California Bật Đèn Xanh Cho Xăng E15

03/09/202521:37:00(Xem: 45)

Skärmbild 2025-09-04 063903
Thượng Viện California vừa thông qua dự luật AB 30. Ngay sau khi được Thống đốc ký, tiểu bang sẽ mở cửa cho loại xăng E15. (Nguồn: pixabay.com)

 

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

 

Theo luật mới, loại xăng E15 (chứa 15% ethanol) sẽ được phép bán ngay sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành. Cho đến nay, California là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ chưa cho phép sử dụng loại xăng này.

 

Việc mở cửa cho E15 là tin vui đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và nông dân trồng bắp, vì sản phẩm của họ sẽ có thêm thị trường tiêu thụ tại tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.

 

Thượng Viện California đã thông qua dự luật AB 30 với 39 phiếu thuận, không có phiếu chống. Trước đó, vào Tháng 6, Hạ Viện tiểu bang cũng đã chuẩn thuận dự luật này.

 

Trong năm 2024, Thống đốc Newsom đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm cân nhắc xem có thể tăng tỷ lệ ethanol trong xăng hay không, nhưng tiến trình này đến nay vẫn chưa xong. California hiện đang phải xoay xở với bài toán khó: vừa phải kiềm chế giá xăng tăng chóng mặt, vừa phải làm sao để giữ vững những mục tiêu bảo vệ môi trường của mình.

 

Người dân California không thể chờ thêm nữa,” TNS Laura Richardson nhấn mạnh khi trình dự luật tại Thượng Viện. Một nghiên cứu của Đại học California ước tính rằng cho phép sử dụng xăng E15 có thể giúp giá xăng giảm khoảng 20 cent mỗi gallon.

 

Trong thông cáo, Geoff Cooper, Chủ tịch Hội Nhiên Liệu Tái Tạo (Renewable Fuels Association), cho biết: “AB 30 được thông qua là bước tiến quan trọng, không chỉ giúp giá xăng rẻ hơn mà còn hướng đến một tương lai xanh, bền vững hơn cho mọi gia đình ở California. Ở nhiều tiểu bang khác, E15 đã chứng minh hiệu quả: không khí sạch hơn, động cơ chạy tốt hơn, và người dân đỡ tốn tiền đổ xăng hơn. Giờ đây, California cũng sắp có được những lợi ích này; chúng tôi mong mỏi Thống đốc Newsom sớm ký ban hành luật mới.

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.

Bản tin Reuters gho biết sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng 8 khi các nhà máy phải đối mặt với hậu quả từ thuế quan nhập cảng của chính quyền Trump, với một số nhà sản xuất mô tả môi trường kinh doanh hiện tại "tồi tệ hơn nhiều so với cuộc Đại suy thoái".

Gina chọn sống ở Bồ Đào Nha vì muốn tìm một nơi sống mới với các giá trị cốt lõi của bà không chỉ được chấp nhận mà còn được trân trọng. Bà muốn một nền văn hóa có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; không bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối; cảm thấy an toàn với ít bạo lực súng đạn.

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, AP News) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba 2 tháng Chín cho biết ông sẵn sàng ra lệnh cho các cơ quan liên bang huy động lực lượng để trấn áp tội phạm ở Chicago và Baltimore, cho dù nhiều DB cùng đông đảo người dân ở cả hai thành phố đều phản đối quyết liệt.

Ngày 2 tháng 9, 2025, quân đội Israel chính thức mở màn chiến dịch bộ binh quy mô lớn tại Gaza City, thành phố được coi là trung tâm của Hamas. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir tuyên bố lực lượng Israel đã “gia tăng và mở rộng các đợt tấn công, đồng thời bắt đầu chiến dịch trên bộ,” khi ông trực tiếp nói chuyện với các binh sĩ trừ bị vừa được gọi nhập ngũ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong một thông điệp riêng gửi quân đội, gọi đây là “trận quyết định,” bày tỏ niềm tin vào binh sĩ và khẳng định “toàn dân đang cùng các anh em sát cánh.” Chính phủ Israel đã chuẩn thuận kế hoạch đánh chiếm Gaza City từ tháng trước, sau nhiều tháng oanh kích dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh cáo nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện ngưng chiến, Gaza City sẽ “trở thành Rafah và Beit Hanoun mới” – những địa danh đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Càng lớn tuổi chừng nào, thì người ta lại thường hay nhớ tới những kỷ niệm trong dĩ vãng của mình nhiều bấy nhiêu. Nhất là những người cao niên đã về hưu, không còn bị ràng buộc bởi những công việc làm thường ngày của mình như trước kia, nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình, để hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn vui khó quên trong cuộc đời mình, rồi để có những lúc tâm sự cho nhau nghe lại những kỷ niệm khó quên này, trong những dịp tiệc tùng họp mặt bạn bè.

Bản tin trên báo Daily Mail nhan đề "21,000 American casualties, millions of civilians trapped, and the world on the brink of war" (21.000 người Mỹ thương vong, hàng triệu dân thường bị mắc kẹt và thế giới đứng trước bờ vực chiến tranh) hôm Thứ Ba 2/9/2025 đưa ra dự đoán theo các cuộc tập trận của viện Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng Donald Trump đã gác lại kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tại Ấn Độ, sau cuộc trao đổi gay gắt với Thủ tướng Narendra Modi. Các tiêu đề báo chí xuất hiện từ báo cáo mới nhất này, cộng với nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Ấn, là lời nhắc nhở về việc chính Bộ Tứ Quad vẫn bị "cầm tù" bởi sự khó lường của chính trị Mỹ. Cách tiếp cận chính sách thất thường của Trump, từ việc hoãn các hội nghị thượng đỉnh đến các đe dọa về thuế quan trừng phạt, đều có cái giá của nó.

Đại bi, lòng thương rộng lớn, là nền tảng của hạnh bồ-tát, của tâm bồ-đề. Không có đại bi thì không có Bồ-tát, không có Phật. Tất cả dụng hạnh của Bồ-tát đều khởi đi từ đại bi; bởi vì đại bi là bản thể của phương tiện (1).

Bài viết sau đây dịch từ bài "U.S. National Security Is Being Attacked From Within" trong ấn bản hôm 1/9/2025 trên báo The Dispatch. Người viết là bình luận gia Kevin Carroll, người từng là cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly (2017-18) và có vấn cho chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Peter King (2011-13), và nguyên là sĩ quan CIA và Lục quân Hoa Kỳ.

J81. Surapana Jātaka -- Câu chuyện về Trưởng lão Sagata và sự nguy hiểm của chất kích thích Tóm tắt: Một vị sư, mặc dù sở hữu thần thông vĩ đại, đã bị hạ gục bởi rượu mạnh. Đức Phật kể lại rằng cả một nhóm tu sĩ khổ hạnh đáng kính trong quá khứ cũng đã mất đi thần thông vì rượu.
