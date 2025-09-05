Bài Học Từ Lịch Sử Săn Phù Thủy: Niềm Tin Mù Quáng Và Hậu Quả Chết Người



Từ những cuốn cẩm nang săn lùng và trừng trị phù thủy đến các mạng xã hội tràn ngập tin giả, câu hỏi lớn vẫn còn đó: Ai chịu trách nhiệm khi niềm tin mù quáng dẫn đến thảm họa? Lịch sử đang lặp lại. Chỉ khác là lần này, nó nhanh hơn, rộng hơn, và khó kiểm soát hơn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)



Trong gần bốn thế kỷ, Âu Châu chìm trong nỗi kinh hoàng của các cuộc săn lùng phù thủy, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, đa số là phụ nữ. Thảm kịch này không chỉ bắt nguồn từ sự mê tín, mà còn được tiếp tay bởi một công nghệ truyền thông mang tính cách mạng thời bấy giờ. Ngày nay, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng thông tin sai lạc trên mạng xã hội, lịch sử dường như đang vang vọng một lời cảnh báo đáng sợ về mối liên quan chết người giữa tin giả và tác hại trong thế giới thực.

Cỗ máy gieo rắc nỗi kinh hoàng

Trong suốt gần bốn thế kỷ, từ năm 1400 đến năm 1780, có khoảng 100,000 người (phần lớn là phụ nữ) bị đưa ra xét xử vì bị cáo buộc là phù thủy. Trong số đó, khoảng phân nửa đã bị xử tử – những án phạt dựa trên một hệ thống niềm tin phức tạp xoay quanh phụ nữ, chân lý, tà ác và ma thuật.

Tuy nhiên, sức lan tỏa khủng khiếp của các cuộc săn lùng phù thủy sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu đi một “bộ máy truyền thông” đắc lực: kỹ thuật in ấn. Sự ra đời của máy in vào khoảng năm 1440 đã cách mạng hóa việc phổ biến thông tin, và đồng thời, tạo ra cả một ngành công nghiệp sản xuất các cuốn cẩm nang dạy người dân cách săn lùng và tiêu diệt phù thủy.

Julie Walsh (Giảng sư tại Đ ại học Wellesley) chuyên nghiên cứu về triết học, phù thủy và đạo đức công nghệ, cho biết: “Tôi có dạy một môn về triết học và phù thủy. Trong môn này, sinh viên sẽ tìm hiểu, phân tích các khía cạnh tôn giáo, xã hội, kinh tế và triết học trong các cuộc săn phù thủy vào thời cận đại ở Âu Châu và Châu Mỹ trong thời kỳ thuộc địa. Ngoài ra, tôi còn giảng dạy và nghiên cứu về những vấn đề đạo đức liên quan đến công nghệ số hiện nay. Mới nghe qua thì hai chủ đề này tưởng như chẳng liên quan gì nhau. Nhưng thực tế, nếu xem xét kỹ, sẽ thấy có sự tương đồng giữa quá trình lan truyền thông tin sai lạc trong thời kỳ săn phù thủy và trong môi trường thông tin trực tuyến hiện nay. Và điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm nghiêm túc.”

“Búa Đập Phù Thủy”: Khi một cuốn sách trở thành đế chế

Khi chiếc máy in ra đời vào khoảng năm 1440, nó đã mở ra một chương mới về việc truyền đạt thông tin, và cũng vô tình tạo điều kiện cho các thuyết âm mưu thời Trung Cổ lan rộng như dịch bệnh.

Năm 1486, hai tu sĩ dòng Đa Minh xuất bản cuốn sách định mệnh “Malleus Maleficarum” (xin tạm dịch là “Búa Đập Phù Thủy”). Tác phẩm này đã trở thành cẩm nam cho các cuộc săn lùng phù thủy với ba lập luận chính. Đầu tiên, nó cho rằng phụ nữ là giống loài yếu đuối về đức hạnh nên dễ bị cám dỗ và trở thành phù thủy. Kế đến, sách vẽ ra mối liên quan giữa phù thủy và tình dục, cho rằng phụ nữ có ham muốn xác thịt vô độ và đó là nguồn cơn của tội lỗi. Cuối cùng, để trở thành phù thủy, người ta phải “ký kết khế ước” với quỷ dữ; chúng dụ dỗ họ bằng những hoan lạc thể xác.

Sau khi đặt ra những “sự thật” này, cuốn sách cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thẩm vấn, tra tấn và trừng phạt phù thủy.

“Búa Đập Phù Thủy” đã thành công vang dội với hơn hai mươi lần tái bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Dù không phải là tác phẩm duy nhất viết về chủ đề phù thủy, nhưng sức ảnh hưởng của nó thì không tài liệu cùng thời nào sánh bằng.

Trước thế kỷ 16, các vụ săn lùng phù thủy tại Âu Châu còn hiếm hoi. Nhưng từ khi Malleus Maleficarum ra đời, các cuộc truy bắt gia tăng đáng kể. Thực tế cho thấy, mỗi lần cuốn sách được tái bản lại trùng khớp với làn sóng truy lùng và tiêu diệt phù thủy ở khu vực Trung Âu. Sức lan tỏa của cuốn sách không đơn thuần nằm ở nội dung rúng động, mà còn ở “uy tín” của nó. Khi đó, Giáo hoàng Innocent VIII tuyên bố phù thủy là có thật và trao quyền cho giới giáo sĩ hành động, chính thức mở ra một thời kỳ đẫm máu.

Những ý tưởng cũ từ văn hóa dân gian, như chuyện phù thủy có thể “ếm bùa” làm biến mất “của quý” của mấy ông, đã được thu gom, “tái chế” và đóng gói lại một cách có hệ thống. Đến lượt mình, “Malleus Maleficarum” lại trở thành nguồn trích dẫn cho vô số tác phẩm và luật lệ về sau.

Sự phổ biến của cuốn sách đã khai sinh một lĩnh vực “chuyên môn” mới: nhà quỷ học (demonologist), chuyên soi mói và phân tích mọi chuyện về ma quỷ và phù thủy.

Khi các “chuyên gia” này cứ nhắc đi nhắc lại những điều bịa đặt, một hệ thống bằng chứng giả mạo cứ thế được hình thành. Và thế là, hình ảnh phù thủy cũng được gắn mác: nguy hiểm, và chắc chắn phải là phụ nữ.

Những tiếng nói lý trí đơn độc

Không phải ai cũng mù quáng tin vào cuộc săn phù thủy. Ngay từ năm 1563, đã có những người bắt đầu thấy hoài nghi và đặt câu hỏi. Dù phần lớn họ vẫn tin là phù thủy có thật, nhưng điều khiến họ trăn trở chính là cách thức tàn bạo mà người ta truy lùng và trừng trị các “phù thủy” ấy.

Bác sĩ người Hà Lan Johann Weyer cho rằng những phụ nữ bị buộc tội thực chất đang mắc chứng u uất (melancholia), giống với các bệnh về thần kinh hiện nay, và họ cần được chữa trị chứ không phải hành quyết. Năm 1580, sau khi đến thăm các nhà tù, triết gia người Pháp Michel de Montaigne đã kết luận rằng những người phụ nữ bị phán là phù thủy này cần “thuốc trị bệnh, chứ không phải độc dược.”

Những nhà tư tưởng này còn nhận ra một điều nguy hiểm hơn: những kẻ truyền bá các câu chuyện phù thủy cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả mà chúng gây ra.

Năm 1677, triết gia John Webster đã lên án gay gắt, khẳng định rằng hầu hết các tác phẩm của giới quỷ học chỉ là sao chép rập khuôn những lời dối trá của nhau. Không có suy nghĩ riêng, không có bằng chứng, cũng không có nhân chứng. Những gì họ làm hoàn toàn không đủ để được xem là nghiên cứu học thuật đứng đắn.

Cái giá của sự vô trách nhiệm này là mạng người. Montaigne chua xót viết: “Mỗi khi có ai xuất bản sách và khẳng định rằng những ảo tưởng của họ là có thật, thì đâu đó lại có người bị phán là phù thủy, bị đẩy vào hiểm cảnh, mất mạng.”

Nhờ những cuốn sách đầy quyền năng của mình, các nhà quỷ học từng trở thành những nhân vật có tiếng tăm, được nể trọng trong cả xã hội lẫn chính trường. Tiền tài thì chảy vào túi các nhà xuất bản.

Phải đến thế kỷ 18, các cuộc săn lùng phù thủy mới dần tàn lụi. Một phần vì người ta bắt đầu hoài nghi giá trị của những “bằng chứng” được đưa ra trong các vụ xử tội, phần khác vì xã hội dần hiểu rằng nhiều phụ nữ bị buộc tội phù thủy có thể chỉ đang mắc bệnh về tâm thần. Cuối cùng, những lời can ngăn tỉnh táo cũng đã được lắng nghe.

Tại sao chúng ta tin vào thông tin sai lạc?

Trong thời đại mà xã hội vẫn còn chìm đắm trong mê tín, đã có những tâm trí tỉnh táo nhìn ra điều mà tâm lý học hiện đại đang nghiên cứu: rằng có những người dễ bị mê hoặc bởi những điều dị thường. Họ được gọi là “melancholics” – tức là những ai hay lo lắng, sống nội tâm và thường xuyên đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, tưởng tượng.

Triết gia thế kỷ 17 Nicolas Malebranche tin rằng trí tưởng tượng có thể khiến con người tin vào cả những điều không thật, đặc biệt là khi đối mặt với nỗi sợ những thứ mơ hồ, thế lực tà ác vô hình. Ông từng nhận xét: “Những câu chuyện phù thủy hoang đường lại được xem như những trang sử thật sự,” và chính điều đó khiến con người dễ bị cuốn vào. Càng nhiều người kể, kể đi kể lại nhiều lần, ảnh hưởng lên tâm trí càng mạnh. Việc lặp lại biến điều sai thành điều tưởng như đúng.

Malebranche viết rằng: “Nếu người ta thôi không hành hạ họ (phụ nữ bị cáo buộc là phù thủy), mà đối xử với họ như những người mất trí, thì chẳng bao lâu họ sẽ không còn bị xem là phù thủy nữa.”

Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những quy luật tương tự trong cách mà thông tin sai lạc và thông tin xuyên tạc (tức những nội dung không đúng sự thật, được lan truyền nhằm gây nhầm lẫn hoặc thao túng nhận thức) đang phát tán trên mạng Internet. Chúng ta dễ tin vào những gì nghe quen quen, hoặc từng thấy đâu đó trước đây. Lượt thích, chia sẻ và tweet lại trở thành thước đo thay thế cho sự thật. Đặc biệt, những bài viết dễ gây sốc hay làm người đọc giận dữ thì lại càng lan nhanh hơn nữa.

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok là mảnh đất màu mỡ cho việc này. Các công ty thiết kế thuật toán sao cho bài nào nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận thì sẽ được ưu tiên xuất hiện càng nhiều. Càng có nhiều người xem, bài viết càng được chia sẻ nhiều hơn. Và thế là vòng xoáy xác nhận lặp đi lặp lại không ngừng.

Lời cảnh báo cho thời đại kỹ thuật số

Những nhà tư tưởng thời xưa đã chỉ trích gay gắt những người lan truyền câu chuyện, nhưng lại bỏ qua những người hưởng lợi và có quyền phán quyết cuối cùng: các nhà xuất bản. Ngày nay, tình thế cũng tương tự.

Hơn một nửa (54%) người Mỹ đọc tin tức qua các trang mạng xã hội. Các nền tảng này, giống như máy in thời xưa, không chỉ phân phối thông tin mà còn định hình niềm tin của chúng ta qua các thuật toán ưu tiên sự hấp dẫn, lôi cuốn người dùng hơn là tính chính xác.

Lịch sử các cuộc săn lùng phù thủy là một lời nhắc nhở đáng suy ngẫm rằng mê tín và tin giả luôn hiện hữu trong đời sống xã hội, đặc biệt vào những thời kỳ có thay đổi lớn về công nghệ và trật tự xã hội. Giữa thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, những vấn đề mà người đi trước từng đặt ra vẫn còn nóng hổi: Ai chịu trách nhiệm khi thông tin giả gây ra hậu quả thật? Và làm sao để giúp những người yếu thế không bị rơi vào bẫy của những kẻ kiếm chác từ sự lo lắng và sợ hãi?

Trong thời buổi mà chỉ cần một cái nhấn phím là cả thế giới biết đến, và bất kỳ ai cũng có thể tung ra một câu chuyện ly kỳ, thì việc học hỏi từ cách người xưa ứng phó trước làn sóng nhiễu nhương tương tự không còn là chuyện xa vời trong sách vở, mà là điều cần thiết để không đi vào vết xe đổ.

Cung Đô biên dịch