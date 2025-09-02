Israel Đổ Quân Vào Gaza City: Bắt Đầu Tấn Công Đường Bộ



Ngày 2 tháng 9, quân Israel chính thức mở chiến dịch tấn công đường bộ vào Gaza - tập trung tấn công các khu phố Zeitoun và Shijaiyah, được gọi là “điểm nóng chiến sự". Ảnh: chụp lại từ màn hình của chương trình truyền hình DW News.



Ngày 2 tháng 9, 2025, quân đội Israel chính thức mở màn chiến dịch bộ binh quy mô lớn tại Gaza City, thành phố được coi là trung tâm của Hamas. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir tuyên bố lực lượng Israel đã “gia tăng và mở rộng các đợt tấn công, đồng thời bắt đầu chiến dịch trên bộ,” khi ông trực tiếp nói chuyện với các binh sĩ trừ bị vừa được gọi nhập ngũ.





Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong một thông điệp riêng gửi quân đội, gọi đây là “trận quyết định,” bày tỏ niềm tin vào binh sĩ và khẳng định “toàn dân đang cùng các anh em sát cánh.” Chính phủ Israel đã chuẩn thuận kế hoạch đánh chiếm Gaza City từ tháng trước, sau nhiều tháng oanh kích dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh cáo nếu Hamas không chấp nhận các điều kiện ngưng chiến, Gaza City sẽ “trở thành Rafah và Beit Hanoun mới” – những địa danh đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.





Điều kiện Israel đưa ra gồm: Hamas phải trả tự do toàn bộ con tin, giải giới quân sự, từ bỏ quyền cai trị dải Gaza, và chấp nhận để Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh “trong tương lai gần.” Đồng thời, một chính quyền dân sự mới sẽ được áp đặt, không có Hamas cũng như Chính quyền Palestine tham gia. Hamas tiếp tục bác bỏ, đòi hỏi ngưng bắn vĩnh viễn, sau khi từ chối đề nghị hưu chiến 60 ngày do Hoa Kỳ bảo trợ hồi tháng 5.





Chiến dịch hiện nay huy động từ 40.000 đến 60.000 quân trừ bị, với khả năng tăng gấp đôi trong giai đoạn kế tiếp. Quân Israel tập trung tấn công các khu phố Zeitoun và Shijaiyah, được gọi là “điểm nóng chiến sự.” Hình ảnh từ biên giới Israel ghi lại cảnh xe tăng Merkava và xe ủi bọc thép tập trung thành từng cụm, chuẩn bị tiến sâu vào thành phố. Các quan sát viên quân sự lo ngại đây sẽ là một trong những trận đánh đô thị khốc liệt nhất trong nhiều thập niên, với nguy cơ thương vong dân thường ở mức cực cao.





Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát báo cáo ít nhất 76 người thiệt mạng và 281 người bị thương, trong đó có 12 người chết khi tìm cách lấy cứu trợ nhân đạo. Riêng ngày thứ Ba, Reuters cho biết tổng số người chết vượt 100, trong đó 35 ca ở chính Gaza City. Tính từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 7 tháng 10, 2023, con số tử vong đã vượt quá 62.000 người. Trong số này có nhiều ký giả, trong đó có Rasmi Salem – người thứ 248 trong ngành truyền thông tử nạn tại Gaza.





Thảm cảnh đói kém tiếp tục gia tăng. Bộ Y tế Gaza cho biết 13 người, trong đó có ba trẻ em, đã chết đói chỉ trong 24 giờ qua. Kể từ tháng 10 năm 2023, ít nhất 361 người chết vì suy dinh dưỡng, gồm 130 trẻ em. Riêng trong tháng 8, có 185 người chết đói – con số cao nhất nhiều tháng qua. Hơn 100 tổ chức cứu trợ quốc tế đồng loạt lên tiếng cảnh báo “tình trạng chết đói tập thể,” tố cáo việc phong tỏa của Israel khiến dân chúng rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực tuyệt đối. Liên Hiệp Quốc xác nhận hàng trăm người đã bị bắn chết quanh các điểm phát thực phẩm, ngay cả nhân viên cứu trợ cũng phải liều mạng xếp hàng.





Tờ The Guardian ghi nhận hôm nay có chín người, trong đó có năm trẻ em, thiệt mạng khi đi lấy nước ở vùng al-Mawasi, nơi được Israel tuyên bố là “khu an toàn” cho di tản. Các tổ chức nhân đạo cáo buộc chính quyền Israel đã “hướng dẫn người dân vào bẫy,” khi các khu vực sơ tán hoàn toàn thiếu dịch vụ thiết yếu, biến việc di cư thành một nguy cơ sinh tử.





Financial Times nhấn mạnh, hơn 80% nhà cửa tại Gaza City đã bị hư hại hoặc phá hủy. Liên Hiệp Quốc mô tả tình trạng hiện tại là “suy kiệt và chết đói trên diện rộng,” đồng thời nhiều tiếng nói trong cộng đồng quốc tế xem đây là một dạng “diệt chủng cưỡng bức bằng nạn đói.”





Trong khi đó, một thông tin khác từ AP News cho biết hai xác con tin vừa được tìm thấy tại Gaza, nâng cao lo ngại cho số phận của hàng chục người còn bị giam giữ. Tổ chức Caritas xác nhận một nhà thờ Công giáo tại Gaza đang che chở cho 440 người, bất chấp hiểm nguy từ oanh kích.

Chiến dịch Israel đặt tên “Gideon’s Chariots II” nay đang bước vào giai đoạn khốc liệt, với sự tham gia của hàng chục ngàn quân, hàng trăm xe tăng và pháo binh, cùng lời hứa “sẽ không dừng lại cho tới khi Hamas sụp đổ hoàn toàn.”