Sky River Casino Trình Bày Tháng Chín Sôi Động

- Kỷ Niệm 3 Năm Thành Lập với Chiến Thắng Jackpot trị giá $500,000 -

Elk Grove, CA - Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.







Biếu Tặng Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000 – Sự Kiện Tâm Điểm

Mỗi thứ Bảy trong tháng 9 và tháng 10, thành viên Sky River Rewards có thể tranh tài để giành giải thưởng tối thượng: một chiếc xe bán tải Chevrolet Silverado 1500 đời 2025 trị giá $41,000. Đợt xổ số diễn ra từ 7PM đến 10PM mỗi thứ Bảy, với nhiều người chiến thắng mỗi 30 phút. Để tham gia, yêu cầu phải là thành viên Sky River Rewards và phải tích cực chơi game. Thành viên có thể kiếm vé số thông qua việc chơi máy kéo hoặc bài bàn hằng ngày, nhận 1 vé số miễn phí mỗi ngày tại các kiosk khuyến mãi, và nhận thêm 100 vé số bổ sung vào thứ Ba và thứ Sáu khi đạt 100 Tín Dụng Cấp Bậc.

Giải Đấu Blackjack Hàng Tuần tiếp tục diễn ra mỗi thứ Tư đến ngày 24 tháng 9, với tổng giải thưởng $10,000 mỗi tuần. Mỗi giải đấu sẽ đảm bảo một người thắng $5,000 Chip Khuyến Mãi. Thành viên Sky River Rewards sẽ được tham gia miễn phí và có tùy chọn mua chơi lại (re-buy) với giá $50. Giải đấu sẽ diễn ra từ 5PM đến 10PM mỗi thứ Tư.

Ra Mắt các Máy Kéo Mới





Tháng 9 đánh dấu sự xuất hiện của hai trò chơi máy kéo mới nhằm nâng tầm trải nghiệm sàn game:

Chief Inferno™ từ Aristocrat Gaming ra mắt ngày 28 tháng 8 với chương trình Kéo Máy & Xổ Số Miễn Phí độc quyền cho thành viên Sky River Rewards. Trò chơi là phần mở rộng của dòng game Chief nổi tiếng với các tính năng nâng cao bao gồm hệ số nhân Chief xếp chồng cổ điển, các Đồng Xu Vàng mới tạo ra các chồng Chief lớn hơn, hệ thống đồng hồ đo thưởng. “Cơn Bão Tính Năng” này kết hợp các hệ số xếp chồng với các chồng wild hoàng hôn để tăng cơ hội chiến thắng.



Neon's Bonus Blast ra mắt ngày 4 tháng 9, cũng có chương trình Kéo Máy & Xổ Số độc quyền cho thành viên chương trình tưởng thưởng. Trò chơi này mang đến công nghệ chơi game tiên tiến và lối chơi nhập vai hấp dẫn, bổ sung vào danh mục máy kéo đa dạng của sòng bạc.







Kỷ Niệm 3 Năm Được Đánh Dấu bởi Giải Jackpot Kỷ Lục

Sky River Casino gần đây đã ăn mừng một chiến thắng jackpot đáng kể như một phần của cột mốc kỷ niệm ba năm. Một thành viên Sky River Rewards địa phương tại Elk Grove đã giành được jackpot lũy tiến khổng lồ trị giá $548,628.10 khi chơi BSX Triple Diamond lũy tiến trên một trong những trò chơi bài bàn chủ đề kỷ niệm của sòng bạc.

Ván bài chiến thắng này đã mang lại một trong những jackpot bài bàn lớn nhất trong lịch sử của Sky River Casino. Chiến thắng mới nhất này góp phần tạo nên một cột mốc ấn tượng, với gần $17 triệu jackpot lũy tiến cho bài bàn đã được trả ra kể từ khi sòng bạc mở cửa ba năm trước.

Để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến mãi tháng 9, các lựa chọn trò chơi, ẩm thực, giải trí và chương trình tưởng thưởng Sky River Rewards tại Sky River Casino, vui lòng truy cập SkyRiver.com .









Trải Nghiệm Mua Sắm Bán Lẻ Mới Ra Mắt

Cuối cùng, Sky River Casino đã mở rộng các tiện nghi với việc ra mắt Bear Necessities trong khu The Market. Đây là cửa hàng hoạt động 24/7, là điểm đến dành cho mọi nhu cầu thiết yếu của khách thăm, với lựa chọn đồ uống đa dạng, thuốc lá, vape và các sản phẩm địa phương được ưa chuộng. Bear Necessities cũng trưng bày lịch sử bộ lạc chính thống qua những món trang sức và vật phẩm văn hóa tuyệt đẹp, mang đến cho khách thăm một trải nghiệm mua sắm độc đáo, tôn vinh di sản của Wilton Rancheria.

Tham gia Chương trình Tưởng thưởng Sky River Rewards

Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bạc ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bạc để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.

Thông tin về Sky River Casino





Sky River Casino được xây dựng bởi Wilton Rancheria với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, công ty xây dựng và quản lý tài sản cho Bộ Lạc này. Sòng bạc đã mở cửa vào tháng Tám năm 2022 và bao gồm 100,000 ft vuông trò chơi, với 2,190 máy kéo, 82 bài bàn cũng như 18 quán bar, nhà hàng, và khu lounge đẳng cấp. Kế hoạch mở rộng chính thức cho Sky River Casino bao gồm cấu trúc đỗ xe nhiều tầng với sức chứa 1,600 chỗ, khu sàn chơi game mở rộng, khách sạn 300 phòng hiện đại, spa và salon ban ngày, hồ bơi ngoài trời cùng không gian tổ chức sự kiện và giải trí đa dụng.