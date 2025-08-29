Hôm nay,  

Khởi Chiếu Phim ‘Mang Mẹ Đi Bỏ’ Tại Bắc Mỹ

29/08/202510:46:00(Xem: 1312)

mang mẹ đi bỏ
Phim đã khởi chiếu tại Hoa Kỳ, một số rạp địa phương gần Little Saigon bao gồm Harkins Theatres, Regency Theatres (Regency Buena Park, Westminster 10), AMC Theatres, Regal Cinemas.

 

Vào tối Thứ Ba ngày 26 tháng 8 năm 2025, tại rạp chiếu phim Cinemark Century Orange,  CAPE và Citrus đã tổ chức buổi chiếu ra mắt phim Mang Mẹ Đi Bỏ (Leaving Mom) của đạo diễn Đại Hàn Mo Hong-jin tại Quận Cam, California. Phim cũng chính thức được chiếu tại Bắc Mỹ vào ngày 28 tháng 8, nhân dịp nghỉ lễ Lao Động. Đại lý phân phối phim Skyline Media  hợp tác với Eastern Edge Films để phát hành phim ​​tại 140 rạp chiếu ở Mỹ và Canada.

 

Mang Mẹ Đi Bỏ là cuốn phim hợp tác Hàn-Việt, do nhà làm phim Hàn Quốc Mo Hong-jin đạo diễn, với sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh Việt Nam như Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc Doling; cùng diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo. Phim được xem là sản phẩm hợp tác 50/50 đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuấn Trần và Hồng Đào trước đây đã cùng xuất hiện trong phim "Mai" của Trấn Thành, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Việt Nam.

 

Kieu Chinh Hong Dao
Kiều Chinh & Hồng Đào trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương tại Buổi Ra Mắt Phim Red Carpet, Anaheim.

Ra mắt tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 8, Mang Mẹ Đi Bỏ đã thu về 5.7 triệu đô la doanh thu phòng vé, với gần hai triệu lượt người xem, trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất trong tháng 8. Đạt doanh thu cao, nhưng bộ phim cũng gây ra nhiều tranh cãi có liên quan đến kịch bản, cách dàn dựng.

 

Mang Mẹ Đi Bỏ là câu chuyện về một chàng trai trẻ tên Hoan, làm nghề thợ cắt tóc đường phố (Tuấn Trần), vật lộn với khó khăn trong việc chăm sóc người mẹ tên Hạnh mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối (Hồng Đào). Bản thân Hoan cũng bị bệnh động kinh. Do quá mệt mỏi, đồng thời muốn mẹ có được sự chăm sóc tốt hơn, Hoan đã đưa mẹ đến Hàn Quốc, với hy vọng gửi bà lại cho một người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh chưa từng gặp.

 

Câu chuyện được kể xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại qua ký ức của người mẹ. Thời thanh xuân bà Hạnh từng có một thời gian êm đềm ở Hàn Quốc, có một mối tình đẹp với một chàng trai Hàn trẻ tuổi, dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, với cậu con trai đầu lòng. Chuyện tình đẹp Hàn-Việt này làm xóa đi phần nào ký ức một thời của người dân Việt Nam về hình ảnh những cô dâu Việt đi lấy chồng Hàn Quốc chỉ vì lý do kinh tế. Những ngày tháng hạnh phúc ở Hàn Quốc của bà Hạnh qua đi khi tai nạn ập đến cướp đi sinh mạng của người chồng, buộc bà Hạnh phải trở về Việt Nam, để lại đứa con trai yêu thương cho bà nội nuôi dưỡng. Ở quê nhà, bà tái giá, có đứa con trai thứ hai là Hoan. Cuộc sống của hai mẹ con thật cơ cực trong khu chung cư nghèo, trên đường phố Sài Gòn. Những cảnh trong phim cho thấy sự tương phản giữa cuộc sống nghèo khổ ở Việt Nam và những hình ảnh tươi đẹp, văn minh khi hai mẹ con sang Hàn Quốc.

 

Phim làm người xem cảm động vì lòng hiếu thảo, sự hy sinh lớn lao của Hoan, người con trai phải chăm sóc người mẹ bệnh hoạn. Tình mẫu tử trong phim là tình cảnh “nước mắt chảy ngược” chứ không “chảy xuôi” như dân gian Việt Nam thường nói.

 

Bên cạnh tình mẫu tử, Mang Mẹ Đi Bỏ cũng nói về tình bạn. Bốn người bạn thân luôn giúp đỡ, chia sẻ vui buồn với Hoan trong cuộc sống cơ cực hàng ngày, đồng thời thương yêu bà Hạnh như mẹ của mình. Các nghệ sĩ hài Quốc Khánh, Lâm Vỹ Dạ, Vĩnh Râu và Hải Triều hoàn thành tốt vai diễn những người bạn bình dị, chân tình này.

 

Phim được thực hiện với sự cường điệu hóa nhiều chi tiết, cảm xúc, vốn là đặc điểm chung của nhiều cuốn phim Việt Nam. Tuy nhiên, đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin cũng đem lại cho cuốn phim Việt này một số nét mới lạ. Phần kết thúc khá bất ngờ, không “happy ending” và “ướt át” như nhiều bộ phim gia đình Việt khác. Khi đưa mẹ sang Hàn Quốc, Hoan tìm được người anh cùng cha khác mẹ, biết được người này đang có một cuộc sống hạnh phúc và vẫn luôn nhớ về người mẹ Việt Nam. Nhưng Hoan không để mẹ lại Hàn Quốc, mà quyết định đưa mẹ trở về Việt Nam, để hai mẹ con tiếp tục cuộc sống “nghèo mà vui.” Động lực nào khiến Hoan quyết định có vẻ kém logic như vậy? Câu trả lời dành cho người xem phim.

 

mang mẹ đi bỏ 1
Caption: Nữ nghệ sĩ Hồng Đào trả lời khán giả trong buổi chiếu ra mắt Mang Mẹ Đi Bỏ tại rạp Cinemark Century Orange. (Ảnh Việt Báo)

Nữ diễn viên Hồng Đào được hầu hết các nhà phê bình đánh giá là xuất sắc trong vai bà mẹ. Với kinh nghiệm 40 năm trên sân khấu và màn ảnh, cô nhập vai bà mẹ Alzeihmer một cách xuất thần. Tuấn Trần cũng được đánh giá cao, diễn xuất phối hợp ăn ý với Hồng Đào, thể hiện được cả sự tuyệt vọng và lòng thương yêu vô bờ bến của người con trong khi chăm sóc bà mẹ bị bệnh hoạn.

 

Buổi chiếu ra mắt phim kết thúc với phần hỏi & đáp. Nữ nghệ sĩ Hồng Đào cho biết hôm đó mẹ của mình cũng có mặt tại khán phòng để xem phim. Cô nói với khán giả rằng để ủng hộ Mang Mẹ Đi Bỏ, mọi người hãy về rủ bạn bè, người thân đưa mẹ ra rạp để cùng thưởng thức bộ phim nhiều cảm xúc này. Tình cờ năm nay ngày lễ Lao Động ở Mỹ cũng trùng với những ngày đầu của mùa Vu Lan. “Đưa mẹ ra rạp” để cùng xem phim “Mang Mẹ Đi Bỏ” sẽ là một món quà có ý nghĩa dành cho mẹ nhân mùa báo hiếu. Một số rạp chiếu phim bao gồm Harkins Theatres, Regency Theatres (Regency Buena Park, Westminster 10), AMC Theatres, Regal Cinemas… hiện đang chiếu phim này. (VB)

Doãn Hưng

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chúng ta đang sống bình yên tại Hoa Kỳ. Chiến tranh chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt rất là xa lạ nơi đây. Những gì đáng sợ đã lui vào quá khứ. Tuổi trẻ Miền Nam Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước, hễ rời trường học là mang ba lô ra chiến trường. Tới lớp 11 là thi Tú Tài Một, hễ rớt là nhận giấy gọi nhập ngũ. Cuối lớp 12 là thi Tú Tài Hai, hễ rớt là cũng nhận giấy gọi nhập ngũ. Thi đậu, là còn học tiếp. Tuổi trẻ chúng ta ngây thơ, không biết lo sợ. Nhưng các bà mẹ thì khác. Hầu hết các bà mẹ đã trọn một đời chạy loạn, từ những ngày thơ ấu. Các bà mẹ lo sợ không chắc gì con mình sẽ trở về nhà bình yên sau mỗi trận hành quân. Những đứa con chỉ nhớ mẹ mỗi năm vào Lễ Vu Lan. Nhưng mẹ, ngày nào mẹ cũng nhớ con, và lo sợ cho con. Nỗi lo đó bây giờ là nỗi lo của các bà mẹ Ukraine. Nhà thơ Halyna Kruk sinh năm 1974 tại Lviv, một thành phố phía tây Ukraine. Bà là một nhà thơ, người viết tiểu thuyết và là một học giả nghiên cứu văn học Ukraine.

Mùa Vu Lan lại về, là mùa báo hiếu, nhớ về mẹ. Người Việt ở Miền Nam trước 1975 và sau này ở hải ngoại thường hát những ca khúc tiêu biểu về mẹ như Bông Hồng Cái Áo (Phạm Thế Mỹ), Mẹ Tôi (Nhị Hà), Lòng Mẹ (Y Vân)… Đặc biệt nhất vẫn là Bông Hồng Cài Áo, vẫn còn được nhiều Phật Tử hát ở chùa bên Mỹ trong những ngày lễ Vu Lan.

Một trong những bài thơ thiền Haiku thường được nhiều người nhắc đến của thiền sư Ryokan nói về một tên trộm và vầng trăng. Bài thơ này được kể và diễn giải theo những ý nghĩa khác nhau.

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, cộng đồng nghệ thuật người Việt tại Quận Cam đã chào đón họa sĩ Đào Hải Triều từ San Jose đến triển lãm tranh cá nhân với chủ đề “Vital – Sức Sống” tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, trái tim văn hóa của Little Saigon. Với gần 50 tác phẩm đủ kích thước sử dụng đa chất liệu như sơn dầu, acrylic, màu nước và một vài tác phẩm điêu khắc, triển lãm là bản hòa tấu sắc màu, phản ánh chiều sâu tâm hồn, ký ức và hy vọng. Tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều vừa trừu tượng, vừa chan chứa tinh thần quê hương, như lời tri ân gởi đến quá khứ và niềm tin vào tương lai.

Từ thứ Bảy ngày 19 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: Triển lãm tranh “Sức Sống-Vital” của họa sĩ (HS) Đào Hải Triều (hiện đang sống tại San Jose) do Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM - The Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) hỗ trợ tài chính một phần. Hội VASCAM không đứng ra tổ chức 100% như những lần trước vì VASCAM không có nhân sự tại Little Saigon. Nhưng VASCAM muốn hỗ trợ vì cảm mến tài năng và niềm đam mê sáng tạo của HS Đào Hải Triều.

Lần đầu tiên tôi được nghe kể chuyện về ca sĩ Khánh Ly là vào khoảng 10 tuổi. Lúc đó, bố tôi là giáo sư trường Sư Phạm Sài Gòn. Vào một buổi tối, nghe nói Khánh Ly được mời về trường hát. Trong nhà tôi, chị Khánh được theo bố đi nghe nhạc, khuya về kể rằng bố được giao nhiệm vụ tặng hoa cho Khánh Ly. Khi nhận hoa, cô ca sĩ nổi tiếng này còn hỏi rằng: “…Trong truyện Giòng Sông Định Mệnh, tại sao anh không cho Thiệu và Yến lấy nhau?”

Chiều Chủ Nhật 8 tháng Sáu, 2025 vừa qua, giữa lòng thành phố Fountain Valley, Nam California, trong một không gian âm nhạc nhỏ bé, ấm cúng nhưng trang trọng và thân mật, khoảng trên dưới 30 khán giả mộ điệu đã được thưởng thức một chương trình nhạc thính phòng tuyệt vời với ban tam tấu TrioniCity...

CÓ NHAU TRONG ĐỜI: 7 GIỜ TỐI CHỦ NHẬT 29 THÁNG 6 NĂM 2025 tại Coffee Factory: 15582 Brookhurst St., Westminster, CA 92683. Vé bảo trợ $150 - Vé VIP $100 - Vé đồng hạng $80. Để đặt vé và bảo trợ cho chương trình, vui lòng nhắn tin ban tổ chức 714-725-5445 hoặc 714-592-8941. Ban tổ chức chân thành cảm ơn Coffee Factory hỗ trợ Lê Uyên thực hiện chương trình tưởng niệm này.

Viết cho thế hệ trẻ là quan tâm lớn của nhiều nhà văn gốc Việt. Và mới trong tháng qua, nhà văn Trần Ngọc Ánh vừa ấn hành 2 bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp của tập hồi ký “Ba, Con Không Muốn Là Người Cộng Sản.” Bản dịch sang tiếng Anh do dịch giả Kim Vũ từ California thực hiện, nhan đề “Daddy, I don't Want to be a Communist.” Bản dịch sang tiếng Pháp do dịch giả Bảo Hưng từ Paris thực hiện, nhan đề “Papa, Je ne voudrais pas être communiste.” Cả hai bản dịch này ấn hành chung trong cuốn sách dày 184 trang. Bìa sách thực hiện bởi hai họa sĩ: Trần Nho Bụi và Phan Trường Ân. Một số tranh trong sách là từ họa sĩ Nguyễn Tư.

Cuốn phim trinh thám – kinh dị này của đạo diễn Victor Vũ khẳng định rằng trình độ làm phim giải trí của Việt Nam nay có thể so sánh ngang hàng với những nền điện ảnh lớn trong khu vực, đồng thời tìm được những dấu ấn của riêng mình.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.