Những Điều Cần Biết Khi Chích Ngừa COVID-19 Trong Năm 2025



FDA, CDC và các tổ chức y khoa lớn ban hành khuyến nghị khác nhau một trời một vực, khiến người dân không biết nên nghe theo ai. Tỷ lệ chủng ngừa được dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. (Nguồn: pixabay.com)



Năm 2025, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành, và có lẽ nhiều người hiện đang băn khoăn: có nên chích ngừa nữa hay không? Liệu các tiệm thuốc gần nhà còn bán vắc-xin COVID? Bảo hiểm y tế có chi trả không? Những câu hỏi này nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế thì không.

Tình hình rối ren, phức tạp là do khuyến nghị của chính phủ liên bang thay đổi liên tục, chỉ dẫn từ các tổ chức y tế lại mâu thuẫn với nhau, khiến bác sĩ, dược sĩ, công ty bảo hiểm và người dân đều chưa biết phải thực hiện ra sao.

Ngày 27 tháng 8, Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) chính thức cho phép sử dụng vắc-xin COVID-19 phiên bản mới, nhưng chỉ áp dụng cho người từ 65 tuổi trở lên và những người (bao gồm cả người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi) có sẵn yếu tố nguy cơ mắc bệnh nặng.

Trước đó, vào tháng 5, Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) đã bất ngờ ngưng khuyến nghị chủng ngừa cho phụ nữ mang thai và trẻ em khỏe mạnh.

Đây thực sự là một thay đổi lớn. Trước đây, CDC từng khuyến nghị tất cả mọi người trên 6 tháng tuổi đều nên chích ngừa COVID-19, và cả hai loại vắc-xin của Pfizer và Moderna cũng đã được FDA chuẩn thuận cho cùng nhóm tuổi này. Thế nhưng hiện nay, chỉ còn vắc-xin của Moderna được phép sử dụng cho trẻ dưới 5 tuổi, trong khi Pfizer chỉ áp dụng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Trong khi đó, ít nhất hai tổ chức y khoa hàng đầu đưa ra hướng dẫn riêng, trái ngược với khuyến nghị mới của chính phủ liên bang. Hội Các Bác Sĩ Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics, AAP) vẫn khuyên rằng tất cả trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được chích ngừa COVID-19, còn Trường Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ (ACOG) khuyến nghị phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần được chủng ngừa để bảo đảm an toàn.

Sau đây là một số thông tin về việc chích ngừa COVID-19 hiện nay.

Tranh cãi giữa các cơ quan liên bang

Theo quyết định mới, FDA chỉ chuẩn thuận vắc-xin cho người cao niên và những ai có yếu tố nguy cơ (risk factor) như bị bệnh tiểu đường, hen suyễn hay mập phì. Cơ quan này cũng thu hồi quyết định cấp phép khẩn cấp đối với trẻ nhỏ, có nghĩa là vắc-xin Pfizer không còn được sử dụng cho trẻ dưới 5 tuổi. Vắc-xin của Moderna vẫn được phép chích cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Nhưng thực sự thì cơ quan nào mới được quyền khuyến nghị chủng ngừa? Về nguyên tắc, FDA chỉ có thẩm quyền chuẩn thuận cho phép sử dụng vắc-xin cho các nhóm đối tượng nào đó. Việc khuyến nghị chích ngừa cho nhóm nào lại là thẩm quyền của CDC. Dựa trên ý kiến từ Ủy Ban Cố Vấn Về Chủng Ngừa (ACIP), CDC mới là cơ quan quyết định lịch chích ngừa, cần chích loại vắc-xin nào và ở độ tuổi nào. ACIP dự kiến sẽ họp trong tháng 9 năm 2025.

Tháng 6 năm 2025, mọi chuyện càng trở nên hỗn loạn hơn khi Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. (nổi tiếng là hoài nghi vắc-xin) sa thải toàn bộ thành viên ACIP, rồi đem thay vào đó là những gương mặt do đích thân ông tuyển chọn (dĩ nhiên, có cả những người chống vắc-xin).

Ngày 28 tháng 8, TNS Bill Cassidy (Cộng Hòa–Louisiana), Chủ tịch Ủy ban Y Tế Thượng Viện, tuyên bố hủy bỏ lịch họp tháng 9 của ACIP, với lý do “nghị trình, nhân sự và quy trình khoa học” của ủy ban này đang bị kêu ca là thiếu minh bạch.

Cassidy, cũng là một bác sĩ, cho biết: “Những quyết định này có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trẻ em. Buổi họp không được phép diễn ra khi chưa có sự giám sát chặt chẽ. Nếu vẫn tiến hành, mọi khuyến nghị đưa ra sẽ không có giá trị bởi đang có rất nhiều cáo buộc, mà tình hình ở CDC cũng đang có nhiều xáo trộn.”

Chỉ một ngày trước đó, Giám đốc CDC Susan Monarez bị lột chức, kéo theo nhiều viên chức cao cấp khác từ chức. Tờ STAT News tiết lộ Monarez nhiều lần xung đột gay gắt với Kennedy về vấn đề vắc-xin.

Các bác sĩ khuyên gì?

Nhiều chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng đã không còn cần thiết phải khuyến nghị chủng ngừa COVID-19 cho tất cả mọi người. Lý do là bởi phần lớn người dân đều đã từng tiếp xúc với virus (hoặc do bị bệnh, hoặc do chích ngừa), nên họ đã có khả năng miễn dịch, không ít thì nhiều.

Giáo sư William Schaffner, chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, cho biết thêm: những biến thể hiện hành rất dễ lây, nhưng không gây bệnh nặng như giai đoạn trước.

Dù vậy, COVID-19 vẫn là mối họa cho một số người. Trên thực tế, vẫn có người phải vào bệnh viện hoặc tử vong vì COVID. Schaffner nhấn mạnh: “Tất cả những ai thuộc nhóm có cơ nguy cao, xin hãy tranh thủ chích ngừa trong mùa thu này.”

Nhiều bác sĩ phản đối định nghĩa “cơ nguy cao” mà chính phủ đưa ra. Họ cho rằng hướng dẫn mới của FDA và CDC là quá hạn hẹp.

Trong bản khuyến nghị đầu tháng 8 năm 2025, AAP cho rằng trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi có cơ nguy mắc COVID-19 nặng và cần được tiêm phòng. Tỷ lệ phải vào bệnh viện ở nhóm tuổi này tương đương với người lớn từ 50 đến 64 tuổi. Ngoài ra, trẻ bị suy giảm khả năng miễn dịch hoặc có bệnh sẵn cũng nên được chủng ngừa. Với những trẻ khỏe mạnh từ 2 tuổi trở lên, AAP khuyến nghị nên cho chích ngừa nếu trước đây chưa từng chích, hoặc nếu gia đình muốn bảo vệ thêm các thành viên khác trong nhà.

Sean O’Leary, Chủ tịch Ủy ban Bệnh Truyền nhiễm của AAP, cho biết: “Các gia đình cũng cần lưu ý đến cơ nguy bị COVID kéo dài (Long COVID). Vắc-xin sẽ giúp giảm bớt cơ nguy đó.”

Trong khi đó, ACOG nhấn mạnh phụ nữ mang thai, tính mang thai, đang cho con bú hoặc trong giai đoạn sau sinh đều cần chủng ngừa. Giáo sư Mark Turrentine, Trường Y Baylor, đồng tác giả hướng dẫn mới, nói rõ: “Cơ sở khoa học không hề thay đổi. Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có cơ nguy bị bệnh nặng hơn.”

Ông cũng lưu ý, việc chích ngừa trong thai kỳ còn có lợi cho em bé, được hưởng kháng thể từ mẹ đủ để bảo vệ trong những tháng đầu đời.

Theo bác sĩ Peter Chin-Hong, Đại học California, San Francisco, người lớn khỏe mạnh đã từng chủng ngừa có thể không cần chích ngừa thêm, trừ khi họ muốn bảo vệ người thân trong nhà, hoặc đã hỏi qua ý kiến bác sĩ và thấy mình cần chích ngừa thêm.

Trên mạng xã hội X, Kennedy cho biết vắc-xin mới “sẽ có sẵn cho mọi bệnh nhân muốn tiêm phòng sau khi đã hỏi ý bác sĩ.” Nhưng ông không nói rõ liệu đó có phải là khuyến nghị chính thức của CDC hay không.

Cho đến nay, chưa biết khi nào sẽ có vắc-xin mới. Theo các chuyên gia, có thể là sau khi ACIP đưa ra khuyến nghị.

Một số bác sĩ nhi khoa và bác sĩ gia đình nói với tạp chí TIME rằng họ sẵn sàng chích ngừa “ngoài chỉ định” (off-label) – cách này hợp pháp, thường thấy khi bác sĩ dùng thuốc hay vắc-xin cho nhóm đối tượng khác với nhóm được FDA chuẩn thuận. Tuy nhiên, họ cũng lo lắng, không biết bảo hiểm có chịu chi trả không, và liệu các nhà thuốc có chịu chích cho họ không.

Theo Schaffner, những băn khoăn này cộng thêm sự bất đồng trong hướng dẫn từ các cơ quan liên bang và tổ chức y khoa sẽ làm tỷ lệ chủng ngừa giảm sút. Bác sĩ, bệnh nhân và các công ty bảo hiểm cũng sẽ mệt mỏi dài dài.

Bảo hiểm y tế có chi trả hay không?

Theo luật hiện hành, hầu hết các công ty bảo hiểm ở Hoa Kỳ, dù là bảo hiểm tư nhân, bảo hiểm ở nơi làm việc, cho đến Medicaid, đều phải chi trả toàn bộ chi phí nếu vắc-xin được CDC và ACIP khuyến nghị. Ngược lại, nếu không được khuyến nghị, quyền quyết định sẽ thuộc về từng công ty bảo hiểm.

Nếu không có bảo hiểm, một liều vắc-xin COVID-19 có thể tốn tới 140 MK. Nhiều tổ chức y khoa, bao gồm ACOG, cùng với các DB tại Quốc hội, đã kêu gọi công ty bảo hiểm tiếp tục chi trả cho những nhóm cần được chủng ngừa.

Dù một số công ty bảo hiểm cho biết sẽ chi trả cho toàn bộ khách hàng, nhưng cũng thừa nhận chính sách có thể thay đổi theo khuyến nghị của chính phủ liên bang. Do đó, người dân muốn chích ngừa thì nên liên lạc với công ty bảo hiểm của mình.

Nhà thuốc còn chích vắc-xin không?

Theo dữ liệu của CDC, trong năm 2024, gần 90% người dân Hoa Kỳ chích vắc-xin COVID-19 tại các nhà thuốc. Tuy nhiên, tình hình có thể sớm thay đổi.

Theo Brigid Groves, Phó Chủ tịch Hội Dược sĩ Hoa Kỳ, hiện nay, tại ít nhất 18 tiểu bang và Washington D.C., dược sĩ chỉ được phép chích ngừa dựa trên khuyến nghị chính thức của CDC hoặc ACIP. Ở các bang còn lại thì mỗi bang lại có quy định của riêng mình, nhưng phổ biến nhất là giới hạn theo nhóm được FDA chuẩn thuận.

Khác với bác sĩ, dược sĩ hầu như không chích vắc-xin “off-label” do sợ bị phạt. Groves cho biết: “Sẽ rất khó tìm được dược sĩ nào dám chích thuốc ngoài chỉ định, vì cơ nguy bị kiện tụng rất cao.”

Vì vậy, bà khuyên người dân muốn chích vắc-xin thì nên liên lạc với các nhà thuốc gần nhà để hỏi rõ về chính sách hiện hành. (VB)