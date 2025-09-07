FBI Điều Tra Email Mã Độc Mạo Danh Một Dân Biểu

Theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), phổ biến vào ngày hôm nay, nền kinh tế chỉ tạo thêm được 22,000 việc làm trong tháng 8, 2025. Thị trường việc làm ở Mỹ đã có những dấu hiệu suy thoái trong nhiều tháng vừa qua. Các kinh tế gia được Wall Street Journal thăm dò đã dự báo rằng khoảng 100,000 việc làm được bổ sung vào tháng 7, nhưng thực sự chỉ có được 79,000 việc làm. Không những vậy, Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã phải điều chỉnh số thông kê của hai tháng 5 và 6 xuống còn 19,000 và -13,000 việc làm khiến Tổng Thống Trump tức giận và sa thải giám đốc của cơ quan này là bà Erika McEntarfer vì cho rằng cơ quan thống kê đã gian lận các con số. Nhưng số liệu mới công bố cho thấy tổng số việc làm ít ỏi đó không phải là điều bất thường. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, số việc làm ít hơn số người tìm việc.