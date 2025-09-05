Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 4 Tháng Chín

Bộ Lao Động Hoa Kỳ treo ảnh chân dung của Trump cùng thông điệp “American Worders FIRST” (Ảnh: Việt Báo)

Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám

Hôm nay Thứ Sáu 5/9, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) cho biết chỉ có thêm 22.000 việc làm trong Tháng Tám, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,3%, phù hợp với dự đoán. Đây là bản phúc trình đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump sa thải một quan chức cấp cao của Bộ Lao Động vì cáo buộc bà công bố dữ liệu không chính xác.

Điều này cho thấy số tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ đã chậm lại “đáng kể” trong tháng vừa qua, một dấu hiệu cho thấy áp lực thị trường lao động ngày càng gia tăng.

Theo NBC News, các nhà phân tích của Citi cho biết trong phúc trình tuần này rằng "nền kinh tế Hoa Kỳ dường như đã trì trệ" kể từ Tháng Bảy. Họ đã trích dẫn một cuộc khảo sát riêng biệt từ Cục Dự trữ Liên bang được công bố hôm Thứ Tư cho thấy hoạt động kinh tế hoặc việc làm hầu như không tăng trưởng trong vài tuần qua.

Các nhà kinh tế theo dõi sát sao phúc trình việc làm hàng tháng của BLS để cung cấp bức tranh tổng quan về nền kinh tế. Phúc trình này sẽ được đặc biệt chú ý vì đây là dữ liệu đầu tiên kể từ khi Donald Trump sa thải người đứng đầu cơ quan này, Erika McEntarfer, đơn phương cáo buộc bà công bố dữ liệu không chính xác. Đây là cáo buộc mà các nhà kinh tế chính thống đã bác bỏ, đồng thời bày tỏ lo ngại nghiêm trọng rằng việc sa thải McEntarfer có nguy cơ chính trị hóa một cơ quan thống kê phi đảng phái.

Người được Trump lựa chọn thay thế McEntarfer, E.J. Antoni, đã bị chỉ trích vì trình bày sai lệch dữ liệu và trước khi việc đề cử ông được công bố, chính quyền Trump đã kêu gọi tạm dừng công bố chỉ số việc làm hàng tháng, điều mà các nhà kinh tế cho rằng có thể gây gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.

Theo NBC News, trước khi phúc trình này được công bố, thị trường đã có các dấu hiệu rất rõ của một thị trường việc làm trì trệ. Vào Thứ Ba, BLS đã báo cáo tỷ lệ tuyển dụng và sa thải về cơ bản không thay đổi so với tháng trước. Cơ quan này cũng báo cáo số lượng việc làm giảm trong Tháng Bảy, mức thấp nhất trong 10 tháng. Công ty cung cấp bảng lương tư nhân ADP hôm thứ Năm báo cáo chỉ có 54.000 việc làm được tạo ra trong Tháng Tám, thấp hơn ước tính. Công ty tư vấn Challenger, Grey and Christmas cho biết số lượng thông báo sa thải trong tháng trước đã tăng 39% so với Tháng Bảy, trong khi các nhà tuyển dụng chỉ công bố kế hoạch tạo thêm 1.494 việc làm trong Tháng Tám, mức thấp nhất trong tháng kể từ khi Challenger bắt đầu theo dõi kế hoạch tuyển dụng vào năm 2009.

ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia

Cơ quan quản lý di trú Hoa Kỳ đã bắt giữ ít nhất 450 người trong một cuộc bố ráp vào một nhà máy sản xuất của Hyundai tại Georgia, ABC dẫn lời giới chức liên bang xác nhận hôm thứ Sáu 5/9

Hyundai đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố liên quan đến vụ đột kích, cho biết họ đã biết về vụ việc và “đang theo dõi chặt chẽ tình hình và nỗ lực tìm hiểu các tình huống cụ thể.” Hyundai cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi biết không có ai trong số những người bị bắt giữ là nhân viên trực tiếp của Hyundai Motor Company.”

Cuộc bố ráp vào cơ sở Hyundai, tọa lạc tại Ellabell, Georgia, cách Savannah khoảng 30 dặm về phía Tây là một phần của “cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về các cáo buộc sử dụng lao động bất hợp pháp và các tội phạm liên bang nghiêm trọng khác,” theo tuyên bố từ một viên chức phụ trách truyền thông báo chí của Bộ Nội An.

“Chiến dịch này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ việc làm cho người dân Georgia, bảo đảm sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, bảo vệ sự toàn vẹn của nền kinh tế và bảo vệ người lao động khỏi bị bóc lột.”

Hàn Quốc hôm thứ Sáu 5/9 bày tỏ “quan tâm và lấy làm tiếc” với Đại sứ quán Hoa Kỳ về cuộc bố ráp nhập cư vào một cơ sở của Hyundai ở Georgia, trong đó có nhiều công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ.

Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ông Lee Jae-woong, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao của Hàn Quốc cho biết: "Các hoạt động kinh tế của các công ty chúng tôi đầu tư vào Hoa Kỳ cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi không được phép bị xâm phạm bất công.”

Tin của NBC News dẫn lời Steven Schrank, đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa tại Georgia, phát biểu với các phóng viên vào chiều thứ Năm rằng các hành vi bất hợp pháp bị cáo buộc đang diễn ra tại công trường xây dựng nơi các công ty Hàn Quốc Hyundai và LG Energy Solution đang cùng nhau xây dựng một nhà máy pin mới bên cạnh cơ sở sản xuất xe điện của họ.

Một danh khoản mạng xã hội có tên Alex Morales Borralles đã đăng tải những video trực tiếp về cuộc bố ráp, trong đó có một video cho thấy lực lượng ICE và HSI đang thông báo về cuộc bố ráp bắt người bên trong nhà máy Hyundai ở Ellabell. Một trong những đặc vụ đã nói với công nhân rằng họ có lệnh khám xét toàn bộ công trường và yêu cầu “dừng ngay lập tức” việc xây dựng.

Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh

Tin từ Tòa Bạch Ốc cho hay hôm nay Thứ Sáu 5/9, Donald Trump dự trù ​​sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến tranh, một nỗ lực mới nhất của Trump nhằm cố gắng thể hiện hình ảnh cứng rắn của quân đội Mỹ.

Theo AP, Tổng thống Trump không thể chính thức đổi tên nếu không có luật, điều mà chính quyền của ông sẽ yêu cầu Quốc Hội thông qua. Trong thời gian chờ đợi, Trump sẽ cho phép Bộ Quốc Phòng sử dụng "tên gọi phụ" để bộ này có thể giữ nguyên tên gọi ban đầu. Theo đó, Bộ Quốc Phòng sẽ được gọi là Bộ Quốc Phòng – Bộ Chiến Tranh.

Kế hoạch này được một quan chức Tòa Bạch Ố tiết lộ và yêu cầu giấu tên trước khi công bố chính thức trong một tờ thông tin của Tòa Bạch Ốc.

Bộ Chiến tranh được thành lập vào năm 1789, cùng năm Hiến Pháp Hoa Kỳ có hiệu lực. Bộ này được đổi tên theo luật vào năm 1947, hai năm sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc.

Bộ trưởng Ngũ Giác Đài Pete Hegseth đã đăng dòng chữ "BỘ CHIẾN TRANH" trên mạng xã hội sau khi sắc lệnh hành pháp này được Fox News đưa tin lần đầu. AP đưa tin cho hay Trump và Hegseth đã bàn bạc từ lâu về việc đổi tên, và Hegseth còn tạo một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên mạng xã hội về chủ đề này vào Tháng Ba.

Kể từ đó, cựu xướng ngôn viên của Foxs đã bóng gió rằng chức danh Bộ trưởng Quốc phòng của mình có thể sẽ không còn xuất hiện tại nhiều sự kiện công khai, bao gồm cả bài phát biểu tại Fort Benning, Georgia, hôm thứ Năm. Hegseth nói với khán phòng đầy binh sĩ rằng “chức danh đó có thể sẽ hơi khác một chút vào ngày mai.”

Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’

Tổng thống Trump tối Thứ Năm đã tiếp đón và chiêu đãi các giám đốc điều hành, tỷ phú công nghệ hàng đầu tại Phòng Quốc Yến của Tòa Bạch Ốc. Trong bữa tiệc này, Trump yêu cầu những người tham dự chia sẻ về mức đầu tư của công ty họ vào ngành sản xuất tại Hoa Kỳ.

Tại chiếc bàn dài, Tổng thống ngồi cạnh CEO Meta, Mark Zuckerberg, với Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngồi phía đối diện. Trước mặt mỗi người là một microphone. Bữa tiệc này theo thông báo của Tòa Bạch Ốc là sẽ diễn ra ở Vườn Hồng, nhưng sau đó phải chuyển vào bên trong do trời mưa.

The Guardian dẫn lời Zuckerberg nói, “chúng tôi không thường gặp nhau với tư cách là CEO của các công ty, nhưng điều đó rất tốt.” Trump hỏi Zuckerberg sẽ chi bao nhiêu tiền trong vài năm tới, Zuckerberg nói ít nhất$ 600 tỷ đô la tại Hoa Kỳ cho đến năm 2028.

Trump đã hỏi Sundar Pichai, CEO của Google, về chiến thắng mà Google vừa có được hôm Thứ Ba, khi một chánh án liên bang phán quyết Google có thể giữ lại trình duyệt Chrome. Thay vì thảo luận về quyết định của tòa án, Pichai chuyển sang thảo luận về AI, nói rằng kế hoạch hành động AI của chính quyền Trump là “một khởi đầu tuyệt vời.” Pichai trả lời Donald Trump là Google đang đầu tư $250 tỷ đô la.

CEO Apple Tim Cook đã cảm ơn Trump vì mời ông tham dự sự kiện này. Khi Trump hỏi công ty của ông sẽ đầu tư bao nhiêu vào Hoa Kỳ, Cook nói là $600 tỷ đô la. Tim Cook đã gặp Trump đến Phòng Bầu Dục vào tháng trước để công bố khoản đầu tư mới nhất, nâng tổng số tiền lên $600 tỷ đô la.

Trump phát biểu khi bắt đầu sự kiện: “Tôi biết tất cả [những người ở đây] một cách gián tiếp, và tôi biết rất rõ, nhưng tôi biết tất cả mọi người tại bàn đàm phán một cách gián tiếp thông qua việc đọc về các bạn, hiểu biết rất nhiều về doanh nghiệp của các bạn.” Trump nói thêm rằng đang “tạo điều kiện rất dễ dàng cho các doanh nghiệp.”

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân, cho biết ông đang nỗ lực đổi mới trong lĩnh vực y tế, quảng bá công trình của mình về vaccine và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Châu Phi thông qua AI.

Hồi Tháng Năm, Gates đã chỉ trích Musk vì những việc làm tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đặc biệt là việc cắt giảm ngân sách của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ông cáo buộc Musk “giết chết những trẻ em nghèo nhất thế giới.”

Nhà sáng lập Google Sergey Brin gọi Trump là "phi thường" khi đã gây sức ép lên nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và gọi đó là "công việc dân quyền.” Khi Trump yêu cầu ông phát biểu, ông ta đã khen ngợi "người bạn gái MAGA thực sự tuyệt vời của mình” Gerelyn Gilbert-Soto đang người ngồi cạnh.

Ngay từ khi thông tin về bữa tiệc này được loan ra, người ta đã chú ý ngay đến danh sách khách mời không có tên của Elon Musk, CEO Tesla, nhà sáng lập SpaceX, người từng là nhân viên chính phủ đặc biệt và cố vấn hàng đầu của Trump trong vài tháng đầu năm trước khi xảy ra cuộc chia tay. Một đại diện cho các công ty của Musk cũng không tham dự.

Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô

Từng nhóm nhỏ khoảng năm người, những người biểu tình là cư dân Washington DC đã mang theo một lá thư từ nhóm vận động “Free DC” đến các văn phòng Quốc Hội, kêu gọi các nhà lập pháp "làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt sự chiếm đóng Washington, D.C., càng nhanh càng tốt.” Theo hai quan chức nói với ABC News, các cuộc phản đối diễn ra cùng ngày Quân đội Hoa Kỳ gia hạn lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia (VBQG) ở Washington, D.C. tiếp tục làm nhiệm vụ tại thủ đô đến hết ngày 30/11.

Bức thư mà ABC News có được mô tả tuyên bố của Trump là “mối nguy hiểm đang tiếp diễn và ngày càng gia tăng đối với cư dân D.C.” và là “mối đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ Hoa Kỳ và quyền lực điều hành của Quốc Hội Hoa Kỳ.”

“Đây là một cuộc tiếp quản thủ đô bằng quân sự. Đây là một dấu hiệu điển hình cho thấy nền dân chủ đang thoái trào và chủ nghĩa độc tài đang gia tăng. Điều này dẫn đến sự báo động, nhưng trong 100 năm lịch sử qua, mô hình này rất rõ ràng và chúng ta đang chứng kiến ​​nó trong thực tại.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson nói với ABC News hôm Thứ Năm: “Việc trấn áp tội phạm không phải là vấn đề đảng phái, nhưng một số đảng viên Dân Chủ và các nhà hoạt động đang cố gắng biến nó thành vấn đề đảng phái.”

“Thật kỳ lạ khi những nhà hoạt động tự do này lại chống lại sự suy giảm tộ phạm rõ rệt ở Washington D.C. nhờ nỗ lực lịch sử của Tổng thống Trump "Làm cho Washington D.C. An toàn Trở lại,” Jackson nói.

Những nhà hoạt động cũng gây sức ép buộc các nhà lập pháp bác bỏ gần một chục dự luật do Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn, vốn sẽ mở rộng quyền lực liên bang tại thủ đô. Một số người dân D.C. đã hợp tác với các nhà tổ chức dày dạn kinh nghiệm để gõ cửa từng nhà và gặp gỡ các dân biểu, theo ABC News.

“Tôi cảm thấy nền dân chủ của chúng ta đang dần mai một,” Michelle Castro, người đã sống ở D.C. 24 năm nhưng cho biết bà mới bước vào Điện Capitol lần đầu tiên vào Thứ Năm, chia sẻ.

Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser, đã chấp nhận đàm phán với chính quyền Trump trong nỗ lực bảo vệ quyền tự chủ hạn chế của thủ đô. Hôm Thứ Ba, bà Bowser đã ra sắc lệnh hành pháp ủng hộ Trump khai triển quân đội kiểm soát DC. Bowser gọi sắc lệnh đó là kế hoạch thoát khỏi tình trạng khẩn cấp về tội phạm do Trump ban bố. Kế hoạch của thị trưởng kêu gọi tiếp tục hoạt động của “Trung tâm Điều hành Khẩn cấp An toàn và Đẹp” mà văn phòng của bà Bowser cho biết sẽ quản lý hoạt động ứng phó của DC sau 30 ngày tạm dừng ban đầu.

Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da

Cựu Tổng thống Joe Biden vừa trải qua đợt phẫu thuật Mohs, một trị liệu phổ biến để điều trị ung thư da, ABC dẫn tin từ người phát ngôn của ông Biden cho biết hôm Thứ Sau 5/9.

Theo Mayo Clinic, “phẫu thuật này bao gồm việc cắt bỏ các lớp da mỏng. Mỗi lớp mỏng được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm dấu hiệu ung thư. Tiến trình này tiếp tục cho đến khi không còn dấu hiệu ung thư nào nữa.”

Gần đây, ông Biden xuất hiện trước công chúng ở Delaware với miếng băng quấn trên đầu. Tờ Daily Mail đưa tin về đoạn phim ghi lại cảnh ông rời khỏi một nhà thờ ở Rehoboth Beach, Delaware, với miếng băng dán trên trán. Cựu Tổng thống Biden đã từng trải qua các phẫu thuật điều trị ung thư da trong quá khứ. Trong lần khám sức khỏe tổng quát vào tháng 2/2023, ông phải bị cắt bỏ một phần da ở ngực, sau đó được xác nhận là ung thư biểu mô tế bào đáy. Theo bác sĩ của ông lúc đó, Tiến sĩ Kevin O'Connor, tất cả các mô ung thư đã được cắt bỏ và không cần điều trị thêm. O'Connor cho biết Biden sẽ “tiếp tục theo dõi căn bệnh da này như một phần của chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện của ông.”

Thống Đốc NY Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid

ABC News hôm Thứ Sáu cho biết Thống đốc New York Kathy Hochul tuyên bố sẽ ký một lệnh hành pháp cho phép dược sĩ kê đơn và tiêm vaccine COVID-19, cho biết sắc lệnh này sẽ cho phép người dân New York "tự quyết định về chăm sóc sức khỏe của mình.”

Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đối mặt với phiên chất vấn trước Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm thứ Năm từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

"Trong bối cảnh bất ổn liên tục và các cuộc tấn công chính trị nhắm vào khoa học từ Washington, Thống đốc Hochul đang hành động để bảo vệ người dân New York. Bà sẽ ký một EO cho phép dược sĩ kê đơn và tiêm vaccine COVID-19, để các gia đình muốn được bảo vệ có thể tiêm chủng nhanh chóng, an toàn và gần nhà,” phát ngôn viên của Thống đốc Hochul cho biết. “Sắc lệnh tạm thời này sẽ bảo đảm tiến trình liên tục trong khi Thống đốc làm việc với Cơ quan Lập pháp về một giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc dự phòng và vaccine.”

Trong phiên điều trần hôm thứ Năm, Kennedy tuyên bố rằng bất kỳ ai cũng có thể tiêm vaccine COVID-19 miễn phí tại hiệu thuốc của họ, tuy nhiên, các hiệu thuốc đang phải lựa chọn kỹ lưỡng do sự lỏng lẻo của các quy định liên bang.

Người phát ngôn của Thống đốc Hochul cho biết: "Bằng việc ký Sắc lệnh Hành động này, Thống đốc Hochul muốn khẳng định rõ ràng rằng khi những người Cộng Hòa Washington can thiệp vào vấn đề sức khỏe cộng đồng, người dân New York vẫn có thể tự đưa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe và nhận được sự chăm sóc cần thiết từ các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy trong cộng đồng của họ.”

Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Moscow sẽ xem bất kỳ quân đội phương Tây nào khai triển tới Ukraine trong bối cảnh chiến tranh là “mục tiêu [quân sự] chính đáng.” “Do đó, nếu một số quân đội xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi cho rằng đây sẽ là những mục tiêu chính đáng để tiêu diệt,” Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok, theo Reuters.

“Và nếu các quyết định dẫn đến hòa bình, hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi hoàn toàn không thấy ý nghĩa sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine,” Putin nói thêm.

Lời cảnh báo từ người đứng đầu Điện Kremlin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ rằng 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân nhân hoặc đóng góp theo những cách khác như một phần của kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh. Ý, Ba Lan và Đức nằm trong số những “nước bảo đảm an ninh” cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm thứ Năm, khi đứng cạnh Macron.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp với một nhóm các nhà lãnh đạo hàng đầu Âu Châu tại Paris hôm Thứ Năm 4/9. Trong lúc đó, Bộ Ngoại Giao Nga tiếp tục cảnh cáo rằng Moscow sẽ không chấp nhận cho quân đội châu Âu hiện diện tại Ukraine theo kế hoạch tiến tới hòa ước trong tương lai.

“Bất cứ hình thức nào Nga cũng không cho phép ngoại quốc can thiệp tại Ukraine,” phát ngôn viên Maria Zakharova nói trong phần bình luận được Bộ Ngoại Giao Nga công bố. “Những kẻ xúi giục chiến tranh từ Tây Phương chỉ coi Ukraine là nơi thí nghiệm cho các hoạt động quân sự.”

Chính quyền của Tổng Thống Nga Putin đã nhiều lần bác bỏ các đề nghị của Châu Âu điều động lực lượng tới Ukraine, như một phần tiến tới thỏa thuận chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện do Nga phát động kéo dài ba năm nay.

Tòa Bạch Ốc cho biết các nhà lãnh đạo cũng trao đổi với Tổng Thống Donald Trump trong buổi hội đàm qua một cuộc điện thoại. “Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu phải gây áp lực lên kinh tế để Trung Quốc không tiếp tục nhúng tay vào các nỗ lực chiến tranh của Nga,” một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết sau cuộc điện thoại.

Cùng ngày Thứ Năm, sau phiên họp liên minh, Trump cũng trao đổi với Zelensky và tổng thống Ukraine cho biết đó là một “buổi trò chuyện dài với nhiều chi tiết.”

Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan đối với xe hơi và các mặt hàng nhập cảng khác của Nhật Bản, coi đây là một bước đi nhằm giải quyết tình trạng bất ổn cho các ngành công nghiệp chủ chốt. Theo tin từ AP cho biết hôm Thứ Sáu 5/9.

“Các cuộc đàm phán về thuế quan giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận một cách tốt nhất có thể trong thời gian sớm nhất,” Thủ tướng Ishiba phát biểu hôm Thứ Sáu. “Cách thức đạt được thỏa thuận này rất tuyệt vời.”

Nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật Bản Ryosei Akazawa Akazawa cho biết ông dự trù ​​lệnh này sẽ có hiệu lực trong vòng hai tuần.

AP cho biết ông Akazawa đã chuyển bức thư của Thủ tướng Ishiba tới Tổng thống Trump, nêu rõ mong muốn cùng nhau xây dựng "một kỷ nguyên vàng son trong quan hệ Nhật Bản-Hoa Kỳ", đồng thời mời Tổng thống đến thăm Nhật Bản.

Việc giảm thuế quan diễn ra trong bối cảnh thủ tướng Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ cánh hữu trong đảng của ông, buộc ông phải từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử hồi Tháng Bảy.

Tại Washington, nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật Bản Ryosei Akazawa và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cũng đã ký một tuyên bố chung, xác nhận khoản đầu tư $550 tỷ đô la của Nhật Bản vào các dự án của Hoa Kỳ.

Chi tiết đáng chú ý do AP đưa ra, thỏa thuận giảm thuế từ 25% xuống 15% đã được hai bên đồng ý vào ngày 22/7. Nhưng vài ngày sau, giới chức Nhật Bản phát hiện ra thỏa thuận sơ bộ đã tăng thêm 15% so với mức thuế hiện hành và đã phản đối. Washington thừa nhận sai sót và đồng ý sửa chữa cũng như hoàn trả bất kỳ khoản thuế nhập cảng vượt mức nào Nhật Bản đã đóng cho Hoa Kỳ.

Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ

Hai chiến đấu cơ của chính quyền ông Maduro hôm Thứ Năm bay sát một tàu hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế. “Hành động khiêu khích nghiêm trọng trên nhằm cản trở chiến dịch chống ma túy của chúng tôi,” Bộ Quốc Phòng thông báo hôm Thứ Năm trên mạng xã hội X.

CBS News đưa tin trước đó rằng hai chiến đấu cơ F-16 có vũ trang của Venezuela đã gần tàu khu trục USS Jason Dunham – một hành động mà các quan chức Hoa Kỳ gọi là một cuộc biểu dương lực lượng. Bộ Quốc Phòng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chấm dứt hành động cản trở, ngăn chặn hoặc can thiệp vào hoạt động chống ma túy và chống khủng bố của quân đội Mỹ.

F-16A/B là phiên bản đời đầu của tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, được nước này bán cho Venezuela hồi những năm 1980, khi quan hệ song phương chưa căng thẳng như hiện nay.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ tấn công một tàu ở vùng biển Caribe với lý do cho là “chở những kẻ buôn lậu ma túy bị tình nghi là Tren de Aragua,” khiến 11 người thiệt mạng.

Tuyên bố từ Ngũ Giác Đài hôm Thứ Năm tiếp tục nói: “Băng đảng điều hành Venezuela được khuyến cáo mạnh mẽ không nên tiếp tục bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở, răn đe hoặc can thiệp vào các hoạt động chống ma túy và chống khủng bố do quân đội Hoa Kỳ thực hiện.”

Hải quân Hoa Kỳ đã khai triển tám tàu ​​đến vùng Caribe và Thái Bình Dương.