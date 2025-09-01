Hôm nay,  

Trump đang phá hủy bộ máy an ninh quốc gia của Mỹ. Khắc phục thiệt hại có thể mất hàng thập niên.

01/09/202511:01:00(Xem: 347)
blank 

Trump đang phá hủy bộ máy an ninh quốc gia của Mỹ. Khắc phục thiệt hại có thể mất hàng thập niên.

Bài viết sau đây dịch từ bài "U.S. National Security Is Being Attacked From Within" trong ấn bản hôm 1/9/2025 trên báo The Dispatch. Người viết là bình luận gia Kevin Carroll, người từng là cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly (2017-18) và có vấn cho chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Peter King (2011-13), và nguyên là sĩ quan CIA và Lục quân Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump đang phá hủy bộ máy an ninh quốc gia của Mỹ. Khắc phục thiệt hại có thể mất hàng thập niên.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard gần đây đã xác nhận rằng chính quyền Trump đã thu hồi giấy phép an ninh của 37 quan chức an ninh quốc gia hiện tại và trước đây. Gabbard thậm chí còn công khai lưu hành tên của các quan chức này – bất cẩn làm lộ bí mật của ít nhất một sĩ quan tình báo CIA trong quá trình đó – và vô căn cứ cáo buộc họ "chính trị hóa và thao túng thông tin tình báo, tiết lộ thông tin tình báo mật mà không được phép và/hoặc cố tình vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nghiệp vụ."

Những động thái này, cùng với việc thanh trừng các công tố viên phản gián và quan chức tình báo trên khắp chính phủ liên bang, đặt ra mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Kết quả có thể gây ra thiệt hại cho các cơ quan tình báo nước ngoài và an ninh nội địa của Mỹ trong nhiều thế hệ, khiến đất nước dễ bị tổn thương trong các cuộc xung đột vũ trang trong tương lai với đối thủ.

Nhiều quan chức mà Gabbard đã dỡ bỏ giấy phép vào tuần trước đã lọt vào tầm ngắm của nhà lý thuyết âm mưu cánh hữu Laura Loomer vì trước đó họ đã ký một bức thư công khai đặt câu hỏi về nỗ lực không thành công của Tổng thống Donald Trump trong việc bắt chẹt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra Joe Biden trước cuộc bầu cử năm 2020. Những người khác bị nhắm mục tiêu vì đã cảnh báo chính xác về nỗ lực bí mật của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 để có lợi cho Trump. Trong khi đó, các nhân viên an ninh quốc gia chuyên nghiệp đã bị sa thải vì nhiều lý do khác nhau, từ việc điều tra và truy tố những người tham gia cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 cho đến việc mâu thuẫn với tuyên bố của Trump rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào tháng 6 đã "hoàn toàn và triệt để phá hủy" các cơ sở hạt nhân của Iran.

Dường như để trả đũa cho những lời chỉ trích của ông đối với tổng thống, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã mất giấy phép an ninh của mình trước, sau đó là đội mật vụ bảo vệ ông—ngay cả khi các đặc vụ Iran bị truy tố vì âm mưu ám sát ông do vai trò của ông trong vụ giết chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Suleimani của chính quyền Trump đầu tiên. Cuối cùng, vào tháng trước, chính quyền đã ra lệnh cho FBI đột kích nhà và văn phòng của Bolton như một phần của cuộc điều tra xem liệu cựu quan chức Trump có chia sẻ hoặc sở hữu thông tin mật một cách bất hợp pháp hay không.
 

Phần lớn những gì chính quyền đang làm hiện nay là bất hợp pháp và có khả năng sẽ bị tòa án lật ngược trong thời gian tới. Có lý do chính đáng để tin rằng các cuộc thanh trừng công khai và có động cơ chính trị này vi phạm một số luật liên bang, bao gồm Đạo luật Thủ tục Hành chính (Administrative Procedure Act), Đạo luật Quyền riêng tư (Privacy Act) và Điều khoản Thủ tục Tố tụng Công bằng của Tu chính án thứ năm (Due Process Clause of the Fifth Amendment). Nhưng với tư cách là một cựu sĩ quan quân đội và CIA, tôi lo sợ rằng sự can thiệp của Nhà Trắng trong thời gian này sẽ gây ra những tổn hại lâu dài đến khả năng bảo vệ đất nước của cộng đồng tình báo.

Đầu tiên, có thể có một làn sóng rời bỏ các cơ quan tình báo, ngoại giao và an ninh của Mỹ bởi những người không đồng ý với các chính sách của chính quyền Trump, đặc biệt là những nhân viên có kinh nghiệm với lương hưu được bảo đảm. Các quan chức ở giữa sự nghiệp, những người có kỹ năng và đạo đức làm việc để thành công trong khu vực tư nhân, cũng sẽ ra đi, để lại một số người thiếu tài năng và động lực tương tự. Trong khi đó, những nhân viên thử việc được tuyển dụng, kiểm tra và đào tạo tốn kém trong nhiều năm đã bị sa thải.

Tệ hơn nữa, ai sẽ tìm cách gia nhập các tổ chức như Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hoặc Tác Vụ Ngoại giao (Foreign Service) trong hoàn cảnh hiện tại? Nhiều ứng viên tốt nhất cho công việc tình báo và ngoại giao truyền thống đến trực tiếp từ các trường đại học hoặc trường sau đại học danh tiếng, hoặc vài năm sau đó, từ các ngân hàng và công ty luật ở thị trường chứng khoán Wall Street, để tham gia vào các hoạt động công ích có ý nghĩa. Lựa chọn nghề nghiệp này luôn đòi hỏi sự hy sinh về tài chính, cũng như sự khó khăn và thậm chí là nguy hiểm, nhưng nó cũng đi kèm với sự tôn trọng và an ninh việc làm.

Nhưng nếu công chức có thể bị sa thải tùy ý—và bị phỉ báng hoặc vu khống khi rời đi—vậy tại sao lại chọn mức lương chính phủ khiêm tốn thay vì công việc béo bở, thoải mái và an toàn trong lĩnh vực tư vấn, tài chính hoặc công nghệ? Chắc chắn ít quan chức an ninh quốc gia nào sẽ khuyến khích con cái họ đi theo con đường của họ bây giờ.

Thứ hai, chứng đau dây thần kinh của Trump về những lời chỉ trích công khai hoặc thậm chí riêng tư từ cấp dưới của ông về Vladimir Putin của Nga hoặc Tập Cận Bình của Trung Quốc, những người mà ông Trump rất ngưỡng mộ, mở toang cánh cửa cho các cơ quan tình báo của các đối thủ này xâm nhập vào chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, các đặc vụ FBI đang được điều chuyển từ nhiệm vụ chống gián điệp sang cung cấp an ninh vành đai cho các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vào những người nhập cư bất hợp pháp (đại đa số trong số họ không có tiền án tiền sự), và bộ phận phản gián của Bộ Tư pháp đang mất đi nhiều công tố viên giàu kinh nghiệm.

Và các hoạt động phản gián có thể mất hàng thập niên để giải quyết. Các cơ quan an ninh và tình báo của Vương quốc Anh đã phải đau đầu trong bốn thập niên vì những thiệt hại do "Cambridge Five" gây ra, một nhóm điệp viên mà KGB đã sử dụng để xâm nhập MI5 và MI6 trong Thế chiến thứ hai và suốt Chiến tranh Lạnh. CIA và FBI vẫn đang truy lùng tên gián điệp đôi, kẻ phản bội chưa được xác định, người cùng với Aldrich Ames của CIA và Robert Hanssen của FBI đã làm lộ chết người các nguồn tin của Mỹ tại Nga vào năm 1985. Những cá nhân được Nga và Trung Quốc cài vào chính phủ Hoa Kỳ hoặc quay lại làm nội gián cho họ giờ đây sẽ gây ra các vấn đề phản gián trong nhiều thập niên tới.

Cuối cùng, việc Trump không muốn nghe thông tin từ các cơ quan tình báo mà ông không thích, chỉ vì ông tin rằng điều đó khiến ông trông yếu đuối hoặc sai lầm, cũng như việc ông sẵn sàng sa thải những người dám nói thẳng, có nguy cơ dẫn đến thất bại thảm khốc.

Trump ngốc nghếch tin rằng Putin và Kim Jong Un của Triều Tiên là bạn của ông, đến mức ông từ chối nghe các báo cáo về những mối đe dọa ngày càng tăng mà họ gây ra. Tổng thống rất muốn có một thỏa thuận thương mại lớn với Trung Quốc, đến mức ông đã ca ngợi "sự minh bạch" của Tập Cận Bình trong những ngày đầu của đại dịch COVID. Ông ta tin chắc rằng lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã đánh bại Nhà nước Hồi giáo vào năm 2017, giống như ông ta quyết tâm tin rằng một đợt ném bom duy nhất đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran vào tháng 6.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều báo cáo xác nhận cho thấy Putin có kế hoạch chiếm một phần lãnh thổ thân Nga của một quốc gia Baltic để phá vỡ sự thống nhất của NATO, từ đó làm rạn nứt điều khoản 5 về bảo vệ tập thể của khối? Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà phân tích đa nguồn kết luận rằng Triều Tiên có kế hoạch tiến hành thử nghiệm trên khí quyển của tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân trên Thái Bình Dương? Điều gì sẽ xảy ra nếu một nguồn tin đã được kiểm chứng với khả năng tiếp cận tuyệt vời nói rằng Trung Quốc có kế hoạch phong tỏa Đài Loan và bóp nghẹt hòn đảo này cho đến khi khuất phục? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu các thành viên Nhà nước Hồi giáo từ Trung Á, những người đã vượt biên giới phía tây nam của Hoa Kỳ trong thời chính quyền Biden, lên kế hoạch tấn công khủng bố vào quê nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu Iran âm thầm tiếp tục tiến tới vũ khí hạt nhân?

Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard, Giám đốc CIA John Ratcliffe hay Giám đốc FBI Kash Patel sẽ trình bày những báo cáo và phân tích không được hoan nghênh đó cho Trump? Nếu họ làm vậy, và tổng thống không hài lòng, liệu Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có ủng hộ đồng nghiệp của họ không? Với thành tích của chính quyền trong việc thu hồi giấy phép an ninh của các sĩ quan tình báo, sa thải nhân viên thực thi pháp luật và buộc các tướng lĩnh về hưu sớm, tôi nghi ngờ điều đó.




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tờ New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng Donald Trump đã gác lại kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad tại Ấn Độ, sau cuộc trao đổi gay gắt với Thủ tướng Narendra Modi. Các tiêu đề báo chí xuất hiện từ báo cáo mới nhất này, cộng với nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Ấn, là lời nhắc nhở về việc chính Bộ Tứ Quad vẫn bị "cầm tù" bởi sự khó lường của chính trị Mỹ. Cách tiếp cận chính sách thất thường của Trump, từ việc hoãn các hội nghị thượng đỉnh đến các đe dọa về thuế quan trừng phạt, đều có cái giá của nó.

Đại bi, lòng thương rộng lớn, là nền tảng của hạnh bồ-tát, của tâm bồ-đề. Không có đại bi thì không có Bồ-tát, không có Phật. Tất cả dụng hạnh của Bồ-tát đều khởi đi từ đại bi; bởi vì đại bi là bản thể của phương tiện (1).

J81. Surapana Jātaka -- Câu chuyện về Trưởng lão Sagata và sự nguy hiểm của chất kích thích Tóm tắt: Một vị sư, mặc dù sở hữu thần thông vĩ đại, đã bị hạ gục bởi rượu mạnh. Đức Phật kể lại rằng cả một nhóm tu sĩ khổ hạnh đáng kính trong quá khứ cũng đã mất đi thần thông vì rượu.

- Động Đất Miền Đông Afghanistan: Hơn 800 Người Tử Vong, Hơn 2.800 Người Bị Thương. - Tập, Putin Và Modi Phô Trương Đoàn Kết Tại Hội Nghị Thiên Tân. - Tòa Liên Bang Ngăn Chặn Tạm Thời Việc Trục Xuất Trẻ Em Guatemala. - 1,2 Triệu Di Dân Biến Mất Khỏi Lực Lượng Lao Động Mỹ Dưới Thời Trump. - Trump Tuyên Bố Sẽ Ký Sắc Lệnh Hành Pháp Buộc Có 'Voter ID' Trong Mọi Cuộc Bầu Cử. - Nga Bị Nghi Phá Sóng GPS Khiến Máy Bay Chở Bà Ursula Von Der Leyen Phải Hạ Cánh Bằng Bản Đồ Giấy. - Cựu Đại Sứ Mỹ Tại Nga Chỉ Trích Kế Hoạch Của Trump Về Ukraine. - Chiến Dịch Chống Tội Phạm Của Trump Gặp Khó Khăn Tại Washington. - Hiệp hội học giả quốc tế: Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Thay Đổi Trong Nhóm Người Mỹ Ít Học. - ‘Northern Lights’ Có Thể Xuất Hiện Trên Bầu Trời 18 Tiểu Bang Tối Nay. - Giáo Hoàng Leo Gặp Nhà Hoạt Động Công Giáo LGBTQ+, Cam Kết Tiếp Nối Di Sản Đón Nhận Của Giáo Hoàng Phanxicô.

Little Saigon, CA – 31/8/2025 - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ 17 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Đại Hội quy tụ các thành viên đến từ nhiều địa phương. Số thành viên không tham dự được tại chỗ cũng đã được nối kết qua nền tảng hội họp trực tuyến Zoom.

Hiện tại, tuyên bố táo bạo của Trump vẫn chưa được chuyển thành một thỏa thuận song phương cụ thể. Hiện tại, khoảng cách giữa sân khấu chính trị ở Washington và sự thận trọng có chừng mực ở Hà Nội cho thấy "thỏa thuận" được cho là vẫn còn phải đi xa đến đâu.

Dân biểu Wu chỉ ra Đảng Cộng Hòa cần phải gian lận vì họ biết các chính sách của chính phủ Trump đang khiến giá cả tăng vọt trên diện rộng. Người dân đang mất việc làm. Du lịch giảm 50% ở nhiều khu vực. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Hoa Kỳ đang tiến đến một cuộc suy thoái có lẽ là tồi tệ nhất.

"Những người Canada gọi đến để hủy chuyến tham quan của họ đã nói rõ với tôi rằng đó là do các chính sách và hành vi của tổng thống hiện tại của chúng tôi," anh nói. Do lượng khách giảm 30% trong năm nay, Koenen đã phải trả lương cho nhân viên nhưng không trả lương cho bản thân. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ khi tiếp quản công ty du lịch vào năm 2021, anh phải bỏ tiền tiết kiệm của mình vào kinh doanh để duy trì hoạt động.

Lộc đã chết! Tích ngỡ ngàng khi nghe tin đó. Chàng không tin vào tai mình. Làm sao Lộc có thể chết được? Mình mới gặp anh ấy có tuần trước thôi mà! Trông anh còn khỏe mạnh, tự tin, tràn đầy sức sống. Vậy mà bây giờ anh đã không còn nữa. Cái chết của anh có cái gì đó không thật. Và có lẽ đó là lần đầu tiên Tích đứng trước nhận thức trực tiếp và thâm sâu về tính chất phi lý của một sự kiện quá bình thường trên đất nước chiến tranh này.

Ngày Lễ Lao Động 1 tháng 9 năm 2025 sẽ trở thành một ngày biểu tình quy mô lớn khắp nước Mỹ, với khẩu hiệu Workers Over Billionaires – nghĩa là đặt lợi ích của người lao động lên trên giới tỷ phú. Theo dữ liệu của Public Citizen, tính đến cuối tháng 8 đã có gần 1.000 sự kiện được đăng ký — từ New York đến Houston, từ Chicago đến Midland, Michigan. Phong trào do AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất nước, khởi xướng cùng nhiều tổ chức lao động và chính trị tiến bộ như American Federation of Teachers, National Education Association, MoveOn, Indivisible, Public Citizen, Working Families Party và liên minh May Day Strong. Mục tiêu, theo ban tổ chức, không chỉ là phản đối chính sách cụ thể mà còn nhằm xây dựng sức mạnh thật sự cho giới lao động: “Đây không chỉ là chuyện chính sách — mà là cuộc vận động từ gốc rễ, dựng nên phong trào do người thật, việc thật dẫn dắt.”

Bản tin The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.

- Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris - Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức - Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’ - Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump - Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản - Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn - Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ - Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương - FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ - Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chánh Án Chặn Việc Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.