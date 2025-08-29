Nước Mỹ Đã Hoàn Toàn Phá Vỡ Mọi Nỗ Lực Chuyển Đổi Sang Xe Điện



Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Theo trang mạng chuyên về xe điện https://insideevs.com , quay lại với xăng dầu là tin vui cho nhiều người Mỹ. Không còn quy định về tiết kiệm nhiên liệu, loại bỏ các tiêu chuẩn về khí thải nhà kính, các công ty xe hơi Mỹ được loại bỏ những gánh nặng mà ngay từ đầu không ai thực sự muốn làm. Còn đối với các tập đoàn dầu mỏ, khoảnh khắc hiện tại giống như một món quà trời cho. Doanh số bán xe xăng đã giảm trong nhiều năm, và điều đó chắc chắn không tốt cho ngành kinh doanh xăng dầu.

Nhưng có một vấn đề mà những người ủng hộ xăng dầu không muốn thấy: ở bên ngoài nước Mỹ, phần còn lại của thế giới đang điện khí hóa ngành công nghiệp xe hơi nhanh chóng. Không nói đến những quốc gia phát triển như Châu Âu, Trung Quốc, ngay cả những quốc gia thường được coi là "đang phát triển" cũng đang đi theo xu hướng thời đại này. Và chẳng bao lâu nữa, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ trở thành một kẻ tụt hậu về công nghệ, có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại.

30%: Nước Mỹ phá vỡ mọi thứ

InsideEVs cho rằng đã đến lúc phải nói thẳng thắn với người Mỹ: Hoa Kỳ đang bị phần còn lại của thế giới vượt qua mặt. Bị bỏ lại phía sau. Bị dắt mũi. Bị “cho ngửi khói”. Và điều đó sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với công nghệ, khoa học và sản xuất của Mỹ trong những năm tới.

Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, hiện tiến mạnh trong sản xuất EV, khi VinFast Auto Ltd. chiếm hơn một phần ba doanh số bán xe trong nửa đầu năm nay. Theo một khảo sát của Strategy&, doanh số bán xe điện chiếm 13% thị trường xe hơi của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý đầu tiên. Tại Malaysia, con số này là 8.6% trong nửa đầu năm. Tại Indonesia, tỷ lệ này gần bằng Mỹ, ở mức 7.4%. Hơn ba phần tư giá trị xe hơi được nhập vào Nepal, Sri Lanka năm ngoái là xe điện. Theo Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế, doanh số bán xe điện đã tăng 60% ở các nước đang phát triển vào năm 2024.

Tại sao những quốc gia được gọi là "đang phát triển" này lại mạnh dạn chuyển sang xe điện hơn Mỹ? Đó là do chi phí sở hữu xe điện thấp hơn, giá xăng cao hơn, và các vấn đề ô nhiễm không khí khiến việc lái xe điện trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với xe chạy xăng dầu. Cần phải kể thêm các quốc gia này không có một ngành công nghiệp dầu mỏ khổng lồ; các nhà sản xuất kinh doanh xe hơi trong nước chưa bám rễ sâu vào công nghiệp xe xăng, cho nên họ có vị thế tốt hơn Mỹ để bỏ hẳn xe xăng chuyển thẳng sang điện.

Trung Quốc là quốc gia có xe điện chiếm gần một nửa thị trường, hiện đang là quốc gia tiên phong trong công nghệ xe điện. Cộng thêm tốc độ điện khí hóa ngày càng tăng ở châu Âu với sự quyết tâm không thể đảo ngược, rõ ràng là nước Mỹ đang bị bỏ lại phía sau.

"Ai thèm quan tâm chứ!", chắc chắn có người sẽ hét lên như vậy sau khi đọc những tin tức kiểu này. "Cứ để mấy nước kia chạy mấy chiếc xe điện bé nhỏ của họ đi! Đây là nước Mỹ, và chúng tôi muốn xe chạy bằng xăng!" Nhưng họ quên rằng ngành công nghiệp xe hơi Mỹ luôn theo đuổi hai tiêu chí: khả năng vận hành và hiệu suất. Mà hầu hết những chuyên gia trong ngành xe hơi trên thế giới đều đồng ý rằng xe điện vượt trội hơn xe chạy bằng xăng ở cả hai điểm trên. Các nhà sản xuất xe hơi Mỹ hầu hết đều hoạt động trên toàn cầu. Như vậy họ sẽ còn chấp nhận công nghệ lạc hậu này trong bao lâu nữa khi mà cả thế giới đều đã thay đổi? Hay là họ chấp nhận chỉ bán xe xăng trong thị trường nội địa? Hầu hết thế giới đã và đang tận dụng lợi thế của những chiếc xe sạch hơn, rẻ hơn. Đến khi Mỹ nhận ra mình đã tụt hậu đến mức nào, có khi đã quá muộn.

60%: Thị trường xe hybrid của Trung Quốc đang suy giảm

Theo Reuters, sự phát triển của cơ sở hạ tầng xe điện đồng nghĩa với việc người mua sẽ giảm nhu cầu về xe hybrid. Lấy thí dụ ở Trung Quốc, thị trường xe hybrid tiếp tục suy yếu, với doanh số bán xe plug-in hybrid và xe hybrid truyền thống giảm dần so với năm ngoái. Lý do là những tiến bộ trong công nghệ bình điện, cơ sở hạ tầng sạc phát triển đã làm giảm bớt lo ngại của người lái xe về phạm vi di chuyển của xe điện thuần túy. Cần lưu ý rằng, nếu tính đến tổng lượng khi thải trong toàn bộ vòng đời của một chiếc xe, loại xe hybrid không đạt được mức cắt giảm khí thải mạnh mẽ như xe điện. Nhiều chuyên gia cho rằng cần phải tập trung mạnh mẽ vào xe điện nếu thực sự muốn chống biến đổi khí hậu.

90%: Các hãng xe tại Châu Âu vật lộn với thuế quan và sự thay đổi chính sách của Mỹ

Một vấn đề khác do chính sách ủng hộ khí đốt mới của Mỹ gây ra: Khi người dân còn e ngại về xe điện, họ muốn có nhiều xe hybrid hơn. Việc cung cấp nhiều xe hybrid tại Mỹ hiện đang là một hướng đi khả thi trong tương lai gần; nhưng nó lại gây khó khăn đối với nhiều hãng xe Châu Âu đang bán xe ở Mỹ như Volkswagen, Volvo, Polestar, Jaguar Land Rover... Nhiều năm trước, Volkswagen Mỹ đã tập trung mạnh vào sản xuất xe điện cho thị trường Mỹ, và từ bỏ xe hybrid. Khi chính quyền Mỹ thay đổi chính sách, VW hiện đang phải tìm cách thay đổi sản xuất nhắm đáp ứng nhu cầu của thị trường. VW đang lên kế hoạch sản xuất xe hybrid ở Mỹ, nhưng phải vài năm nữa mới có xe để bán.

Trong khi đó, thuế quan cao và số lượng xe điện bán chậm đi đã buộc Volvo và Polestar phải tính toán lại các dòng xe hiện tại và tương lai tại Mỹ. Jaguar Land Rover đã trì hoãn việc ra mắt thế hệ xe điện mới, lùi ngày ra mắt các phiên bản điện của Range Rover, Range Rover Sport và Velar. Trong một môi trường kinh doanh mà chính sách của nhà nước thay đổi thường xuyên như vậy, những nhà sản xuất xe điện sẽ gặp nhiều khó khăn để giải quyết.

100%: Nước Mỹ đã mắc sai lầm lớn nhất về xe điện ở đâu?





Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, đa dạng, với những người di dân đến từ mọi hoàn cảnh, sắc tộc và tín ngưỡng. Người Mỹ thích tự do, thường không thích bị ra lệnh phải làm gì.

Ở Mỹ hiện nay, quan điểm về xe điện đang bị phân cực theo đảng phái. Đảng Cộng Hòa khiến cho người dân tin rằng họ đang chịu một loại "lệnh bắt buộc phải mua EV". Và khi chính phủ Dân Chủ ra các quy định nghiêm ngặt về mức tiết kiệm nhiên liệu và khí thải nhằm thúc đẩy thị trường chuyển sang xe điện để chống biến đổi khí hậu, đó vẫn là một kiểu thông điệp có tính cưỡng ép. Cả hai cách này đều không phải là thông điệp thuyết phục dành cho mọi người. Những thông điệp hợp lý hơn là giúp người dân Mỹ nhận ra rằng xe điện có kỹ thuật ưu thế hơn hẳn so với xe xăng về khả năng vận hành, tiết kiệm năng lượng, cộng thêm có lợi cho môi trường, sức khỏe. Lúc đó, ngành xe điện ở Mỹ mới có thể phát triển bền vững theo xu hướng chung của thế giới.

