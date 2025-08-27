Hôm nay,  

Giám Đốc CDC Mất Chức Chỉ Sau Vài Tuần Được Bổ Nhiệm

27/08/202521:38:00(Xem: 168)

Skärmbild 2025-08-28 063441
Susan Monarez bị lột chức Giám đốc CDC giữa những tranh cãi dữ dội về vắc-xin. Bà bị Kennedy nhắm tới vì không chịu nghe theo các chỉ đạo “phi khoa học.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Theo thông cáo hôm Thứ Tư từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services, HHS), chưa được một tháng sau khi chính thức nhậm chức Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), Susan Monarez đã bị buộc phải từ nhiệm. Ngoài ra còn có bốn viên chức cấp cao khác cũng xin nghỉ việc.

 

Các luật sư của Monarez cho biết bà đang khiếu nại quyết định sa thải, cho rằng Bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Robert F. Kennedy Jr. nhắm vào bà vì bà không chịu ủng hộ “các chỉ thị phi khoa học” và gạt bỏ ý kiến của các chuyên gia y tế.

 

Trong thông cáo, hai luật sư Mark S. Zaid và Abbe David Lowell nêu rõ: “Monarez không tự ý xin từ chức, cũng chưa nhận được quyết định sa thải từ Tòa Bạch Ốc. Với sự chính trực và tận tụy với khoa học, bà sẽ không từ chức.

 

Trong khi đó, Debra Houry (Giám đốc Y Khoa của CDC) và Demetre Daskalakis (Giám đốc Trung Tâm Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp), đã quyết định từ chức. Trong đơn xin nghỉ việc, họ nói thẳng lý do khiến mình không chịu nổi nữa: tình trạng thông tin sai lạc về y tế (nhất là về vắc-xin) thì tràn lan, cộng đồng khoa học gia thì bị công kích, y tế công cộng bị chính trị hóa, cùng những toan tính cắt giảm ngân sách và tầm ảnh hưởng của CDC.

 

Daniel Jernigan, Giám đốc Trung Tâm Các Bệnh Truyền Nhiễm Mới và Bệnh Lây Từ Thú Vật, cũng quyết định rời đi chỉ vài ngày sau khi cơ quan tuyên bố ca nhiễm ký sinh trùng “ăn thịt” (screwworm) đầu tiên ở người tại Hoa Kỳ, có liên quan đến đợt bùng phát đang xảy ra ở Trung Mỹ. Theo NBC News, Jen Layden, Giám đốc Văn Phòng Dữ Liệu, Giám Sát và Công Nghệ Y Tế Công Cộng của CDC, cũng đã nộp đơn từ chức.

 

Trong thư chia tay, Houry viết: “Thời gian qua, việc thổi phồng mức độ nguy hại cùng sự bùng nổ của tin sai lạc đã khiến nhiều người mất mạng. Bằng chứng rõ ràng là Hoa Kỳ đang có số ca bệnh sởi cao nhất trong ba thập niên, và nhiều vụ tấn công bạo lực nhằm vào cơ quan của chúng ta.

 

Bà cũng cho rằng các đề nghị cắt giảm ngân sách của chính quyền Trump cùng kế hoạch cải tổ do Kennedy thúc đẩy sẽ làm CDC không còn đủ khả năng ứng phó những thách thức trước mắt.

 

Theo bản ngân sách năm 2026, Tòa Bạch Ốc muốn cắt gần 3.6 tỷ MK phần ngân sách dành cho CDC, chỉ để lại cho cơ quan này khoảng 4 tỷ MK. Đầu năm nay, Kennedy cũng đã công bố kế hoạch sa thải 2,400 nhân viên CDC, dù sau đó có khoảng 700 người đã được cho đi làm lại.

 

Tôi không thể tiếp tục làm việc khi mà y tế công cộng càng ngày càng chỉ để phục vụ cho các mục đích chính trị,” Daskalakis viết. Ông từ chối bình luận thêm về câu chuyện này.

 

HHS không giải thích lý do cho sự ra đi của Monarez, cũng không nói gì đến các vụ từ chức. Trên mạng xã hội X, Bộ chỉ đăng ngắn gọn: “Susan Monarez không còn là Giám đốc CDC. Chúng tôi cảm ơn bà về sự phục vụ tận tụy đối với người dân Hoa Kỳ.

 

Dưới thời Kennedy, CDC không lúc nào được yên ổn. Tiêu biểu là vụ nổ súng tại trụ sở ở Atlanta hồi đầu tháng 8. Nghiệp đoàn viên chức CDC nói thẳng sự việc này thật sự là giọt nước làm tràn ly, khi các nhân viên của cơ quan “bị đối xử tệ bạc, bị bỏ mặc, bị chửi mắng suốt mấy tháng qua.

 

Chỉ trong vài tháng, Kennedy đã tiến hành một loạt thay đổi lớn về vắc-xin. Hồi tháng 5, ông đòi bỏ khuyến nghị liên bang về việc chích ngừa COVID cho phụ nữ đang mang thai và trẻ em khỏe mạnh. Một tháng sau, ông giải tán toàn bộ hội đồng chuyên gia cố vấn vắc-xin của CDC, thay bằng những người ông tự chọn (đa phần là mang quan điểm chống vắc-xin). Hôm Thứ Tư (27/8), ông lại công bố thêm các điều chỉnh liên quan đến đối tượng đủ điều kiện chích ngừa COVID.

 

Houry và Daskalakis đều bày tỏ lo ngại sâu sắc. Các khuyến nghị chủng ngừa của CDC hiện nay đang khiến thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm. Theo Daskalakis, các chính sách hiện thời có nguy cơ kéo Hoa Kỳ trở về “thời kỳ trước khi có vắc-xin,” ai khỏe thì sống, ai yếu thì chết.

 

Monarez là một khoa học gia thuộc chính phủ liên bang, được Thượng Viện chuẩn thuận ngày 29 tháng 7 sau khi Tổng thống Trump đề cử vào đầu năm. Bà vừa làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31 tháng 7.

 

Monarez là ứng viên thứ nhì do Trump đề cử cho chức vụ này, vài giờ trước buổi điều trần ở Thượng Viện vào tháng 3 ông đã rút tên Dave Weldon (cựu DB Cộng Hòa có quan điểm chống vắc-xin và là đồng minh của Kennedy) .

 

Trong buổi điều trần, Monarez nhấn mạnh rằng bà không hề thấy bằng chứng nào chứng minh vắc-xin có liên quan đến bệnh tự kỷ, làm phật lòng Kennedy (từng cổ súy cho thông tin sai lạc này).

 

Sau đó, Kennedy đã mở một cuộc điều tra để truy nguyên căn bệnh tự kỷ, và cho hay sẽ sớm phổ biến thông tin mới.

 

Trong tháng 9, chúng tôi sẽ công bố những thông tin liên quan đến bệnh tự kỷ, và một số thay đổi lớn,” ông phát biểu tại một sự kiện cùng Thống đốc Texas Gregg Abbott.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bản tin The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.

- Đội Tuần Tra Xa Lộ California Bảo Vệ Harris - Giám Đốc Dữ Liệu SSA Từ Chức - Melania Trump ‘Không Có Thời Gian Chụp Hình Bìa Cho Vanity’ - Thống Đốc Missouri ‘Nối Gót’ Texas Dưới Áp Lực Của Trump - Hãng Hàng Không Spirit Airlines Khai Phá Sản - Phí Thị Thực Mới $250 Làm Ngành Du Lịch Mỹ Tệ Hơn - Mỹ Từ Chối Cấp Thị Thực Cho Lãnh Đạo Palestine Hợp LHQ - Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine, Một Người Chết, Hàng Chục Người Bị Thương - FDA Thu Hồi Thêm 2 Nhãn Hiệu Tôm Đông Lạnh Khi Nhiễm Phóng Xạ - Hàng Trăm Lá Thư Của Cuộc Tình Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chánh Án Chặn Việc Trục Xuất Nhanh Của Chính Quyền Trump

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.

- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris - Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’ - Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed - Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã” - Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X - Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem - Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất - Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình - Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân - Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp - CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo - Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế - Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép,

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.