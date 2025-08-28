Lễ Hội Vu Lan 2025: “Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền”



từ trái: HT. Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức, HT. Thích Nguyên Siêu, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Phụ Tá Chủ Tịch cắt băng khai mạc Lễ Hội Vu Lan



Fountain Valley, California (Bình Sa) - Tại Fredom Hall trong công viên Mile Square Regional Park liên tục trong hai ngày Thứ Bảy 23 và Chủ Nhật 24 tháng 8 năm 2025, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, cùng Bà Janet Nguyễn Giám Sát Địa Hạt 1 Quận Cam đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hội Vu Lan năm 2025 với chủ đề: “Nguyện Làm Con Thảo Cháu Hiền” nhân dịp kỷ niệm 50 năm từ sau biến cố Tháng 4 năm 1975.





Chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, lễ rước chư hương linh từ Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, đến Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại nghĩa trang Peek Family, Westminster, về tôn trí tại đàn tràng siêu độ được thiết lập trang nghiêm trong Freedom Hall.









từ phải HT. Thích Thánh Minh, HT. Thích Nguyên Siêu cùng chư tôn đức Niệm Hương Bạch Phật Sau đó là lễ cắt băng khai mạc Lễ Hội Vu Lan do Hoà Thượng Thích Nguyên Siêu, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, HT. Thích Thánh Minh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐHGHPGVNTNHK, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Vu Lan, Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Điều hợp chương trình lễ hội Vu Lan 2025 cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni cắt băng khai mạc lễ hội.



Sau phần cắt băng khai mạc, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni lên làm lễ khai kinh bạch Phật.





Sau phần nghi thức, HT. Thượng Thích Nguyên Siêu Ban Đạo Từ về ngày Lễ Vu Lan, trong lời Đạo Từ HT. đã nhắc nhở mọi người: “Uống nước nhớ nguồn, Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.” Mùa Vu Lan Báo Hiếu chúng ta hãy hướng tâm cầu siêu bạt độ Cô Hồn, cầu cho ông bà tổ tiên còn sống được an lành, quá vãng sớm được về Tây Phương Cực Lạc…”









Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài Tiếp theo là lễ cầu siêu bạc độ, trai đàn chẩn tế do Thượng Tọa Thích Giới Nghiêm Chủ Sám cùng một số chư tôn đức Tăng Ni trong ban kinh sư.



Chương trình văn nghệ tiếp nối với chủ đề về Vu Lan do Giáo Sư Nhạc Sĩ Nam Hưng và Ban hợp ca Hải Triều Âm cùng các nghệ sĩ thân hữu đóng góp.









Nghi thức chào cờ Sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Tám, vào lúc 10 giờ sáng tại lễ đài Vu Lan, Thời Kinh Vu Lan Báo Hiếu do chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử đồng tụng để cầu nguyện, tưởng niệm tri ơn đối với cha mẹ ông bà tổ tiên, các bậc tiền bối hữu công, chư anh linh, anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, các thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân qua đời vì thiên tai dịch bệnh, và nhất tâm nguyện cầu âm siêu dương thới, thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.



Chứng minh lễ hội Vu Lan có: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Minh Mẫn Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Thượng Tọa Thích Trí Viên, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kế Hoạch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK và rất đông Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa tại Nam California









HT. Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức đọc Diễn Văn Khai Mạc Sau đó Thượng Tọa Thích Lệ Minh, MC điều hợp chương trình nghi lễ đã thuyết giảng đề tài “Chữ Hiếu Tình Người-Công Ơn Cha Mẹ, Ý Nghĩa Bông Hồng Cài Áo”



Thượng Tọa nói: “Nhớ lại khi con vừa mở mắt chào đời, cha mẹ đã lo cho con từng nụ cười tiếng khóc, khi con biết đòi ăn, cha mẹ là người mớm từng ngụm cháo, khi con biết đòi ngủ, cha mẹ là người ru hát cho con. Người đã đặt cho con tên riêng, cho con dư dả tiếng khóc cười. Khi đọc lời kinh về chữ hiếu, mới thấy công ơn cha mẹ vô cùng vô tận, không bút mực nào diễn tả được…









Quý vị dân cử, đại diện dân cử phát biểu và trao bằng tưởng lục “Phật đã dạy ‘Hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu đạo,’ là bốn chữ hiếu. Khi đến chùa đọc kinh mùa Vu Lan, mỗi người đều rơi lệ cảm hoài đến ơn nghĩa sinh thành, từ miếng ăn giấc ngủ, từng những bước chân đầu đời, từng bài học yêu thương. Lớn đến ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ngày xưa cha mẹ nuôi mình hết cả tuổi thanh xuân, nay khi cha mẹ tuổi già sức yếu, ai còn sống bên cha mẹ hãy hết lòng phụng dưỡng. Đó là cơ hội quý giá nhất mà người con có được trong cuộc đời…”



Lễ khai mạc chính thức bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do các em Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức thực hiện qua phần điều hợp MC. Đỗ Tân Khoa.





Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Trưởng ban tổ chức đọc Diễn Văn Khai Mạc Lễ Hội Vu Lan 2025: “…Hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý quan khách, quý vị dân cử, quý vị mạnh thường quân bảo trợ, quý cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.” Hòa Thượng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đất nước Hoa Kỳ, các cơ quan, đoàn thể, ban ngành, cùng đồng hương Phật tử xa gần đã nhiệt tâm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc tổ chức đại lễ trọng đại năm nay, đặc biệt cảm ơn thành phố Fountain Valley và Giám Sát Viên Janet Nguyễn…









Giám Sát Viên Janet Nguyễn Địa Hạt 1 Quận Cam phát biểu “Lễ Vu Lan khởi nguồn từ gương hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên, đã trở thành mùa lễ đẹp nhất của nghĩa sống tình người, không những chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo. Lễ Vu Lan đã vượt ra ngoài một lễ hội tôn giáo, trở thành một nền tảng đạo đức cao đẹp của xã hội. Tâm Hiếu tức tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật…



“Trong giờ phút thiêng liêng hồn thiêng sông núi đang tụ hội về đây, tất cả mọi người đều nhất tâm cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, thái bình, thịnh trị. Xin thành tâm cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ mãi mãi phồn vinh, giàu đẹp. Cầu nguyện cho Đạo Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, và mọi người làm tròn hạnh hiếu trong mùa Vu Lan…





“Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức Tăng Ni pháp lạp miên trường, hóa độ chúng sanh, thành tựu đạo nghiệp.

Chúng tôi thành tâm cảm niệm tri ân toàn thể quý liệt vị, kính chúc quý vị Bồ đề tâm tăng trưởng và tròn đầy hạnh hiếu trong Vu Lan.”



Thay mặt ban tổ chức, Chúng con / chúng tôi xin được long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu phật lịch 2569 với chủ đề :“ Nguyện làm con thảo cháu hiền.”





Kế tiếp là Thượng Tọa Thích Lệ Minh lên tuyên đọc Thông Điệp Vu Lan 2025 Phật Lịch 2569 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ trong đó có đoạn: “…Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm đãnh lễ và Khánh Tuế Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tinh tấn tu tập trong các khóa An Cư năm nay tại nhiều tiểu bang. Như những dòng sông chảy đến khắp nơi, mang nguồn nước về tưới mát những cánh đồng, rồi cùng hội tụ nơi đại dương, đất nước Hoa Kỳ rộng bao la, chư vị tăng ni như những dòng sông đi vào từng ngõ ngách của quê hương mới để hoằng truyền giáo pháp, an cư là một truyền thống quý báu, là cơ hội để chúng ta cùng tu, cùng học, cùng chia xẻ những kinh nghiệm hành trì và hành đạo nơi xứ sở nầy. Giáo Hội xin tán than công đức của các tự viện đã đứng ra tổ chức an cư, vì đây chính là nội lực của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.





Năm nay đánh dấu 50 năm kể từ khi cộng đồng và Phật Giáo Việt Nam chọn Hoa Kỳ làm quê hương. Năm mươi năm qua, nhiều chư Tôn Đức Tăng Ni và thiện tín nhiệt thành đã ra đi, họ là những dấu chân tiên phong trong các thập niên đầu, mang Phật Giáo đến đất nước nầy, các Ngài đã trải qua muôn vàn thách đố, gian truân để gìn giữ và phát triễn đạo pháp nơi vùng đất mới. Các Ngài đã chắt chiu từng viên sỏi vụn để xây ngôi nhà Phật Giáo giữa một quốc gia còn xa lạ với tôn giáo mình.





Chúng ta hãy lắng lòng một phút kính lễ và tri ân các Ngài - Những tấm lòng tuyệt vời của sứ giả Như Lai. Giáo Hội luôn tưởng niệm chư vị trong các sinh hoạt lớn. Đặc biệt trong Mùa Vu Lan năm nay, kính mong các chùa, viện dành một phần nghi lễ để tưởng niệm và tri ân chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đã phụng hiến trọn đời mình cho Phật Giáo Việt Nam suốt 50 năm qua tại Hoa Kỳ…





Giáo Hội xin tán thán Hội Đồng Điều Hành đã xuất sắc hoàn thành các Phật sự trong năm qua. Xin tri ân quý Thiện Nam Tín Nữ, Anh chị em Gia Đình Phật Tử, quý Cư Sĩ và những vị hữu tâm đã hy hiến thời gian và năng lực cho Phật Pháp trên quê hương nầy. Tất cả công đức nầy xin được dâng lên cúng dường Đức Phật và hồi hướng cho chư Hương Linh được siêu thoát trong mùa Vu Lan năm nay…”

Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK lên ban Đạo Từ, trong lời Đạo Từ HT. đã tán thán công đức HT.Thích Thánh Minh cùng toàn thể các thành viên trong ban tổ chức đã bỏ nhiều công sức để thực hiện Lễ Hội Vu Lan 2025.

Bà Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam đã lên cảm ơn ban tổ chức cho Bà có cơ hội tham gia vào ngày Đại Lễ Vu Lan 2025.

Quý vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Chánh Lục Sự Quận Cam và một số các thành phố trong Quận Hạt cũng lên phát biểu và trao bằng tưởng lệ đến ban tổ chức.

Các em Gia Đình Phật Tử đến từng hàng ghế cài hoa hồng cho những người tham dự, trong lúc nầy những bài hát về mẹ do các em gia đình Phật tử và anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn thật xúc động, trong đó có Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đệm đàn cho ca sĩ Phong Dinh hát bài “Đóa Hoa Mùa Vu Lan,” do ông sáng tác.

Lễ Hội Vu Lan có sự hiện diện của nhiều dân cử, giới chức, và đại diện gồm Dân Biểu Trí Tạ, Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Chánh Lục Sự Huge Nguyễn của Orange County, ông Ted Nguyễn (giám đốc cộng đồng OCTA), cô Michelle Nguyễn (đại diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần), và ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Thân Phụ và Thân Mẩu Ông Tommy Mai, Ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Ông Lê Xuân Hùng, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị… rất đông các cơ quan truyền thông.





Điều hợp chương trình văn nghệ do MC. Đỗ Tân Khoa và Nghệ Sĩ Quốc Thái.





Xen lẫn chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ chủ đề về Vu Lan do các anh chị em nghệ sĩ, Gia Đình Phật Tử, Nghệ Sĩ Minh Hùng và phu nhân, Câu Lạc Bộ Tây Ban Cầm của Nhạc Sĩ Võ Tá Hân, BS, Ca Sĩ Trọng Thái với nhạc phẩm “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” phổ từ thơ Trần Trung Đạo đã làm xúc động những bà mẹ tham dự…





Trước khi kết thúc chương trình, Ban tổ chức nhờ các cơ quan truyền thông chuyển lời cảm ơn đến tất cả quý vị dân cử quý hội đoàn, cộng đồng, quý vị mạnh thường quân cùng đồng hương lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức.





Chương trình lễ chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.



