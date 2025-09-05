Hôm nay,  

Thị Trường Việc Làm Ở Mỹ Đang Suy Thoái Nghiêm Trọng Báo Hiệu Trì Trệ Kinh Tế

05/09/202517:50:00(Xem: 59)

chart 1

 

Theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ (US Bureau of Labor Statistics), phổ biến vào ngày hôm nay, nền kinh tế chỉ tạo thêm được 22,000 việc làm trong tháng 8, 2025. Thị trường việc làm ở Mỹ đã có những dấu hiệu suy thoái trong nhiều tháng vừa qua. Các kinh tế gia được Wall Street Journal thăm dò đã dự báo rằng khoảng 100,000 việc làm được bổ sung vào tháng 7, nhưng thực sự chỉ có được 79,000 việc làm. Không những vậy, Sở Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã phải điều chỉnh số thông kê của hai tháng 5 và 6 xuống còn 19,000 và -13,000 việc làm khiến Tổng Thống Trump tức giận và sa thải giám đốc của cơ quan này là bà Erika McEntarfer vì cho rằng cơ quan thống kê đã gian lận các con số.  Nhưng số liệu mới công bố cho thấy tổng số việc làm ít ỏi đó không phải là điều bất thường. Lần đầu tiên sau hơn bốn năm, số việc làm ít hơn số người tìm việc.

 

Cũng theo báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động, trong tháng 8, ngành dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (professional and business services) bao gồm kế toán và kỹ su đã mất 17,000 việc làm. Tám ngành khác cũng mất việc làm trong tháng 8, như chính phủ, giảm 16,000.  Chính phủ liên bang đã cắt giảm khoảng 97,000 việc làm kể từ đầu năm, và bảng lương của chính phủ dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới khi các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc cho những nhân viên đã nhận tiền bồi thường kết thúc.

 

Ngành công nghệ mất việc làm việc làm liên tục trong bốn tháng qua, với 42,000 việc làm vào tháng 4 và 12,000 việc làm vào tháng 8. Tổng Thống Trump muốn dùng thuế quan để bù đắp vào ngân sách thiếu hụt trầm trọng vì chính sách giảm thuế cho các đại gia, đồng thời bảo vệ công nghệ nội địa và mang các các cơ xưởng Mỹ đầu tư ở trở về nước, nhưng hai mục tiêu công nghệ đã thất bại, ngay trong nhiệm kỳ 1.  

 

Đối mặt với sự bất ổn to lớn về chính sách thuế quan bất nhất, một số nhà sản xuất công nghệ đang phải sa thải công nhân. Những nhà sản xuất khác đang chật vật vì chi phí tăng cao do thuế quan của Trump đối với các mặt hàng đầu vào quan trọng như thép, nhôm và đồng.

 

chart 2

 

Tuy nhiên có năm ngành có thêm việc làm trong tháng trước. Hai ngành giáo dục tư nhân và dịch vụ y tế có thêm 46,000 việc làm vào tháng 8. Như thường lệ, mức tăng này được thúc đẩy bởi ngành chăm sóc sức khỏe, với 31,000 việc làm được thêm vào, tuy nhiên có số này thấp hơn mức tăng trung bình hàng tháng là 42,000 việc làm trong 12 tháng trước đó.

 

Thị trường lao động suy thoái khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng từ 4.2% lên 4.3%. Đây là con số thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 10, 2021. Trong những tháng vừa qua, tỉ lệ thất nghiệp tương đối thấp một phần vì số người tìm việc làm giảm. Sau ba tháng giảm liên tục, số người tìm việc làm tăng 436,000 người trong tháng 8.

 

chart 3

 

PHẢN ỨNG CỦA CHÍNH QUYỀN TRUMP

 

Sau khi Sở Thống Kê Lao Động phổ biến báo cáo về thị trường việc làm của tháng 8, Tổng Thống Trump đã đổ lỗi cho Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell đã duy trì lãi suất cao. Trên diễn đàn Truth Social, ông viết Powell “đãng lẽ phải hạ lãi suất từ lâu.”

 

Tháng trước Trump đã cách chức Giám Đốc Sở Thống Kê Lao Động vì báo cáo tháng 8. Báo cáo tháng 9 bết bát hơn nhiều. Báo chí hỏi ông có tin vào báo cáo mới này hay không, Trump đã tránh né không trả lời.

 

Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick tuyên bố rằng thuế quan sẽ tạo nhiều việc làm trong ngành sản xuất [trên thực tế ngành này đã mất việc làm trong bốn tháng liên tiếp] và chính quyền sẽ huấn luyện mọi người đảm nhận những công việc mới mà thuế quan sẽ tạo ra tại Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm việc làm là lãi suất cao.

 

Bộ Trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer và Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia Kevin Hassett có lập trường tương tự như Donald Trump và Howard Lutnik.

 

PHẢN ỨNG CỦA CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG

 

Cục Dự Trữ Liên Bang đã giữ lãi suất ở mức cao vì lo ngại thuế quan có thể đẩy giá cả tăng cao và làm tăng lạm phát. Ngoài ra, và số việc làm vẫn tiếp tục gia tăng ở mức cao cho đến đầu mùa xuân vừa qua, với 186,000 việc làm tăng trung bình mỗi tháng trong năm 2024 và với 228,000 việc làm vào tháng 3, 2025 và 177,000 việc làm vào tháng 4, 2025. Vào tháng 6, 2025 số việc làm đã không tăng mà còn giảm 13,000.

 

Với những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm suy giảm, các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ giảm lãi suất tại ba buổi họp định kỳ trong năm 2025. Theo FedWatch Tool, Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ có thể hạ lãi suất 0.25% tại buổi họp 16-17 tháng 9 này.

 

Tại buổi họp hàng năm của Cục Dự Trữ Liên Bang vào cuối tháng 8 vừa qua tại Jackson Hole, Wyoming, Chủ Tịch Jerome Powell báo hiệu rằng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9.

 

Cục Dự Trữ Liên Bang vẫn còn đang phải vật lộn với lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% — và đang tăng lên — và thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Thực tế đáng lo ngại này đòi hỏi chính sách trái ngược nhau, càng trở nên tồi tệ hơn bởi mức độ bất ổn cao trong những tháng tới.

 

Ngay cả với những bất ổn đó, Powell vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16-17 tháng 9. Khi đó, thị trường lao động dự đoán sẽ xấu đi nhưng lo ngại về lạm phát đã lắng xuống, và nhiều nhà hoạch định chính sách chia sẻ mong muốn sớm cắt giảm lãi suất và như vậy, điều kiện để giảm lãi suất xem ra sẽ thích hợp hơn.

 

KẾT LUẬN

 

Theo Newsweek, Trump đã nói rằng nền kinh tế Mỹ đang nóng nhất thế giới và thu hút lượng đầu tư khổng lồ, điều mà ông cho là nhờ các chính sách thuế và thương mại của mình. Tuy nhiên, thống kê việc làm cho thấy sự suy thoái.

 

Ông Trump đã giành lại quyền kiểm soát Nhà Trắng nhờ những lời hứa về tăng trưởng nhanh hơn và giá cả thấp hơn. Tuy nhiên sau 8 tháng tại chức, ông ta đã thi hành một số chính sách đang có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Báo cáo lạm phát, dự kiến ​​công bố vào tuần tới, ​​sẽ cho thấy giá tiêu dùng tăng nhanh hơn trong tháng 8 do các công ty ngày càng phải gánh chịu chi phí do thuế quan cao hơn.

Nguyễn Quốc Khải

 

THAM KHẢO

 

(1) Tony Romm, Ben Casselman, “Second Weak Jobs Report Undercuts Trumpʼs Claims of a Booming Economy.” New York Times, September 5, 2025.

(2) Shane Croucher, “Donald Trump Responds to Abysmal Jobs Report.” Newsweek, September 5, 2025.

(3) Scott Horsley, “The U.S. added only 22,000 jobs last month, showing cracks in the labor market.” NPR, September 5, 2025.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.

J101. Parosata Jātaka-- Bạn cần trí tuệ hơn là cần thần thông để làm ra phép lạ. Tóm tắt: Các vị sư kinh ngạc trước khả năng của Trưởng lão Sāriputta trong việc khám phá những ẩn ý của giáo lý. Đức Phật giải thích rằng ngài Sāriputta cũng đã làm được điều này trong quá khứ và chứng minh cách ngài đã diễn giải chính xác những lời cuối cùng của Bồ Tát trong một kiếp trước.

Mỹ vẫn chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng về "chuyển tải", ngay cả khi áp đặt mức thuế 40% đối với hàng hóa chuyển hướng qua Việt Nam, ví dụ - gấp đôi mức thuế 20% đối với sản phẩm Việt Nam.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Donald Trump mở cuộc tấn công toàn diện vào hệ thống y tế công cộng, do Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (H.H.S.) Robert F. Kennedy Jr. dẫn dắt. Tuần trước, chiến dịch này leo thang: Kennedy thúc ép sa thải Susan Monarez, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.), sau khi bà từ chối hạn chế tiếp cận vaccine. Trump đã đưa Jim O’Neill, phó tá của Kennedy, thay thế; luật sư Monarez cho rằng việc sa thải “không hợp pháp.”

Các công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm gần 86.000 việc làm trong tháng 8, tăng 39% so với tháng trước, theo CGC. Con số này cho thấy số lượng cắt giảm việc làm lớn nhất trong tháng 8 kể từ năm 2020, trùng hợp với sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Trump lui bước với Nhật Bản, giảm thuế quan còn 15%, trong khi vẫn chơi xấu hàng nhập từ Việt Nam, giữ 20% rào thuế quan với hàng Việt và 40% cho hàng trung chuyển, bất kể Việt Nam đã cúng đất Hưng Yên cho Trump làm khách sạn và sân golf, và mời Trump vào Kháng Hội mở tòa tháp.

Chuyên gia tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố rằng bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã đột ngột tước quyền an ninh của 37 quan chức CIA hiện tại và trước đây, trực tiếp là kết quả của cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska vào tháng trước.

- Bộ Trưởng Y Tế Kennedy Điều Trần, Muốn ‘Thay Máu’ CDC. - Ba Tiểu Bang Dân Chủ Lập Liên Minh Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Vệ Quyền Chích Vaccine. - California: Nhân Viên Chăm Sóc Khẩn Cấp Bị Sa Thải Vì Chế Giễu Bệnh Nhân. - Trump Mượn Chiến Tranh Ukraine Áp Lực TCPV Vụ Kiện Thuế Quan. - Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở Mỹ Tăng. - Bồ Đào Nha Tuyên Bố Quốc Tang Sau Vụ Tai Nạn Tàu Điện. - Chủ Tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam Là Nghi Can Vụ Buôn Ma Túy Vào Úc. - Nga Lên Án Mỹ Vụ Không Kích Tàu Venezuela. - Washington Kiện Chính Quyền Trump Về Việc Đưa Vệ Binh Quốc Gia Vào Thành Phố. - Tin Tặc Trung Quốc Có Thể Đã Đánh Cắp Dữ Liệu Của Gần Như Mọi Người Mỹ, - Fed Cảnh Báo Lạm Phát Hàng Hóa Tăng Do Thuế, Kinh Tế Mỹ Đối Diện Nhiều Sức Ép. - MAGA Biến Căng Thẳng Mỹ–Ấn Thành Cuộc Chiến Văn Hóa. - Biểu Tượng Thời Trang Ý Giorgio Armani Qua Đời.

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.