California Bật Đèn Xanh Cho Xăng E15

Thượng Viện California vừa thông qua dự luật AB 30. Ngay sau khi được Thống đốc ký, tiểu bang sẽ mở cửa cho loại xăng E15. (Nguồn: pixabay.com)

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

Theo luật mới, loại xăng E15 (chứa 15% ethanol) sẽ được phép bán ngay sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành. Cho đến nay, California là tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ chưa cho phép sử dụng loại xăng này.

Việc mở cửa cho E15 là tin vui đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và nông dân trồng bắp, vì sản phẩm của họ sẽ có thêm thị trường tiêu thụ tại tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.

Thượng Viện California đã thông qua dự luật AB 30 với 39 phiếu thuận, không có phiếu chống. Trước đó, vào Tháng 6, Hạ Viện tiểu bang cũng đã chuẩn thuận dự luật này.

Trong năm 2024, Thống đốc Newsom đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm cân nhắc xem có thể tăng tỷ lệ ethanol trong xăng hay không, nhưng tiến trình này đến nay vẫn chưa xong. California hiện đang phải xoay xở với bài toán khó: vừa phải kiềm chế giá xăng tăng chóng mặt, vừa phải làm sao để giữ vững những mục tiêu bảo vệ môi trường của mình.

“Người dân California không thể chờ thêm nữa,” TNS Laura Richardson nhấn mạnh khi trình dự luật tại Thượng Viện. Một nghiên cứu của Đại học California ước tính rằng cho phép sử dụng xăng E15 có thể giúp giá xăng giảm khoảng 20 cent mỗi gallon.

Trong thông cáo, Geoff Cooper, Chủ tịch Hội Nhiên Liệu Tái Tạo (Renewable Fuels Association), cho biết: “AB 30 được thông qua là bước tiến quan trọng, không chỉ giúp giá xăng rẻ hơn mà còn hướng đến một tương lai xanh, bền vững hơn cho mọi gia đình ở California. Ở nhiều tiểu bang khác, E15 đã chứng minh hiệu quả: không khí sạch hơn, động cơ chạy tốt hơn, và người dân đỡ tốn tiền đổ xăng hơn. Giờ đây, California cũng sắp có được những lợi ích này; chúng tôi mong mỏi Thống đốc Newsom sớm ký ban hành luật mới.”