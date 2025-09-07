Úc: ‘Vụ Án Nấm Độc Leongatha’ – Erin Patterson Lĩnh 33 Năm Tù

Erin Patterson bị kết án, phải ngồi tù ít nhất 33 năm vì đã giết hại ba người thân của chồng cũ bằng món Beef Wellington có nấm tử thần, cùng với tội mưu sát một người khác (nạn nhân may mắn sống sót). (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(SYDNEY, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Hôm thứ Hai, Erin Patterson, một phụ nữ ở Úc Đại Lợi bị kết tội giết hại ba thân nhân cao niên bên nhà chồng cũ bằng nấm độc và đã bị tòa tuyên án 33 năm tù giam. Thẩm phán cho biết Patterson không hề tỏ ra thương xót gia đình chồng khi dọn ra món Beef Wellington có trộn nấm tử thần (death cap) cho họ ăn.

Vào tháng 7, Patterson bị kết tội vì đã sát hại mẹ chồng Gail Patterson, cha chồng Donald Patterson và dì của chồng Heather Wilkinson (chị em của bà Gail). Vụ án này được gọi là “vụ án nấm độc Leongatha,” đã nổi tiếng khắp thế giới.

Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng kết luận Patterson, 50 tuổi, phạm tội mưu sát ông Ian Wilkinson (chồng của Heather). Ông này may mắn thoát chết sau bữa ăn định mệnh năm 2023 tại nhà Patterson ở Leongatha, một thị trấn nhỏ 6,000 dân nằm cách Melbourne 135 km về phía đông nam.

Thẩm phán Christopher Beale cho biết bị cáo đã tính toán kỹ lưỡng và không hề hối hận sau khi ra tay giết người, nên cần phải có bản án nghiêm khắc.

Thẩm phán Beale phát biểu khi tuyên án tại tòa án cao nhất tiểu bang Victoria ở Melbourne: “Những gì bà gây ra đã làm tổn thương đến rất nhiều người. Bà đã đoạt đi sinh mạng của ba người, gây tổn hại sức khỏe lâu dài cho Ian Wilkinson, khiến cả gia đình Patterson và Wilkinson đau đớn tột cùng. Hơn nữa, chính những đứa con của bà cũng phải gánh chịu đau khổ khi mất đi ông bà nội.”

Sau phiên tòa, Wilkinson gửi lời cảm ơn đến cảnh sát, công tố viên đã đưa Patterson ra trước công lý, cũng như các bác sĩ, y tá đã chữa trị và chăm sóc cho ông cùng các nạn nhân khác.

Phải giam riêng

Tại phiên tòa trước khi tuyên án, luật sư bào chữa Colin Mandy đã thỉnh cầu thẩm phán Beale áp dụng bản án có thời hạn không được xin ân xá (non-parole period), để Patterson có cơ hội được xem xét ân xá về sau. Do quá tai tiếng, nên cuộc sống trong tù của bà sẽ “khó khăn” hơn các tù nhân khác.

Một viên chức trại giam cho biết Patterson đang bị giam riêng để đảm bảo an toàn, và chỉ được phép tiếp xúc với một tù nhân khác đang thụ án vì tội khủng bố.

Khi tuyên án, thẩm phán Beale có nói thêm là “bà đã bị biệt giam liên tục suốt 15 tháng. Và rất có thể, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới để bảo vệ bà.”

Tính cả thời gian đã thụ án, Patterson sẽ phải đợi đến năm 81 tuổi mới có thể được xem xét ân xá. Phía công tố thì khẳng định Patterson không xứng đáng được trả tự do. Trong suốt quá trình xét xử, Patterson vẫn một mực kêu oan và cho rằng đó chỉ là tai nạn. Bà có 28 ngày để kháng cáo, nhưng chưa đưa ra quyết định.

Cả nước chấn động

Cái chết của ba nạn nhân đã khiến cộng đồng người dân tại Korumburra bàng hoàng. Tòa án nhận được 28 bản tường trình từ gia đình nạn nhân, trong đó 7 bản được đọc công khai trước công chúng tại phiên tòa hồi tháng 8. Ian Wilkinson, mục sư địa phương và là vị khách duy nhất còn sống sau bữa ăn, đã bật khóc, nói rằng ông hoàn toàn suy sụp trước cái chết của vợ. Ông nói: “Thật kinh khủng khi biết được có người toan tính muốn giết vợ mình. Mất vợ rồi cũng là mất đi nửa cuộc đời.”

Sự chú ý của truyền thông trong suốt quá trình xét xử đã khiến gia đình thêm mệt mỏi. Simon Patterson (chồng cũ của Erin, cũng được mời đến bữa ăn định mệnh hôm đó nhưng đã từ chối) cho biết giới báo chí bủa vây càng khiến gia đình họ không chịu nổi.

Khi phiên tòa bắt đầu hồi tháng 4, hàng chục phóng viên và các đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thị trấn Morwell. Hàng triệu người Úc theo dõi trực tiếp diễn biến qua nhiều chương trình podcast phát sóng hàng ngày.

Lần đầu tiên trong lịch sử, do sự quan tâm quá lớn từ công chúng, Tòa án cao nhất đã cho phép đặt máy quay trong phòng xử án để phát sóng trực tiếp phần tuyên án của thẩm phán Beale.

Vụ án này thậm chí đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sách, phim tài liệu, và loạt phim truyền hình Toxic sắp phát sóng trên kênh ABC.