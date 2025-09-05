Hôm nay,  

Dùng Quân Đội Đối Phó Băng Đảng Ma Túy Có Thể Phản Tác Dụng

05/09/202500:00:00(Xem: 35)

Capture
Trump muốn dùng quân đội Hoa Kỳ đánh thẳng vào các băng đảng ma túy ở Mexico và Venezuela. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là con đường dẫn đến bạo lực không hồi kết, giống như những gì Mexico từng trải qua từ năm 2006. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)
 
Đầu tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một mệnh lệnh đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập kế hoạch đưa quân đội Hoa Kỳ đi trấn áp các tổ chức tội phạm ở Mỹ Latinh.
 
Khoảng hai tuần sau, mệnh lệnh đã thành hiện thực. Ba khu trục hạm có gắn phi đạn viễn khiển (guided-missile destroyers) của Hoa Kỳ đã được khai triển tới vùng biển Venezuela, đảm trách việc chặn giữ các chuyến hàng ma túy.
 
Diễn biến này không quá bất ngờ. Ngay trong lễ nhậm chức hồi tháng 1, Trump đã ký sắc lệnh xếp một số tổ chức tội phạm vào diện “tổ chức khủng bố nước ngoài.” Khi đó, ông còn nói với các phóng viên rằng rất có thể lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ sẽ tiến hành chiến dịch ngay trên đất Mexico.
 
Vài tuần sau, danh sách này được mở rộng, bổ sung sáu băng đảng ma túy Mexico cùng hai tổ chức khác: MS-13 của El Salvador (mục tiêu số một trong nhiệm kỳ đầu của Trump) và Tren De Aragua (thường bị Trump công kích trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024).
 
Tháng 5 năm 2025, danh sách có thêm hai tổ chức tội phạm Haiti. Đến tháng 7, một nhóm khác ở Venezuela là Cartel of the Suns cũng bị điểm tên, với cáo buộc tiếp tay cho các băng đảng tội phạm khác.
 
Fentanyl: tâm điểm mới của cuộc chiến chống tội phạm
 
Con đường buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã tồn tại hơn một trăm năm qua. Thế nhưng, sự xuất hiện của fentanyl, một loại opioid tổng hợp, đã khiến Washington phải thay đổi chính sách. Loại ma túy này vừa mạnh vừa dễ gây nghiện, khiến số trường hợp tử vong do quá liều ở Hoa Kỳ tăng nhanh chóng mặt kể từ năm 2013.
 
Dù nhiều đời tổng thống đã nỗ lực tìm cách giải quyết, nhưng hầu như đều thất bại trước thảm kịch quá liều fentanyl.
 
Ngày càng nhiều chính trị gia Hoa Kỳ coi fentanyl là vấn đề “ngoại lai,” một mối nguy gắn liền với an ninh biên giới.
 
Khi chính quyền Biden bắt được Ismael Zambada (một trong những ông trùm ma túy khét tiếng nhất Mexico, đã buôn hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ suốt bốn thập niên), ông này không bị truy tố vì cocaine, mà vì tội âm mưu phân phối fentanyl. Ngay cả TNS Bernie Sanders cũng cho rằng tăng cường an ninh biên giới là cách giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl.
 
Nhưng thực tế, siết chặt biên giới không cứu thêm được sinh mạng nào. Các biện pháp kiểm soát gắt gao chưa bao giờ chặn được nguồn cung cấp cocaine, heroin hay methamphetamine. Quan trọng hơn, làm vậy không giải quyết được gốc rễ của vấn đề: tình trạng nghiện ngập và sự thiếu trách nhiệm của ngành dược phẩm Hoa Kỳ, vốn là thủ phạm ban đầu đẩy opioid tổng hợp ra thị trường.
 
Vậy quân đội có thể làm được gì hơn?
 
Thế nào là băng đảng?
 
Dù máy bay điều khiển từ xa (drone) có thể nhanh chóng phát hiện khói bốc lên từ những nơi sản xuất fentanyl, nhưng việc nhận biết mạng lưới các băng đảng (cartel) và đám “tay chân” lại phức tạp hơn nhiều.
 
Ở Mexico, các tổ chức tội phạm thường vận hành theo kiểu mạng lưới rời rạc, nhiều phe phái nhỏ. Họ không có hệ thống chỉ huy chặt chẽ như quân đội hay chia cấp bậc như các công ty, xí nghiệp.
 
Nhờ vậy mà các băng đảng có thể tồn tại dai dẳng. Khi một mắt xích bị đánh phá, họ nhanh chóng tìm nguồn cung cấp nguyên liệu khác hoặc thay đổi tuyến vận chuyển.
 
Tuy nhiên, các viên chức Hoa Kỳ và Mexico thường nghĩ rằng các băng đảng có tổ chức như quân đội, có kẻ cầm đầu và phân chia cấp bậc. Từ đó, họ áp dụng chiến lược kingpin (kingpin strategy): hạ sát hoặc bắt giữ thủ lãnh để triệt tiêu cả hệ thống. Tuy nhiên, chiến lược này thường phản tác dụng, làm bạo lực leo thang khi các phe phái lao vào tranh giành địa bàn của ông trùm vừa mới bị tiêu diệt.
 
Mexico đã có một bài học cay đắng: năm 2006, cựu Tổng thống Felipe Calderón tuyên bố “chiến tranh với các băng đảng ma túy.” Nhưng rồi, đất nước bị cuốn vào một cuộc xung đột không thể thắng, cũng chẳng có đường lui. Uy tín chính quyền sụp đổ.
 
Kể từ đó, năm nào cũng có hàng chục ngàn người thiệt mạng. Con số này cao gấp nhiều lần so với tỉ lệ án mạng vốn khá thấp trong giai đoạn trước 2006. Thêm vào đó, hơn 100,000 người đã mất tích kể từ khi cuộc chiến nổ ra.
 
Sự can thiệp từ bên ngoài lại càng khiến tình hình thêm phức tạp, vì có thể vô tình tiếp thêm sức mạnh cho các băng đảng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số băng đảng tội phạm đã khéo léo xây dựng hình ảnh như “người bảo vệ” cộng đồng, từ đó trở nên gần gũi với dân chúng hơn cả chính quyền Mexico. Họ cũng lợi dụng triệt để ác cảm sâu sắc của người dân Mexico đối với Hoa Kỳ.
 
Không phải băng đảng nào cũng giống nhau
 
Việc khai triển chiến hạm ngoài khơi Venezuela gần như chẳng ảnh hưởng gì đến đường dây fentanyl. Loại ma túy chết người này được tuồn vào Hoa Kỳ chủ yếu qua Mexico, và một phần từ Canada. Trong hồ sơ của Hoa Kỳ, Venezuela không được xem là mối đe dọa.
 
Đánh vào “Cartel of the Suns” cũng giống như đánh vào cái bóng. Đây không phải là một tổ chức thực sự, mà chỉ là tên gọi cho mạng lưới những phe phái buôn ma túy xâu xé lẫn nhau trong chính quyền Venezuela. Một vài nhân vật trong bộ máy chính phủ có dính líu tới đường dây buôn lậu, nhưng họ không hợp thành một băng đảng đúng nghĩa.
 
Ở Mexico thì khác. Các cartel tồn tại thực sự, dù không giống như trong suy nghĩ của Washington.
 
Do từng bị Hoa Kỳ xâm lược và mất đất, chính phủ Mexico sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía Hoa Kỳ.
 
Dù vậy, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã biểu hiện sự nhượng bộ với chính quyền Trump trong vấn đề ngăn chặn fentanyl. Bà huy động hàng ngàn lính Vệ Binh Quốc Gia để kiểm soát biên giới và các địa điểm buôn lậu nổi bật như Sinaloa.
 
Chính quyền Mexico cũng đã hai lần tổ chức dẫn độ hàng loạt trùm tội phạm sang Hoa Kỳ. Giống như vụ bắt giữ Zambada dưới thời Biden, những vụ dẫn độ này chắc chắn sẽ được coi là bằng chứng về “chiến thắng vẻ vang” của Washington trong cuộc chiến chống fentanyl.
 
Tuy nhiên, các ông trùm tội phạm này không chỉ để đem ra tòa xét xử. Họ có thể trở thành quân bài để mặc cả. Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã thả một thủ lãnh của MS-13 về El Salvador dù người này từng bị truy tố tội khủng bố ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Washington và Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador.
 
Có thể thấy: dù chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố kiên quyết đối đầu các băng đảng tội phạm, thì đôi khi, những toan tính chính trị vẫn có thể trở thành ưu tiên quan trọng hơn.

VB biên dịch
Nguồn: “The Trump administration wants to use the military against drug traffickers. History suggests this may backfire” được đăng trên trang TheConversation.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.

Sau thất bại trước đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nội các “gia đình trị” của Donald Trump gần như biến mất khỏi chính trường. Các đồng minh không thể có cùng tiếng nói với Trump, nhất là sau vụ bạo loạn Quốc Hội Jan 06. Duy nhất một người vẫn một lòng trung thành không bỏ rơi Trump, đó chính là Stephen Miller. Nhiệm kỳ hai của Trump, người được cho là có quyền lực hơn trong vòng tròn thân cận của Trump, hơn cả JD Vance, chẳng ai khác hơn chính là Stephen Miller. Để tạo ra những ảnh hưởng chính trong chính quyền Trump hôm nay, Miller đã có một đường dài chuẩn bị, khôn ngoan và nhẫn nại.

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.

Ở đời, chẳng có ngai vàng nào là miễn phí. Muốn hỏi cưới công chúa thì phải có sính lễ. Làm gì có chuyện đi tay không mà cuỗm được gái đẹp — trừ trường hợp dùng quyền lực bẩn thỉu cưỡng hiếp gái tơ (nghe quen quen). Muốn làm đàng anh đàng chị không thể vừa keo kiệt vừa đòi được người ta kính nể. Quy luật xưa nay không đổi ăn khế thì phải trả vàng. Ngai vàng toàn cầu cũng vậy -- không chỉ làm bằng vàng, mà còn bằng chi phí, lời hứa, và trên hết, là sự tín nhiệm.

Tháng Năm, 2024, trong phiên tòa xét xử bị cáo, tức cựu Tổng thống Donald Trump, liên quan các khoản chi phí cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels dưới dạng tiền bịt miệng, có một cựu công tố viên, bộ trưởng tư pháp từ Flordia đến tòa New York. Bà ngồi bên dưới theo dõi để ủng hộ Trump. Đó là Pam Bondi. Sau khi bồi thẩm đoàn phán quyết Trump có tội trong 34 tội danh, Bondi đã xuất hiện trên Fox News, cùng với Kash Patel, phát biểu rằng “một niềm tin rất lớn đã bị mất vào hệ thống tư pháp tối nay.” Bà còn nói thêm: “Người dân Mỹ đã nhìn thấu điều đó.”

Chiều thứ Sáu, chúng tôi ăn trưa với một người bạn mới ở Huntington Beach. Không biết vì men bia hay vì chọn quán giữa một thành phố “đỏ”, câu chuyện đang nhẹ nhàng bỗng rẽ thẳng vào chính trường. Nhắc đến những gì xảy ra kể từ ngày tổng thống Trump nắm quyền sinh sát, cô bạn tôi đề cập đến vật giá leo thang, vừa lạm phát vừa thuế quan, kinh tế bất ổn, đời sống bất an… Anh bạn mới của chúng tôi nghe đến đây lên tiếng cắt lời: “Dẫu có thế, so với nhiều người, nhiều xứ khác, người Mỹ vẫn còn đang sống trong may mắn. Và chúng ta nên biết ơn điều đó.” Anh khiến tôi liên tưởng đến thuyết “dân túy tàn bạo”, được Jay Kuo nhắc đến trong bài báo mới đăng của Ông trên Substack tuần qua.

Tuần trước, tình cờ tôi đọc được một bài viết của tác giả Vũ Kim Hạnh được chia sẻ lại qua Facebook. Bài viết có tựa đề là "Cơ hội vàng ở Mỹ sau mức thuế đối ứng 20%", trong đó bà nhắc riêng về kỹ nghệ xuất cảng gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ và thế giới. Trước khi đi vào chi tiết của bài viết, có thể nhắc sơ về bà Vũ Kim Hạnh ắt đã quen thuộc với nhiều người trong nước. Bà từng là Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ, cũng như nằm trong nhóm sáng lập tờ tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị, từng là những tờ báo khá thành công tại Việt Nam.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 32 và là vị tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, đã từng nói rằng, “Tự do của nền dân chủ không an toàn nếu người dân dung túng sự gia tăng của quyền lực cá nhân tới mức trở thành mạnh hơn chính nhà nước dân chủ đó. Điều đó trong bản chất là chủ nghĩa phát xít: quyền sở hữu của chính phủ thuộc về một cá nhân, một nhóm người, hay bất cứ thế lực cá nhân nào đang kiểm soát.” Lời cảnh giác đó của TT Roosevelt quả thật đã trở thành lời tiên tri đang ứng nghiệm trong thời đại hiện nay của nước Mỹ. Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và gần 8 tháng của nhiệm kỳ hai đã thể hiện rõ ý chí và hành động của một nhà lãnh đạo muốn thâu tóm mọi quyền lực trong tay mình bất chấp những việc làm này có phá vỡ nền tảng tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng và giữ gìn trong suốt hai trăm năm mươi năm qua hay không!

Từ lâu trong chính trị Mỹ vẫn tồn tại một quy tắc bất thành văn, khi thì nói lên to rõ “chúng ta tốt đẹp hơn như thế này,” hoặc có khi chỉ thì thầm, nhẹ nhàng, rằng đảng Dân Chủ không nên sa vào bùn lầy. Nhiều thập niên qua, “quy tắc” này đã định hình cả vận động tranh cử lẫn cách cầm quyền lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama, bằng sự điềm tĩnh, được xem là bậc thầy về nghệ thuật này, ngay cả khi Donald Trump mở màn thuyết âm mưu “giấy khai sinh giả.” Tổng thống Joe Biden cũng vậy. Ông lèo lái đất nước sau đại dịch bằng chiến lược đặt niềm tin vào sự văn minh, đoàn kết, tin rằng lời kêu gọi phẩm giá có thể giữ thăng bằng cho con thuyền trong cơn chao đảo vì sóng dữ.

Trong nhiều tháng qua, các tài khoản chính thức của Bạch Ốc và Bộ Nội An trên mạng X liên tục tung ra hình ảnh và video (meme) dị hợm: từ ảnh ghép kèm âm thanh chế giễu, những đoạn đăng kiểu TikTok, cho đến tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo. Đây không phải trò vui của vài nhân viên rảnh rỗi, mà là một chiến dịch có chủ ý, lặp đi lặp lại, như muốn răn: ai mới thực sự được coi là người Mỹ. Trang NPR ngày 18 tháng 8 nhận định: “Các tài khoản chính thức của chính quyền Trump đang khai thác đủ kiểu meme, hình ảnh AI với giọng điệu đầy thách thức trong các bài đăng trên mạng xã hội.”
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.