Cuộc Chiến Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử Lan Rộng, Hoa Kỳ Thêm Chia Rẽ Chính Trị

Ảnh: American Community Media

Việc phân chia lại khu vực bầu cử trước đây vẫn diễn ra mỗi thập niên một lần, sau cuộc Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (Census). Bản đồ các khu vực bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ được vẽ lại để phản ánh sự thay đổi nhân khẩu học tại các địa phương.

Mọi chuyện đang bị đảo lộn trong năm 2025. Dưới áp lực của tổng thống Trump, Texas đã vẽ lại khu vực bầu cử có thêm năm ghế Quốc Hội mới cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Chính sách này làm mất đi tiếng nói của những cộng đồng da màu đang thúc đẩy sự phát triển của Hoa Kỳ. Năm tiểu bang Cộng Hòa khác đang xem xét hành động tương tự. California đã tuyên bố ý định vẽ lại bản đồ với đại diện lớn hơn cho Đảng Dân Chủ, đáp trả hành động của Texas. Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào cuối tháng 8, các chính trị gia, nhà nghiên cứu đã phân tích về những hậu quả lâu dài của những hành động này.

Dân biểu liên bang Texas Gene Wu (Dân Chủ) cho biết việc Texas chuẩn thuận bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử mới là theo kiểu thiên vị, với mục đích tạo ra thêm 5 ghế cho Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội. Hậu quả là cử tri da đen, gốc Latin, người Mỹ gốc Á đang bị cố tình làm loãng phiếu bầu bởi những khu vực bầu cử mới mang tính đảng phái.

Bản đồ khu vực bầu cử Quốc Hội lẽ ra cần phản ánh tình hình nhân khẩu học mới của một khu vực. Texas không thể phủ nhận sự thay đổi đa dạng về sắc tộc hiện nay. Gần như toàn bộ sự tăng trưởng của tiểu bang đến từ các cộng đồng da màu. Dân số người Mỹ gốc Latin bùng nổ, cộng đồng người Mỹ gốc Á đã tăng gấp đôi. Nhưng Texas đang hành động để các khu vực bầu cử mới không phản ánh những thay đổi đó.

Dân biểu Wu chỉ ra Đảng Cộng Hòa cần phải làm gian lận vì họ biết các chính sách của chính phủ Trump đang khiến giá cả tăng vọt trên diện rộng. Người dân đang mất việc làm. Du lịch giảm 50% ở nhiều khu vực. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động. Hoa Kỳ đang tiến đến một cuộc suy thoái có lẽ là tồi tệ nhất. Đảng Cộng Hòa biết họ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm vì sự ủng hộ mù quáng đối với tổng thống Trump. Ông Wu kêu gọi các cộng đồng đấu tranh chống lại cái mà ông gọi là “chế độ độc tài thực sự”. Nếu các cộng đồng trên khắp đất nước không đứng lên, Hoa Kỳ có nguy cơ diệt vong.

Hành động đáp trả của California không hoàn toàn được ủng hộ bởi những người cấp tiến. Biện pháp của California được Thống đốc Gavin Newsom công bố vào ngày 14 tháng 8 bị nhiều người chỉ trích, trong đó có Liên Đoàn Cử Tri Nữ California (LWVC). Trong một lá thư gửi thống đốc ngày 13 tháng 8, LWVC cho biết các biện pháp “tạm thời” này khó có thể duy trì “tạm thời.” Một khi phá vỡ một nguyên tắc, chúng ta tạo ra một tiền lệ mà các chính trị gia tương lai sẽ tiếp tục sử dụng. Tiền lệ này sẽ tạo điều kiện cho những hành vi gian lận bầu cử trong tương lai ở California. Những thiệt hại lâu dài đối với các chuẩn mực dân chủ sẽ nặng nề hơn bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào. Không thể cứu vãn nền dân chủ bằng cách bắt chước những người đã phá hoại nó.

Tiến sĩ Sam Wang, giám đốc Phòng Đổi Mới Bầu Cử Đại Học Princeton, cho rằng Texas đáng bị lên án khi phân chia khu vực bầu cử mang tính cực đoan nhất trong lịch sử. Nhưng California sắp sửa về đích ở vị trí thứ 2. Cả hai tiểu bang này đều bị đánh giá thấp. Bốn tiểu bang Cộng Hòa chiếm đa số đang xem xét việc vẽ lại bản đồ: Florida, Indiana, Missouri và Ohio. Ba tiểu bang Dân Chủ: Illinois, Maryland và New York ám chỉ rằng họ cũng sẽ làm như vậy để đáp trả.

Thomas Saenz, Chủ tịch MALDEF, lưu ý rằng chiến thuật phân chia khu vực bầu cử của Texas còn được gọi là "đóng gói và tách nhỏ" (pakaging & fracking), có mục đích làm giảm tác động lá phiếu bầu của các nhóm thiểu số. Ở Nam Texas và Dallas, Đảng Cộng Hòa đang lấy đi tiếng nói của các cộng đồng gốc Latin vốn đã tích lũy được quyền lực cử tri theo thời gian. Những cộng đồng này bị chia nhỏ và đẩy vào những khu vực đa số người da trắng. Vì vậy, lá phiếu của người gốc Laitn sẽ không còn quan trọng nữa. Họ có thể bỏ phiếu, nhưng khó có thể thay đổi kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào.

Saenz lưu ý rằng ngay cả bản đồ hiện tại của Texas cũng đã được phân chia để có lợi cho Đảng Cộng Hòa, làm giảm quyền lực của cử tri gốc Latin. Ông tin rằng Texas hiện đang vi phạm Đạo Luật Quyền Bầu Cử, với sự hỗ trợ của Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ Pam Bondi. Bà này đã cố tình diễn giải sai phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu vực 5 năm 2024, trong đó tuyên bố rằng các khu vực bầu cử liên minh không được qui định trong Đạo Luật Quyền Bầu Cử.

Thực tế là không thể không có các khu vực bầu cử liên minh như ởTexas, nơi các cộng đồng lớn người gốc Latin, người da đen người Mỹ gốc Á sống chung gần nhau thành một khu vực. Cộng đồng người Việt ở khu Bellaire là một ví dụ cụ thể. Từ cuộc thống kê dân số năm 2020 cho đến nay, các cộng đồng da màu ở Texas đã gia tăng dân số vượt xa sự gia tăng của người da trắng.

Vẫn theo ông Saenz, ngay cả khi không thể ngăn chặn sự thiên vị chính trị quá rõ ràng trong việc phân chia lại khu vực bầu cử, người dân vẫn có thể vượt trên nó. Nếu tất cả những cử tri hợp lệ- đặc biệt là các cộng đồng da màu- đều đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 năm 2026, đó có thể là cách đáp trả sự hữu hiệu với sự gian lận.

Sara Rohani, trợ lý luật sư của Quỹ Bảo Vệ Pháp Lý NAACP, cho rằng một bản đồ công bằng mang lại những thay đổi tích cực, khiến những vị dân cử phải có trách nhiệm giải quyết bất bình đẳng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục, an toàn môi trường, cơ sở hạ tầng… Chúng thực sự là nền tảng của dân chủ. Sự gia tăng dân số ở Mỹ trong vài thập niên qua chủ yếu là do người da màu; và bản đồ bầu cử mới nên phản ánh tiếng nói mạnh hơn cho các cử tri da màu.

Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy đã bị cản trở bởi phán quyết năm 2013 — Shelby vs. Holder. Trước phán quyết đó, các tiểu bang có tiền sử phân biệt chủng tộc trong việc phân chia lại khu vực bầu cử phải có sự phê duyệt từ liên bang trước khi bản đồ Quốc Hội của họ có hiệu lực. Shelby vs. Holder phán quyết rằng các tiểu bang không còn cần được phê duyệt từ liên bang. Tòa đã mở đường cho một loạt luật bỏ phiếu mang tính phân biệt chủng tộc, các chiến thuật làm loãng phiếu bầu, gây tổn hại nghiêm trọng đến cử tri da màu.

Theo cô Rohani, hiện nay Quỹ Bảo Vệ Pháp Lý đã đệ đơn kiện tại một số tiểu bang để bảo vệ phiếu bầu của người da đen. Tổ chức vẫn đang đấu tranh và kháng cáo tại Alabama và Louisiana. Có đại diện tại quốc hội công bằng không phải là một lựa chọn ở đất nước này. Đó là quyền bình đẳng của tất cả người Mỹ trong quyền bầu cử. Đó là trụ cột cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ. Cho đến ngày nay, cử tri da màu vẫn bị loại trừ khỏi tiến trình dân chủ. Rohani kêu gọi các cộng đồng đoàn kết, đấu tranh để bảo đảm có thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên thực sự đại diện cho mình. (VB)