FBI Điều Tra Email Mã Độc Mạo Danh Một Dân Biểu

(SYDNEY, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Hôm thứ Hai, Erin Patterson, một phụ nữ ở Úc Đại Lợi bị kết tội giết hại ba thân nhân cao niên bên nhà chồng cũ bằng nấm độc và đã bị tòa tuyên án 33 năm tù giam. Thẩm phán cho biết Patterson không hề tỏ ra thương xót gia đình chồng khi dọn ra món Beef Wellington có trộn nấm tử thần (death cap) cho họ ăn.
SAN JOSE (VB) -- Theo tin cảnh sát, một tiệm vàng trong khu thương mại đã bị khoảng 10 tên xông vào đập tủ kính và cướp, sau khi dùng xe hơi tông vỡ cửa kính giữa ban ngày.
Một chủ tiệm vàng 88 tuổi đã bị tấn công trong một vụ cướp táo tợn ở San Jose, cảnh sát cho biết. Vụ này xảy ra vào thứ Sáu tại tiệm trang sức Kim Hưng trên đường Aborn, khu 1900.
"Trong các lớp học ở Texas, chúng tôi muốn Lời Chúa được mở ra, Mười Điều Răn được trưng bày và những lời cầu nguyện được dâng lên," Paxton nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba, khuyến khích học sinh đọc "Kinh Lạy Cha, như Chúa Giê-su Christ đã dạy".
Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị West Point loan báo sẽ không tổ chức lễ vinh danh diễn viên Tom Hanks, người được chọn là khôi nguyên giải thưởng danh giá Sylvanus Thayer năm nay, theo NPR News. Buổi lễ, vốn dự trù ngày 25 tháng 9 với diễn hành và tiệc chính thức, bị hủy bỏ, nhưng Hanks vẫn được trao giải. Lý do không được công bố.
J111. Gadrabha-Panha -- Bài Kiểm Tra Trí Tuệ
Tóm tắt: Trong quá khứ, Mahosadha đã chứng minh trí tuệ của mình bằng cách giải quyết nhiều vấn đề, khiến nhà vua phải triệu ông đến làm cố vấn. Cố vấn trưởng của nhà vua, Senaka, lại đưa ra một vấn đề nữa cho Mahosadha giải quyết, lần này liên quan đến một con lừa.
Theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), phổ biến vào ngày hôm nay, nền kinh tế chỉ tạo thêm được 22,000 việc làm trong tháng 8, 2025. Thị trường việc làm ở Mỹ đã có những dấu hiệu suy thoái trong nhiều tháng vừa qua. Các kinh tế gia được Wall Street Journal thăm dò đã dự báo rằng khoảng 100,000 việc làm được bổ sung vào tháng 7, nhưng thực sự chỉ có được 79,000 việc làm. Không những vậy, Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã phải điều chỉnh số thông kê của hai tháng 5 và 6 xuống còn 19,000 và -13,000 việc làm khiến Tổng Thống Trump tức giận và sa thải giám đốc của cơ quan này là bà Erika McEntarfer vì cho rằng cơ quan thống kê đã gian lận các con số. Nhưng số liệu mới công bố cho thấy tổng số việc làm ít ỏi đó không phải là điều bất thường. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, số việc làm ít hơn số người tìm việc.
Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.
J101. Parosata Jātaka-- Bạn cần trí tuệ hơn là cần thần thông để làm ra phép lạ.
Tóm tắt: Các vị sư kinh ngạc trước khả năng của Trưởng lão Sāriputta trong việc khám phá những ẩn ý của giáo lý. Đức Phật giải thích rằng ngài Sāriputta cũng đã làm được điều này trong quá khứ và chứng minh cách ngài đã diễn giải chính xác những lời cuối cùng của Bồ Tát trong một kiếp trước.
Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.
Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn
