Trump Ký Sắc Lệnh Trừng Trị Người Đốt Cờ Mỹ, Án Tù Một Năm



Tại bàn ký sắc lệnh, Trump nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Ảnh: istockphoto.



Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025.





Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.









Trump viện dẫn án lệ Texas v. Johnson năm 1989, khi Tối Cao Pháp Viện với tỉ số 5–4 công nhận việc đốt cờ là một hình thức “ngôn ngữ biểu tượng” thuộc quyền tự do phát biểu. Vụ việc bắt đầu từ Gregory Lee Johnson, người đốt cờ tại Dallas năm 1984 để phản đối chính sách của Tổng thống Reagan. Từ sau phán quyết ấy, cảnh đốt cờ nhiều lần diễn ra trong các cuộc biểu tình, trong đó có vụ năm 2024 tại Washington D.C. khi người biểu tình chống Israel đốt quốc kỳ Mỹ ngay lúc Thủ tướng Netanyahu phát biểu trước Quốc hội.

Trump cho rằng việc đốt cờ có thể gây kích động bạo loạn. Ông nói: “Khi bạn đốt cờ, khu vực sẽ hỗn loạn… Nó kích động bạo lực ở mức chưa từng thấy.” Trong sắc lệnh, ông gọi quốc kỳ là “biểu tượng thiêng liêng nhất của tự do và sức mạnh Mỹ” và coi việc đốt cờ là hành vi “xúc phạm, khiêu khích, biểu thị thù hận và bạo lực chống lại quốc gia.” Ông cũng cáo buộc nhiều người đốt cờ là “thành phần bị phe tả cực đoan trả tiền để gây rối.”





Tổng Chưởng lý Pam Bondi, có mặt tại buổi ký, tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ bảo vệ quốc kỳ và vẫn “tôn trọng Tu Chính Án Thứ Nhất.” Trump cũng gợi lại sắc lệnh ông ký năm 2020, áp dụng án tù tới 10 năm đối với hành vi phá hoại tượng đài và di tích quốc gia giữa làn sóng biểu tình sau cái chết của George Floyd.





Sắc lệnh mới vấp phải phản ứng. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) coi đây là “sự xâm phạm nghiêm trọng” vào Tu Chính Án Thứ Nhất, trong khi Human Rights Watch cảnh báo việc gắn án tù với hành vi đốt cờ sẽ biến phản kháng chính trị thành tội phạm. Giới quan sát nhắc lại rằng Tối Cao Pháp Viện nhiều lần bảo vệ đốt cờ như một quyền biểu đạt, nên sắc lệnh này chắc chắn sẽ bị thử thách tại tòa.





Liệu Tối Cao Pháp Viện sẽ giữ nguyên lập trường năm 1989, hay sẽ viết lại ranh giới của quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh chính trị hôm nay?





Cung Đô biên tập