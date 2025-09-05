Viet Film Fest 2025 Công Bố Danh Sách Phim Được Tuyển Chọn

Santa Ana - Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Khách tham dự sẽ là những người đầu tiên biết danh sách đề cử cho các hạng mục: Phim dài (feature) xuất sắc, Phim ngắn xuất sắc, Nữ tài tử xuất sắc, Nam tài tử xuất sắc, và lần đầu tiên, Quay phim xuất sắc. Đánh dấu năm thứ 16, Viet Film Fest sẽ diễn ra online từ ngày 4 đến 19 tháng 10, và ba ngày tại rạp The Frida Cinema vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10. Tất cả các phim nếu không nói tiếng Anh sẽ có phụ đề tiếng Anh.

Trong dịp này, các ca sĩ Fatima, Hân Holiday, và Duy Khang sẽ trình bày những ca khúc từ một số phim. Nhà sản xuất Jenni Trang Lê sẽ giới thiệu chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội mua áo thun, nón, và thẻ cinephile xem tất cả các phim! Mua vé sớm sẽ được giảm giá. Vé cho Dạ tiệc Trao Giải (Awards Gala) cũng sẽ được bán tại buổi này.

Chương trình giới thiệu phim của Viet Film Fest 2025

Ngày: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9

Thời gian: 3:00 PM - 5:00 PM

Vào cửa: Miễn phí. Ghi danh tham dự: https://bit.ly/VFF25Launch

Địa điểm: The Frida Cinema, 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701

Vào thăm trang nhà www.vietfilmfest.com để biết thêm chi tiết. Vé hiện đang được bán tại https://bit.ly/BuyTicketsVFF2025.