giữ vững khối cử tri này được xem là sống còn cho đảng Cộng Hòa trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.





Tuy nhiên, các khảo sát khác lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn. Thăm dò của The Times ghi nhận tỉ lệ không hài lòng với Trump tăng từ 52% hồi tháng 4 lên 57% vào tháng 7. Thăm dò của Quinnipiac cũng cho thấy mức ủng hộ ông chỉ 37%, với 55% phản đối – mức thấp nhất từ trước đến nay theo cơ quan này. Ngoài ra, tỉ lệ ủng hộ của Trump trong nhóm cử tri nông thôn lại sụt giảm.





Giới quan sát cho rằng sự đảo chiều trong nhóm cử tri da trắng có thể phản ánh một khuynh hướng sâu xa hơn về phân cực chủng tộc trong xã hội Mỹ. William F. Hall, giáo sư chính trị tại Đại học Webster, cảnh báo rằng sự gia tăng ủng hộ này “cũng có thể là dấu hiệu của một xu thế đáng lo hơn, khi phân hóa và căng thẳng giữa các nhóm chủng tộc, sắc tộc ngày càng lún sâu.”





Các chuyên gia dự đoán mức độ ủng hộ của Trump sẽ tiếp tục biến động theo từng nhóm cử tri trong thời gian tới, khi nhiệm kỳ của ông bước vào giai đoạn kế tiếp.

Thuốc Trung Quốc Đe Dọa Ngôi Vị Sinh Học Mỹ





Các thỏa thuận cấp phép thuốc từ Trung Quốc gia tăng mạnh, khiến nhiều chuyên gia cảnh báo Hoa Kỳ có thể mất vị trí dẫn đầu trong ngành công nghệ sinh học. Sau hơn một thập niên đầu tư chiến lược, Bắc Kinh nay có khả năng tung ra sản phẩm y tế nhanh và rẻ hơn.





Theo Evaluate Pharma, năm nay gần 40% thỏa thuận cấp phép toàn cầu đến từ dược phẩm Trung Quốc, so với chưa tới 3% cách đây năm năm. Những tập đoàn lớn như AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly và GSK đã chi hơn 150 tỉ Mỹ kim trong năm năm qua để mua quyền sử dụng các dược phẩm mới từ Trung Quốc.





Trong khi đó, tại Mỹ, ngân sách nghiên cứu y sinh bị cắt giảm, kể cả kế hoạch giảm 40% ngân quỹ Viện Y Tế Quốc Gia và chấm dứt 500 triệu Mỹ kim cho nghiên cứu vaccine mRNA. Giới khoa học cảnh báo điều này sẽ khiến Mỹ tụt lại, mở đường cho Trung Quốc vượt lên. Quốc Hội dự kiến xem xét Đạo luật Biosecure trong mùa thu, có thể hạn chế công ty dược Trung Quốc tham gia nghiên cứu do chính phủ tài trợ.





Ngân Hàng Thế Giới Hạ Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Xuống 6,6% Vì Thuế Quan Mỹ





Ngân Hàng Thế Giới cho biết kinh tế Việt Nam năm nay chỉ còn dự báo tăng 6,6%, thay vì 6,8% như trước. Nguyên nhân chính là hàng xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế mới: 20% đối với hàng Việt Nam, và tới 40% nếu là hàng trung chuyển từ nước khác qua Việt Nam.





Sau nửa đầu năm xuất khẩu tăng mạnh, các tháng tới được dự báo sẽ chậm lại. Oxford Economics ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm 3,6% so với tháng trước, dù so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng hơn 14%.





Ngân Hàng Thế Giới dự báo tăng trưởng Việt Nam sẽ còn giảm xuống 6,1% trong năm 2026, trước khi phục hồi lại mức 6,5% vào 2027, nhờ thương mại toàn cầu khởi sắc và Việt Nam vẫn giữ lợi thế sản xuất. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảnh báo căng thẳng thương mại và xung đột quốc tế đang gây thêm áp lực lên sản xuất, lạm phát và tỷ giá.

Ngay Cả Người Cao Niên Cũng Khó Được Tiêm Chủng Giữa Lúc COVID Tăng Mạnh





Nhiều người cao niên ở Hoa Kỳ than phiền họ không được tiêm vaccine COVID-19 dù đang có làn sóng lây nhiễm mới. Một số tiệm thuốc từ chối chích ngừa nếu không có toa bác sĩ. Trường hợp ông Matthew D’Amico, 67 tuổi, và vợ 75 tuổi ở New York, bị Walgreens từ chối tiêm hôm thứ Sáu vì thiếu đơn thuốc, cho thấy ngay cả nhóm được FDA phê chuẩn (từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền) cũng gặp khó khăn, theo tờ Los Angeles Times.





Chính sách mới do Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. đưa ra đã khiến việc tiêm vaccine khó tiếp cận hơn. Người dưới 65 tuổi muốn tiêm phải chứng minh có bệnh nền hoặc có toa. Ngay cả với nhóm được duyệt, quy định lắt léo ở các bang và chuỗi nhà thuốc như CVS, Walgreens vẫn gây ách tắc. Tình trạng này diễn ra khi dữ liệu cho thấy COVID đang tăng mạnh: 14 bang và thủ đô Washington D.C. đã ở mức “rất cao” trong xét nghiệm nước thải.





Các chuyên gia cảnh báo cách tiếp cận khó khăn hiện nay có thể làm giảm số người chích ngừa, ngay khi bệnh viện bắt đầu ghi nhận thêm ca nhập viện. Trong bối cảnh CDC bị xáo trộn nhân sự và các bang miền Tây như California, Oregon, Washington, Hawaii tự lập liên minh y tế để ban hành hướng dẫn riêng, nhiều giới chức y tế cho rằng thiếu vắng sự lãnh đạo khoa học nhất quán từ liên bang đang đẩy nước Mỹ vào thế nguy hiểm.





