Những điều cần biết về Đạo luật Đẹp và Lớn

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

<Q1> Thay đổi lớn nhất trong luật mới này là gì?

Nhiều người trưởng thành "khỏe mạnh" và đang trong độ tuổi lao động sẽ cần phải làm việc, tham gia tình nguyện hoặc tham gia đào tạo việc làm ít nhất 80 giờ mỗi tháng để duy trì quyền lợi của họ. (Xem Câu hỏi 3 để biết các nhóm tuổi cụ thể.)

Tiểu bang sẽ xác định lại tính đủ điều kiện của quý vị mỗi 6 tháng, không còn mỗi năm một lần, vì vậy quý vị cần phải báo cáo công việc của mình thường xuyên cho cả Medicaid và SNAP.

<Q2> Khi nào những thay đổi này sẽ được áp dụng?

Những thay đổi không xảy ra ngay lập tức, nhưng chúng đang đến.

Một số Tiểu bang có thể bắt đầu các quy tắc mới sớm nhất là vào cuối năm 2025.

Tất cả các Tiểu bang sẽ bắt đầu áp dụng các quy tắc mới vào đầu năm 2027.

Ngày bắt đầu chính xác phụ thuộc vào Tiểu bang của quý vị, vì mỗi Tiểu bang thiết lập hệ thống riêng.

MẸO: Theo dõi thư từ của quý vị bắt đầu từ cuối năm 2025 để nắm bắt những thông tin mới nhất từ Tiểu bang của quý vị về sự thay đổi sắp tới.

<Q3> Ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Tôi sẽ mất quyền lợi gì?

Không phải ai cũng sẽ mất quyền lợi, nhưng một số trường hợp sẽ cần phải thực hiện thêm các bước để giữ chúng. Việc chỉ cần đáp ứng giới hạn thu nhập sẽ không còn đủ điều kiện nếu quý vị đang còn trong độ tuổi đi làm.

Medicaid: Người trưởng thành từ 19 - 64 tuổi phải đáp ứng yêu cầu làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng trừ khi họ đủ điều kiện để được miễn trừ. Các Tiểu bang sẽ kiểm tra tính hợp lệ mỗi 6 tháng một lần. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn nộp đơn hay thiếu giấy tờ, quý vị có thể mất bảo hiểm ngay cả khi quý vị vẫn đủ điều kiện.

Người trưởng thành từ 19 - 64 tuổi phải đáp ứng yêu cầu làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng trừ khi họ đủ điều kiện để được miễn trừ. Các Tiểu bang sẽ kiểm tra tính hợp lệ mỗi 6 tháng một lần. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn nộp đơn hay thiếu giấy tờ, quý vị có thể mất bảo hiểm ngay cả khi quý vị vẫn đủ điều kiện. SNAP: Quy tắc làm việc 80 giờ hiện sẽ áp dụng cho người cao niên từ 55 - 64 tuổi, không chỉ 18 - 54 tuổi và sẽ có ít trường hợp miễn trừ hơn.

Nếu quý vị đáp ứng các quy tắc của Tiểu bang, quý vị có thể giữ quyền lợi của mình. Nếu quý vị không thể đáp ứng quy tắc 80 giờ làm việc, hãy kiểm tra ngay để xem quý vị có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không.

<Q4> Ai sẽ được miễn trừ quy tắc làm việc mới?

Không phải ai cũng phải đáp ứng các quy tắc làm việc mới.

Miễn trừ Medicaid thường bao gồm những người đang mang thai, khuyết tật hoặc đang chăm sóc con cái hoặc người đang phụ thuộc vào người giám hộ.

thường bao gồm những người đang mang thai, khuyết tật hoặc đang chăm sóc con cái hoặc người đang phụ thuộc vào người giám hộ. Miễn trừ SNAP sẽ ít hơn. Chỉ cha mẹ có con dưới 14 tuổi mới được miễn trừ. Một số nhóm từng được miễn - chẳng hạn như cựu chiến binh, người vô gia cư hoặc thanh niên rời khỏi dịch vụ chăm sóc tạm thời- có thể không còn tự động được miễn trừ.

Các trường hợp miễn trừ khác nhau tùy theo Tiểu bang. Mỗi Tiểu bang sẽ quyết định ai đủ điều kiện. Xin kiểm tra với Văn phòng Dịch vụ Xã hội địa phương của quý vị để tìm hiểu xem quý vị có được miễn hay không.

CẦN GIÚP ĐỠ? Gọi cho Đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ NAPCA của chúng tôi nếu quý vị cần hỗ trợ xác định vị trí văn phòng gần nhất.

<Q5> Những gì quý vị nên làm bây giờ?

Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị với văn phòng Medicaid hoặc SNAP tại Tiểu bang của quý vị.

Mở và đọc tất cả thư từ Tiểu bang của quý vị, đặc biệt là bắt đầu từ cuối năm 2025.

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không nếu quý vị không thể đáp ứng các yêu cầu công việc mới.

Nếu quý vị có thắc mắc về phúc lợi xã hội, có 3 cách quý vị có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay:

Gọi cho Đường dây trợ giúp của chúng tôi: (Tiếng Anh) 1-800-336-2722, (Tiếng Hàn) 1-800-582-4259,

(Tiếng Phổ Thông) 1-800-683-7427, (Tiếng Quan Thoại) 1-800-582-4218,

(Tiếng Việt) 1-800-582-4336





Mail: NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

Được thành lập vào năm 1979 Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Tuổi (NAPCA) là tổ chức phi lợi nhuận cam kết quyền lợi cho người cao tuổi thông qua việc vận động chính sách và cung cấp quyền tiếp cận các nguồn lực thiết yếu về sức khỏe và sự độc lập, bất kể ngôn ngữ hay văn hóa.



