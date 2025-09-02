Trump Dọa Đưa Quân Vào Chicago Và Baltimore, Bất Chấp Phản Đối Dữ Dội

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đưa lực lượng liên bang tới Chicago và Baltimore để trấn áp tội phạm, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ các DB và người dân. Ông gọi đây là “nghĩa vụ bảo vệ đất nước.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 2 tháng Chín, AP News) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba 2 tháng Chín cho biết ông sẵn sàng ra lệnh cho các cơ quan liên bang huy động lực lượng để trấn áp tội phạm ở Chicago và Baltimore, cho dù nhiều DB cùng đông đảo người dân ở cả hai thành phố đều phản đối quyết liệt.

Trong buổi họp báo tại Phòng Bầu Dục, khi phóng viên đặt câu hỏi về chuyện điều Vệ Binh Quốc Gia tới Chicago (thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ), Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ tới đó. Chưa biết khi nào. Đó là việc Tổng thống phải làm, không phải chuyện đấu đá chính trị.”

Thống đốc Illinois JB Pritzker, được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân Chủ vào năm 2028, cho biết “không ai hoan nghênh, và cũng có không ai mượn” Trump đưa quân đội vào Chicago.

Tại Baltimore, các viên chức đều đồng loạt đứng về phía Thống đốc Maryland Wes Moore (Đảng Dân Chủ), phản đối kịch liệt kế hoạch của Trump.

Trong những tuần gần đây, Trump đã cho khai triển Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) tại Los Angeles và Washington, chiếm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát ở thủ đô. Ông còn dự trù nhúng tay vào hầu hết các thành phố do Đảng Dân Chủ quản trị, bất chấp phán quyết của tòa án hôm thứ Ba (2 tháng Chín) rằng việc khai triển quân đội tại California là trái luật.

Liên tục chửi mắng giới lãnh đạo Chicago

Trump khen Thị trưởng Washington Muriel Bowser vì đã hợp tác với các lực lượng của chính phủ liên bang, rồi quay ra mắng chửi Thống đốc Pritzker và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. Trump “rất mong” được Pritzker gọi điện và nói “Hãy đưa quân vào.” Dù vậy, Thống đốc Illinois đã nhiều lần từ chối thẳng thừng.

“Nếu Pritzker gọi cho tôi, tôi sẽ rất vui lòng đáp ứng,” Trump nói. “Nhưng giờ chúng tôi sẽ cứ làm dù ông ta có đồng ý hay không. Chúng tôi có quyền làm vậy, bởi tôi có nghĩa vụ bảo vệ đất nước này, bao gồm cả Baltimore.” Ông còn nhấn thêm: “Baltimore là một nơi đầy nguy hiểm.”

Pritzker ngay lập tức đáp trả, cho rằng những lời lẽ của Trump nghe rất “khùng điên.” Còn Trump thì réo tên Chicago là “thành phố nguy hiểm nhất thế giới.”

Trong buổi họp báo chung với Thị trưởng Johnson và một số lãnh đạo khác, Pritzker khẳng định: “Không, tôi sẽ không gọi cho tổng thống để yêu cầu đưa quân đến Chicago. Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi.”

Thông báo đầu tiên gửi đến Illinois

Illinois chỉ mới nhận được thông tin chính thức về kế hoạch của chính phủ liên bang vào hôm Thứ Bảy 30 tháng Tám. Khi đó, Sở Cảnh sát Tiểu bang Illinois nhận được cuộc gọi từ Gregory Bovino, Chỉ huy Border Patrol khu vực El Centro, California, cho biết các viên chức di trú sẽ tới Chicago. Ngoài ra, tiểu bang không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Pritzker kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, quan tâm lẫn nhau, đồng thời quay clip lại các cuộc tiếp xúc với lực lượng liên bang. “Chủ nghĩa độc tài sống sót nhờ vào sự im lặng của mọi người,” ông nói. “Hãy lên tiếng vì nước Mỹ.”

Trong khi đó, Chicago đã chuẩn bị tinh thần. Các nhà hoạt động, mục sư và trường học sẵn sàng ứng phó. Dù chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra, mạng lưới hoạt động xã hội của thành phố đã lên lịch biểu tình, sẽ xuống đường phản đối chỉ trong vòng vài giờ nếu quân đội hoặc viên chức liên bang xuất hiện.

Thành phố vốn đã “có kinh nghiệm” chống lại những kế hoạch trục xuất của Trump, từ việc tổ chức biểu tình cho tới tăng cường nhân viên trực hotline tiếp nhận thông tin các vụ bắt giữ di dân.

Hàng chục mục sư đã cùng gửi thư cho Trump, cho rằng vấn đề thực sự của Chicago là tình trạng thất nghiệp và thiếu ngân sách cho các trường học. Trong thư, họ viết: “Gửi cộng đồng tín hữu ở Chicago: hãy chuẩn bị tinh thần để kháng cự.”

Tình hình tội phạm tại Chicago

Thị trưởng Johnson cho rằng nguyên nhân gốc rễ của bạo lực ở Chicago là do súng đạn bị tuồn vào thành phố từ các tiểu bang lân cận, trong đó có Indiana (do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo).

“Chừng nào các tiểu bang màu đỏ còn chưa giải quyết được vấn đề súng đạn, thì Chicago còn phải chịu đựng vấn nạn bạo lực,” Johnson nói.

Cũng giống như nhiều thành phố lớn khác của Hoa Kỳ, mức độ tội phạm bạo lực tại Chicago đã giảm rõ rệt, dù ở một số khu vực tình hình vẫn còn đáng lo ngại.

Chính quyền Trump thời gian qua đặc biệt chú ý đến số liệu tội phạm hằng ngày, thậm chí lấy một loạt vụ nổ súng trong dịp Lễ Labor Day để làm cái cớ cho việc khai triển quân đội.

Theo phân tích của Viện Công Nghệ Rochester, trong năm 2024, tỷ số tội phạm giết người ở Chicago là 21/7 trên 100,000 cư dân. Phúc trình cũng chỉ ra có bảy thành phố lớn khác có tỷ lệ cao hơn là: St. Louis, New Orleans, Detroit, Washington D.C., Atlanta, Indianapolis và Richmond (Virginia).

Trong năm 2024, Chicago có tổng cộng 573 vụ giết người, cao nhất trong số các thành phố của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu thành phố cũng cho thấy trong nửa đầu năm, tội phạm bạo lực đã giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên. Các vụ nổ súng và giết người đều giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Tư Pháp Illinois Kwame Raoul tuyên bố thành phố và tiểu bang sẽ khởi kiện ngay lập tức một khi liên bang bắt đầu hành động.

Trump cứ đòi “bảo vệ” Baltimore

Khi nhắc đến Baltimore, Trump luôn miệng nói nghĩa vụ của ông là phải “bảo vệ đất nước,” và trong đó có thành phố này, mặc cho Thống đốc Moore cùng các viên chức địa phương phản đối quyết liệt.

Phát ngôn viên của Thống đốc Moore, David Turner, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu ý Tổng thống muốn nói cái gì. Còn Thống đốc thì vẫn trước sau như một: sử dụng VBQG để giữ trị an thành phố chỉ là vở kịch chính trị, không phải giải pháp bền vững.”

Thị trưởng Baltimore, Brandon Scott, kể một loạt thành quả gần đây trong nỗ lực giảm bạo lực súng đạn. Ông cũng chỉ trích Trump sử dụng lời lẽ mang tính phân biệt sắc tộc và cố tình nhắm vào các thành phố có lãnh đạo là người da đen, như Baltimore và Chicago.

“Thực tế ở Baltimore là thế này,” Scott đăng trên mạng xã hội X, “các vụ giết người đã giảm xuống mức thấp chưa từng có; trong đó, tháng Tám là có mức thấp nhất từ trước tới nay.”

Khi nói về Washington, Trump tự hào khoe rằng ông đã giúp biến thủ đô thành “khu vực an toàn. Không còn bóng dáng tội phạm nữa.”

Tòa Bạch Ốc cũng cho biết hơn 1,650 người đã bị bắt kể từ khi chính quyền Trump khai triển lực lượng liên bang vào ngày 7 Tháng Tám. “Tình hình ở Washington thật tuyệt vời,” Trump tuyên bố. “Bởi vì chúng tôi đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn khả thi.”