Chúng ta đã hóa thành người như thế nào

Minh họa Đinh Trường Chinh





C húng ta đã hóa thành người như thế nào húng ta đã hóa thành người như thế nào Tôi biết có người không bao giờ tin Vào thuyết tiến hóa của Darwin Nhưng tôi thì tôi tin, chúng ta đã





Từng là khỉ Làm khỉ không có gì xấu Nhưng chúng ta đâu muốn làm khỉ mãi Tổ tiên chúng ta quyết định thế Và các ngài Leo xuống





Từ trên cây Chúng ta không còn cần ăn trái cây nữa Dù chúng thơm ngon Chúng ta bước lom khom trên mặt đất Bằng hai chân Một chân đi trước Một chân đi sau Nhờ thế, chẳng bao lâu





Hai tay chúng ta có tự do Cầm nắm Múa may Đặt tay lên vai người khác Đặt tay lên bụng người khác Giữa hai đùi





Nhờ thế, chúng ta bắt đầu đứng lên Đứng thẳng lên Điều quan trọng là chúng ta đứng thẳng lên



Trước danh vọng Và quyền lực Thói bầy đàn Sự bắt nạt Và không bao giờ được khom người xuống nữa Không bao giờ.