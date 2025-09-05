Hôm nay,  

Chiến Dịch Chống Vaccine Của Robert F. Kennedy Jr. Và Nguy Cơ Cho Nước Mỹ

05/09/202500:00:00(Xem: 23)

CDC
Niềm tin vào A.C.I.P. và C.D.C. suy giảm khi các vị trí then chốt bị thay bằng những người chống vaccine.  Ảnh: Việt Báo.
 
Trong nhiều tháng qua, chính quyền Donald Trump mở cuộc tấn công toàn diện vào hệ thống y tế công cộng, do Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (H.H.S.) Robert F. Kennedy Jr. dẫn dắt. Tuần trước, chiến dịch này leo thang: Kennedy thúc ép sa thải Susan Monarez, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.), sau khi bà từ chối hạn chế tiếp cận vaccine. Trump đã đưa Jim O’Neill, phó tá của Kennedy, thay thế; luật sư Monarez cho rằng việc sa thải “không hợp pháp.”

Chính quyền trước đó cũng giới hạn vaccine Covid: đầu tháng, F.D.A. chỉ cho phép người từ 65 tuổi trở lên và những ai có bệnh nền được chích vaccine cập nhật. Giữa tháng 9, ủy ban cố vấn C.D.C. sẽ họp để đưa ra khuyến nghị mới.

Paul Offit, giám đốc Trung tâm Giáo dục Vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, giải thích: F.D.A. chỉ có nhiệm vụ cấp phép, còn C.D.C., qua Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (A.C.I.P.), mới đưa khuyến nghị cụ thể. Bác sĩ, dược sĩ, bảo hiểm đều dựa vào C.D.C. Nay vai trò đó bị lung lay.

Trước khi Kennedy nhậm chức, C.D.C. khuyến nghị chích ngừa cho trẻ nhỏ dựa trên số liệu tháng 4: hàng ngàn ca nhập viện, 1/5 phải vào phòng cấp cứu, 152 trẻ tử vong – hầu hết chưa chích ngừa, nhiều em trước đó khỏe mạnh. Nhưng cuối tháng 5, Kennedy tuyên bố H.H.S. không còn khuyến nghị vaccine Covid cho trẻ khỏe mạnh và phụ nữ mang thai, dù trẻ dưới 6 tháng chỉ có thể được bảo vệ nhờ mẹ chích ngừa.

Trong khi đó Hội Nhi khoa Hoa Kỳ vẫn khẳng định tất cả trẻ từ 6 tháng trở lên chưa chích nên được chích, nhất là trẻ dưới 2 tuổi; Hội Sản phụ khoa khuyến nghị vaccine cho phụ nữ mang thai. Nhưng thực tế chỉ còn vaccine Moderna được cấp phép cho trẻ dưới 5 tuổi, và chỉ giới hạn cho nhóm nguy cơ cao. Pfizer bị loại bỏ vì không kịp hoàn tất giấy phép. Đây là hệ quả việc F.D.A. lấn quyền C.D.C., đúng theo định hướng Project 2025 nhằm loại bỏ vai trò khuyến nghị của C.D.C.

Offit nhận định vaccine cần tập trung hàng năm vào nhóm nguy cơ cao: phụ nữ mang thai, người trên 75, người suy giảm miễn dịch, bệnh tim phổi. Nhưng với trẻ em chưa chích hay chưa từng nhiễm bệnh, ông nhấn mạnh: vẫn phải chích, vì đây là bệnh đôi khi gây tử vong.

Một rào cản lớn khác là vai trò dược sĩ. Khi vaccine ra đời cuối 2020, chính dược sĩ là lực lượng chủ yếu giúp chích ngừa cho người lớn. Nay, do mơ hồ về trách nhiệm pháp lý, các chuỗi lớn như CVS và Walgreens giới hạn hoặc ngưng hẳn dịch vụ. Offit cảnh báo: “Đây là thảm họa, vì Covid sẽ trở thành bệnh theo mùa như cúm, mỗi năm gây hàng trăm ngàn ca nhập viện.”

Niềm tin vào A.C.I.P. và C.D.C. suy giảm khi các vị trí then chốt bị thay bằng những người chống vaccine. Giới y khoa có thể dựa vào Hội Nhi khoa hay Hội Sản phụ khoa để hướng dẫn, nhưng để thành luật thì khó. Trong khi đó, hậu quả đã thấy rõ: năm ngoái, Covid khiến gần 47.000 người chết; cúm 2024–25 cướp 267 sinh mạng trẻ em – con số cao nhất từ 2009.

Offit kết luận: “Những người chống vaccine từng chỉ hò hét ngoài lề. Nay họ viết chính sách. Và kết quả: nước Mỹ lãnh đủ.”

VB tổng hợp
Nguồn: Isaac Chotiner – The New Yorker – 31/8/2025
 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Các công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm gần 86.000 việc làm trong tháng 8, tăng 39% so với tháng trước, theo CGC. Con số này cho thấy số lượng cắt giảm việc làm lớn nhất trong tháng 8 kể từ năm 2020, trùng hợp với sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Trump lui bước với Nhật Bản, giảm thuế quan còn 15%, trong khi vẫn chơi xấu hàng nhập từ Việt Nam, giữ 20% rào thuế quan với hàng Việt và 40% cho hàng trung chuyển, bất kể Việt Nam đã cúng đất Hưng Yên cho Trump làm khách sạn và sân golf, và mời Trump vào Kháng Hội mở tòa tháp.

Chuyên gia tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố rằng bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã đột ngột tước quyền an ninh của 37 quan chức CIA hiện tại và trước đây, trực tiếp là kết quả của cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska vào tháng trước.

- Bộ Trưởng Y Tế Kennedy Điều Trần, Muốn ‘Thay Máu’ CDC. - Ba Tiểu Bang Dân Chủ Lập Liên Minh Chăm Sóc Sức Khỏe Bảo Vệ Quyền Chích Vaccine. - California: Nhân Viên Chăm Sóc Khẩn Cấp Bị Sa Thải Vì Chế Giễu Bệnh Nhân. - Trump Mượn Chiến Tranh Ukraine Áp Lực TCPV Vụ Kiện Thuế Quan. - Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Ở Mỹ Tăng. - Bồ Đào Nha Tuyên Bố Quốc Tang Sau Vụ Tai Nạn Tàu Điện. - Chủ Tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam Là Nghi Can Vụ Buôn Ma Túy Vào Úc. - Nga Lên Án Mỹ Vụ Không Kích Tàu Venezuela. - Washington Kiện Chính Quyền Trump Về Việc Đưa Vệ Binh Quốc Gia Vào Thành Phố. - Tin Tặc Trung Quốc Có Thể Đã Đánh Cắp Dữ Liệu Của Gần Như Mọi Người Mỹ, - Fed Cảnh Báo Lạm Phát Hàng Hóa Tăng Do Thuế, Kinh Tế Mỹ Đối Diện Nhiều Sức Ép. - MAGA Biến Căng Thẳng Mỹ–Ấn Thành Cuộc Chiến Văn Hóa. - Biểu Tượng Thời Trang Ý Giorgio Armani Qua Đời.

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 9, Reuters) – Thượng Viện California hôm thứ Tư đã biểu quyết và thông qua luật cho phép bán loại xăng pha ethanol ở mức cao hơn, với hy vọng sẽ giúp người dân bớt khổ sở với giá xăng.

(HOA KỲ, ngày 4 tháng 9, NYTimes) – Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Allison D. Burroughs (Tòa Án Liên Bang tại Boston) ra phán quyết rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi lấy lý do chống chủ nghĩa bài Do Thái để đóng băng hàng tỷ MK quỹ nghiên cứu liên bang của Đại học Harvard.

Florida tuyên bố sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ bãi bỏ toàn bộ quy định bắt buộc tiêm chủng, kể cả đối với học sinh, đi ngược lại một chính sách mà giới y tế công cộng từ nhiều thập niên nay xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn bệnh truyền nhiễm.

Bản tin Reuters gho biết sản xuất của Mỹ đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng 8 khi các nhà máy phải đối mặt với hậu quả từ thuế quan nhập cảng của chính quyền Trump, với một số nhà sản xuất mô tả môi trường kinh doanh hiện tại "tồi tệ hơn nhiều so với cuộc Đại suy thoái".

Gina chọn sống ở Bồ Đào Nha vì muốn tìm một nơi sống mới với các giá trị cốt lõi của bà không chỉ được chấp nhận mà còn được trân trọng. Bà muốn một nền văn hóa có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; không bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối; cảm thấy an toàn với ít bạo lực súng đạn.

• Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington • Newsom Khởi Kiện Mới Chống Lại Trump Về Quyền Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia • California, Oregon Và Washington Thành Lập Liên Minh Y Tế Về Vaccine, Bỏ Chính Sách Của Kennedy • Tòa Kháng Án: Trump Không Thể Dùng AEA Trục Xuất Thành Viên Băng Đảng Venezuela • Các Nhà Khoa Học Lên Án Báo Cáo Khí Hậu Của Chính Phủ Trump Là “Trò Hề Khoa Học” • Thị Trưởng DC Ra Lệnh Hành Pháp Chào Đón Trump Kiểm Soát Cảnh Sát Thủ Đô • Tòa Phúc Thẩm Khôi Phục Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter Sau Khi Bị Trump Sa Thải • Google Thoát Vụ Chia Tách Trị Giá $2,5 Ngàn Tỷ Đô La • Đức không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh • Mỹ Không Kích Tàu Chở Ma Túy Từ Venezuela, 11 Người Chết • Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine Giữa Bối Cảnh Châu Âu Thúc Đẩy Hòa Bình

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, AP News) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba 2 tháng Chín cho biết ông sẵn sàng ra lệnh cho các cơ quan liên bang huy động lực lượng để trấn áp tội phạm ở Chicago và Baltimore, cho dù nhiều DB cùng đông đảo người dân ở cả hai thành phố đều phản đối quyết liệt.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.