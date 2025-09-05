Hôm nay,  

Viet Film Fest 2025 Công Bố Danh Sách Phim Được Tuyển Chọn

VietFilmFest_2025_postcard front

 

Santa Ana - Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701.  Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay.  Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

 

Khách tham dự sẽ là những người đầu tiên biết danh sách đề cử cho các hạng mục: Phim dài (feature) xuất sắc, Phim ngắn xuất sắc, Nữ tài tử xuất sắc, Nam tài tử xuất sắc, và lần đầu tiên, Quay phim xuất sắc. Đánh dấu năm thứ 16, Viet Film Fest sẽ diễn ra online từ ngày 4 đến 19 tháng 10, và ba ngày tại rạp The Frida Cinema vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10. Tất cả các phim nếu không nói tiếng Anh sẽ có phụ đề tiếng Anh.

 

Trong dịp này, các ca sĩ Fatima, Hân Holiday, và Duy Khang sẽ trình bày những ca khúc từ một số phim.   Nhà sản xuất Jenni Trang Lê sẽ giới thiệu chương trình.  Đừng bỏ lỡ cơ hội mua áo thun, nón, và thẻ cinephile xem tất cả các phim! Mua vé sớm sẽ được giảm giá. Vé cho Dạ tiệc Trao Giải (Awards Gala) cũng sẽ được bán tại buổi này.

 

Chương trình giới thiệu phim của Viet Film Fest 2025

                        Ngày: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9

                        Thời gian: 3:00 PM - 5:00 PM

                        Vào cửa: Miễn phí. Ghi danh tham dự: https://bit.ly/VFF25Launch

                        Địa điểm: The Frida Cinema, 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701

 

Vào thăm trang nhà  www.vietfilmfest.com để biết thêm chi tiết. Vé hiện đang được bán tại https://bit.ly/BuyTicketsVFF2025.

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thành lập vào 11/1997 tại Little Saigon, Orange County, California. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Các thành viên của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại California, Hoa Kỳ.

Thiền Viện Sùng Nghiêm do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Khai Sơn cùng Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025. Điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan do các MC: Đỗ Phước, Chân Minh, Trần Dũng.

Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025 tại hội trường chùa Điều Ngự địa chỉ: 14472 Chestnut Street, Thành Phố Westminster, CA 92683, do Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Viên Huy Trụ Trì, tại đây cũng là nơi đặt văn phòng thường trực của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025

Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ùy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức một buổi họp báo với sự tham dự rất đông quý vị đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số hội đoàn, cơ quan truyền thông báo chí và đồng hương.

Thứ bảy, ngày 30/8/2025, chùa Điều Ngự ở đường Chestnut, thành phố Westminster, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, tăng ni và Phật tử chừng 1000 người tham dự. Trong hội trường không còn một chỗ đứng, sân chùa, Phật tử, nam phụ lão ấu cả trăm người. Bao giờ chùa Điều Ngự tổ chức đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết thì hàng ngàn Phật tử về chùa tham dự. Không phải chỉ có người ở Orange County tham dự mà đồng bào ở khắp nơi về đây du lịch, thăm người nhà hay hội họp cũng đến tham dự.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tại Fredom Hall trong công viên Mile Square Regional Park liên tục trong hai ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2025, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, cùng Bà Janet Nguyễn Giám Sát Địa Hạt 1 Quận Cam đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hội Vu Lan năm 2025 với chủ đề: “Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền” nhân dịp kỷ niệm 50 năm từ sau biến cố Tháng 4 năm 1975.

Mùa lễ Vu Lan lại về, làm con ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của mình, nếu không có cha mẹ làm sao có mình? Cuối tuần qua, chúng tôi đã tham dự ba đại lễ Vu Lan tại 3 nơi: Lễ Vu Lan thứ nhất tại Mile Square Park do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Lễ thứ hai do Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức, tại chùa Phổ Đà; và Lễ Vu Lan thứ ba tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.
