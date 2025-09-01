Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Hai, 1 tháng 9

Jalalabad, Afghanistan – Ngày 1 tháng 9: Người Afghanistan bị thương được điều trị tại bệnh viện Nangarhar sau trận động đất ở Jalalabad. Ít nhất 800 người đã thiệt mạng khi trận động đất mạnh 6.0 độ Richter xảy ra gần thành phố Jalalabad, theo giới chức và truyền thông địa phương. (Ảnh: Haroon Sabawoon/Anadolu via Getty Images)





- Động Đất Miền Đông Afghanistan: Hơn 800 Người Tử Vong, Hơn 2.800 Người Bị Thương





Một trận động đất mạnh 6.0 độ Richter xảy ra tối 31 tháng 8 tại miền Đông Afghanistan đã khiến ít nhất 812 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương, theo chính quyền Taliban. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong những năm gần đây.





Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở tỉnh Kunar, gần thành phố Jalalabad, ở độ sâu chỉ 8 km, khiến sức tàn phá đặc biệt dữ dội. Chưa đầy 20 phút sau, nhiều dư chấn khác, trong đó có hai trận trên 5.0 độ Richter, tiếp tục làm rung chuyển khu vực. Phần lớn nạn nhân ở các huyện miền núi như Nurgal, Watpur và Manogi. Đường sá bị sạt lở, thông tin liên lạc gián đoạn, nhiều khu vực hầu như bị cô lập. Trực thăng quân sự được huy động đưa người bị thương về bệnh viện Nangarhar, nơi đang quá tải, nhiều bệnh nhân phải điều trị ngoài trời.





Các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNICEF cùng nhiều cơ quan cứu trợ đã nhanh chóng gửi thuốc men, lều bạt, nước uống và đội ngũ y tế. Iran, Ấn Độ và Pakistan tuyên bố sẵn sàng viện trợ. Pakistan cũng cảm nhận dư chấn nhưng không ghi nhận thương vong. Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ, trong khi nhiều tổ chức cảnh báo số tử vong có thể tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những ngôi làng bị vùi lấp.





Giới chuyên gia cho rằng địa hình hiểm trở, nhà cửa tạm bợ và vị trí Afghanistan nằm trên các đứt gãy địa chất lớn đã khiến thiệt hại trở nên thảm khốc. Quốc gia này vốn thường xuyên hứng chịu thiên tai, nay lại chồng thêm khủng hoảng nhân đạo trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ và y tế thiếu thốn. Phụ nữ và trẻ em, vốn khó tiếp cận chăm sóc y tế, được ghi nhận là những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất trong thảm họa lần này.

- Tập, Putin Và Modi Phô Trương Đoàn Kết Tại Hội Nghị Thiên Tân





Tại Thiên Tân, Trung Hoa, hôm thứ Hai, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng siết tay, cười vui trước ống kính tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hình ảnh ba lãnh đạo lớn không thuộc phương Tây cùng nắm tay nhau được giới quan sát xem như một thông điệp rằng họ muốn dựng nên một trục quyền lực thay thế vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, theo bản tin New York Times ngày 1 tháng 9, 2025.





Trong bài khai mạc, Tập công kích “tâm lý Chiến tranh Lạnh, đối đầu phe nhóm và bắt nạt” của phương Tây, đồng thời kêu gọi thúc đẩy một trật tự “đa phương chân chính.” Ông đề nghị lập Ngân hàng Phát triển SCO, trung tâm hợp tác về trí tuệ nhân tạo, cùng gói hỗ trợ hàng tỷ nhân dân tệ cho các nước đang phát triển. Bắc Kinh muốn dựa vào sự bất mãn quốc tế với chính sách thuế quan lộn xộn của Washington để tự đặt mình vào vị trí lãnh đạo thay thế, ổn định hơn.





Putin, vừa trở về từ cuộc gặp Tổng thống Donald Trump tại Alaska, lặp lại luận điệu đổ lỗi phương Tây cho chiến tranh Ukraine và khoe đã báo cáo chi tiết cho Tập. Ông cũng ca ngợi quan hệ nồng hậu với Modi qua loạt cử chỉ thân mật bên lề hội nghị. Modi, đối diện thuế quan 50% vì mua dầu Nga, không ngần ngại tỏ rõ tình thân hữu với Putin, thậm chí khoe rằng “1,4 tỉ dân Ấn chờ đón” chuyến thăm Moscow tháng 12. Thương mại hai bên đạt 68,7 tỷ USD và hướng tới 100 tỷ vào 2030.





Ngay sau đó, Trump cảnh cáo Ấn Độ trên Truth Social, cho rằng nước này “mua hầu hết dầu và sản phẩm quân sự từ Nga, rất ít từ Mỹ.” Trump nói New Delhi vừa đề nghị hạ thuế nhập khẩu xuống bằng không nhưng “đã quá muộn, họ lẽ ra phải làm từ nhiều năm trước,” theo Newsweek. Lời cảnh cáo được đưa ra liền sau cuộc gặp Modi–Putin–Tập, cho thấy sự gay gắt của Washington trước việc ba cường quốc Á–Âu ngày càng siết chặt quan hệ.





Các nhà phân tích cho rằng việc Ấn, Nga, Trung tìm đến nhau là kết quả trực tiếp từ đường lối cứng rắn của Trump, khiến đối thủ Mỹ thêm khăng khít và lâu dần có thể làm giảm sức nặng của Hoa Kỳ ngoài thế giới phương Tây. Trong khi Tập kêu gọi “rồng và voi cùng nhảy múa,” ám chỉ viễn cảnh hợp tác Trung–Ấn, nhiều người nhắc rằng biên giới tranh chấp chưa giải quyết, Ấn Độ vẫn cần bệ đỡ kinh tế từ phương Tây, còn Bắc Kinh vẫn cảnh giác trước ảnh hưởng của Nga tại Bắc Hàn.





Chuyên gia Manoj Kewalramani từ Viện Takshashila, Bangalore, nhận định: “Hình ảnh là phần then chốt của hội nghị này. Bạch Ốc cần hiểu chính sách hiện tại đang khiến các nước tìm lựa chọn khác. Nhưng hình ảnh không xóa đi được rạn nứt trong tam giác Trung–Nga–Ấn.” Dù vậy, cả thông điệp từ Thiên Tân lẫn lời cảnh cáo của Trump đều cho thấy một trục quyền lực mới đang thành hình, ngay khi Hoa Kỳ vẫn tự nhận mình là trung tâm trật tự toàn cầu.





- Tòa Liên Bang Ngăn Chặn Tạm Thời Việc Trục Xuất Trẻ Em Guatemala





Một thẩm phán liên bang hôm Chủ Nhật ra lệnh ngăn chặn tạm thời việc chính quyền Trump trục xuất hàng chục trẻ em Guatemala, khi các em đã được đưa lên máy bay. Chính phủ buộc phải đưa các em trở lại trung tâm tạm giữ và bảo đảm không trẻ nào bị đưa ra khỏi nước cho đến khi có phán quyết mới.





Lệnh của thẩm phán Sparkle L. Sooknanan, Tòa Địa hạt Columbia, được ban hành sau khi Trung tâm Luật Di trú Quốc gia (NILC) nộp đơn khẩn cấp. Do giới chức di trú đã vội vàng đưa trẻ lên máy bay, bà triệu tập phiên tòa sớm và mở rộng lệnh áp dụng cho tất cả trẻ em Guatemala trong sự giám hộ của Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (ORR) trong 14 ngày tới. Chính phủ xác nhận tối Chủ Nhật rằng trẻ em đã được đưa khỏi máy bay.





Khoảng 2.000 trẻ em, đa số người Guatemala, hiện đang trong các cơ sở giam giữ. Thẩm phán nhấn mạnh: “Không được phép đưa bất kỳ trẻ nào ra khỏi Hoa Kỳ khi vụ kiện đang tiến hành.” Bà cũng bày tỏ bất bình khi chính quyền tìm cách đưa trẻ đi “vào rạng sáng cuối tuần.”





Luật sư chính phủ Drew Ensign nói việc trục xuất nhằm đoàn tụ với cha mẹ ở Guatemala. Nhưng luật sư Efrén Olivares, đại diện nhóm trẻ, phản bác rằng nhiều em không muốn trở về và luật liên bang cấm trục xuất vội vã trước khi có xét xử về an toàn nơi đến. NILC cho rằng kế hoạch này “liều lĩnh, trái pháp luật.”





Ngoại trưởng Guatemala Carlos Ramíro Martínez trước đó cho biết nước ông dự kiến nhận hơn 600 trẻ vị thành niên sau chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, nhưng việc chuẩn bị vội vã làm dấy lên lo ngại.





Đây là lần thứ hai trong ít ngày một thẩm phán liên bang chặn đứng chính sách di trú của Trump. Trước đó hôm Thứ Sáu, một tòa khác cũng ngăn cản kế hoạch trục xuất nhanh người nhập cư xa khỏi biên giới, vốn là trọng tâm trong chiến dịch trấn áp di dân của Bạch Ốc.





Chính quyền Trump coi quyết định mới là trở ngại, trong khi cố vấn Stephen Miller chỉ trích “một thẩm phán Dân Chủ” đang cản trở việc đoàn tụ. Nhưng các luật sư bảo vệ trẻ em nhấn mạnh nhiều hồ sơ vẫn chờ xét, và việc đưa các em về Guatemala có thể đặt các em vào cảnh nguy hiểm.





Trong hơn một thập niên, hàng trăm ngàn trẻ em từ Trung Mỹ đã vượt biên giới phía nam để tìm người thân hay cơ hội an toàn hơn tại Hoa Kỳ. Nhiều em đã được tòa cho phép ở lại, chứng minh mình bị bỏ rơi hoặc bách hại ở quê nhà. Phán quyết lần này tạm thời giữ nguyên nguyên tắc: trẻ em di dân, đặc biệt khi không có người đi cùng, phải được hưởng sự bảo vệ đặc biệt của luật pháp Hoa Kỳ, ít nhất cho đến khi có xét xử công bằng về an toàn nơi trở về.





- 1,2 Triệu Di Dân Biến Mất Khỏi Lực Lượng Lao Động Mỹ Dưới Thời Trump





Khi nước Mỹ kỷ niệm ngày Lao Động, số liệu sơ khởi của Cục Thống Kê Dân Số, được Pew Research Center phân tích, cho thấy hơn 1,2 triệu di dân đã biến mất khỏi lực lượng lao động trong bảy tháng đầu năm. Sự sụt giảm này bao gồm cả di dân bất hợp pháp lẫn thường trú hợp pháp. Di dân chiếm gần 20% lực lượng lao động toàn quốc, với 45% công nhân trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp; 30% trong ngành xây dựng; và 24% trong dịch vụ.





Pew nhận định chưa rõ bao nhiêu trong số đó là tự rời đi, bị trục xuất, hay do thống kê chưa đủ, nhưng xu hướng giảm là có thật. Đây cũng là lần đầu tiên số dân di trú tại Mỹ sụt giảm, sau khi số người ở lậu lên mức kỷ lục 14 triệu vào năm 2023.





Tổng thống Donald Trump từng hứa sẽ trục xuất hàng triệu di dân. Ông nói trọng tâm là “tội phạm nguy hiểm,” nhưng phần lớn người bị bắt không hề có án tích. Song song, số vụ vượt biên bất hợp pháp đã giảm mạnh. Pia Orrenius, kinh tế gia tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, cho biết: “Di dân thường đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng việc làm ở Mỹ. Giờ dòng người gần như chặn đứng, và điều đó tác động rất lớn.”





Hậu quả thấy rõ tại các nông trại. Elizabeth Rodriguez, đại diện tổ chức National Farmworker Ministry ở McAllen, Texas, cho biết những đợt bố ráp tại nông trại và nhà máy khiến mọi thứ đình trệ. “Trong mùa dưa hấu và dưa lưới, nhiều ruộng phải bỏ hoang. Rất nhiều hoa màu bị hư mất,” bà nói. Teresa Romero, Chủ tịch United Farm Workers, cũng cảnh báo tình trạng thiếu lao động sẽ làm nông sản thiệt hại lớn.





Ở Ventura County, California, Lisa Tate điều hành tám nông trại gia đình với 800 mẫu trồng cam, bơ và cà phê. Bà nói có ngày lực lượng lao động co cụm rõ rệt, và tin đồn về các cuộc bố ráp khiến người lao động lo sợ. Hàng chục công nhân đã bị bắt ngay tại tiệm giặt ủi hay trên đường phố.





Ảnh hưởng còn lan sang ngành xây dựng. Tại McAllen, Rodriguez cho biết công trường “hoàn toàn tê liệt.” Theo Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Hoa Kỳ, gần một nửa các khu vực đô thị đã mất việc xây dựng, nặng nhất là Riverside–San Bernardino–Ontario với 7.200 việc, và Los Angeles–Long Beach–Glendale mất 6.200 việc. “Nhà thầu nói họ sẵn sàng thuê thêm, nếu tìm được lao động có tay nghề và không bị khủng hoảng di trú làm xáo trộn,” kinh tế gia Ken Simonson giải thích.





Không chỉ nông nghiệp và xây dựng, hệ thống y tế cũng bị đe dọa. Pew cho biết 43% nhân viên chăm sóc sức khỏe tại gia là di dân. Liên hiệp SEIU, đại diện khoảng 2 triệu công nhân, cho biết một nửa số người làm chăm sóc dài hạn ở California là di dân. Arnulfo De La Cruz, chủ tịch SEIU 2015, đặt câu hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra khi hàng triệu người Mỹ không còn tìm được người chăm sóc tại nhà? Ai sẽ hái nông sản? Ai sẽ đứng trong bệnh viện và viện dưỡng lão?”





Với hơn một triệu lao động biến mất chỉ trong nửa năm, Hoa Kỳ đang đối diện khoảng trống nhân lực hiếm thấy. Và trong khi Bạch Ốc coi đó là thành công của chính sách di trú, nhiều giới cảnh báo rằng đó lại chính là mối đe dọa trực tiếp đến nông trại, công trường, bệnh viện, và cả bữa ăn hằng ngày của người dân Mỹ.

Trump Tuyên Bố Sẽ Ký Sắc Lệnh Hành Pháp Buộc Có 'Voter ID' Trong Mọi Cuộc Bầu Cử





Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho hay ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp buộc mọi cử tri trên toàn quốc phải có giấy tờ tùy thân khi đi bầu, một quyết định chắc chắn sẽ bị thách thức trước tòa vì vi hiến. Tin do Rebecca Schneid tường thuật trên TIME ngày 31/8/2025.





“Voter I.D. phải là một phần của mọi lá phiếu. Không ngoại lệ! Tôi sẽ ký sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều đó,” Trump viết trên Truth Social. Ông cũng nhắc lại ý định cấm bỏ phiếu qua thư, ngoại trừ người bệnh nặng hoặc binh sĩ phục vụ xa nhà.





Trump từ lâu khẳng định gian lận bầu cử lan rộng, dù không đưa ra bằng chứng và các cuộc điều tra trước đây cũng không chứng minh. Hiện 36 tiểu bang đã có luật yêu cầu Voter ID, mức độ khác nhau, một số cho ngoại lệ với người thu nhập thấp, tín ngưỡng đặc biệt hoặc nạn nhân bạo hành.





Hiến pháp trao quyền đặt luật bầu cử cho tiểu bang, không cho tổng thống. Các nỗ lực trước đây của Trump đều bị chặn. Những người phản đối nói luật Voter ID gây ảnh hưởng nặng với người da màu, người già và sinh viên. Nghiên cứu của Voteriders cho thấy công dân da màu dễ thiếu giấy tờ hợp lệ gấp bốn lần công dân da trắng; 34,5 triệu người Mỹ hiện không có bằng lái hoặc ID cập nhật.





Trump mới đây cũng ký sắc lệnh buộc người ghi danh bầu cử xuất trình hộ chiếu hoặc giấy chứng minh quốc tịch, dựa trên cáo buộc sai rằng người ngoại quốc được đi bầu. Sắc lệnh này đã bị 19 tiểu bang kiện, và nhiều thẩm phán phán quyết vi hiến. Tháng 6, thẩm phán liên bang Denise J. Casper ra lệnh ngăn chặn tạm thời, nói sắc lệnh “vi phạm Hiến pháp” và “xâm phạm chủ quyền tiểu bang.”





- Nga Bị Nghi Phá Sóng GPS Khiến Máy Bay Chở Bà Ursula Von Der Leyen Phải Hạ Cánh Bằng Bản Đồ Giấy

Nga bị nghi đã can thiệp, làm tê liệt tín hiệu GPS tại phi trường Plovdiv, Bulgaria, khiến máy bay chở Chủ tịch Ủy hội Châu Âu Ursula von der Leyen phải vòng lượn trên trời gần một giờ trước khi hạ cánh an toàn bằng bản đồ giấy. Sự việc xảy ra ngày 31 tháng 8, trong chuyến công du của bà đến các quốc gia tuyến đầu Liên Âu nhằm củng cố đoàn kết và bàn về phòng thủ.





Ba giới chức Âu Châu cho biết toàn bộ vùng chung quanh phi trường “bị tắt GPS,” không thể chối cãi đây là hành vi can thiệp. Cơ quan không lưu Bulgaria xác nhận tín hiệu vệ tinh bị vô hiệu và phải hướng dẫn hạ cánh bằng phương pháp cổ điển. Khi rời Bulgaria, chuyến bay cất cánh không gặp trở ngại.





Người phát ngôn Ủy hội Châu Âu Arianna Podestà xác nhận tình trạng “GPS jamming” và ám chỉ Nga đứng sau. Điện Kremlin lập tức bác bỏ, cho rằng thông tin này “không chính xác.” Nhưng đây không phải lần đầu. Từ khi Nga mở cuộc xâm lăng Ukraine năm 2022, tình trạng phá sóng và giả tín hiệu GPS lan tràn tại vùng Baltic và Đông Âu. Liên Âu đã từng trừng phạt một số công ty Nga và Belarus dính líu.





Trong chuyến đi bốn ngày qua Latvia, Estonia, Phần Lan, Ba Lan, Litva, Bulgaria và Romania, bà von der Leyen nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một kẻ săn mồi” và chỉ có sức mạnh răn đe mới buộc y chùn tay. Can thiệp tại Plovdiv càng cho thấy tính cấp bách của việc củng cố phòng thủ, tăng cường viện trợ Ukraine và thiết lập kế hoạch hàng không để đối phó phá sóng trong toàn khối.





Các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng GPS bị phá sóng tiếp diễn, tai họa cho an toàn hàng không dân sự là điều khó tránh. Liên Âu hiện ráo riết bàn thảo biện pháp phòng vệ trước kiểu tấn công điện tử ngày càng lộ liễu này.





- Cựu Đại Sứ Mỹ Tại Nga Chỉ Trích Kế Hoạch Của Trump Về Ukraine





Theo MSNBC ngày 31 tháng 8 năm 2025, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul gọi kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm trục lợi từ cuộc chiến ở Ukraine là “tai hại” và “gây xấu hổ.” McFaul từng giữ chức đại sứ tại Moscow từ năm 2012 đến 2014, hiện là giáo sư tại Đại học Stanford.





Phát biểu trong chương trình “Alex Witt Reports,” McFaul nói: “Ông ấy cần công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Chuyện để các nước châu Âu mua vũ khí từ Mỹ là một điều tốt, nhưng việc chúng ta trục lợi từ chiến tranh Ukraine là điều tai hại và gây xấu hổ.”





McFaul cho rằng thay vì tăng cường hỗ trợ vũ khí, chính quyền Trump lại tập trung vào việc quy trách nhiệm cho sự đổ vỡ của các cuộc hòa đàm. Theo ông, điều đó đã để Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm thế chủ động và mở rộng chiến tranh mà gần như không phải chịu hậu quả.





Ông nhấn mạnh: “Tổng thống cần áp đặt hậu quả. Ông ấy phải thực hiện các biện pháp trừng phạt mới. Không chỉ nhắm vào Ấn Độ. Phải trực tiếp vào các ngân hàng Nga chưa bị trừng phạt, trực tiếp vào hạm đội bí mật vận chuyển dầu của Nga. Ông ấy có thể tịch thu tài sản. Hiện chúng ta vẫn giữ từ 5 đến 10 tỉ đô-la của ngân hàng trung ương Nga tại Hoa Kỳ.”

Trong khi đó, Reuters ngày 27 tháng 8 cho biết chính phủ Ukraine đã mở cuộc đấu thầu khai thác lithium tại mỏ Dobra ở vùng Kirovohrad, theo thỏa thuận về tài nguyên ký với Mỹ hồi tháng 4. Thủ tướng Yulia Svyrydenko khẳng định Ukraine tìm kiếm nhà đầu tư vừa khai thác vừa phát triển công nghiệp chế biến trong nước, đồng thời phải tuân thủ các quy định về môi trường và đóng góp cho cộng đồng địa phương.





Theo Time, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy từng bác bỏ một đề nghị của Mỹ đòi quyền kiểm soát tới một nửa tài nguyên chiến lược của Ukraine như một phần trả nợ viện trợ, cho rằng điều đó đi ngược lợi ích quốc gia và cần được thay thế bằng các bảo đảm an ninh cụ thể hơn.

- Chiến Dịch Chống Tội Phạm Của Trump Gặp Khó Khăn Tại Washington





Theo tường thuật của The Atlantic ngày 28 tháng 8 năm 2025, chiến dịch chống tội phạm do chính quyền Trump phát động tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang gặp trở ngại khi một số bồi thẩm đoàn liên bang từ chối đưa ra truy tố hình sự trong nhiều vụ án.





Một trường hợp được chú ý là vụ một người bị cáo buộc ném bánh sandwich vào nhân viên liên bang. Công tố viên đề nghị truy tố hình sự, nhưng bồi thẩm đoàn đã từ chối và vụ việc chỉ còn lại vi phạm dân sự. Một vụ khác cũng bị bãi bỏ vì chứng cứ hình ảnh không đủ sức thuyết phục.





Jeanine Pirro, công tố viên liên bang do Tổng thống Trump bổ nhiệm, phụ trách nhiều hồ sơ trong chiến dịch này. Tuy nhiên, một loạt quyết định từ bồi thẩm đoàn và tòa án đã khiến nhiều vụ không được đưa ra xét xử.





Theo Washington Post, từ khi chiến dịch bắt đầu đã có hơn một ngàn vụ bắt giữ, nhưng tỷ lệ khởi tố thành công vẫn thấp. Các quyết định gần đây của bồi thẩm đoàn cho thấy chiến dịch đang gặp khó khăn về pháp lý.





Ngoài Washington, Tổng thống Trump còn phải đối diện với các hồ sơ pháp lý khác, bao gồm vụ kiện bầu cử tại Georgia và những tranh cãi quanh công tố viên đặc biệt Jack Smith.

- Hiệp hội học giả quốc tế: Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza





Hiệp Hội Các Học Giả Về Diệt Chủng (IAGS) vừa thông qua một nghị quyết khẳng định rằng “chính sách và hành động của Israel tại Gaza đáp ứng định nghĩa pháp lý của tội diệt chủng.”, theo tạp chí Time.





Trong bản nghị quyết, hiệp hội viện dẫn Điều II của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Ngăn Ngừa và Trừng Phạt Tội Ác Diệt Chủng, nhấn mạnh rằng các hành động của Israel sau vụ Hamas tấn công ngày 7/10/2023 không chỉ nhằm vào Hamas, mà còn “nhắm tới toàn thể dân cư Gaza.”





IAGS cáo buộc chính phủ Israel đã phạm “các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và diệt chủng có hệ thống và trên diện rộng, bao gồm các cuộc tấn công bừa bãi và cố ý nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.”





Phía Israel bác bỏ nghị quyết này. Oren Marmorstein, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel, gọi đây là “một sự bẽ mặt cho ngành luật pháp và mọi chuẩn mực học thuật,” và khẳng định rằng nó “hoàn toàn dựa trên chiến dịch dối trá của Hamas.”

Theo IAGS, Israel đã “cưỡng bức di dời gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine ở Gaza nhiều lần” và hủy hoại hơn 90% hạ tầng nhà ở tại vùng này. Chủ tịch Ủy ban Nghị quyết của IAGS, Onur Uraz, xác nhận rằng 86% thành viên hiệp hội bỏ phiếu thuận. Chủ tịch IAGS Melanie O’Brien nói với Reuters: “Đây là lời xác quyết rõ ràng từ giới chuyên gia về nghiên cứu diệt chủng rằng những gì đang diễn ra tại Gaza là diệt chủng.”





Công Ước LHQ năm 1948 định nghĩa diệt chủng là “tội ác được thực hiện với ý định tiêu diệt toàn bộ hay một phần một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo.” Định nghĩa này không bao gồm nhóm chính trị hay cái gọi là “diệt chủng văn hóa.”





Chính quyền Palestine tuyên bố hoan nghênh quyết định của IAGS. Trong khi đó, Israel nhiều lần khẳng định các hành động của mình không phải diệt chủng, mà là quyền tự vệ. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi các cáo buộc là “lố bịch” và “hoàn toàn sai sự thật” trong một phát biểu ngày 13/8.



- Kristi Noem Xác Nhận Kế Hoạch Mở Rộng Hoạt Động ICE Ở Các Thành Phố Lớn

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm Chủ Nhật xác nhận chính quyền Trump có kế hoạch mở rộng hoạt động của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Chicago. Trả lời chương trình “Face the Nation” của CBS, Noem nói: “Chúng tôi đã có những hoạt động thường xuyên của ICE ở Chicago, khắp Illinois và các tiểu bang khác để bảo đảm luật pháp được thực thi, nhưng chúng tôi cũng sẽ bổ sung thêm nguồn lực cho các hoạt động này.”





Khi được hỏi liệu việc mở rộng có bao gồm huy động Vệ binh Quốc gia tham gia truy quét và bắt giữ di dân hay không, Noem từ chối đi vào chi tiết: “Quyết định ấy thuộc quyền của Tổng thống Donald Trump. Tôi sẽ không nói cụ thể về các kế hoạch tại những thành phố khác.”





Lời xác nhận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thị trưởng Chicago Brandon Johnson ký sắc lệnh yêu cầu bộ phận pháp lý thành phố tìm biện pháp chống lại khả năng có thêm lực lượng liên bang hoặc Vệ binh Quốc gia được đưa đến Illinois. Trong cuộc họp báo, Johnson cảnh báo giới chức thành phố đã “nhận được tin đáng tin cậy rằng chỉ còn tính bằng ngày, không phải tuần, trước khi chính phủ liên bang triển khai hoạt động mang tính quân sự tại thành phố.”





Đầu tháng này, chính quyền Trump từng điều động lực lượng liên bang, kể cả nhân viên ICE, hỗ trợ cảnh sát tại Washington, D.C., với lý do đối phó tội phạm. Chiến dịch này đã bao gồm hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia, và sau đó Trump đe dọa sẽ đưa quân và cảnh sát liên bang đến những thành phố lớn khác, trong đó có Baltimore.





Trong cùng cuộc phỏng vấn, Noem cũng không loại trừ Boston và nhiều thành phố khác: “Có rất nhiều thành phố đang đối diện tình trạng tội phạm và bạo lực. Chúng tôi chưa bỏ điều gì ra ngoài bàn. Tôi khuyến khích các thành phố lớn – San Francisco, Boston, Chicago… – nếu họ muốn thành phố của mình an toàn hơn, phồn thịnh hơn, cho người dân cơ hội sống tự do như người dân Washington, D.C. đang có, thì hãy gọi cho chúng tôi.”





Nhiều thống đốc Dân Chủ đã lên tiếng phản đối, gọi đây là “sự lạm dụng quyền lực đáng lo ngại, vô hiệu quả và làm sai lệch sứ mệnh của lực lượng vũ trang.” Thống đốc Illinois JB Pritzker cũng phát biểu trên CBS: “Chúng tôi không muốn có binh sĩ trên đường phố các thành phố Mỹ. Đó là điều phản lại truyền thống Mỹ. Thẳng thắn mà nói, tổng thống đáng lẽ phải hiểu rõ hơn.”





Pritzker cáo buộc chính quyền Trump nhắm vào các bang do Dân Chủ lãnh đạo, trong khi né tránh các bang Cộng Hòa có tỉ lệ tội phạm bạo lực cao hơn. “Hãy để ý, ông ta không bao giờ nhắc đến những nơi tội phạm nhiều nhất, vốn nằm ở các bang đỏ. Chúng tôi rất tự hào về những việc mình đã làm được,” Pritzker nói.





Được hỏi liệu chính quyền có triển khai lực lượng đến cả các thành phố do Cộng Hòa điều hành hay không, Noem khẳng định: “Chắc chắn. Mỗi thành phố đều được đánh giá xem cần làm gì để an toàn hơn. Chúng tôi tuyệt đối không làm việc này với lăng kính chính trị.”

Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Thay Đổi Trong Nhóm Người Mỹ Ít Học





Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong nhóm người Mỹ không có bằng đại học – thành phần cốt lõi trong nền tảng chính trị của ông – đã biến động rõ rệt trong ba tháng qua. Vào tháng Sáu, 41% nhóm này ủng hộ ông, 56% không ủng hộ. Tháng Bảy, mức ủng hộ giảm còn 38%. Nhưng sang tháng Tám, Trump phục hồi với 45% ủng hộ và 49% chống đối, theo bản tin Newsweek ngày 1 tháng 9, 2025.





Trong thời bầu cử 2024, ông giành được 56% phiếu của nhóm này, tăng so với 51% năm 2020. Sự phục hồi vừa qua cho thấy thông điệp dân túy và hứa hẹn kinh tế của Trump vẫn còn sức hút, dù ông ngày càng mất lòng khối cử tri có bằng đại học. Trong khi những người không có bằng đại học tỏ ra chia rẽ, cử tri có bằng đại học hiện cho Trump mức tín nhiệm rất thấp: chỉ 26% tán thành cách ông điều hành giáo dục, 71% phản đối, khiến chỉ số trong nhóm này xuống tới -42 điểm.

Kể từ đầu nhiệm kỳ hai, Trump đã mở chiến dịch tấn công các đại học mà ông gọi là “ổ tự do và bài Do Thái.” Harvard là mục tiêu chính, khi Bạch Ốc hủy hợp đồng 100 triệu đô-la, đóng băng 3,2 tỉ đô-la tài trợ nghiên cứu, ngăn sinh viên quốc tế nhập học, và dọa tước quy chế miễn thuế – những biện pháp gợi nhớ các cuộc kiểm tra lòng trung thành thời Chiến Tranh Lạnh. Nhiều trường khác như Columbia, Penn, Cornell cũng bị cắt ngân khoản liên bang vì tranh cãi quanh hoạt động ủng hộ Palestine hay thể thao chuyển giới. Harvard cảnh báo rằng các đòi hỏi này đe dọa quyền tự chủ lâu dài của đại học Hoa Kỳ.





Khảo sát Gallup cho thấy sự chia rẽ văn hóa: 62% người có bằng đại học phản đối việc cắt tài trợ với các trường không tuân thủ yêu cầu của tổng thống, trong khi nhóm không có bằng đại học chia ba: khoảng 3 phần 10 đồng ý, 3 phần 10 phản đối, và 4 phần 10 không có ý kiến. Trong hàng ngũ Cộng Hòa, khoảng một nửa ủng hộ biện pháp này.





Tuy nhiên, ngay cả khi mức ủng hộ Trump trong nhóm ít học tăng, tâm trạng bi quan kinh tế trong chính nhóm này cũng gia tăng. Tháng Tám, 42% đánh giá kinh tế là “tệ,” tăng từ 36% hồi tháng Sáu và cao nhất trong các nhóm trình độ. 61% cho rằng kinh tế đang xấu đi. Chỉ 38% hài lòng với cách Trump điều hành kinh tế, 56% không hài lòng. Trên mặt trận thương mại, 54% cũng phản đối đường lối của ông.





Số liệu của Cục Thống Kê Lao Động cho thấy thực tế ấy: tháng Giêng 2025, tỉ lệ thất nghiệp của người từ 25 tuổi trở lên chỉ có bằng trung học là 4,5%, với người chưa tốt nghiệp trung học là 5,2%, trong khi nhóm có bằng cử nhân hoặc cao hơn chỉ 2,3%. Khoảng cách này phản ánh vì sao nhóm ít học vừa là thành trì chính trị của Trump, vừa là nơi dư luận dễ xoay chiều nhất.

- Bé 11 Tuổi Thiệt Mạng Khi Chơi Trò “Bấm Chuông Rồi Bỏ Chạy” Ở Houston



Một bé trai 11 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị bắn khi tham gia trò chơi bấm chuông cửa rồi bỏ chạy tại Houston, Texas, cảnh sát cho biết. Đây là thảm kịch mới nhất liên quan đến một trào lưu TikTok mà giới chức đã nhiều lần cảnh báo phụ huynh về nguy cơ chết người.





Theo đài KHOU, bé cùng một nhóm trẻ bấm chuông nhiều căn nhà ở khu phố phía đông Houston đêm thứ Bảy. Khi em chạy khỏi một căn nhà trên đường Racine lúc gần 11 giờ đêm, một người đã rượt theo và bắn vào lưng em. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vào sáng Chủ Nhật.





Cảnh sát cho biết một người đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại hiện trường nhưng sau đó được thả. Các điều tra viên đang xem lại video an ninh và làm việc với Văn phòng Biện lý Quận Harris để xem xét cáo buộc. “Nhiều khả năng sẽ là tội giết người,” Michael Cass thuộc đơn vị điều tra án mạng nói với KHOU, nhấn mạnh vụ nổ súng “không liên quan đến tự vệ” vì xảy ra cách xa căn nhà.





Trò “ding dong ditch” vốn là trò đùa cũ kỹ nhưng vài năm gần đây nổi lên như một thử thách trên mạng xã hội. TikTok thường có những biến tấu như đập cửa hay đá cửa trước của người dân. Hậu quả đã nhiều lần trở nên bi thảm. Tại ngoại ô Dallas hồi cuối tháng Bảy, một người đàn ông nổ súng vào chiếc xe đang chạy trốn sau khi có người bấm chuông nhà ông, và bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng. Hồi tháng Năm, một học sinh trung học 18 tuổi ở Virginia bị bắn chết khi đang quay cảnh “ding dong ditch” để đăng TikTok; thủ phạm bị truy tố tội giết người cấp hai. Năm 2020, ba thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng khi một người đàn ông cố tình lái xe đâm vào xe các em để trả thù trò đùa này; ông ta bị kết án tù chung thân không ân xá vào năm 2023.





Giới chức khắp nước Mỹ đã liên tục cảnh báo về hiểm họa từ trò đùa này. Cảnh sát trưởng Quận Hamilton, Indiana, viết trên Facebook: “Nghĩ rằng bấm chuông bỏ chạy là trò vui? Hãy nghĩ lại. Trò đùa này có thể dẫn đến rắc rối pháp lý nghiêm trọng, hư hại tài sản, hay tệ hơn – gây thương vong và thiệt mạng.” Cảnh sát trưởng Mike Chitwood, Quận Volusia, Florida, thì nói thẳng với đài WESH: “Đó là cách dễ nhất để kết thúc mạng sống.” Ông vừa bắt hai thiếu niên 13 và 15 tuổi vì đá cửa nhà dân ban đêm; cả hai bị truy tố tội trộm cắp.





Vụ án ở Houston cho thấy trò đùa tưởng vô hại đã trở thành mối đe dọa sinh mạng, đặc biệt khi gắn với mạng xã hội và tình trạng bạo lực súng đạn lan rộng tại Hoa Kỳ.

- ‘Northern Lights’ Có Thể Xuất Hiện Trên Bầu Trời 18 Tiểu Bang Tối Nay





Màn ánh sáng ‘Northern Lights’ (cực quang ) được dự báo sẽ trở lại bầu trời Canada và nhiều vùng của Hoa Kỳ vào đêm nay, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Không gian (NOAA). Một vụ phun trào nhật hoa từ Mặt Trời cuối tuần qua dự kiến sẽ tác động đến từ trường Trái Đất từ tối thứ Hai đến rạng sáng thứ Ba, tạo ra bão địa từ và màn ánh sáng rực rỡ ‘aurora borealis’.





Theo NOAA, màn ánh sáng này có thể được nhìn thấy tại 18 tiểu bang gồm Alaska, Montana, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Maine, South Dakota, Vermont, New Hampshire, Idaho, Washington, Oregon, New York, Wyoming, Iowa, Nebraska và Illinois. Một số nguồn dự báo thêm rằng Pennsylvania, Iowa, Oregon và Missouri cũng có thể quan sát được nếu trời quang. Thời điểm cực quang đạt đỉnh được dự báo trong khoảng 2 giờ đến 5 giờ sáng thứ Ba (giờ miền Đông).





‘Northern Lights’ thường hiện ra với sắc xanh, đỏ, đôi khi hồng hoặc tím, do oxy và nitơ trong khí quyển bị hạt tích điện từ Mặt Trời kích thích. Hiện tượng này thường xuất hiện gần hai cực Trái Đất, nhưng trong những đợt bão địa từ mạnh, ánh sáng có thể lan rộng xuống nhiều vùng phía Nam. Dù lần này không mạnh bằng các đợt trong năm 2024, đây vẫn là một trong những cơ hội hiếm hoi để nhiều người ở Hoa Kỳ ngắm cực quang kể từ mùa xuân vừa rồi.





Các chuyên gia khuyên nên quan sát từ nơi tối và yên tĩnh, tránh ánh sáng đô thị, như công viên quốc gia hay vùng hoang dã. Người ở khu vực phía Nam có thể cần đến kỹ thuật chụp ảnh phơi sáng dài để ghi lại ánh sáng mờ ảo. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cần được chú ý vì mây che có thể làm mất toàn bộ cảnh tượng.





Ngoài tên Northern Lights và aurora borealis, hiện tượng này còn được gọi là aurora polaris, polar lights, hay thậm chí với tên dân gian “merry dancers.”





- Giáo Hoàng Leo Gặp Nhà Hoạt Động Công Giáo LGBTQ+, Cam Kết Tiếp Nối Di Sản Đón Nhận Của Giáo Hoàng Phanxicô





VATICAN – Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Hai đã tiếp linh mục Dòng Tên James Martin, một tác giả và nhà biên tập tại New York nổi tiếng với việc vận động mở rộng chỗ đứng cho người LGBTQ+ trong Giáo hội Công giáo. Cuộc gặp kéo dài khoảng nửa giờ và được Tòa Thánh chính thức công bố, như một dấu hiệu cho thấy Đức Cha Leo muốn gửi đi thông điệp rõ ràng về sự tiếp nối chính sách đón nhận mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khởi xướng, theo bản tin Associated Press.





Cha Martin cho biết Đức Cha Leo nhấn mạnh sẽ tiếp tục đường hướng của Giáo Hoàng Phanxicô trong việc đón tiếp mọi thành phần, kể cả người LGBTQ+. “Tôi nghe cùng một thông điệp như từ Đức Cha Phanxicô: ước muốn đón nhận tất cả mọi người. Thật an ủi, khích lệ, và cũng rất vui nữa,” Martin nói với AP.





Trong 12 năm tại vị (2013–2025), Giáo Hoàng Phanxicô từng nhiều lần gặp Martin, bổ nhiệm ông vào cơ quan truyền thông Vatican và hội nghị về tương lai Giáo hội. Từ câu nói nổi tiếng năm 2013 “Tôi là ai mà dám phán xét?” đến quyết định cho phép linh mục ban phép lành cho các đôi đồng tính, Phanxicô được nhớ đến như vị giáo hoàng mở rộng vòng tay với người đồng tính. Tuy nhiên, ông không thay đổi giáo lý truyền thống vốn coi hành vi đồng tính là “trật tự sai lầm.”





Quan điểm của Giáo Hoàng Leo từng gây thắc mắc, nhất là sau khi được bầu vào tháng 5. Các phát biểu năm 2012 của ông – khi còn là linh mục Robert Prevost – phê phán “lối sống đồng tính” và ảnh hưởng của truyền thông. Nhưng khi trở thành hồng y năm 2023, Prevost đã thừa nhận lời kêu gọi bao dung của Đức Cha Phanxicô, nhấn mạnh “mọi người đều được chào đón trong Giáo hội,” dù giáo lý không thay đổi.





Martin nói ông không lo ngại, vì từng biết Đức Cha Leo là người “rộng mở, bao dung, chan hòa.” Trong cuộc gặp, Đức Cha Leo cũng nói đến ưu tiên của mình: hòa bình và hiệp nhất, nhất là trước chiến tranh ở Ukraine, Gaza và Myanmar. Ông lặp lại lời của Đức Cha Phanxicô rằng đây là một Giáo hội cho “todos, todos, todos” – “tất cả, tất cả, tất cả.”





Martin là người sáng lập tổ chức Outreach cổ võ đón nhận LGBTQ+, sẽ cùng tham dự cuộc hành hương Năm Thánh vào cuối tuần, do nhóm Công giáo “Lều của Giô-na-than” tại Ý tổ chức, với khoảng 1.200 người. Dù không chính thức bảo trợ, Vatican đã đưa hành hương này vào lịch sự kiện Năm Thánh. Các giới chức nhấn mạnh việc ghi vào lịch chỉ nhằm hỗ trợ hậu cần, song sự kiện này, cùng với cuộc diện kiến Martin, đã gửi đi tín hiệu rằng Giáo hội tiếp tục đi theo tinh thần “Chúa Giêsu vươn tay đến những ai ở bên lề.”





Martin kết luận: “Thông điệp từ Đức Cha Leo là nếu ai hài lòng với cách tiếp cận của Giáo Hoàng Phanxicô với người Công giáo LGBTQ+, thì họ cũng sẽ hài lòng với cách tiếp cận của Đức Cha Leo.”