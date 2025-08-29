Hôm nay,  

Những điều cần biết về Đạo luật Đẹp và Lớn

29/08/2025

 
Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.
  
<Q1> Thay đổi lớn nhất trong luật mới này là gì?
 
  • Nhiều người trưởng thành "khỏe mạnh" và đang trong độ tuổi lao động sẽ cần phải làm việc, tham gia tình nguyện hoặc tham gia đào tạo việc làm ít nhất 80 giờ mỗi tháng để duy trì quyền lợi của họ. (Xem Câu hỏi 3 để biết các nhóm tuổi cụ thể.)
  • Tiểu bang sẽ xác định lại tính đủ điều kiện của quý vị mỗi 6 tháng, không còn mỗi năm một lần, vì vậy quý vị cần phải báo cáo công việc của mình thường xuyên cho cả Medicaid và SNAP.
 
 <Q2> Khi nào những thay đổi này sẽ được áp dụng?
 
Những thay đổi không xảy ra ngay lập tức, nhưng chúng đang đến.
  • Một số Tiểu bang có thể bắt đầu các quy tắc mới sớm nhất là vào cuối năm 2025.
  • Tất cả các Tiểu bang sẽ bắt đầu áp dụng các quy tắc mới vào đầu năm 2027.
  • Ngày bắt đầu chính xác phụ thuộc vào Tiểu bang của quý vị, vì mỗi Tiểu bang thiết lập hệ thống riêng.
 
MẸO: Theo dõi thư từ của quý vị bắt đầu từ cuối năm 2025 để nắm bắt những thông tin mới nhất từ Tiểu bang của quý vị về sự thay đổi sắp tới.
 
 <Q3>   Ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Tôi sẽ mất quyền lợi?
 
Không phải ai cũng sẽ mất quyền lợi, nhưng một số trường hợp sẽ cần phải thực hiện thêm các bước để giữ chúng. Việc chỉ cần đáp ứng giới hạn thu nhập sẽ không còn đủ điều kiện nếu quý vị đang còn trong độ tuổi đi làm.  
 
  • Medicaid: Người trưởng thành từ 19 - 64 tuổi phải đáp ứng yêu cầu làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng trừ khi họ đủ điều kiện để được miễn trừ. Các Tiểu bang sẽ kiểm tra tính hợp lệ mỗi 6 tháng một lần. Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn nộp đơn hay thiếu giấy tờ, quý vị có thể mất bảo hiểm ngay cả khi quý vị vẫn đủ điều kiện.
  • SNAP: Quy tắc làm việc 80 giờ hiện sẽ áp dụng cho người cao niên từ 55 - 64 tuổi, không chỉ 18 - 54 tuổi và sẽ có ít trường hợp miễn trừ hơn.
 
Nếu quý vị đáp ứng các quy tắc của Tiểu bang, quý vị có thể giữ quyền lợi của mình. Nếu quý vị  không thể đáp ứng quy tắc 80 giờ làm việc, hãy kiểm tra ngay để xem quý vị  có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không.
 
<Q4> Ai sẽ được miễn trừ quy tắc làm việc mới? 
 
Không phải ai cũng phải đáp ứng các quy tắc làm việc mới.
  • Miễn trừ Medicaid thường bao gồm những người đang mang thai, khuyết tật hoặc đang chăm sóc con cái hoặc người đang phụ thuộc vào người giám hộ.
  • Miễn trừ SNAP sẽ ít hơn. Chỉ cha mẹ có con dưới 14 tuổi mới được miễn trừ. Một số nhóm từng được miễn - chẳng hạn như cựu chiến binh, người vô gia cư hoặc thanh niên rời khỏi dịch vụ chăm sóc tạm thời- có thể không còn tự động được miễn trừ.
 
Các trường hợp miễn trừ khác nhau tùy theo Tiểu bang. Mỗi Tiểu bang sẽ quyết định ai đủ điều kiện. Xin kiểm tra với Văn phòng Dịch vụ Xã hội địa phương của quý vị  để tìm hiểu xem quý vị có được miễn hay không.
 
CẦN GIÚP ĐỠ?  Gọi cho Đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ NAPCA của chúng tôi nếu quý vị  cần hỗ trợ xác định vị trí văn phòng gần nhất.
 
<Q5> Những gì quý vị nên làm bây giờ?
 
  • Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị  với văn phòng Medicaid hoặc SNAP tại Tiểu bang của quý vị.
  • Mở và đọc tất cả thư từ Tiểu bang của quý vị, đặc biệt là bắt đầu từ cuối năm 2025.
  • Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không nếu quý vị  không thể đáp ứng các yêu cầu công việc mới.
 
 

Nếu quý vị có thắc mắc về phúc lợi xã hội, có 3 cách quý vị có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay:

Gọi cho Đường dây trợ giúp của chúng tôi: (Tiếng Anh) 1-800-336-2722, (Tiếng Hàn) 1-800-582-4259,
(Tiếng Phổ Thông) 1-800-683-7427, (Tiếng Quan Thoại) 1-800-582-4218,
(Tiếng Việt) 1-800-582-4336
Mail: NAPCA Helpline, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

NAPCA
 
Được thành lập vào năm 1979 Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Tuổi (NAPCA) là tổ chức phi lợi nhuận cam kết quyền lợi cho người cao tuổi thông qua việc vận động chính sách và cung cấp quyền tiếp cận các nguồn lực thiết yếu về sức khỏe và sự độc lập, bất kể ngôn ngữ hay văn hóa.

Tại Fredom Hall trong công viên Mile Square Regional Park liên tục trong hai ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2025, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, cùng Bà Janet Nguyễn Giám Sát Địa Hạt 1 Quận Cam đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hội Vu Lan năm 2025 với chủ đề: “Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền” nhân dịp kỷ niệm 50 năm từ sau biến cố Tháng 4 năm 1975.

Mùa lễ Vu Lan lại về, làm con ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của mình, nếu không có cha mẹ làm sao có mình? Cuối tuần qua, chúng tôi đã tham dự ba đại lễ Vu Lan tại 3 nơi: Lễ Vu Lan thứ nhất tại Mile Square Park do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Lễ thứ hai do Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức, tại chùa Phổ Đà; và Lễ Vu Lan thứ ba tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

“Anh nhớ đến dự lễ trao đẳng cấp Đại Bàng cho thằng con em nha! Để mừng cho em và cháu…” Tôi nhận được điện thoại như vậy từ C., một người bạn trẻ có con trai là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Trường Sơn, được nhận danh hiệu Đại Bàng vào ngày 16/08/2025. Đã lâu rồi, kể từ khi hai thằng con ngưng sinh hoạt hướng đạo để đi học đi làm, tôi không có dịp trở về thăm lại liên đoàn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Nhưng lần này thì không từ chối được rồi!

Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa chiền Phật Giáo và những đoàn thể đông người Việt đều tổ chức Lễ Vu Lan, một ngày lễ của Phật Giáo nhưng mang âm hưởng Văn Hóa Việt Nam. Gia đình Thiền Thực Nghiệm cùng đi với truyền thống dân tộc, tổ chức Lễ Vu Lan trong tinh thần tỏa rộng yêu thương, nối kết năng lượng lại với nhau để tưởng nhớ công ơn của những đấng sinh thành quá khứ lẫn hiện tiền

Chúa Nhật, lúc 11 giờ sáng, ngày 17/8/2025, Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Garden Grove, tiểu bang California. Đại Úy Huỳnh Ánh Nguyệt, Binh Chủng Nhảy Dù, ngồi ở bàn tiếp tân vui vẻ, ân cần tiếp đón quan khách. Đại Úy Nguyệt là một thành viên làm việc rất tích cực cho hội H.O khi Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn còn sinh tiền. Sự hiện diện của quan khách gồm có Hội Gia Long, như bà Hạnh Ngọc (Phó Hội Trưởng Gia Long), Hội Thân Hữu Gò Công, Hội Sóc Trăng, Cà Mau, Kiến Hòa, Phật Giáo Hòa Hảo, cư sĩ Điều Ngự, nghệ sĩ cải lương ở Hội Cao Đài, v.v. Cô Bích Thủy duyên dáng trong chiếc áo dài rực rỡ. Phụ nữ rất đông, người nào cũng mặc áo dài rất đẹp. Hội Trưởng là ông Trần Nghĩa Đời, ông Hồ Minh Xuân (có vợ là người Gò Công) và thư ký ông Đào Kiến Sơn.

Với chủ đề “Vinh Danh Quá Khứ, Tôn Vinh Hiện Tại, Thắp Sáng Tương Lai”, Giám Sát Viên, Địa Hạt 1 Quận Cam Bà Janet nguyễn đã tổ chức ba ngày lễ hội mang đầy ý nghĩa lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm người Việt phải bỏ quê hương đi tìm tự do ở các quốc gia khác trên khắp thế giới. Lễ Hội được tổ chức tại Freedom Hall trong công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California vào ba ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật (15-17 tháng 8 năm 2025). Bên cạnh tòa nhà rộng lớn Freedom Hall dùng làm phòng triển lãm, phía ngoài một sân khấu rất lớn được dựng lên, hàng trăm ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, và xung quanh đó có hàng trăm gian hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí và nhiều gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các công ty... Một hình ảnh nổi bật phía ngoài sân khấu là chiếc Thuyền Tìm Tự Do của người Việt và một máy bay trực thăng, từng chở các quân y sĩ, y tá đi cứu thương ngoài mặt trận hay cứu người tỵ nạn trên biển đông.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.
