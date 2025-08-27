Xả Súng ở Trường Công Giáo Minneapolis: Ít Nhất 3 Người Chết, 17 Bị Thương.





Ít nhất 3 người chết, 17 người bị thương trong vụ xả súng tại Minneapolis Catholic School Ít nhất 3 người chết, 17 người bị thương trong vụ xả súng tại Minneapolis Catholic School

Một vụ xả súng đã xảy ra vào sáng thứ Tư ở trường Annunciation Catholic School, Minneapolis, ngay trong tuần lễ đầu tiên học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Hè. Thống đốc bang Minnesota cho biết Tim Walz gọi vụ xả súng là “kinh hoàng.”

Theo tin mới nhất từ truyền thông, ít nhất là ba người chết, bao gồm cả tay súng và hai trẻ em, và 17 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O’Hara cho biết, có hàng chục trẻ em đã ở trong đám đông vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Hai đứa trẻ, 8 và 10 tuổi, đã bị giết khi đang ngồi trên băng ghế cầu nguyện, ông nói thêm. Trong số 17 người bị thương có 14 trẻ em.

Theo cảnh sát trưởng O’Hara, nghi can xả súng ở độ tuổi vừa 20, đã tự sát ở phía sau nhà thờ. Giới chức tin rằng người này đã hành động một mình và đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tàn sát. Cảnh sát nhận được thông tin về một vụ nổ súng trong một thánh lễ tại nhà thờ dành cho tuần đầu tiên đi học cho trẻ em theo học tại trường Công Giáo.

Nghi can xả súng mang BA vũ khí: súng ngắn, súng trường và súng lục. Ông O’Hara cho biết tay súng đã bắn súng trường qua cửa sổ nhà thờ về phía những đứa trẻ đang ngồi trên băng ghế và đánh vào những đứa trẻ và những người làm lễ nhà thờ bên trong.

AP dẫn lời Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói tại một cuộc họp báo bên ngoài trường học: “Đừng chỉ nói về những suy nghĩ và lời cầu nguyện lúc này. Những đứa trẻ này thực sự đang cầu nguyện. Đó là tuần đầu tiên đi học và đang ở trong một nhà thờ.”

Chính quyền thành phố Minneapolis cho biết tay súng đã chết, không còn bất kỳ “mối đe dọa” nào đối với cư dân. Trường học đã được sơ tán, và gia đình học sinh sau đó được chuyển đến khu vực của trường để đón các em.

Trường Annunciation Catholic School thành lập vào năm 1923, có 391 học sinh ghi danh vào năm học 2023-24, theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia. Mỗi cấp lớp có hai lớp, khoảng 20 học sinh trong mỗi lớp.