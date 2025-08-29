Hôm nay,  

Hiệp Hội Nhi Khoa Khuyên Tiêm Chủng COVID-19 Cho Trẻ Nhỏ, Khác Với Hướng Dẫn CDC

29/08/202500:00:00(Xem: 55)
 
chích ngừa istock
 Ngược lại với khuyến nghị của CDC, Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ AAP khuyên tất cả trẻ em từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được tiêm trọn bộ chủng ngừa COVID-19. Ảnh: istockphoto.
 
Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) công bố khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này tách khỏi hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Theo khuyến nghị này, tất cả trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi nên được tiêm trọn bộ vaccine COVID-19. Với trẻ từ 2 đến 18 tuổi, AAP chỉ khuyên tiêm một liều cho những em có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như mắc bệnh mãn tính, sống trong môi trường tập trung, chưa từng tiêm chủng, hoặc sống cùng người dễ bị tổn thương. Dù vậy, vaccine vẫn nên được cung cấp cho bất kỳ trẻ nào có cha mẹ mong muốn, và phải dùng loại vaccine cập nhật mới nhất.

Khác với AAP, CDC hiện áp dụng cách gọi là “quyết định chung giữa gia đình và bác sĩ” cho trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi, nghĩa là vaccine không còn là khuyến nghị thường lệ. Chính sách này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi quy trình thẩm định, loại bỏ hội đồng khoa học độc lập từng cố vấn cho CDC.


AAP giải thích rằng họ phải công bố khuyến nghị riêng vì lo ngại uy tín của CDC bị suy giảm. Các phân tích gần đây cho thấy trẻ nhỏ và những em có bệnh nền vẫn dễ tổn thương, trong khi vaccine không có nguy cơ an toàn mới nào và vẫn hiệu quả trong việc phòng bệnh.

Tuy nhiên, khả năng thực hiện còn nhiều trở ngại. Luật hiện hành buộc các chương trình bảo hiểm và chương trình Vaccine cho Trẻ em liên bang phải dựa trên hướng dẫn của Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP). Nếu ACIP không điều chỉnh, phụ huynh có thể phải tự trả chi phí. Thêm vào đó, nguồn cung vaccine hạn chế: Moderna chỉ được chấp thuận cho trẻ nguy cơ cao, còn giấy phép của Pfizer cho trẻ nhỏ có thể không được gia hạn.

Trong lúc số ca COVID-19 tăng và học sinh trở lại trường, sự khác biệt giữa AAP và CDC có thể khiến phụ huynh và bác sĩ thêm lúng túng. Cuộc họp của ACIP vào tháng 9 tới sẽ là mốc quyết định liệu hướng dẫn chính thức có được thay đổi hay không.
 

Các nhà nghiên cứu ở Úc đã phát hiện ra phương pháp hiệu quả để khuyến khích dân nhậu uống ít rượu bia hơn: dùng truyền thông để nhắc nhở nguy cơ ung thư do uống rượu kết hợp với việc kiểm soát số lượng uống.

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm (F.D.A.) hôm Thứ Tư phê chuẩn các loại thuốc chủng ngừa Covid cập nhật cho mùa thu, nhưng với những giới hạn nghiêm ngặt nhất kể từ khi thuốc ngừa được đưa ra thị trường, theo tờ New York Times. Thuốc chỉ được phép sử dụng rộng rãi cho người từ 65 tuổi trở lên. Người trẻ hơn chỉ đủ điều kiện nếu có bệnh nền khiến họ dễ bị nguy hiểm. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ có thể chích nếu có sự đồng ý của bác sĩ. Một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.) sẽ bỏ phiếu có khuyến nghị hay không, nhưng ủy ban này vừa bị Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi thành phần và thêm những nhân vật chống thuốc ngừa. Đây là lần đầu tiên mùa thu đông không còn khuyến khích chích ngừa rộng rãi cho đa số dân, đặt chính quyền Trump đối đầu nhiều tổ chức y tế.

Theo ký giả Luke Taylor, viết trên tuần báo khoa học New Scientist ngày 18 tháng 8 năm 2025. Một nghiên cứu quốc tế cho thấy Covid-19 có thể làm mạch máu phụ nữ “già” nhanh hơn, trong khi nam giới không có cùng hiện tượng này. Các nhà khoa học đã khảo sát 2.390 người từ 16 quốc gia, độ tuổi trung bình 50, trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022. Một số từng nhiễm SARS-CoV-2, virus gây ra Covid-19, số khác hoàn toàn âm tính và không có dấu hiệu từng mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu ở Úc đã phát hiện ra phương pháp hiệu quả để khuyến khích dân nhậu uống ít rượu bia hơn: dùng truyền thông để nhắc nhở nguy cơ ung thư do uống rượu kết hợp với việc kiểm soát số lượng uống.

Các nhà khoa học tại Đại học Nam California (USC) vừa khám phá ra một cơ chế then chốt cho thấy não người tổ chức ký ức thị giác như thế nào – thông qua nhịp thời gian chính xác của hoạt động thần kinh. Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Advanced Science, ví bộ não như một tủ hồ sơ, nơi các hình ảnh được phân loại và sắp xếp thành từng nhóm để dễ truy xuất. Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Giáo sư Dong Song và Giáo sư Charles Liu của USC, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ 24 bệnh nhân có điện cực cấy vào não để theo dõi hoạt động thần kinh trong quá trình điều trị. Khi những người này thực hiện bài kiểm tra trí nhớ ngắn hạn với hình ảnh thuộc năm nhóm (“động vật”, “thực vật”, “công trình”, “xe cộ” và “dụng cụ nhỏ”), các nhà nghiên cứu dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích chính xác loại hình ảnh mà họ đang ghi nhớ – chỉ từ thời điểm mà các tế bào thần kinh bắn tín hiệu.

Hơn 10 triệu người trên toàn thế giới đang sống với Parkinson – một căn bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa khiến bệnh nhân không thể kiểm soát được các cử động bình thường. Dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, các khoa học gia vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh này. Người ta tin rằng nó phát triển do sự kết hợp phức tạp giữa các yếu tố di truyền và môi trường. Và cho đến nay, vẫn chưa có nhiều phương thức điều trị hiệu quả.

Một nhóm khoa học gia tại Nhật Bản vừa công bố thành công mang tính đột phá: loại bỏ hoàn toàn bản sao dư của nhiễm sắc thể 21 – nguyên nhân gốc rễ gây ra hội chứng Down – trong tế bào người. Công trình này, do bác sĩ Ryotaro Hashizume và cộng sự tại Đại học Mie thực hiện, được kỳ vọng có thể mở đường cho các liệu pháp di truyền trong tương lai, và thậm chí ngăn ngừa hội chứng Down ngay từ giai đoạn phôi thai.

Sữa là một thức uống thiết yếu, là nguyên liệu cho vô số ứng dụng nấu nướng như làm bánh, xay sinh tố, làm nước sốt, làm nước chấm... Sữa là loại thực phẩm mau hết hạn; hầu như ai cũng từng trải qua cảm giác bực bội khi nhìn thấy bình sữa hết hạn trong tủ lạnh. Một số khách hàng của Costco nhận ra sữa Kirkland Signature dường như để được lâu hơn vài ngày so với các thương hiệu sữa khác bán ở các siêu thị. Tại sao vậy?

Sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang ở mức báo động, là cuộc khủng hoảng của thời đại, theo cựu Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murthy. Theo dữ liệu từ Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, hơn 22% thanh thiếu niên Gen Z (có độ tuổi từ 13 đến 28) cho biết đã từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng vào năm 2023. Cứ 10 trẻ em thì có 4 em bị chứng buồn chán kéo dài. Tỷ lệ trầm cảm cao nhất ở thanh thiếu niên gốc Latin; trong khi nam thanh niên da đen có tỷ lệ tự tử cao nhất. Năm 2022, tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với người Mỹ gốc Á trong độ tuổi 15-24.

Theo thống kê từ trang mạng cancer.org, vào năm 2025, ước tính sẽ có trên 2,000,000 ca ung thư mới được chẩn đoán tại Hoa Kỳ; 618,120 người dự kiến sẽ chết vì căn bệnh này. Các loại ung thư phổ biến nhất hiện nay là ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi; ung thư ruột, ung thư da, bàng quang, thận; ung thư tử cung, tuyến tụy, bệnh bạch cầu, ung thư tuyến giáp, ung thư gan…
1234567Trang sauTrang cuối
