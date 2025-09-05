Hôm nay,  

Clopidogrel Hữu Hiệu Hơn Aspirin Trong Ngăn Ngừa Bệnh Tim Mạch

Ảnh minh họa: istockphoto.
Clopidogrel – thường bán dưới tên Plavix – vượt trội hơn aspirin trong việc ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ tái phát ở bệnh nhân có sẵn bệnh mạch vành, theo một nghiên cứu mới.
 
Một phân tích tổng hợp quốc tế do nhóm bác sĩ tim mạch tại Đại học Sungkyunkwan (Nam Hàn) và Viện Cardiocentro Ticino (Thụy Sĩ) thực hiện, công bố trên tạp chí The Lancet ngày 2 tháng 9 cho thấy clopidogrel – thường bán dưới tên Plavix – vượt trội hơn aspirin trong việc ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ tái phát ở bệnh nhân có sẵn bệnh mạch vành.

Các thử nghiệm lâm sàng với gần 29.000 bệnh nhân cho thấy dùng clopidogrel giảm nguy cơ tử vong tim mạch, đau tim hoặc đột quỵ khoảng 14% so với aspirin, mà không làm tăng nguy cơ chảy máu. Hiệu quả này được ghi nhận ở nhiều nhóm tuổi, giới tính, chủng tộc và thể trạng khác nhau, kể cả người gốc Đông Á vốn ít nhạy với thuốc trong ngắn hạn.


Clopidogrel từ lâu đã được dùng ngắn hạn sau cơn đau tim hoặc đột quỵ, và thuộc nhóm 50 thuốc kê toa phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Hiện Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên bệnh nhân có bệnh động mạch ngoại biên nên dùng clopidogrel thay aspirin, nhưng với bệnh mạch vành, aspirin vẫn được xem là lựa chọn đầu tay. Các bác sĩ nay cho rằng dữ kiện này dựa trên những nghiên cứu cũ từ thập niên 1970-1980, trước khi có các phương pháp điều trị và can thiệp hiện đại.

Nhóm nghiên cứu kết luận clopidogrel nên được cân nhắc như chiến lược điều trị kháng kết tập tiểu cầu lâu dài thay cho aspirin ở bệnh nhân mạch vành đã xác định. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không tự ý thay đổi thuốc mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.
 

