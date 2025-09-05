Một Chiêu Bài Đối Phó Ngoại Bang Được Trump Áp Dụng Tại Quê Nhà



Từ Philippines, Nicaragua đến thời hậu 11/9, “gán mác” luôn là công cụ chính trị hữu hiệu của Hoa Kỳ. Dưới thời Trump, nó được áp dụng vào chính sách nhập cư, biến di dân thành những người không xứng đáng được pháp luật bảo vệ để dễ bề trục xuất. (Nguồn: pixabay.com)

Dưới thời chính quyền Trump, các đòn công kích nhắm vào di dân nhập cư có thể nói là đã thách thức mọi giới hạn pháp lý. Thế nhưng, thứ vũ khí sắc bén nhất được dùng để biện minh cho những chính sách đó – những lời lẽ gay gắt và đầy tính miệt thị – lại không hề mới. Đó là một chiến thuật có lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, được mài giũa trên các chiến trường ngoại quốc trước khi quay ngược về tấn công những người bị cho là “kẻ thù” ngay trên chính quê hương đất nước.

Hãy tưởng tượng thế này: khi nói ai đó là “kẻ xấu xa,” bạn đang vẽ nên một hình ảnh tiêu cực về họ trong đầu người khác. Các nhà lãnh đạo Mỹ từ xưa đã nhận ra sức mạnh này. Trong hơn 100 năm qua, họ sẵn sàng gán cho những người bản địa không phải da trắng dám thách thức lợi ích của Hoa Kỳ ở hải ngoại những cái mác như “phường trộm cướp” (bandits), “lũ mọi rợ” (savages) hay “bọn khủng bố” (terrorists).

Bằng cách này, họ đạt được hai mục tiêu cùng lúc. Một là làm cho người dân Mỹ cảm thấy mình “văn minh” hơn, “vượt trội” hơn. Hai là tạo ra cái cớ để có thể dùng những biện pháp mạnh tay, thậm chí là tàn nhẫn, mà không bị dư luận phản đối. Bởi vì, khi đối phương đã bị coi là kẻ suy đồi đạo đức, thì mọi hành động đáp trả dường như đều trở nên hợp lý.

Giờ đây, chính quyền Trump cũng đang dùng lại “chiêu bài” y hệt: biến di dân lậu thành những kẻ ngoại lai đầy nguy hiểm để dễ dàng trục xuất họ.

Những bài học từ Philippines và Nicaragua

Chuyện từng diễn ra ở Philippines vào đầu thế kỷ 20. Khi người dân ở đây dưới sự lãnh đạo của Emilio Aguinaldo nổi dậy chống lại ách đô hộ của Hoa Kỳ, cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra, cướp đi sinh mạng của khoảng 4,200 lính Mỹ và tới 200,000 người Philippines. Để biện minh cho cuộc chiến, giới chức và sử gia Hoa Kỳ liên tục gọi quân nổi dậy Philippines là “lũ man rợ.”

Họ nói rằng quân Philippines đã dùng các chiến thuật “không văn minh” như đánh lén hay gài bẫy. Cái mác “man rợ” này đã khiến công chúng Mỹ dễ dàng chấp nhận những hành động trả đũa cực kỳ tàn bạo của quân đội Hoa Kỳ, như đốt phá làng mạc hay sử dụng một hình thức tra tấn khét tiếng gọi là “liệu pháp nước” (water cure) đối với tù binh.

Các viên chức Hoa Kỳ một mực bào chữa rằng quân đội chỉ phản ứng trước tình hình chiến tranh. TNS Henry Cabot Lodge lúc đó nói: “Tôi nghĩ họ phải làm vậy do hoàn cảnh chiến tranh, cuộc chiến do cái dân tộc Philippines mới văn minh một nửa đó quậy ra.”

Hai thập niên sau, kịch bản này lại tái diễn gần như y hệt khi Hoa Kỳ đối đầu với cuộc kháng chiến của Augusto Sandino ở Nicaragua. Những người theo Sandino (lực lượng kháng chiến Sandinistas) dùng chiến thuật du kích để đánh trả Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Ngay lập tức, phía Mỹ gọi Sandino là “phường trộm cướp.”

Cái mác này đã biến cuộc đấu tranh chính trị của Sandino trở thành một vụ cướp bóc tầm thường trong mắt người dân Mỹ, và cho phép quân đội Hoa Kỳ tự do bố ráp lực lượng Sandinista không chút kiêng dè, để rồi vướng vào những cáo buộc như tấn công thường dân, đốt phá làng mạc và ném bom bừa bãi. Công chúng Mỹ hầu như không mấy bận tâm, bởi trong mắt họ, Sandinista đã bị khắc họa như kẻ xấu từ trước.

Nửa sau thế kỷ 20: từ ngữ thay đổi, ý nghĩa giữ nguyên

Qua thời gian, những từ như “phường cướp giật” hay “lũ mọi rợ” không còn được sử dụng nhiều. Nhưng chiêu trò “gán mác” thì không hề biến mất. Washington vẫn tiếp tục dùng nó để đối phó với các thế lực thù địch ngoại bang, đặc biệt là tại Trung Đông.

Sau sự kiện ngày 11/9/2001, không khí chính trị ở Hoa Kỳ căng như dây đàn. Từ đây, một làn sóng từ ngữ mới, gay gắt hơn bao giờ hết, được sử dụng để gọi những ai phản đối chiến dịch quân sự ở Afghanistan và Iraq. Họ bị gom chung với al Qaeda, bị gắn nhãn “khủng bố” hay “chiến binh thù địch ngoài vòng pháp luật.”

Về bản chất, những cái mác mới này không khác mấy so với những cái mác của đầu thế kỷ 20. Chúng cùng ngụ ý rằng những người này sử dụng bạo lực phi pháp, và vì vậy không xứng đáng có bất kỳ quyền hợp pháp nào nếu rơi vào tay Mỹ. Lập luận này đã mở đường cho việc giam giữ vô thời hạn hàng ngàn người, trong đó nhiều người bị tra tấn dưới danh nghĩa “kỹ thuật thẩm vấn tăng cường”. Trớ trêu thay, những “kỹ thuật” này không thu thập được bao nhiêu thông tin tình báo hữu ích, mà còn khiến hình ảnh của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền bị hoen ố.

Đem chiến trường về ngay trên đất Mỹ

Trong hơn một thế kỷ, miệt thị đối thủ vẫn luôn là một công cụ hữu hiệu để hợp lý hóa những hành động đặc biệt trên đất khách. Nhưng khi kẻ thù ở xa không còn là mối lo chính, chính quyền Trump đem chiêu bài này về áp dụng ngay tại quê nhà. Trump nói di dân lậu “đầu độc huyết quản của đất nước chúng ta,” biến họ thành “người ngoài” không đáng được đối xử một cách công bằng, văn minh.

Trường hợp Kilmar Abrego Garcia là một thí dụ tiêu biểu. Dù có lệnh của tòa án, Abrego Garcia vẫn bị trục xuất về El Salvador vào tháng 3 năm 2025. Chính quyền Trump đã cố tình trì hoãn suốt 3 tháng mới thi hành phán quyết yêu cầu “tạo điều kiện để trả tự do,” liên tục dùng từ ngữ sặc mùi định kiến để gợi ý rằng không cần áp dụng luật pháp với Abrego Garcia. TNS Marco Rubio gọi Garcia là một “tay anh chị băng đảng” (ám chỉ băng đảng MS-13). Trong buổi họp báo với Trump, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele còn gọi Garcia là “tên khủng bố.”

Trong các chiến dịch bố ráp gần đây, đặc vụ ICE đeo mặt nạ đã ập vào bắt giữ hàng chục ngàn người. Họ tuyên bố đây là nỗ lực chống khủng bố và triệt phá băng nhóm tội phạm, song lại không đưa ra chứng cứ thuyết phục. Di dân Venezuela trở thành mục tiêu vì bị nghi ngờ dính líu tới băng đảng khét tiếng Tren de Aragua.

Chính quyền Trump thậm chí còn lôi Luật Kẻ Thù Là Người Nước Ngoài (Alien Enemies Act 1798), đạo luật bị bỏ quên hàng trăm năm và từng bị công chúng phản đối dữ dội, ra để tước quyền được xét xử và đẩy nhanh việc trục xuất. Một số người còn bị tống thẳng đến nhà tù CECOT khét tiếng của El Salvador mà không hề được xét xử công bằng.

Ngay cả các sinh viên quốc tế như Mahmoud Khalil và Rümeysa Öztürk cũng bị bắt giữ. Hoạt động ủng hộ Palestine của họ bị đánh đồng với việc ủng hộ nhóm khủng bố Hamas. May mắn là cả hai sau đó đã được trả tự do.

Lịch sử cho thấy, việc các viên chức Hoa Kỳ sử dụng thứ ngôn ngữ này không đơn giản chỉ là để mô tả ai đó một cách vô thưởng vô phạt. Những cụm từ như “tên khủng bố” hay “dân băng đảng” luôn có một công dụng: khắc họa ra hình ảnh kẻ xấu và mở đường cho các biện pháp mạnh. Thứ từng là công cụ cho chiến dịch quân sự ở nước ngoài nay đã quay về áp dụng với người dân ngay tại quê nhà.





VB biên dịch