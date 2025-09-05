Hôm nay,  

Quận Cam Ra Mắt Và Trình Chiếu Phim Ma ‘Út Lan Oán Linh Giữ Của’

Nhiều người đến tham dự buổi trình chiếu phim Phim Út Lan the Guardian Demon (Út Lan Oán Linh Giữ Của) vào tối ngày thứ Ba, 2 tháng 9, tại rạp Cinema Century Orange XD đặc biệt chú ý đến gương mặt xinh xắn, ngây thơ của diễn viên Mai Cát Vi. Cô diễn viên chỉ mới 16 tuổi đã cùng đạo diễn Trần Trọng Dần có mặt để tiếp chuyện, chụp hình lưu niệm với khách mời. Nhưng ít người lại nghĩ gương mặt hồn nhiên tuổi học trò này lại xuất hiện trong vai con ma của cuốn phim Việt Nam kinh dị thuộc hàng bậc nhất trong năm nay.

 

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của. Nếu so sánh giữa ba cuốn phim ma này, Út Lan là phim kinh dị, ghê sợ hơn cả. Khán giả có thể nhận ra rằng đây là một trong số ít phim ma chỉ khai thác thuần túy yếu tố kinh dị để làm nền cho toàn cốt truyện. Không cần phải lồng thêm chuyện tình yêu với những cảnh sex, hay những màn đua xe ngoạn mục để thu hút khán giả. Chỉ ma thôi là đủ!

 

Truyện phim xoay quanh một con ma giữ của cho một gia đình giàu có họ Mã ở miền quê Nam Bộ. Ma giữ của là một chuyện ma dân gian khá phổ biến của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phim bắt đầu với cái chết trong kinh hoàng của bà Dung, là vợ ông Danh, một trong hai người con trai của ông Mã. Chính ông Danh cũng chết bi thảm vào cuối phim trong khi nỗ lực độc chiếm kho báu của cha để lại. Hai nhân vật chính là Lan (Phương Thanh), một người con gái mới mất cha từ phương xa đến xin làm người giúp việc ở nhà ông Danh; và Sơn (Quốc Trường) là một nhà văn, cũng là cháu của bà Dung, đến tìm hiểu cái chết bí ẩn của người dì. Cả hai đã lần tìm ra manh mối về câu chuyện thương tâm của hồn ma giữ của, và cuối phim giúp cho oan linh được siêu thoát.

 

Chỉ dựa vào yếu tố kinh dị, Út Lan Oán Linh Giữ Của sử dụng hầu hết các kỹ xảo điện ảnh thường gặp ở những phim ma kinh điển. Phim làm khán giả phải lạnh gáy, giật thót mình từ đầu đến cuối, không ít lần rú lên từng hồi trong rạp. Nhiều hình ảnh rùng rợn nhất trong phim ma, phim zombie, phim quái vật của Holywood cũng có trong phim Út Lan: ánh sáng chập chờn; bóng ma ẩn hiện trong sương khói; ma phản chiếu qua gương; ma trong lu nước, ma trong giếng; ma hiện nguyên hình như một con quái vật gớm ghiếc, giết người theo kiểu máu đổ đầu rơi… Một yếu tố kinh dị độc đáo khác được phim khai thác là hình ảnh con ma một người hai thân. Kỹ thuật âm thanh và ánh sáng khá tốt, góp phần tăng thêm độ kinh sợ của phim.

 

Một điểm đáng khen nữa của phim là khai thác được những nét đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những cánh đồng lúa thanh bình, cảnh chiếc xe lam chở khách đi qua những con đường tỉnh lộ bụi đất. Nhiều nhân vật trong phim sử dụng ngôn ngữ đậm chất bình dân của người dân quê Nam Bộ. Nhân vật nữ chính là Lan thể hiện những đức tính của một cô gái quê: nhân hậu, trung thực, hiếu thảo, không tham lam. Triết lý của phim cũng là nếp suy nghĩ của người nông dân Miền Nam: tham thì thâm, ở hiền gặp lành. Phim cũng dàn dựng sống động một số sinh hoạt trong đời sống dân gian: cảnh họp chợ làng xã, phong tục cúng kiến, cảnh hát bội… Đặc biệt phải kể đến sự huyền bí của cảnh nghi thức ếm bùa, đọc thần chú để tế sống trinh nữ, tạo ra oán linh giữ của, làm người xem liên tưởng đến truyền thuyết về đội binh ma bảo vệ mộ Tần Thủy Hoàng.

 

Cũng có thể vì chỉ tập trung khai thác sự sợ hãi, phim có phần hơi quá lạm dụng những cảnh kinh dị ở cường độ cao. Nhiều màn kinh dị quá có khi trở nên nhàm, làm khán giả… bớt sợ. Những phim kinh dị kinh điển thường có những khoảng lặng mà đáng sợ, làm tăng dần sự căng thẳng, để khi ma xuất hiện đạt hiệu ứng cao nhất.

 

Kịch bản khá đơn giản, không có yếu tố bất ngờ, một số chi tiết thiếu logic. Khán giả không hiểu tại sao trong phim Sơn có thêm cái nghề nhà văn trong phim, mà anh cũng chẳng diễn xuất gì cho vai trò này. Cứ để anh là người cháu đi tìm hiểu cái chết của người dì có lẽ là đủ. Còn Lan có khi là một cô gái quê mùa chất phát, nhưng đôi khi lại lên giọng triết lý, dạy đời cả với chủ của mình.

 

Có thể vì đạo diễn dàn dựng tập trung nhiều cho những hình ảnh ma quái, những pha kinh dị cường độ cao, cho nên cả hai diễn viên chính (Phương Thanh và Quốc Cường) không có cơ hội để diễn xuất, thủ vai khá mờ nhạt. Vai diễn hay nhất thuộc về diễn viên phụ Mạc Văn Khoa trong vai ông Danh. Với gương mặt thể hiện được nhiều cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau, một Mạc Văn Khoa đa nhân cách đã làm tăng thêm không khí ma quái, bí ẩn cho cuốn phim.

 

Phim Út Lan Oán Linh Giữ Của bắt đầu công chiếu tại Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Tại Quận Cam phim chiếu ở một số rạp Regal , AMC… Với những người mê phim ma, muốn tìm cảm giác mạnh, đây có thể là một cuốn phim đáng xem. (VB)

