Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 28/8

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Lisa Cook hôm thứ Năm 28/8 đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump, mở đầu cho một cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt liên quan đến những “quyết định chưa từng có và bất hợp pháp” của Trump. (Ảnh: Việt Báo)







- Thống Đốc Fed Chính Thức Kiện Donald Trump

- Kim, Tập và Putin Sẽ Gặp Nhau Tại Cuộc Duyệt Binh Ở Trung Quốc

- Cuộc Không Kích Lớn Nhất Của Nga Vào Kyiv Trong 3 Năm

- Alligator Alcatraz Sẽ Không Còn Người Bị Giam Giữ

- Chính Quyền Trump Muốn Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Du Học Sinh

- Giám đốc CDC Susan Monarez từ chối từ chức

- Đảng Cộng Hòa California Đề Nghị Tách Ra, Thành Lập Tiểu Bang Mới

- Châu Âu Áp Dụng Lệnh Trừng Phạt Của Liên Hợp Quốc Lên Iran

- Trump rút lại $175 triệu trợ cấp dự án đường rầy cao tốc California

Thống Đốc Fed Chính Thức Kiện Donald Trump

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Lisa Cook hôm thứ Năm 28/8 đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump, mở đầu cho một cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt liên quan đến những “quyết định chưa từng có và bất hợp pháp” của Trump nhằm đuổi bà khỏi Fed.

Theo tin từ NBC News, phía bà Cook cũng yêu cầu một “lệnh cấm tạm thời khẩn cấp, có hiệu lực cho đến khi tòa án có thể xem xét thêm về nội dung các khiếu nại của bà.”

Theo AP, chưa có tổng thống nào tìm cách sa thải một Thống đốc Fed trong lịch sử 112 năm của Cục Dự Trữ Liên Bang, cho đến khi Trump đăng một lá thư trên mạng xã hội Truth Social của ông ta hồi đầu tuần, thông báo sa thải bà Cook.Trump cho biết lý do bà bị sa thải là do cáo buộc gian lận thế chấp vào năm 2021, trước khi bà được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị.

Trong đơn kiện dài 24 trang, với sáu lý do, Thống đốc Fed yêu cầu “một tuyên bố rằng việc Tổng thống Trump sa thải bà vào ngày 25 tháng 8 năm 2025 ... là bất hợp pháp và vô hiệu, và Thống đốc Cook vẫn là thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.”

Bà Cook cũng yêu cầu tòa án tuyên bố “một cáo buộc gian lận thế chấp vô căn cứ trước quyết định xác nhận một vị trí Thống đốc Fed không phải là lý do để bãi nhiệm.” Trump đã tìm cách bãi nhiệm bà vì những cáo buộc gian lận thế chấp.

Trong đơn, bà cũng nêu tên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Chủ tịch Jerome Powell là đồng bị đơn vì vụ kiện nêu rằng họ có nghĩa vụ phải hành động để thực hiện lệnh cách chức hợp pháp của tổng thống. Đơn kiện lưu ý một phán quyết gần đây Tối Cao Pháp Viện đã nêu rõ Fed là một “cơ quan bán tư nhân, có cấu trúc độc đáo” với truyền thống lịch sử riêng biệt.

Do đó “việc cho phép tổng thống bãi nhiệm các thành viên hội đồng do bất đồng chính sách cũng sẽ làm mất đi tính độc lập của.”

Đơn kiện gửi đi sau khi Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte vào ngày 20/8 cáo buộc bà gian lận thế chấp. Viện dẫn lý do này, Trump đã sa thải bà trong một tin nhắn trên Truth Social Media.

Bà Lisa Cook là người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương được coi là quan trọng nhất thế giới.

Kim, Tập và Putin Sẽ Gặp Nhau Tại Cuộc Duyệt Binh Ở Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ có chuyến thăm Trung Quốc sau sáu năm, để tham dự một cuộc duyệt binh vào tuần tới. AP dẫn tin từ hai quốc gia cho biết hôm thứ Năm 28/8. Đây là sự kiện mà lần đầu tiên Kim Young Un sẽ gặp một nhóm các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2011.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Tập Cận Bình đã mời Kim Yong Un đến thăm Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Kim sẽ là một trong 26 nhà lãnh đạo ngoại quốc tham dự cuộc duyệt binh vào thứ Tư tuần tới tại Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến và cuộc kháng chiến của Trung Quốc chống lại các cuộc xâm lược của Nhật Bản.

Ngoài ra còn có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. AP cho biết sự kiện này sẽ nhấn mạnh mối liên kết ba bên giữa Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng trước nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm củng cố liên minh với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây sẽ là lần đầu tiên Tập Cận Bình, Kim Jong-un và Putin cùng đối mặt tại một sự kiện. Trung Quốc, Bắc Hàn và Nga đang vướng vào những cuộc đối đầu riêng rẽ với Hoa Kỳ, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa hình thành một liên minh ba bên rõ ràng. Tập ​​Cận Bình, Putin và Kim Jong-un chưa từng gặp nhau theo hình thức ba bên.

“Kim Jong-un tham dự buổi duyệt binh là ý nghĩa quan trọng đối với vị thế quốc tế của chính ông, nhưng nó cũng có sức nặng đối với sự cân bằng trong quan hệ liên minh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc,” Soo Kim, cựu chuyên gia phân tích của CIA, nhận định. “Việc Tập Cận Bình, Putin và giờ đây là Kim Jong-un tham dự lễ diễu binh củng cố một tuyên bố rõ ràng về sự liên kết giữa ba nước.”

“Chúng tôi hoan nghênh chào đón Chủ tịch Kim Jong Un đến Trung Quốc để tham dự các buổi lễ kỷ niệm của quốc gia,” Hồng Lỗi, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, phát biểu tại một cuộc họp báo. “Việc duy trì, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên là lập trường kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc.”

Cuộc Tấn Công Lớn Nhất Của Nga Vào Kyiv Trong 3 Năm, 15 Người Chết Gồm Bốn Trẻ Em

Nga không kích thủ đô Kyiv của Ukraine bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào sáng sớm thứ Năm 28/8. AP dẫn lời Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Kyiv, cho biết 15 người đã thiệt mạng, trong đó có bốn trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 17, và ít nhất 48 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công phối hợp lớn đầu tiên của Nga vào Kyiv trong nhiều tuần qua, diễn ra sau khi Donald Trump vừa có cuộc gặp với tổng thống Ukraine và lãnh đạo các nước Châu Âu tại Hoa Kỳ, nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài ba năm.

Theo Không Quân Ukraine, Nga đã phóng 598 máy bay không người lái tấn công, những vật ngụy trang (chim mồi) và 31 hỏa tiễn các loại khác nhau trên khắp đất nước, dẫn đến một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24/2/2022. Lực lượng của Ukraine đã bắn hạ và vô hiệu hóa tất cả trừ 41 vũ khí.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Đã có 14 người thiệt mạng do hậu quả của cuộc tấn công của Nga, trong đó có 3 trẻ em. Một vụ giết người khủng khiếp và cố ý đối với thường dân. Người Nga không chọn kết thúc chiến tranh, chỉ có những cuộc tấn công mới... Điều quan trọng bây giờ là thế giới phải phản ứng mạnh mẽ. Nga phải chấm dứt cuộc chiến mà họ đã khởi đầu và kéo dài suốt ba năm. Đối với việc từ chối ngừng bắn và liên tục không tham gia đàm phán, rất cần có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ mới. Chỉ có biện pháp này mới có thể có tác động. Người Nga chỉ hiểu sức mạnh và áp lực.”

Hàng chục tòa nhà, bao gồm nhà ở, văn phòng và các doanh nghiệp dân sự khác nằm trong số những tòa nhà bị tấn công bởi cuộc tấn công của Nga, cũng như một tòa nhà là nơi đặt Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa viết trên mạng xã hội: “Nga đã thực hiện cuộc tấn công kinh hoàng chết người vào Ukraine. Tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân Ukraine và toàn thể nhân viên của Đại sứ quán EU tại Ukraine (EUDelegationUA), những người ở trong tòa nhà bị hư hại trong vụ tấn công có chủ đích này của Nga. EU sẽ không để bị đe dọa.”

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nhanh chóng lên án vụ tấn công, và ông nhắc lại khẳng định của Zelensky rằng điều này cho thấy Nga không quan tâm đến hòa bình. “Putin đang giết hại trẻ em và thường dân, đồng thời phá hoại hy vọng hòa bình,” Starmer viết trên mạng xã hội. “Vụ đổ máu này phải chấm dứt.”

Alligator Alcatraz Sẽ Không Còn Người Bị Giam Giữ

Theo email từ một quan chức tiểu bang mà ABC News có được, trại giam nhập cư gây tranh cãi ở Everglades, Florida, được gọi là “Alligator Alcatraz” sẽ sớm không còn người bị giam giữ trong vài ngày tới.

Thư này do Kevin Guthrie, người đứng đầu Ban Quản lý Khẩn cấp Florida, gửi ra cho cộng đồng liên tôn. “Sẽ không còn ai trong vòng vài ngày tới,” Guthrie viết.

Chiều tối thứ Tư 28/8, Chánh án Tòa án Liên bang Kathleen Williams đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump và các quan chức tiểu bang Florida về việc tạm dừng lệnh của bà đưa ra vào tuần trước, yêu cầu chấm dứt hoạt động tại cơ sở này. Giới chức Florida đã yêu cầu tạm dừng lệnh của bà trong khi họ kháng án. Tuy nhiên, trong phán quyết tối thứ Tư, Chánh án Williams cho biết họ đã không cung cấp thông tin mới, chỉ lặp lại những lập luận mà họ đã đưa ra trong phiên điều trần sơ bộ về lệnh cấm.

“Một lần nữa, như đã ghi trong Lệnh, các bị đơn đã xây dựng cơ sở này trong tám ngày và nhiều lần nhấn mạnh rằng cơ sở này được thiết kế và xây dựng để phục vụ mục đích tạm thời,” bà viết.

Trung tâm giam giữ này là đối tượng trong các vụ kiện thời gian qua. Chánh án liên bang đã phán quyết ngăn chặn việc chuyển người bị giam giữ mới đến cơ sở này. Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis gần đây cho biết chính quyền của ông ta sẽ mở một cơ sở giam giữ người nhập cư mới tại tiểu bang này có tên là “Trại trục xuất.”

Giám đốc CDC Susan Monarez từ chối từ chức

Chưa đầy một tháng sau khi được Thượng Viện phê chuẩn, Giám đốc CDC Susan Monarez bị sa thải, Tòa Bạch Ốc xác nhận với CBS News. Tuy nhiên, cũng theo CBS News, các luật sư của bà Monarez, người bắt đầu nhận nhiệm vụ ngày 31/7/2025, đưa ra phản đối, với lập luận rằng chỉ có Tổng thống Trump mới có thể chấm dứt hợp pháp chức vụ của bà. Trong thông cáo báo chí do phía bà Monarez đưa ra tối Thứ Tư, họ khẳng định bà chưa chính thức từ chức hay bị sa thải.

Luật sư nổi tiếng ở D.C. Mark Zaid cho biết trong một tuyên bố rằng bà Monarez “chưa từ chức cũng như chưa nhận được thông báo từ Tòa Bạch Ốc việc bà đã bị sa thải.” Ông nói rằng ông và luật sư Abbe Lowell đang đại diện cho Monarez. Ông Zaid cáo buộc bà Monarez trở thành mục tiêu chính trị vì bà “từ chối chấp thuận các yêu cầu phản khoa học, liều lĩnh và sa thải các chuyên gia y tế công cộng tận tụy” của Bộ trưởng Y Tế RFK Jr.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai đáp tuyên bố của luật sư Zaid lại rằng bà Monarez đã bị sa thải vì bà “từ chối từ chức mặc dù đã thông báo cho ban lãnh đạo HHS về ý định.”

“Như luật sư của bà đã nói rất rõ ràng, bà Susan Monarez không phù hợp với chương trình nghị sự của tổng thống là Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại,” Desai phản hồi.

Vài giờ sau, hai luật sư Zaid và Lowell cho biết bà Monarez được một "nhân viên Tòa Bạch Ốc tại văn phòng nhân sự” thông báo bà bị sa thải. Trong một tuyên bố gửi tới CBS News, họ gọi động thái này là “thiếu sót về mặt pháp lý” và lập luận rằng bà vẫn là người đứng đầu CDC vì, với tư cách là người được tổng thống bổ nhiệm, “chỉ có chính tổng thống mới có thể sa thải bà.”

CDC Hoa Kỳ trải qua một buổi chiều tối Thứ Tư hỗn loạn: ít nhất ba lãnh đạo cấp cao của CDC, bao gồm Giám đốc Y khoa, Tiến sĩ Debra Houry, Trưởng phòng Tiêm chủng, Tiến sĩ Demetre Daskalakis, và một quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ Daniel Jernigan – đã từ nhiệm, với lý do công việc của họ bị chính trị can thiệp, các chính sách vaccine phi khoa học và “vũ khí hóa y tế công.”

Donald Trump đã đề cử bà Monarez làm người lãnh đạo CDC vào cuối Tháng Ba, nói bà là “công chức tận tụy” có thể khôi phục lại điều mà ông ta gọi là sự mất niềm tin của công chúng vào CDC, “do thiên kiến ​​chính trị và quản lý yếu kém thảm hại.” Bà Monarez được Thượng Viện phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu theo đường lối đảng phái vào cuối Tháng Bảy, sau khi trước đó giữ chức vụ quyền giám đốc cơ quan này từ Tháng Giêng.

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy (Cộng Hòa, Louisiana) đã kêu gọi ủy ban y tế của Thượng Viện giám sát việc sa thải Giám đốc CDC Susan Monarez.

“Việc từ chức của những lãnh đạo cấp cao này cần sự giám sát của Ủy ban HELP,” Cassidy viết trên Twitter vào tối thứ Tư. Ba người đứng đầu các bộ phận của CDC cũng đã rời khỏi cơ quan này trong 24 giờ qua.

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy chính là người đã bỏ lá phiếu quan trọng để xác nhận Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Y tế.

Chính Quyền Trump Muốn Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Du Học Sinh

Bộ Nội An dưới thời chính quyền Donald Trump hôm 28/8 cập nhật trên hệ thống liên bang, đề nghị sửa quy định cấp thị thực du học sinh. Theo đó, du học sinh đến Mỹ chỉ được phép lưu trú tối đa bốn năm thay vì được ở lại “theo thời gian học tập” như hiện nay.

“DHS tin rằng khoảng thời gian 4 năm không tạo gánh nặng quá lớn cho phần lớn du học sinh, bởi hầu hết có thể hoàn thành chương trình trong khung thời gian này,” bản dự thảo ghi.

Từ năm 1978, sinh viên quốc tế được phép gia hạn thị thực ở lại Mỹ, miễn là họ duy trì được tình trạng đang học tập nghiên cứu tại nước này. DHS cho rằng quy định này đã giúp một số người bám trụ tại Mỹ lâu dài bằng cách tiếp tục mang hình thức sinh viên.

“Trong nhiều năm, các chính quyền tiền nhiệm đã cho phép du học sinh và nhiều người có thị thực khác được ở lại Mỹ gần như vô thời hạn, gây rủi ro an ninh, tốn kém ngân sách và tạo bất lợi cho công dân Mỹ,” phát ngôn viên DHS cho biết trong một bản tuyên bố. “Quy định mới này sẽ chấm dứt tình trạng lạm dụng đó một lần và mãi mãi bằng cách hạn chế thời gian một số người sở hữu thị thực được phép lưu trú tại Hoa Kỳ, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền liên bang trong việc giám sát chặt chẽ sinh viên nước ngoài và lịch sử.”

Nếu đề nghị này được thông qua, sinh viên ngoại quốc ở Mỹ phải thường xuyên trải qua đánh giá của DHS để ở lại Hoa Kỳ trong thời gian dài hơn. Sau khi hoàn tất chương trình học hoặc thời gian thực tập, sinh viên được phép ở lại thêm tối đa 30 ngày để chuẩn bị rời Mỹ hoặc phải xin cấp phép lưu trú bổ sung với lý do chính đáng.

Fanta Aw, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (NAFSA) cảnh báo quy định mới sẽ làm nản lòng nhiều người muốn đến Mỹ du học, gây thiệt hại cho kinh tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu của nước này. Báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế cho thấy lượng đơn nộp vào học kỳ mùa thu năm nay đã giảm tại 35% trường đại học Mỹ, so với mức giảm 17% của năm trước.

Tờ Politico dẫn lời bà Miriam Feldblum, chủ tịch, giám đốc điều hành đại diện cho 500 hiệu trưởng và hiệu phó của các trường cao đẳng và đại học công lập và tư thục, cho biết: “Sinh viên quốc tế xứng đáng được bảo đảm rằng thời gian nhập học tại Hoa Kỳ của họ sẽ phù hợp với yêu cầu của chương trình học. Họ đã vốn là nhóm đối tượng được giám sát chặt chẽ nhất tại Hoa Kỳ và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của DHS và các tổ chức học thuật.”

Châu Âu Kích Hoạt Lệnh Trừng Phạt Của Liên Hợp Quốc Lên Iran

Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình 30 ngày nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Theo một bức thư do E3 gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Reuters có được hôm Thứ Năm 28/8. Hành động nhằm gây áp lực buộc Iran phải thực hiện các cam kết liên quan đến hoạt động hạt nhân của mình.

Bộ ba, được gọi là E3, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã quyết định tái áp đặt, kích hoạt cơ chế cho phép khôi phục ngay lập tức các lệnh trừng phạt nếu Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Lý do là sau giữa tháng Mười thì bộ ba E3 sẽ không còn quyền hợp pháp để khôi phục lệnh trừng phạt vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Nhóm E3 hiện đang thúc đẩy các cuộc đàm phán mà Iran đã vi phạm thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ, bên đã tham gia thỏa thuận đó, đã rút lui năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump và đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp thất bại vào đầu năm nay với Tehran.

Iran đã cảnh báo sẽ có “phản ứng cứng rắn” nếu các lệnh trừng phạt được khôi phục.

Đảng Cộng Hòa California Đề Nghị Tách Ra, Thành Lập Tiểu Bang Mới

Đài KTLA hôm qua công bố một quyết nghị chung do lãnh đạo Đảng Cộng Hòa James Gallagher soạn thảo, kêu gọi các quận nội địa tại California thành lập một tiểu bang riêng, tách biệt với các trung tâm dân số lớn ở California.

Ông Gallagher đã tổ chức một buổi họp báo vào sáng Thứ Tư, cùng các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tiểu bang nhằm chính thức công bố Quyết Nghị Lập Pháp số 23 do Hội Đồng Lập Pháp đề ra, kêu gọi thành lập một tiểu bang mới gồm 35 quận nội địa với hơn 10 triệu dân.

Kế hoạch này nhằm đáp trả Thống Đốc Newsom vẽ lại bản đồ địa hạt bầu cử tại California, đối đầu với nỗi lực tương tự ở Texas, vốn có thể làm cán cân chính trị tại Quốc Hội thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho Đảng Cộng Hòa. Ông Gallagher là một trong những người tại tiểu bang phản đối quyết liệt nhất kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử do Newsom đề nghị.

Trong một tuyên bố chỉ trích đề nghị của Gallagher, Brandon Richards, phát ngôn viên đại diện cho thống đốc cho biết nỗ lực này là một màn kịch chính trị, một trò hề chẳng dẫn đến đâu và chắc chắn sẽ thất bại và đi ngược lại các giá trị của tiểu bang. “Ông ấy không xứng đáng với chức vụ công quyền tại California khi tìm cách tách đôi California,” Richards nói.

Theo KTLA, chưa biết kết quả thế nào, nhưng nỗ lực chia cắt tiểu bang thành hai phần riêng biệt sẽ gây ra những hậu quả khó lường trên toàn Hoa Kỳ, có thể làm tê liệt tầm ảnh hưởng California trong chính quyền liên bang.

Thống Đốc Fed Chính Thức Kiện Donald Trump

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Lisa Cook hôm thứ Năm 28/8 đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump, mở đầu cho một cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt liên quan đến những “quyết định chưa từng có và bất hợp pháp” của Trump nhằm đuổi bà khỏi Fed.

Theo tin từ NBC News, phía bà Cook cũng yêu cầu một “lệnh cấm tạm thời khẩn cấp, có hiệu lực cho đến khi tòa án có thể xem xét thêm về nội dung các khiếu nại của bà.”

Theo AP, chưa có tổng thống nào tìm cách sa thải một Thống đốc Fed trong lịch sử 112 năm của Cục Dự Trữ Liên Bang, cho đến khi Trump đăng một lá thư trên mạng xã hội Truth Social của ông ta hồi đầu tuần, thông báo sa thải bà Cook.Trump cho biết lý do bà bị sa thải là do cáo buộc gian lận thế chấp vào năm 2021, trước khi bà được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị.

Trong đơn kiện, Thống đốc Fed yêu cầu “một tuyên bố rằng việc Tổng thống Trump sa thải bà vào ngày 25 tháng 8 năm 2025 ... là bất hợp pháp và vô hiệu, và Thống đốc Cook vẫn là thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.”

Bà Cook cũng yêu cầu tòa án tuyên bố “một cáo buộc gian lận thế chấp vô căn cứ trước quyết định xác nhận một vị trí Thống đốc Fed không phải là lý do để bãi nhiệm.” Trump đã tìm cách bãi nhiệm bà vì những cáo buộc gian lận thế chấp.

Trong đơn, bà cũng nêu tên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Chủ tịch Jerome Powell là đồng bị đơn vì vụ kiện nêu rằng họ có nghĩa vụ phải hành động để thực hiện lệnh cách chức hợp pháp của tổng thống. Đơn kiện lưu ý một phán quyết gần đây Tối Cao Pháp Viện đã nêu rõ Fed là một “cơ quan bán tư nhân, có cấu trúc độc đáo” với truyền thống lịch sử riêng biệt.

Do đó “việc cho phép tổng thống bãi nhiệm các thành viên hội đồng do bất đồng chính sách cũng sẽ làm mất đi tính độc lập của.”

Đơn kiện gửi đi sau khi Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte vào ngày 20/8 cáo buộc bà gian lận thế chấp. Viện dẫn lý do này, Trump đã sa thải bà trong một tin nhắn trên Truth Social Media.

Trump rút lại $175 triệu trợ cấp dự án đường rầy cao tốc California

Chính quyền tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba loan báo rút lại hơn $175 triệu tiền liên bang trợ cấp dự án đường rầy cao tốc của California.

Tin cho biết Cơ Quan Đường Rầy Liên Bang (FRA) chặn bốn dự án trong kế hoạch xây đường rầy cao tốc nối Los Angeles với San Francisco, Bộ Giao Thông Vận Tải (DOT) ra thông báo, nêu lý do là lãng phí và thiếu tiến bộ trong “cuộc thí nghiệm thất bại.” DOT lưu ý chi phí ước tính cho đường rầy này lên tổng cộng $135 tỷ, trên bốn lần chi phí dự trù ban đầu.

Ngay từ khi nhậm chức hồi Tháng Giêng, tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích kế hoạch xây hệ thống đường rầy cao tốc ở California. Trump cáo buộc chi phí tăng quá cao và thời gian thi công 20 năm là quá chậm trễ. Cả Trump và Bộ trưởng Giao Thông Sean Duffy đều cho rằng kế hoạch này lãng phí tiền thuế của dân. Cả hai quy trách nhiệm về chính quyền tiền nhiệm là Pete Buttigieg, cựu bộ trưởng DOT ) và cựu tổng thống Joe bIden đã lãng phí ngân sách. “Nạn lãng phí đó sẽ chấm dứt ở đây,” ông Sean Duffy nói.

Hồi Tháng Sáu, chính quyền Trump cắt gần $4 tỷ tiền liên bang trợ cấp cho California – gồm $3.1 tỷ thời chính quyền Tổng Thống Joe Biden và khoảng $900 triệu hồi năm 2011.