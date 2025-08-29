Hàng Loạt Dữ Liệu Công Đang Âm Thầm “Bốc Hơi”



Người dân và chính quyền địa phương phụ thuộc vào dữ liệu thống kê liên bang để đưa ra quyết định quan trọng. Nhưng từ đầu năm 2025, hàng trăm bộ dữ liệu bị khóa chặt hoặc biến mất. (Nguồn: pixabay.com)



Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Mạch máu vô hình của xã hội

Ít ai nhận ra rằng, cuộc sống hiện đại đang vận hành trên một nền tảng dữ liệu công. Tại Hoa Kỳ, những thông tin này hiện hữu khắp nơi. Người dân ở nông thôn dựa vào dữ liệu mực nước ngầm từ Hệ thống Thông tin Nước Quốc gia (National Water Information System) để quyết định nên đào giếng ở đâu. Huấn luyện viên thể thao xem các ứng dụng thời tiết, vốn được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Sở Khí Tượng Quốc Gia (National Weather Service, NWS), để cho học sinh vào nhà tập, tránh những đợt nắng nóng chết người. Còn những người phụ trách ứng phó khẩn cấp dựa vào Thăm Dò Cộng Đồng Hoa Kỳ (American Community Survey) của Sở Thống Kê Dân Số (Census Bureau) để lên kế hoạch sơ tán, đảm bảo mọi người dân, kể cả những cư dân không có xe sẽ có chỗ trên xe buýt sơ tán trong tình huống nguy hiểm.

Thế nhưng, nguồn mạch quan trọng này đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngày 31 tháng 1 năm 2025, hàng loạt trang web và bộ dữ liệu của chính phủ liên bang bỗng dưng biến mất. Các chuyên gia lưu trữ và nhà nghiên cứu trên toàn cầu đã phải chạy đua với thời gian, nỗ lực “cứu” lại từng mảnh thông tin quý giá.

Ngày 1 tháng 8 năm 2025, niềm tin công chúng tiếp tục suy sụp khi Erika McEntarfer, Ủy viên Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor, BLS), bị sa thải ngay sau khi công bố một bản phúc trình về tình hình việc làm khá ảm đạm.

Thực tế, từ trước khi bà rời ghế, việc BLS giảm thu thập dữ liệu đã khiến giới nghiên cứu lo ngại. Họ đã ngừng lấy những dữ liệu quan trọng để tính Chỉ Số Vật Giá (Consumer Price Index, CPI). Điều này có thể khiến thước đo lạm phát trở nên thiếu chính xác, đặc biệt là ở cấp độ từng vùng và từng loại hàng hóa cụ thể.

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Xã hội, Đại học Michigan cho biết họ đã làm việc với dữ liệu liên bang trong nhiều năm. Khi dữ liệu dần biến mất, họ lập tức hành động để bảo vệ những tài sản chung của cộng đồng.

Hiệp hội Liên Đại học về Nghiên cứu Chính trị và Xã hội (ICPSR) là một tổ chức có hơn 60 năm kinh nghiệm cung cấp và lưu trữ dữ liệu từ chính phủ và giới nghiên cứu. Họ là những người bảo vệ nguồn dữ liệu này, đảm bảo chúng được lưu trữ và sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc, giờ đây dữ liệu chính phủ đang đối diện cơ nguy biến mất hoặc trở nên khan hiếm. Dẫu vậy, vẫn còn những việc mà giới nghiên cứu và công chúng có thể cùng nhau làm để ngăn chặn điều đó.

Hệ lụy kép: Dữ liệu bị thay đổi và hạn chế

Chỉ vài ngày sau 31 tháng 1 năm 2025, khoảng 8,000 trang thông tin đã biến mất khỏi các trang web liên bang. Dù nhiều trang được phục hồi nhờ làn sóng phản đối dữ dội cùng một số lệnh của tòa án, người ta vẫn không thể biết chắc nội dung trong đó đã bị thay đổi đến mức nào.

Một cuộc thăm dò sơ bộ cho thấy 49% trong số 232 bộ dữ liệu được xem xét đã thay đổi đáng kể, bao gồm cả việc thay từ “gender” thành “sex,” không còn công nhận các bản dạng phái tính khác ngoài “nam” và “nữ.” Nhưng chỉ 13% những thay đổi này được chính phủ ghi nhận lại.

Thảm họa không chỉ dừng lại ở việc xóa hay sửa dữ liệu. Việc sa thải hàng loạt viên chức và giải thể nhiều cơ quan đã tạo ra một rào cản còn lớn hơn: dữ liệu vẫn tồn tại nhưng không ai có thể vào xem và sử dụng được.

Tiêu biểu là trường hợp của Hệ thống Giám sát và Thẩm định Nguy hại Thai kỳ, nguồn dữ liệu quý giá về sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) tổng hợp dữ liệu thu thập từ cấp tiểu bang và địa phương, rồi thêm thông tin dân số để đưa ra ước tính. Trong khi một số dữ liệu được công khai, phần lớn dữ liệu từ năm 2016 trở về sau đòi hỏi phải nộp đơn lên CDC và ký thỏa thuận sử dụng dữ liệu.

Đầu năm 2025, nhiều nhà nghiên cứu đã báo cho ICPSR rằng CDC đã ngừng giải quyết các đơn yêu cầu này. Đến tháng 2, các nhà nghiên cứu phát hiện hệ thống giám sát này sẽ bị ngưng hẳn.

CDC từng úp mở sẽ tái khởi động thu thập dữ liệu trong tương lai. Nhưng đến ngày 1 tháng 4, toàn bộ đội phụ trách hệ thống này bị cho thôi việc. Điều này khiến một trong những nguồn dữ liệu giá trị nhất về sức khỏe bà mẹ và trẻ em gần như bị khóa lại, và các kế hoạch tương lai bị bỏ lửng.

Những tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở các cơ quan khác, chẳng hạn như Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia. Những dữ liệu được thu thập, điều chỉnh và thống kê (sử dụng tiền thuế của người dân) giờ chỉ còn “nằm chết” trên những máy chủ không ai chạm tới được.

Kho dữ liệu bị khóa

Cổng thông tin mà các nhà nghiên cứu thường dùng để xin quyền vào xem những dữ liệu thống kê của chính phủ liên bang nay đã bổ sung thêm danh mục các bộ dữ liệu không thể mở được nữa.

Một số tổ chức đang cố gắng khôi phục quyền được xem và sử dụng dữ liệu. ICPSR có thỏa thuận với USAID để lưu giữ và cung cấp dữ liệu giáo dục của cơ quan này. Đáng tiếc, những nỗ lực ấy chỉ như muối bỏ biển. Với đội ngũ nhân sự còn lại vô cùng ít ỏi, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác bao nhiêu nguồn tài nguyên khác của USAID đang bị khóa.

Theo thống kê, có 354 bộ dữ liệu hạn chế trong Cổng Ghi Danh Chuẩn (Standard Application Portal) của hệ thống thống kê liên bang đã bị đóng lại vì các đợt sa thải hàng loạt và cắt giảm ngân sách.

Dữ liệu là công cụ quan trọng, giúp người dân cùng chính quyền tiểu bang và địa phương đưa ra các quyết định đúng đắn. Dữ liệu liên bang cũng phục vụ công tác giám sát, để các nhà nghiên cứu theo dõi xem chính phủ có thực hiện đúng nhiệm vụ mà Quốc Hội giao phó hay không. Một chính quyền muốn hoạt động có hiệu quả thì phải minh bạch.

Và minh bạch chỉ có thể tồn tại khi có dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật chính xác và kịp thời.

Tình trạng sa thải hàng loạt viên chức liên bang khiến những người có trách nhiệm bảo đảm tính minh bạch phải chật vật vì thiếu hụt dữ liệu nghiêm trọng. Tương lai rồi đây sẽ ra sao?

Dù tốc độ xóa bỏ dữ liệu đã chậm lại, nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngày nào cũng có thêm bộ dữ liệu có cơ nguy biến mất và cần được cứu. Khi các cơ quan liên bang bị cải tổ và các trang web chính thức bị thay đổi hoặc bỏ mặc, việc tìm dữ liệu trở thành một hành trình vô cùng gian nan.

Chúng ta có thể cùng nhau hành động

Bất kỳ ai khi thấy dữ liệu có nguy cơ biến mất, bởi nó không còn được thu thập hoặc vì liên quan đến vấn đề nhạy cảm, đều có thể báo cho Dự Án Giải Cứu Dữ Liệu (Data Rescue Project). Đây là sự chung tay của thủ thư, chuyên viên lưu trữ và cộng đồng những người quan tâm.

Trong nhiều tháng qua, dự án này đã miệt mài tìm kiếm và lưu trữ những bộ dữ liệu quý giá của chính phủ, đưa chúng vào kho DataLumos của ICPSR.

Tương tự, Nhóm Đối Tác Dữ Liệu Môi Trường Công Cộng (Public Environmental Data Partners), một liên minh các tổ chức vô vụ lợi và các nhà nghiên cứu, cũng đang gìn giữ nguồn dữ liệu môi trường của chính phủ liên bang và có mẫu đơn để công chúng đề nghị dữ liệu nào cần được cứu.

Các nỗ lực nhằm phát hiện dữ liệu nào được khôi phục nhưng đã bị chỉnh sửa cũng đang tăng tốc.

Trang Dataindex chuyên theo dõi các thông cáo trên Federal Register về các điều chỉnh dự kiến đối với 24 bộ dữ liệu được sử dụng rộng rãi, bao gồm Thăm Dò Cộng Đồng Hoa Kỳ của Sở Thống Kê Dân Số, Thăm Dò Nạn Nhân (National Crime Victimization Survey) của Sở Thống Kê Tư Pháp (Bureau of Justice Statistics), và Phỏng Vấn Sức Khỏe Quốc Gia (National Health Interview Survey) của CDC. Trang này cũng cho phép người dân trực tiếp góp ý về các thay đổi đó.

Bạn hoàn toàn có thể giúp các khoa học gia hiểu rõ quy mô những thay đổi dữ liệu đang diễn ra. Chỉ cần bạn phát hiện sự điều chỉnh nào trong các bộ dữ liệu công khai, hãy chia sẻ với dự án FedStatMonitoring của Hiệp Hội Thống Kê Hoa Kỳ.

ICPSR hiện vẫn đang nỗ lực gìn giữ và bảo đảm cho mọi người quyền được xem và sử dụng các dữ liệu quý giá còn sót lại, bao gồm cả dữ liệu từ Sở Thống Kê Lao Động và Sở Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ (Consumer Financial Protection Bureau).

Đồng thời, nhiều nhóm chuyên gia khác cũng chuẩn bị kế hoạch thu thập dữ liệu mới, để không một mảnh ghép tri thức nào bị bỏ trống.

Hệ thống thống kê liên bang vừa rộng lớn vừa phức tạp, bao gồm hàng trăm ngàn bộ dữ liệu mà người dân cần, từ bản tin thời tiết đến chỉ số phát triển kinh tế địa phương. Nếu chính phủ liên bang buông bỏ vai trò cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, trách nhiệm sẽ dồn lên vai các tiểu bang, giới học thuật, tổ chức vô vụ lợi và cả các tổ chức tư nhân. Đó chính là lúc xã hội phải cùng chung tay lấp vào khoảng trống này.





