NAACP Kiện Texas, Phản Đối Bản Đồ Bầu Cử Mới

Bản đồ bầu cử mới của Texas bị NAACP kiện ra tòa với cáo buộc mang động cơ phân biệt sắc tộc và vi hiến. Trong khi đó, nhiều bang khác cũng đang tính toán vẽ lại bản đồ mới để giành lợi thế trong bầu cử giữa kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 8, Reuters) – Hội NAACP (Thăng Tiến Người Da Màu) cùng với Hội pháp lý Lawyers Committee for Civil Rights Under Law hôm Thứ Ba đã đệ đơn kiện tiểu bang Texas, cho rằng bản đồ bầu cử Quốc Hội vừa được vẽ lại theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump làm suy yếu quyền bầu cử của cộng đồng người da đen và các nhóm thiểu số khác.

Tuần trước, cơ quan lập pháp Texas (Đảng Cộng Hòa đa số) đã thông qua bản đồ bầu cử mới với hy vọng giành thêm 5 ghế trong Quốc Hội. Đáp trả, California (Đảng Dân Chủ đa số) cũng vẽ lại bản đồ bầu cử của mình để giành thêm 5 ghế mới. Tuy nhiên, kế hoạch này của California cũng đang vướng vào kiện tụng.

Derrick Johnson, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc NAACP, nhấn mạnh trong thông cáo: “Tiểu bang Texas chỉ có khoảng 40% dân số là người da trắng, nhưng họ lại nắm hơn 73% số ghế Quốc Hội của tiểu bang. Ai nhìn vào cũng có thể thấy việc Texas gấp rút chia lại khu vực bầu cử ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ hoàn toàn mang động cơ phân biệt sắc tộc. Mục đích của họ là cắt giảm số DB đại diện cho cộng đồng Da Đen, và điều này rõ ràng là vi hiến.”

Tuy nhiên, phía các nhà lập pháp Texas cho rằng bản đồ mới chỉ để củng cố lợi thế cho Đảng Cộng Hòa, chứ không nhằm vào các cộng đồng thiểu số.

Đơn kiện đã được nộp tại Tòa Án Liên Bang Khu Vực Tây Texas (U.S. District Court for the Western District of Texas) ở El Paso. Bị đơn được nêu đích danh gồm Thống Đốc Texas Greg Abbott và Bộ trưởng Hành Pháp Jane Nelson (đều thuộc Đảng Cộng Hòa). Cả hai chưa có bình luận gì về vụ kiện. Đơn kiện đề nghị tòa án ngăn chặn việc áp dụng bản đồ bầu cử mới.

Đảng Cộng Hòa từng nói thẳng rằng nếu có thể tăng số ghế Quốc Hội tại Texas, họ sẽ giữ được thế đa số tại Hạ Viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, dù tình hình chính trường không mấy thuận lợi. Không chỉ riêng Texas, nhiều tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát khác cũng cân nhắc bước đi tương tự. Trong khi đó, các tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đang tìm cách điều chỉnh bản đồ bầu cử để đối phó.

Ở Texas, bản đồ mới mất hai tuần mới được đưa ra biểu quyết. Hơn 50 dân biểu Đảng Dân Chủ đồng loạt rời khỏi nghị trường, khiến Đảng Cộng Hòa không còn đủ số lượng dân biểu cần thiết để tiến hành biểu quyết.