Thị Trường Việc Làm Ở Mỹ Đang Suy Thoái Nghiêm Trọng Báo Hiệu Trì Trệ Kinh Tế

Theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), phổ biến vào ngày hôm nay, nền kinh tế chỉ tạo thêm được 22,000 việc làm trong tháng 8, 2025. Thị trường việc làm ở Mỹ đã có những dấu hiệu suy thoái trong nhiều tháng vừa qua. Các kinh tế gia được Wall Street Journal thăm dò đã dự báo rằng khoảng 100,000 việc làm được bổ sung vào tháng 7, nhưng thực sự chỉ có được 79,000 việc làm. Không những vậy, Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã phải điều chỉnh số thông kê của hai tháng 5 và 6 xuống còn 19,000 và -13,000 việc làm khiến Tổng Thống Trump tức giận và sa thải giám đốc của cơ quan này là bà Erika McEntarfer vì cho rằng cơ quan thống kê đã gian lận các con số. Nhưng số liệu mới công bố cho thấy tổng số việc làm ít ỏi đó không phải là điều bất thường. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, số việc làm ít hơn số người tìm việc.

Cũng theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động, trong tháng 8, ngành dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (professional and business services) bao gồm kế toán và kỹ su đã mất 17,000 việc làm. Tám ngành khác cũng mất việc làm trong tháng 8, như chính phủ, giảm 16,000. Chính phủ liên bang đã cắt giảm khoảng 97,000 việc làm kể từ đầu năm, và bảng lương của chính phủ dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới khi các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc cho những nhân viên đã nhận tiền bồi thường kết thúc.

Ngành công nghệ mất việc làm việc làm liên tục trong bốn tháng qua, với 42,000 việc làm vào tháng 4 và 12,000 việc làm vào tháng 8. Tổng Thống Trump muốn dùng thuế quan để bù đắp vào ngân sách thiếu hụt trầm trọng vì chính sách giảm thuế cho các đại gia, đồng thời bảo vệ công nghệ nội địa và mang các các cơ xưởng Mỹ đầu tư ở trở về nước, nhưng hai mục tiêu công nghệ đã thất bại, ngay trong nhiệm kỳ 1.

Đối mặt với sự bất ổn to lớn về chính sách thuế quan bất nhất, một số nhà sản xuất công nghệ đang phải sa thải công nhân. Những nhà sản xuất khác đang chật vật vì chi phí tăng cao do thuế quan của Trump đối với các mặt hàng đầu vào quan trọng như thép, nhôm và đồng.

Tuy nhiên có năm ngành có thêm việc làm trong tháng trước. Hai ngành giáo dục tư nhân và dịch vụ y tế có thêm 46,000 việc làm vào tháng 8. Như thường lệ, mức tăng này được thúc đẩy bởi ngành chăm sóc sức khỏe, với 31,000 việc làm được thêm vào, tuy nhiên có số này thấp hơn mức tăng trung bình hàng tháng là 42,000 việc làm trong 12 tháng trước đó.

Thị trường lao động suy thoái khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng từ 4.2% lên 4.3%. Đây là con số thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 10, 2021. Trong những tháng vừa qua, tỉ lệ thất nghiệp tương đối thấp một phần vì số người tìm việc làm giảm. Sau ba tháng giảm liên tục, số người tìm việc làm tăng 436,000 người trong tháng 8.

PHẢN ỨNG CỦA CHÍNH QUYỀN TRUMP

Sau khi Sở Thống Kê Lao Động phổ biến báo cáo về thị trường việc làm của tháng 8, Tổng Thống Trump đã đổ lỗi cho Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell đã duy trì lãi suất cao. Trên diễn đàn Truth Social, ông viết Powell “đãng lẽ phải hạ lãi suất từ lâu.”

Tháng trước Trump đã cách chức Giám Đốc Sở Thống Kê Lao Động vì báo cáo tháng 8. Báo cáo tháng 9 bết bát hơn nhiều. Báo chí hỏi ông có tin vào báo cáo mới này hay không, Trump đã tránh né không trả lời.

Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick tuyên bố rằng thuế quan sẽ tạo nhiều việc làm trong ngành sản xuất [trên thực tế ngành này đã mất việc làm trong bốn tháng liên tiếp] và chính quyền sẽ huấn luyện mọi người đảm nhận những công việc mới mà thuế quan sẽ tạo ra tại Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm việc làm là lãi suất cao.

Bộ Trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer và Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Kevin Hassett có lập trường tương tự như Donald Trump và Howard Lutnik.

PHẢN ỨNG CỦA CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG

Cục Dự Trữ Liên Bang đã giữ lãi suất ở mức cao vì lo ngại thuế quan có thể đẩy giá cả tăng cao và làm tăng lạm phát. Ngoài ra, và số việc làm vẫn tiếp tục gia tăng ở mức cao cho đến đầu mùa xuân vừa qua, với 186,000 việc làm tăng trung bình mỗi tháng trong năm 2024 và với 228,000 việc làm vào tháng 3, 2025 và 177,000 việc làm vào tháng 4, 2025. Vào tháng 6, 2025 số việc làm đã không tăng mà còn giảm 13,000.

Với những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm suy giảm, các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ giảm lãi suất tại ba buổi họp định kỳ trong năm 2025. Theo FedWatch Tool, Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ có thể hạ lãi suất 0.25% tại buổi họp 16-17 tháng 9 này.

Tại buổi họp hàng năm của Cục Dự Trữ Liên Bang vào cuối tháng 8 vừa qua tại Jackson Hole, Wyoming, Chủ Tịch Jerome Powell báo hiệu rằng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9.

Cục Dự Trữ Liên Bang vẫn còn đang phải vật lộn với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% — và đang tăng lên — và thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Thực tế đáng lo ngại này đòi hỏi chính sách trái ngược nhau, càng trở nên tồi tệ hơn bởi mức độ bất ổn cao trong những tháng tới.

Ngay cả với những bất ổn đó, Powell vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16-17 tháng 9. Khi đó, thị trường lao động dự đoán sẽ xấu đi nhưng lo ngại về lạm phát đã lắng xuống, và nhiều nhà hoạch định chính sách chia sẻ mong muốn sớm cắt giảm lãi suất và như vậy, điều kiện để giảm lãi suất xem ra sẽ thích hợp hơn.

KẾT LUẬN

Theo Newsweek, Trump đã nói rằng nền kinh tế Mỹ đang nóng nhất thế giới và thu hút lượng đầu tư khổng lồ, điều mà ông cho là nhờ các chính sách thuế và thương mại của mình. Tuy nhiên, thống kê việc làm cho thấy sự suy thoái.

Ông Trump đã giành lại quyền kiểm soát Nhà Trắng nhờ những lời hứa về tăng trưởng nhanh hơn và giá cả thấp hơn. Tuy nhiên sau 8 tháng tại chức, ông ta đã thi hành một số chính sách đang có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Báo cáo lạm phát, dự kiến ​​công bố vào tuần tới, ​​sẽ cho thấy giá tiêu dùng tăng nhanh hơn trong tháng 8 do các công ty ngày càng phải gánh chịu chi phí do thuế quan cao hơn.



Nguyễn Quốc Khải

THAM KHẢO

