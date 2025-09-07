Hôm nay,  

Cuộc Hành Hương Năm Thánh 2025: Hơn 400 Trái Tim Việt Nguyện Cầu Tại Thánh Địa Champion, Wisconsin

07/09/2025

hanh huong 1
Thánh Lễ do Đc Rieken chủ tế, Đc Cường và 8 linh mục đồng tế.       

 

Ngày thứ bảy 30 và Chúa nhật 31 tháng 8 năm 2025, một sự kiện tuy nhỏ bé nhưng đã là dấu nhấn trong trang sử của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, khi hơn 400 tín hữu từ khắp nơi, cùng với sự hiện diện của hai vị Giám mục, đã hội tụ về Đền Thánh Đức Mẹ Champion, Wisconsin.

Dù là lần đầu tiên tổ chức, cuộc hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ thành công tốt đẹp mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc về đức tin và tình huynh đệ.

Hanh Huong 2
– Rước kiệu Đức Mẹ trong khuôn viên Đền Thánh.

Nơi Mẹ Chọn Lựa: Một Thánh Địa Độc Nhất Vô Nhị tại Hoa Kỳ

Đền Thánh Đức Mẹ Champion, được xây dựng theo kiến trúc Tudor Gothic từ năm 1942, là thánh địa duy nhất tại Hoa Kỳ được Giáo hội Công giáo công nhận là nơi Đức Mẹ Hiện Ra. Sau một thời gian dài được các Giám mục tiền nhiệm tin tưởng và ủng hộ, Đền thánh đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chính thức công nhận là Đền thánh Quốc gia vào năm 2016.

Ngày 20 tháng 8 năm 2023, nơi đây đã chính thức được đổi tên thành Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Champion.

Cảnh quan xung quanh Đền Thánh thanh bình, với những lối đi bộ lần hạt mân côi và chặng đàng thánh giá, là nơi lý tưởng để mọi người tìm thấy sự bình an.


Cuộc Hành Trình của Đức Tin và Tình Yêu

Hanh Huong 3
Đi bộ lần chuỗi từ Nhà hành hương lên đền Đức Mẹ 1,2miles.


Cuộc hành hương lần này có sự tham dự của Đức cha Michael Phạm Minh Cường, Giám mục chính tòa Giáo phận San Diego, và Đức cha David L. Ricken, Giám mục chính tòa Green Bay, cùng với 7 linh mục và nhiều tu sĩ nam nữ.

Điều gây xúc động nhất chính là tấm lòng của Đức cha Michael Phạm Minh Cường. Dù là một Giám mục, ngài đã đến từ rất sớm, 7 giờ 30 sáng Chúa nhật, để ăn sáng và hàn huyên thân mật với đoàn hành hương tại nhà hành hương. Sự gần gũi, chan hòa của ngài đã lan tỏa niềm vui và sự ấm áp đến với mọi người.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi đoàn hành hương đi bộ lần chuỗi Mân côi trên con đường hai chiều nhỏ vào chiều ngày thứ bảy. Với sự cho phép của cảnh sát địa phương, cả đoàn đi trên một làn đường, trong khung cảnh yên bình qua những cánh đồng ngô bát ngát của những người dân nông dân hiền lành.

Hanh huong 6
Giới trẻ phục vụ ẩm thực cho cuộc hành hương.

Chiều Chúa nhật 31/8, tại Đền thánh, đoàn hành hương cùng với Đức cha Phạm Minh Cường cung nghinh linh ảnh Đức Mẹ từ nơi hiện ra qua mộ chị Adele, rồi cùng vào thánh đường, mỗi người một bông hồng trên tay, đến linh ảnh dâng hoa và dâng mình cho Đức Mẹ.



Đỉnh cao của cuộc hành hương là Thánh lễ Chúa nhật, do Đức cha Đức cha David L. Ricken – Giám mục chính tòa Green Bay chủ tế, Đức cha Michael Phạm Minh Cường cùng 8 linh mục đồng tế và một thầy sáu trợ tế, với sự tham dự sốt sắng của toàn thể cộng đoàn.

Sau lễ, các đức cha đã thân tình cùng ngồi ăn trưa với đoàn hành hương.

         

Những Cảm Xúc Vỡ Òa và Lời Khen Ngợi Chân Thành

Cuộc hành hương đã diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi. Cả hai Đức cha đều dành những lời khen ngợi cho sự sốt sắng của đoàn, và Đức cha Ricken của giáp phận chủ nhà còn bày tỏ mong muốn người Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục trở lại kính viếng Mẹ trong những năm tới.

Nhiều người hành hương chia sẻ niềm xúc động khi được hiện diện nơi linh địa duy nhất Đức Mẹ hiện ra trên đất Mỹ. Khi nói chuyện với nhau, một số vị còn làm chứng về những ơn lành đã nhận được, khẳng định tình yêu và sự bảo trợ từ Mẹ Maria.

Điều rất vui cho Ban tổ chức là trong một cuộc khảo sát với nhiều chục người được chọn lựa ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều rất hài lòng với cuộc hành hương và 100% đều bày tỏ ước muốn được tham gia hành hương trong năm tới.

Để có được thành công này, không thể không kể đến lợi thế, khi một số anh chị em Công giáo Việt Nam tại quận Cam và Green Bay đã chung tay mua được một ngôi nhà cách Đền Thánh khoảng 1 dặm để làm nơi tụ họp cuộc hành hành hương lần này và những lần khác.

Vì là lần đầu tiên, Ban tổ chức đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi số người tham dự vượt quá dự kiến. Tuy nhiên, sự nhiệt thành của các thành viên, những người chỉ là cá nhân thiện nguyện không có bất cứ quỹ chung nào, đã được Chúa và Mẹ thương ban qua sự hỗ trợ của các ân nhân. Sự đóng góp bất ngờ về chi phí đã phần nào giúp Ban tổ chức vượt qua trở ngại, đặc biệt là khi phải lo hai bữa ăn miễn phí cho hàng trăm người.

 

Cuộc hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một minh chứng sống động cho tình yêu Đức Mẹ và sự hiệp nhất trong cộng đồng. Nó đã mở ra một mái nhà tinh thần mới cho người Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ và Canada, là nơi mà chúng ta có thể luôn chạy đến để xin Mẹ che chở.

Cuộc hành hương đã kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày trong bầu khí hân hoan. Mọi người đã ra về với niềm vui khôn tả, đầy áp tình thân và bình an, với chút bùi ngùi luyến tiếc vì phải chia tay, nhưng đều phấn khởi hẹn nhau năm 2026.

