Trump: Sẽ Hối Tối Cao Pháp Viện Sớm Giải Quyết Vụ Kiện Về Thuế Quan

Chính quyền Trump đang đệ đơn yêu cầu TCPV xét xử khẩn cấp vụ kiện liên quan đến thuế Trump cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu tòa án phán “sai,” và khoe là các biện pháp thuế của ông đã mang về hàng tỷ MK cho Hoa Kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba 2 tháng Chín cho biết chính quyền của ông sẽ xin Tối Cao Pháp Viện (TCPV) sớm xét xử vụ kiện liên quan đến chính sách thuế. Tuần trước, Tòa kháng án đã ra phán quyết cho rằng những mức thuế này là bất hợp pháp.

Phán quyết của Tòa hôm thứ Sáu (29 tháng 8) khiến chính sách thuế quan của Trump gặp thách thức lớn. Tuy nhiên, tòa án vẫn cho phép các mức thuế có hiệu lực đến ngày 14 tháng 10, để chính quyền Trump có thời gian làm hồ sơ kháng án nộp lên TCPV.

Trả lời các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, Trump cho biết chính quyền của ông sẽ nộp đơn xin TCPV giải quyết nhanh vụ kiện, có thể là ngay trong thứ Tư (3 tháng Chín).

Trump nhấn mạnh: “Chúng ta cần tòa án sớm ra phán quyết. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng, thành thật mà nói, nếu họ chọn sai hướng thì đất nước chúng ta sẽ tổn thất lớn lắm đó.”

Đối với Trump, chính sách thuế quan là nền tảng quan trọng nhất trong toàn bộ nghị trình kinh tế. Ông nhiều lần khoe rằng cách làm của mình đã mang lại hàng tỷ MK cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Tài Chánh Scott Bessent hôm thứ Hai (1 tháng Chín) cho hay ông tin là TCPV sẽ cho phép chính quyền Trump sử dụng luật có từ năm 1977 để áp đặt thuế quan rộng rãi lên hầu hết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ.