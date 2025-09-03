Hôm nay,  

Những Tiếng Nói Nạn Nhân-Epstein Trên Ngọn Đồi Capitol

03/09/202518:36:00(Xem: 252)
IMG_2268
Dân Biểu Thomas Massive (CH) và Jo Khanna (DC) đã tổ chức cuộc họp báo để chính các nạn nhân lên tiếng và đồng thời kêu gọi những thành viên Cộng Hòa khác trong Quốc Hội hãy bỏ phiếu thông qua Epstein Files Transperancy Act. (Ảnh: Việt Báo)

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.
Những phụ nữ bị đánh cắp tuổi vị thành niên

Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, Lacerda, năm nay 37 tuổi, lên tiếng trước công chúng: “Lý do để tôi có mặt ở đây ngày hôm nay bởi vì tôi thấy, cuối cùng, những người có tiếng nói ở đất nước này quan tâm đến những gì chúng tôi đã kêu cứu.” Marina Lacerda chỉ là một trong mạng lưới khổng lồ các nạn nhân bị Epstein lạm dụng khi còn là thiếu niên. Khi gặp Epstein năm 2002 ở New York và rơi vào cái bẫy “massage” của Epstein và Ghislaine Maxwell, Lacerda chỉ mới 14 tuổi.

“Tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe,” Lacerda nói.“Tôi là một đứa trẻ di dân từ Brazil, lúc đó đang là học sinh năm nhất trung học, làm ba công việc để phụ giúp nuôi mẹ và em gái. Một người bạn giới thiệu cho tôi công việc có thể kiếm được $300 đô la bằng cách massage cho một người đàn ông.”

IMG_2325
Dù đã chuẩn bị sẵn bài nói trong tờ giấy, nhưng Marina Lacerda vẫn thỉnh thoảng phải dừng lại, lấy hơi thở sâu. (Ảnh: Việt Báo)
“Từ một công việc tôi nghĩ là trong mơ, trở thành một cơn ác mộng. Epstein gọi cho tôi và nói tôi phải đến chỗ ông ta thường hơn, đến nỗi tôi đã nghỉ học trước khi học xong lớp Chín, và tôi không bao giờ quay lại trường nữa. Từ 14 đến 17 tuổi, tôi làm việc cho Epstein. Tôi đã làm việc cho Epstein thay vì đến lớp mỗi ngày. Mỗi ngày tôi hy vọng ông ta có thể cho tôi một công việc thật sự, chẳng hạn như trợ lý của ông ta hay một việc gì đó, một việc quan trọng mà tôi có thể làm như một giấc mơ lớn, như chúng ta thường nói là ‘Giấc Mơ Mỹ’. Điều đó không bao giờ đến. Tôi không thoát ra được, cho đến khi ông ta bảo tôi ‘đã quá già’”.

Dù đã chuẩn bị sẵn bài nói trong tờ giấy, nhưng Marina Lacerda vẫn thỉnh thoảng phải dừng lại, lấy hơi thở sâu. Chiếc áo và váy của cô run lên tưởng như vừa có cơn gió mạnh thổi qua. Nhưng thủ đô sáng hôm nay đứng gió, và trời nắng chói chang. Từng thớ thịt trên đôi chân của người phụ nữ co giật phía sau bục phát biểu. Có lẽ đúng như Lacerda nói: “Có nhiều phân khúc trong câu chuyện mà tôi không thể nhớ cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa, trạng thái gây ra cho tôi rất nhiều nỗi sợ hãi và rất nhiều sự bối rối. Một bác sĩ trị liệu cũng là bạn của tôi nói bộ não của tôi chỉ đang cố gắng tự bảo vệ mình, nhưng rất khó để làm lành những vết thương đó.”

Cô Anouska De Georgiou, người đã từng ra làm nhân chứng về hành vi lạm dụng tình dục trong vụ án Jeffrey Epstein, nói rằng mỗi một ngày cô phải trả cái giá rất đắt cho sức khỏe tinh thần của mình trong hành trình làm lành vết thương.

IMG_2313
Cô Anouska De Georgiou, người đã từng ra làm nhân chứng về hành vi lạm dụng tình dục trong vụ án Jeffrey Epstein, nói rằng mỗi một ngày cô phải trả cái giá rất đắt cho sức khỏe tinh thần của mình trong hành trình làm lành vết thương. (Ảnh: Việt Báo)
“Nhưng tôi đến đây, ngày hôm nay, vì dự luật này vô cùng quan trọng,” giọng nói của De Georgiou nghẹn lại trong vài giây. “Tôi nói ra câu chuyện của mình hôm nay không phải để hồi phục tinh thần cho mình từ những chấn thương do Epstein và Maxwell gây ra, mà để tôn vinh những cuộc đời, những sự hy sinh của Virginia, Caroline, Andrea, những người không thể tiếp tục sống. Tiếng nói của họ cần được lắng nghe.”

“Chịu trách nhiệm là yếu tố tạo nên một xã hội văn minh,” De Georgiou nói.

Cô nhấn mạnh: “Nếu Maxwell được ân xá, điều đó sẽ tẩy xóa hết những hy sinh mà tôi đã đứng ra làm chứng, chế giễu trên nỗi đau khổ của tôi và tất cả những người sống sót.”

Các nạn nhân khác có mặt sáng nay như Annie Farmer, người xuất hiện trong ba bộ phim tài liệu về Jeffrey Epstein và Maxwell, đã đặt câu hỏi tại sao 30 năm trôi qua mà những lời khai của nạn nhân năm đó không được điều tra đúng mức.

Chauntae Davies, nạn nhân bị lôi kéo vào thế giới của Epstein năm cô 21 tuổi, thẳng thắn với công chúng : “Sự thật là Epstein được tự do hành động. Ông ta có ‘freepass.’ Ông ta khoe khoang về những người bạn quyền lực của mình, bao gồm cả tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Đó là lời khoe khoang lớn nhất của ông ta.”

Một nhân vật quyền lực khác cũng được Davies nhắc đến sáng nay: “Tôi chỉ là một trong số rất nhiều cô gái trẻ bị mắc kẹt trong vòng vây của ông ta. Thậm chí, ông ta đưa đi du lịch châu Phi cùng cựu tổng thống Bill Clinton và những nhân vật nổi tiếng khác…”

Những tên tuổi đó làm cho Davies cảm thấy bất lực. “Trong những khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình bất lực đến nhường nào. Nếu tôi lên tiếng, ai sẽ tin tôi? Ai sẽ bảo vệ tôi?” cô nói với công chúng.

Một đêm trước đó, cũng ở Đồi Capitol, vào một buổi chiều Thứ Ba se lạnh, có sáu người phụ nữ đã bước vào phòng thu hình, do NBC News tổ chức. Tiếng nói bị dập tắt hàng thập niên cùng những khủng hoảng tâm lý khó vượt qua của Jess Michaels, Wendy Avis, Marijke Chartouni, Jena-Lisa Jones, Lisa Phillips, và Liz Stein – những người sống sót sau cáo buộc buôn bán tình dục bởi Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell – đã được cất lên. Họ chia sẻ những câu chuyện đau lòng về sự thao túng và lạm dụng, đòi hỏi công lý trong một vụ án không thể chịu phai mờ.

Jess Michaels kể lại đã bị Epstein cưỡng hiếp năm 1991 khi cô 22 tuổi, gọi hắn là “bậc thầy thao túng” với sức hút tâm thần bệnh hoạn đã gài bẫy những người yếu thế. Jena-Lisa Jones, chỉ mới 14 tuổi vào đầu những năm 2000, mô tả việc bị sờ soạng trong lúc “massage có trả tiền” tại dinh thự Florida của Epstein. Cô đã kêu cứu, gõ cửa chính nhưng kẻ có quyền lực nhắm mắt làm ngơ. Wendy Avis, lần đầu tiên lên tiếng về nỗi đau bị lạm dụng ở tuổi 11. Marijke Chartouni kể về vụ bị tấn công tình dục năm 2000 ở New York, trong khi Lisa Phillips kể chi tiết bị Epstein dụ dỗ và tấn công trên đảo Caribbean của hắn vào cuối những năm 1990. Liz Stein bày tỏ sự thất vọng và bất lực về sự thiếu minh bạch của Bộ Tư Pháp.
 
‘Chúng tôi không phải trò lừa bịp’

Dân biểu bảo thủ và cựu hữu Marjorie Taylor Greene (MTG) cũng xuất hiện tại buổi họp báo. Bà là người đã ký tên vào Đạo Luật Minh Bạch Danh Sách Epstein (Epstein Files Transperancy Act) do hai dân biểu Thomas Massive (Cộng Hòa) và Jo Khanna (Dân Chủ) cùng soạn thảo, yêu cầu minh bạch toàn bộ hồ sơ Epstein. Dân biểu MTG phát biểu: “Đây là vấn đề không nên có rào cản chính trị. Đây không phải là vấn đề để Dân Chủ và Cộng Hòa tranh cãi với nhau. Những người phụ nữ đứng sau tôi kể những câu chuyện mà chúng ta chưa bao giờ được nghe. Đó là nỗi kinh hoàng mà họ phải sống chung cả cuộc đời, từ khi còn rất nhỏ.”

“Sự thật cần phải được phơi bày, và chính phủ, FBI, DOJ, CIA đang nắm giữ sự thật,” Dân biểu MTG nói.

Tại Tòa Bạch Ốc cùng ngày, Trump đã nói về cuộc họp báo đang diễn ra: “trò lừa bịp của Dân Chủ.” Dân biểu MTG đã trả lời báo chí sau đó: “Đây không phải trò lừa bịp. Tôi đã khuyến khích tổng thống gặp những nạn nhân Esptein trong Phòng Bầu Dục.”

Để phản hồi câu nói của Trump, không ai có đủ tư cách hơn chính là những nạn nhân của Epstein. Cô Haley Robson, đại diện cho những phụ nữ ở đó, trả lời: “Thưa Tổng thống, tôi là một đảng viên Cộng Hòa, nhưng điều đó không quan trọng vì đây không phải là vấn đề chính trị. Tuy nhiên, tôi trân trọng mời ngài đến Đồi Capitol để gặp trực tiếp tôi để ngài hiểu rằng đây không phải là trò lừa bịp. Chúng tôi là những con người thực sự, đây là những chấn thương thật sự.”

Cô Anouska De Georgiou nói: “Những ngày che giấu chuyện này đã qua rồi. Chúng tôi, những nạn nhân sống sót, sẽ không im lặng nữa.”

“Tôi muốn góp phần tạo nên một ngôi nhà mà những người sống sót sau lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền lực có thể lên tiếng một cách an toàn. Tôi đề nghị Quốc Hội tham gia cùng chúng tôi, bằng cách không chỉ thông qua dự luật, mà còn bảo đảm những ai can đảm đứng lên đối mặt với những người ngược đãi họ sẽ có bảo vệ an toàn luật pháp.”

Dự luật Anouska De Georgiou nói đến là Đạo Luật Minh Bạch Danh Sách Epstein (Epstein Files Transperancy Act) do hai dân biểu Thomas Massive (Cộng Hòa) và Jo Khanna (Dân Chủ) cùng soạn thảo. Đây là một dự luật lưỡng đảng được đề nghị tại Quốc hội Hoa Kỳ nhằm buộc DOJ công bố tất cả tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein.

Ông Bradley Edwards, luật sư của các nạn nhân lên tiếng trong buổi họp báo: “Trong khi chúng tôi đã xem các tài liệu, thì các vị chưa xem. Khi các vị xem các tài liệu, các vị sẽ kinh hoàng. Người Mỹ xứng đáng được chứng kiến ​​mọi thứ. Cái ác sinh sôi trong bóng tối. Nếu các vị quan tâm đến những người phụ nữ này, đến đất nước chúng ta, và đến vấn đề này, thì chuyện này sẽ được giải quyết một cách đúng đắn.”

Hai dân biểu, Thomas Massive (CH) và Jo Khanna (DC) đã tổ chức cuộc họp báo để chính các nạn nhân lên tiếng và đồng thời kêu gọi những thành viên Cộng Hòa khác trong Quốc Hội hãy bỏ phiếu thông qua Epstein Files Transperancy Act. Theo lời hai vị dân biểu này, họ chỉ cần hai phiếu nữa Cộng Hòa để thông qua dự luật. 

IMG_2346
Dân Biểu Massie trả lời Việt Báo: “Chúng tôi có thời gian 14 tháng, trừ khi chúng tôi có được ngay hôm nay. Nếu chúng tôi có hai chữ ký, chúng tôi sẽ không thu thập nữa. Vì vậy, Đảng Cộng Hòa tốt hơn hãy gỡ bỏ vành đai an toàn, và tiến hành bỏ phiếu. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến Thượng Viện, và Thượng Viện phải bỏ phiếu về vấn đề này. Và đó là những bước tiếp theo.” (Ảnh: Việt báo)

Kalynh Ngô, ký giả Việt Báo có mặt ở đồi Capitol đặt câu hỏi cho Dân Biểu Massie, “Nếu ông không tìm được thêm hai chữ ký của các đồng nghiệp Cộng Hòa như mong muốn thì kế hoạch kế tiếp là gì?”

Dân biểu Massie trả lời: “Về mặt thủ tục, điều xảy ra là bản kiến ​​nghị này vẫn có hiệu lực cho đến khi Quốc Hội kết thúc nhiệm kỳ. Vì vậy, chúng tôi có thời gian 14 tháng, trừ khi chúng tôi có được ngay hôm nay. Nếu chúng tôi có hai chữ ký, chúng tôi sẽ không thu thập nữa. Vì vậy, Đảng Cộng Hòa tốt hơn hãy gỡ bỏ vành đai an toàn, và tiến hành bỏ phiếu. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến Thượng Viện, và Thượng Viện phải bỏ phiếu về vấn đề này. Và đó là những bước tiếp theo.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng cam kết nửa vời của Chủ tịch Hạ viện chỉ là tạm thời và sẽ phản tác dụng, dẫn đến sự phẫn nộ lớn hơn khi không mang lại kết quả thực sự.

Ngọn Đồi Capitol, và người dân Mỹ hôm nay được lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Những câu chuyện bị dấu kín suốt hàng thập niên, vì sức mạnh của quyền lực và sự dung dưỡng cái ác. Sau hai giờ họp báo, các vị dân biểu đi vào Quốc Hội. Những nạn nhân sống sót của vụ án Epstein ngồi lại cùng nhau, cùng chia sẻ và hy vọng.

Kalynh Ngô

