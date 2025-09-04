Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kỳ Thứ 17

Luật sư Đặng Đình Mạnh phát biểu. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)



Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam họp kỳ thứ 17 tại văn phòng Việt Life Style ở đường Beach, thành phố Westminster, lúc 6:30 chiều chủ nhật ngày 31/8/2025, quy tụ nhiều nhân vật như Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, ông Nguyễn Kim Bình, chủ tịch cộng đồng Việt Nam, kỹ sư Huỳnh Lương Thiện, chủ báo Thằng Mõ đến từ Francisco, nhà văn Đặng Trần Anh, Giám Mục Trần Thanh Vân; những người trẻ Nguyễn Minh Huy và cô Phan Hà đến từ San Jose.

Kỹ sư Huỳnh Lương Thiện điều hợp chương trình. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thành lập vào 11/1997 tại Little Saigon, Orange County, California. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Các thành viên của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại California, Hoa Kỳ.

Đặc biệt có sự tham dự của luật sư Đặng Đình Mạnh và phu nhân. Luật sư Đặng Đình Mạnh là người đứng ra bênh vực cho Đồng Tâm, vườn rau An Lộc và Thiên Á Bến Bờ Vũ Trụ. Ông suýt bị bắt, vợ chồng ông trốn và đào thoát, rồi được định cư ở Hoa Kỳ chừng 2 năm. Ông là người tu xuất, nên rất quan tâm đến Tự Do Dân Chủ, Tự Do Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.

Số người tham dự không đông nhưng là những người miệt mài tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam từ 28 năm nay. Người sáng lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là giáo sư Nguyễn Thanh Trang ở San Diego. Rất nhiều đồng hương Việt Nam nhờ sự tranh đấu miệt mài cho những chiến sĩ nhân quyền ở Việt Nam thoát cảnh tù tội và hiện đang định cư ở Hoa Kỳ và ở nhiều quốc gia khác.

Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh được tín nhiệm trong vai trò Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng trong vai trò Trưởng Ban Điều Hành. Cố vấn của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là:

1/ Kỹ sư Huỳnh Lương Thiện, ở San Francisco, chủ báo Thằng Mõ ở San Francisco

2/ Nhạc sĩ Huỳnh Công Anh, ở Houston

3/ Ông Trịnh Mạnh Ái

4/ Tiến sĩ Mai Thanh Triết, ở Houston

Kỹ sư Huỳnh Lương Thiện điều hợp chương trình nói ngắn và gọn. Ông rất ngưỡng mộ ông Đặng Hoàng Hà là người mua bảo hiểm, để khi ông qua đời thì tiền bảo hiểm nhân mạng này để lại cho Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, để anh chị em có tiền tiếp tục tranh đấu cho Nhân Quyền ở Việt Nam. Nghe kỹ sư Huỳnh Lương Thiện nói về sự hy sinh của những người tranh đấu cho Nhân Quyền ở Việt Nam thật cảm động.

Ông Đặng Hoàng Hà nói chuyện vui vẻ và lạc quan:

- Giải thưởng Nhân Quyền chỉ mấy ngàn, nên tôi mua bảo hiểm nhân thọ, tôi viết di chúc dành tất cả tiền này tặng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam để trao giải thưởng cho những người tranh đấu vì Nhân Quyền ở Việt Nam. Hồi đó tặng giải thưởng Nhân Quyền thầy Tuệ Sỹ đâu có nhận. Ở đây, ai cũng có tiền hơn tôi, tôi nghèo nhất, nên tôi nghĩ ra mua bảo hiểm nhân thọ, sau khi tôi chết tiền đó làm giải thưởng. Người trong nước bị tù tội, bị đọa đày, hy sinh cái mạng mình mới là quý, tiền bạc có nghĩa gì đâu?

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Giám Mục Trần Thanh Vân. (Ảnh: James Zoll)

Cố vấn hay thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đều mong người trẻ tham gia phong trào này, đặc biệt buổi họp hôm nay không nói nhiều, chỉ nói về mục đích của hội là tranh đấu cho Nhân Quyền ở Việt Nam, có những người tranh đấu cho Nhân Quyền đang ở tù ở Việt Nam ra khỏi nhà tù. Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng như mọi người, những người ra khỏi nhà tù, định cư ở hải ngoại tiếp tục tranh đấu cho những người còn lại ở trong nước.

Giám Mục Trần Thanh Vân đại diện cho 3 tổ chức Nhân Quyền, nhất là đại diện cho người thiểu số ở Việt Nam, ông phát biểu cảm tưởng rất là sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn giáo sư Nguyễn Chính Kết đến từ Houston. (Ảnh: James Zoll)

Trong hội trường, đầu bạc nhiều hơn đầu xanh. Hy vọng những người trẻ tiếp nối ông cha của mình, tranh đấu cho nhân quyền không những ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người bị áp bức thì hội Nhân Quyền bênh vực họ. Ở các quốc gia Phi Châu, Á Châu, con người bị đàn áp nhiều lắm.

Làm thế nào để người thương người, làm thế nào để sống được công bình, bác ái? Đừng ai xem thường mạng sống của người khác. Người nào cũng mong được sống vui vẻ, hạnh phúc trong đời sống của mình. Những đứa trẻ được đến trường học, vào trong sở làm được đối xử công bình, phụ nữ được đối xử như nam giới. Những vị chỉ huy trong sở làm công bằng, chỉ huy bằng cái não chứ không phải chỉ huy bằng tay chân, bằng hò hét.

Nhân quyền, hai tiếng rất dễ thương nhưng được hưởng hai chữ này không phải dễ. Chiến sĩ tranh đấu cho Nhân Quyền như Luther King, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 đã vì hai chữ này mà qua đời rất trẻ, mới có 39 tuổi (1929- 1968).

Tôi rất ngưỡng mộ những chiến sĩ tranh đấu cho Nhân Quyền ở khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống này rất đẹp khi có những chiến sĩ tranh đấu cho lẽ phải, cho công bình, bác ái. Đời đẹp khi có những người làm việc nghĩa, có người dâng hiến mạng sống của mình để đấu tranh cho Nhân Quyền của người khác.

Ông Nguyễn Minh Huy đến từ San Jose, kỹ sư Huỳnh Lương Thiện đến từ San Francisco, và cô Phan Hà đến từ San Jose. (Hình từ trái sang phải) (Ảnh: Phan Hà cung cấp)

Kỹ sư Huỳnh Lương Thiện hãnh diện về 2 người trẻ tích cực hoạt động trong Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đó là Phan Hà và Nguyễn Minh Huy đến từ San Jose. Phan Hà cho biết đã sinh hoạt trong cộng đồng Bắc California trên 20 năm nhưng không biết kỹ sư Huỳnh Lương Thiện hoạt động trong tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Phan Hà nói với Huỳnh Lương Thiện rằng Phan Hà muốn hoạt động Nhân Quyền vì thấy người trong nước Việt Nam khổ quá, bị đàn áp cho đến chết, như ông Vương Văn Thả.

Ông Vương Văn Thả đã qua đời trong tù vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, tại trại giam An Phước (Bình Dương). Ông Vương Văn Thả, sinh năm 1969, là cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy tại An Giang, đã bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ và kết án hai lần. Ông Vương Văn Thả bị bắt lần đầu vào năm 2013 và bị tòa án Cộng Sản Việt Nam kết án 3 năm tù giam lần thứ hai. Trong phiên tòa xét xử nhanh diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, ông Vương Văn Thả đã bị tòa án Cộng Sản tỉnh An Giang tuyên án 12 năm tù giam với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước". Ông Vương Văn Thả bị bắt lần đầu còn cho vợ con vào thăm, sau đó không cho thăm nữa. Có lần, vợ con ông vào thăm bố bị đánh dữ lắm. Người con gái kể chuyện mà ai nghe cũng khóc. Sau khi ông chết, họ phán rằng ông tự tử nhưng ai cũng biết ông bị đánh mà chết.

Trong đại hội, Phan Hà và Minh Huy nhận làm tuyển người trẻ vào Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam để cùng làm việc gọi là Hậu Duệ Bắc California. Giọng nói của Phan Hà rất mạnh, rất quyết tâm tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam. Hiện nay, Phan Hà cũng hoạt động trong Văn Thơ Lạc Việt của Không Quân Lê Văn Hải, cũng là chủ báo Thằng Mõ ở San Jose.

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn kỹ sư Huỳnh Lương Thiện sau đại hội. (Ảnh: James Zoll)

Buổi hội thảo mà diễn giả cũng như người điều hợp không nói dài, vừa đủ nghe. Đặc biệt là chiếu hình ảnh sinh hoạt của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam rất sống động, thu hút người xem. Trong lúc diễn giả nói chuyện cũng như chiếu phim, mọi người im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Đại Hội quy tụ các thành viên đến từ nhiều địa phương. Số thành viên không tham dự được tại chỗ cũng đã được nối kết qua nền tảng hội họp trực tuyến Zoom.

Ban Điều Hành báo cáo sinh hoạt trong trong nhiệm khóa 2023-2025, thảo luận về tình hình nhân quyền trong nước và trên thế giới, và đề ra sách lược và các công tác quan trọng cho thời gian tới (nhờ nền tảng họp trực tuyến Zoom, nhiều thành viên ở nhiều nơi cũng tham dự được cuộc thảo luận một cách tích cực). Đại Hội cũng đã thảo luận và thông qua phần tu chính nội quy để cơ cấu của Mạng Lưới thích ứng hơn với thực tế và hoạt động được hữu hiệu hơn.

Đại Hội đã bầu thành phần lãnh đạo cho nhiệm khóa 2025-2028 theo cơ cấu mới vừa được thông qua gồm Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành. Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh được tín nhiệm trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng trong vai trò Trưởng Ban Điều hành.



Tuyên Bố của Đại Hội Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Kỳ Thứ 17 – năm 2025





1. Đòi hòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chấm dứt ngay việc bắt bớ, giam giữ tùy tiện, đồng thời trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho tất cả những người thực hiện các quyền tự do được hiến pháp Việt Nam và Quốc tế quy định, và những người hoạt động ôn hòa cho nhân quyền.

2. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải để cho những cá nhân và các tổ chức trong nước được tự do quảng bá và tranh đấu cho các quyền căn bản của con người.

3. Kêu gọi người Việt trong nước thực thi và đòi hỏi những quyền tự do chính đáng của mình được quy định trong hiến pháp Việt Nam và các tài liệu quốc tế về nhân quyền.

4. Kêu gọi người Việt hải ngoại tích cực yểm trợ những hoạt động đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam; đặc biệt ủng hộ những đồng hương gốc Việt tại hải ngoại tham gia vào dòng chính hay chính quyền sở tại để vận động hữu hiệu cho Nhân quyền Việt Nam.

5. Kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo thúc đẩy mọi tín đồ ý thức trách nhiệm đối với sự hưng vong của quốc gia, phát triển lòng yêu quê hương đất nước, tìm cách giảm bớt những bất công xã hội.

6. Kêu gọi cộng đồng quốc tế, qua ngoại giao và kinh tế, áp lực nhà cầm quyền Việt Nam buộc họ phải thực thi nhân quyền một cách cụ thể, phải tôn trọng các quyền căn bản của con người mà họ đã từng cam kết thực hiện.

Sau đại hội, mọi người ăn tối với thức ăn thuần túy quê hương, gửi lời chúc lành cho nhau và hẹn gặp nhau kỳ đại hội tới.

KIỀU MỸ DUYÊN

Orange County, 9/2025

([email protected])