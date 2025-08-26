Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 26 Tháng Tám

Bà Lisa Cook, người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong Hội đồng Thống đốc Fed, đã nhanh chóng phản hồi hành động sa thải của Tổng thống Trump. (Ảnh: Việt Báo)

- Thống Đốc Fed: ‘Tổng Thống Không Có Quyền Sa Thải Tôi’

- Chánh Án Ra Lệnh Bãi Nhiệm Kari Lake Trong Cuộc Điều Tra VOA

- Thống Đốc Newsom Đáp Trả Đe Dọa Của Trump: ‘Kiện Đi!’

- Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem Có Tên Mới

- Tòa Bác Đơn Trump Kiện 15 Chánh Án Liên Bang Ở Maryland

- Trump Muốn Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh

- ‘Mozart Toán Học’ Của UCLA Cân Nhắc Rời Mỹ

- Bão Kajiki: Ba Người Chết, Hơn 6,800 Nhà Tốc Mái

- Chánh Án Liên Bang Tạm Dừng Trục Xuất Kilmar Ábrego García

Thống Đốc Fed: ‘Tổng Thống Không Có Quyền Sa Thải Tôi’

Bà Lisa Cook, người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong Hội đồng Thống đốc Fed, đã nhanh chóng phản hồi hành động sa thải của Trump trong một tuyên bố công khai do luật sư của bà đưa ra. “Tổng thống Trump đã cố tình sa thải tôi 'có lý do' trong khi sự thật là không có lý do chính đáng theo luật pháp, và ông ta không có thẩm quyền để làm như vậy.” Bà khẳng định không rời vị trí, sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình trừ khi bị pháp luật buộc phải làm khác.

“Một lần nữa Tổng thống Trump đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để ‘khai hỏa bằng tweet' và một lần nữa phản xạ bắt nạt của ông ta rất yếu ớt, và yêu cầu của ông ta thiếu bất kỳ quy trình, cơ sở hoặc thẩm quyền pháp lý nào phù hợp,” luật sư của bà Cook, Abbe Lowell cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để ngăn chặn hành động bất hợp pháp của tổng thống.”

Tổng thống Donald Trump hôm tối Thứ Hai 25/8 đã tạo thêm căng thẳng với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi tuyên bố sa thải ngay lập tức Thống đốc Lisa Cook, viện dẫn những cáo buộc chưa được xác minh về hành vi gian lận thế chấp trong quá khứ của bà. Trong bức thư đăng trên nền tảng Truth Social, Trump cáo buộc bà Cook “có hành vi gian dối và phạm tội trong vấn đề tài chính” và tuyên bố ông không tin tưởng vào khả năng phục vụ của bà, tuyên bố việc sa thải bà có hiệu lực ngay lập tức.

Tính chất hợp pháp của quyết định sa thải này vẫn còn gây tranh cãi. Các thống đốc Cục Dự trữ Liên bang được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 14 năm và chỉ có thể bị tổng thống bãi nhiệm “có lý do chính đáng,” một điều khoản nhằm bảo vệ ngân hàng trung ương khỏi sự can thiệp chính trị. Các chuyên gia pháp lý lập luận rằng những lý do mà Trump đưa ra có thể không hợp pháp, có khả năng gây ra một cuộc chiến pháp lý.

Vào Thứ Tư tuần trước, cũng trên mạng xã hội, Trump đã kêu gọi bà Lisa Cook từ chức. Trong một bài bình luận được đưa ra vào thời điểm đó, Jaret Seiberg, nhà phân tích tại TD Cowen Washington Research Group, đã suy đoán rằng “việc từ chức sẽ không chấm dứt [bất kỳ] cuộc điều tra pháp lý nào,” vì vậy thực sự “không có động lực nào để [Cook] phản ứng ... bằng cách rời đi.” Vài giờ sau, tờ Wall Street Journal đưa tin Trump đã nói với các phụ tá của ông ta rằng ông có thể sẽ sa thải Cook.

Theo một đạo luật năm 1935, cách duy nhất để Trump sa thải một thống đốc Fed là “có lý do chính đáng.” Tiêu chuẩn này thường được hiểu là trốn tránh nhiệm vụ hoặc làm sai trái. "Tôi nghĩ hành vi sai trái cá nhân trước đây sẽ là cách mà [tổng thống] tìm cách viện dẫn,” giáo sư luật Lev Menand của Đại học Columbia University nói với tờ Journal.

Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra thêm bằng chứng. Cục Dự Trữ Liên Bang chưa đưa ra phản hồi. Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ im lặng. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng bước đi chưa từng có này có thể làm suy yếu tính độc lập của Fed, trong bối cảnh Trump đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng lên chính sách tiền tệ.

Donald Trump đã nhiều lần tìm cách gây ảnh hưởng đến Fed để áp lực phải hạ lãi suất. Gần đây Trump đã đề nghị cách chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Chánh Án Buộc Kari Lake Phải Ra Điều Trần Về VOA

Chán án Liên bang Hoa Kỳ Royce Lamberth hôm tối Thứ Hai ra lệnh cho cố vấn cao cấp của chính quyền Trump là Kari Lake và hai quan chức khác của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phải ra điều trần có tuyên thệ trước ngày 15/9. Tin từ NPR cho hay ông Lamberth đang điều tra liệu chính quyền Trump có vi phạm lệnh mà ông đã ban hành hồi tháng Tư, yêu cầu khôi phục chương trình tin tức tại VOA hay không.

Trong một bình luận gửi qua email cho NPR, bà Lake đã bác bỏ quyền quyết định cuối cùng của chánh án trong vụ án này.

“Hết lần này đến lần khác, chúng ta đã chứng kiến ​​các chánh án tòa án quận lạm dụng thẩm quyền của mình. Điều đó là sai, nhưng đáng buồn thay, nó đã trở thành thông lệ. Vụ kiện hiện tại chống lại USAGM là một ví dụ điển hình cho thấy tại sao chúng ta cần khôi phục lại cơ chế kiểm soát và cân bằng theo hiến pháp.”

Bà Lake là bị đơn trong hai vụ kiện do giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, một số nhà báo, một giám đốc điều hành cấp cao của cơ quan mẹ, và nhiều công đoàn và nhóm vận động báo chí đệ đơn. Trong phiên tòa kéo dài hai giờ hôm thứ Hai, Chánh án Lamberth đã chỉ trích một luật sư của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về cách xử lý việc bào chữa, cho rằng ông này chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ rằng chính phủ đã hành động có trách nhiệm thay vì đưa ra những phản hồi thực chất.

Vào ngày 30/7, Chánh án Lamberth đã yêu cầu chính quyền Trump trả lời một loạt câu hỏi để xác định xem họ có tuân thủ lệnh của tòa án hay không. Ông xác định rằng phản hồi của họ “không cung cấp được thông tin theo yêu cầu trong lệnh của Tòa án về các lý do chính đáng, chưa nói đến việc giải thích cách họ tuân thủ lệnh tạm thời của tòa án như thế nào,” theo hồ sơ được công bố vào sáng sớm thứ Hai mà NPR có được.

Chánh án Lamberth cho biết các lời khai là “một cơ hội cuối cùng, dẫn đến một phiên tòa xét xử tội khinh thường” để các quan chức của Trump giải thích liệu họ có bất chấp lệnh của tòa án về việc khôi phục chương trình hay không.

Chính quyền Trump đã sa thải hơn 1.000 nhân viên tại VOA, nơi truyền tải tin tức cho hơn 350 triệu người trên toàn cầu hàng tuần, sau khi Trump ký lệnh giải thể tổ chức này vào tháng Ba. Chính quyền Trump trước đây đã lập luận rằng tổ chức này vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ lệnh của thẩm phán.

Thống Đốc Newsom Đáp Trả Đe Dọa Của Trump: ‘Kiện Đi!’

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Bộ Tư Pháp, do Cộng Hòa nắm giữ, sẽ kiện tiểu bang California của Thống đốc Gavin Newsom trong việc vẽ lại bản đồ địa hạt mới nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. “Tôi nghĩ tôi sẽ sớm đệ đơn kiện, và tôi nghĩ chúng ta sẽ rất thành công,” Trump nói về nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử của Newsom trong một sự kiện báo chí ở Phòng Bầu Dục.

“Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện lên Bộ Tư Pháp. Điều đó sẽ xảy ra,” Trump nói.

Thống Đốc Newsom ngay lập tức đáp trả trên mạng xã hội: “KIỆN ĐI”

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố đầy đối với tiểu bang California chỉ vài ngày sau khi ông ta ca ngợi nỗ lực của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Texas đã thông qua luật vẽ lại bản đồ bầu cử.

Tiểu bang California dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Gavin Newsom đã tăng tốc, một ngày sau khi Hạ Viện Texas thông qua các bản đồ Quốc Hội mới nhằm loại bỏ năm ghế Dân chủ khỏi danh sách đại diện của mình và thay thế bằng các nghị sĩ Cộng hòa. Hội đồng Lập pháp California hôm 21/8 đã thông qua ACA với 57 phiếu thuận và 20 phiếu chống, trong đó hai nghị sĩ Dân chủ Dawn Addis và Alex Lee bỏ phiếu trắng. Theo đó, kế hoạch vẽ lại địa hạt bầu cử của California không còn dựa vào hành động của tiểu bang Lone Star hay các tiểu bang khác.

Theo CNBC, Gavin Newsom, người được nhiều người coi là ứng cử viên tổng thống năm 2028, đã dẫn đầu cuộc tấn công cho Đảng Dân Chủ bằng cách ủng hộ California vẽ lại bản đồ quốc hội của riêng mình, trong chiến thuật “ăn miếng trả miếng” với Texas.

Bộ Trưởng Bộ Nội An Kristi Noem Có Tên Mới

Cũng liên quan đến câu chuyện về cuộc chiến giữa California và đảng Cộng Hòa của chính quyền Tổng thống Trump, đội ngũ báo chí của Thống Đốc Gavin Newsom vừa tiết lộ biệt danh mới cho Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem sau những bình luận liên tục của bà về California.

Danh khoản mạng xã hội chính thức Văn phòng Báo chí của Thống đốc Newsom trên X, đã gọi Noem là “Kowgirl Kristi.” Trong một bài đăng khiêu khích khác, nhóm của Newsom đã gọi Noem là “cơn ác mộng” đối với công dân Mỹ.

“CẢNH BÁO NHÂN VẬT MỚI: Vũ trụ Kosplay Kristi vừa khuyếch đại!! Mời diện kiến Kowgirl Kristi – đang cưỡi ngựa vào cơn ác mộng của nước Mỹ ngay kề bên bạn.” Bài đăng đi kèm với một tấm thẻ thể thao, có thể là do AI tạo ra, với hình ảnh phiên bản hoạt hình của Noem đội mũ cao bồi.

Tên mới của Bộ trưởng Bộ Nội An là một trong rất nhiều những nội dung mà Văn phòng Báo chí của Thống đốc Newsom đã dùng đúng phong cách của Donald Trump để đăng tải. Những bài đăng thể hiện tính chất của Trump như viết chữ in hoa, dùng biệt danh xấu để gọi những người đối lập, chẳng hạn như gọi phó tổng thống JD Vance là “Just Dance Vance.” Donald Trump đã luôn gọi Newsom là “Newscum” trên trang web Truth Social của mình.

Gần đây nhóm của Newsom đã gọi Noem là “Đội Trưởng Cosplay” và mô tả hành động của bà trong việc bảo vệ biên giới ở California và các tiểu bang lân cận chỉ là trò khoe diễn.

Tòa Bác Đơn Trump Kiện 15 Chánh Án Liên Bang Ở Maryland

Một chánh án liên bang hôm Thứ Ba 26/8 đã bác bỏ vụ kiện chưa từng có của chính quyền Trump chống lại toàn bộ 15 thẩm phán liên bang ở Maryland. Vụ việc do Chánh Án Thomas Cullen của tiểu bang Virginia (do Trump bổ nhiệm) phụ trách, nhắm vào một lệnh tư pháp ngăn chặn việc trục xuất ngay lập tức những người nhập cư đã nộp đơn kiện dựa theo “habeas corpus.”

Chánh án Tòa án Quận Maryland George L. Russell III đã ký lệnh ngăn chặn không cho chính quyền Trump trục xuất ngay lập tức bất kỳ người nhập cư nào đang tìm cứu xét việc giam giữ họ tại tòa án quận Maryland. Lệnh của Chánh án Russell III sẽ trì hoãn việc trục xuất họ cho đến 4 giờ chiều của ngày làm việc thứ hai sau khi họ nộp đơn xin bảo hộ nhân thân (habeas corpus.)

Trong phiên điều trần, Chánh án liên bang Cullen bày tỏ hoài nghi, đặt câu hỏi tại sao chính quyền Trump đưa toàn bộ các thẩm phán Maryland vào danh sách bị đơn. Bộ Tư Pháp lập luận rằng lệnh này cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang và đi ngược lại tiền lệ của Tối Cao Pháp Viện trong khi luật sư tòa Maryland cho rằng đây là một đòn tấn công chưa từng có vào tính độc lập tư pháp.

Trong số các thẩm phán bị kiện có Paula Xinis, người ra phán quyết việc chính quyền Trump trục xuất Kilmar Ábrego García là bất hợp pháp.

Quyết định lần này của tòa liên bang được coi là thất bại lớn cho nỗ lực hạn chế vai trò giám sát của tòa án đối với chương trình nhập cư của chính quyền Trump.

Trump Muốn Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh

Tổng thống Donald Trump trong hai sự kiện ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai 25/8 đã bày tỏ ý định đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh. Trump nói tại Phòng Bầu dục khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung: “Các bạn biết đấy, chúng ta đã có Bộ Quốc Phòng, nhưng tôi – giữa chúng ta, tôi nghĩ chúng ta sẽ đổi tên.”

“Ai cũng thích điều đó. Chúng ta đã có một lịch sử chiến thắng không ngờ khi nó còn là Bộ Chiến Tranh. Sau đó, chúng tôi đổi tên nó thành Bộ Quốc Phòng. Vậy nên, đó chỉ là một điều nhỏ nhặt, không liên quan gì đến đất nước của các bạn, nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ được nghe hoặc thấy trong vài tuần tới. Có lẽ sự thay đổi đó sẽ được thực hiện trong khoảng một tuần tới,” Trump nói với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Bộ Chiến Tranh được thành lập vào năm 1789. Sau Thế chiến II, nó được tổ chức lại và đổi tên thành Bộ Quốc Phòng.

‘Mozart Toán Học’ Của UCLA Cân Nhắc Rời Mỹ

Terence Tao, “Mozart Toán Học” lừng danh, người đoạt Huy chương Fields, đã phá vỡ sự im lặng của mình về chính trị để lên án việc chính quyền Trump cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu khoa học. NBC News dẫn lời ông gọi việc này là “mối đe dọa hiện hữu” cho nước Mỹ.

Vào tháng Bảy, chính phủ liên bang đã đình chỉ $584 triệu đô la tài trợ cho UCLA, ngôi trường mà ông Tao đã gắn bó từ năm 20 tuổi, vì những cáo buộc không chống lại được chủ nghĩa bài Do Thái, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trong khuôn viên trường. Số cắt giảm này bao gồm hai khoản tài trợ của The National Science Foundation – Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) liên quan đến công trình của Tao và Viện Toán học Thuần túy và Ứng dụng (IPAM), nơi ông đang giúp theo dõi. Một chánh án liên bang đã khôi phục lại ngân sách của NSF vào ngày 12/8 sau một vụ kiện, nhưng các khoản tài trợ từ NIH và Bộ Năng lượng vẫn bị tạm dừng.

Terence Tao, người có nghiên cứu về các mẫu số hỗ trợ mật mã và tăng tốc độ quét MRI lên 10 lần thông qua thuật toán IPAM, cảnh báo về nguy cơ chảy máu chất xám. Ông lưu ý rằng các nhà khoa học trẻ đã nhận được lời mời tuyển dụng ở nước ngoài, bản thân ông cũng đang cân nhắc việc rời đi sau khi trì hoãn nhận lương để hỗ trợ sinh viên.

Bão Kajiki: Ba Người Chết, Hơn 6,800 Nhà Tốc Mái

Tính đến thời điểm hiện tại, theo giờ địa phương, ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, bão Kajiki đã làm ba người chết, 13 người bị thương, hơn 6.800 nhà tốc mái. Trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi có năm người bị thương. Tuổi Trẻ Online cho biết ở Phú Quốc có một ngư dân đi câu mực bị mất tích. Gia đình nạn nhân cho biết ông Huỳnh Văn Hạ ở Bãi Thơm, Phú Quốc đi câu mực, nhưng do sóng to gió lớn, bị rớt xuống biển. Đến nay địa phương chưa tìm được nạn nhân.

Theo báo trong nước, vào ngày 25/8, 30 chuyến bay phải đổi hướng, 35 chuyến khác bị hủy. Phi trường Đồng Hới và Thọ Xuân không tiếp nhận phi cơ hạ cánh. Ba chuyến tàu khách qua miền Trung cũng dừng hoạt động.

Tin cho biết trong hơn 10 tiếng mưa lớn do bão Kajiki khiến nhiều đường phố Hà Nội hóa thành sông. Người đi đường bị ngã xe, cây xanh gãy đổ, phương tiện chết máy, người dân phải chèo thuyền phao và dựng đập chắn nước. Các khu Phố cổ Hàng Gai, Hàng Bông, Tôn Đản cũng chịu cảnh ngập sâu trong nước. Chủ các cửa hàng tại đây không thể buôn bán vì mưa ngập.

Chánh Án Liên Bang Tạm Dừng Trục Xuất Kilmar Ábrego García

Chánh án liên bang Paula Xinis đã ban hành lệnh tạm dừng trục xuất Kilmar Ábrego García sang Uganda, yêu cầu anh phải được ở lại trong lãnh thổ Hoa Kỳ và gặp luật sư theo đúng thủ tục tố tụng trước khi có quyết định trục xuất.

Tại phiên điều trần chiều thứ Hai, Chánh án Liên bang Hoa Kỳ Paula Xinis đã ra lệnh Abrego phải tiếp tục được giam giữ tại Hoa Kỳ, tạm thời ngăn chặn việc trục xuất về Uganda. Chánh án Xinis cho biết có “một số căn cứ” mà bà có thể có thẩm quyền để thực hiện, trong số đó có việc Uganda chưa đồng ý cung cấp các biện pháp bảo vệ cho Abrego, chẳng hạn như được tự do đi lại, được cấp quy chế tị nạn và không bị trục xuất trở lại El Salvador.

Kilmar Ábrego García, một người nhập cư gốc El Salvador sống tại Maryland, lại một lần nữa đã bị ICE bắt giữ vào ngày 25/8, chỉ khoảng một ngày sau khi ông được thả ra khỏi nhà tù El Salvador. Hôm 25/8, García đến làm thủ tục nhập cư tại văn phòng Baltimore và bị ICE bắt đi. Yêu cầu làm thủ tục với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ tại Baltimore là một phần trong các điều kiện để García được trả tự do sau 160 ngày bị giam trong nhà giam liên bang.

Vào Tháng Ba vừa qua, Kilmar Ábrego García đã bị trục xuất sai trái về El Salvador và bị giam giữ trong nhà tù khắc nghiệt. Đến Tháng Sáu, Tối cao Pháp viện buộc chính phủ phải đưa ông trở lại Mỹ. Đội ngũ pháp lý của ông cho rằng kế hoạch trục xuất sang Uganda là một hình thức ép buộc, nhằm khiến ông nhận tội trong vụ án buôn người mà García phủ nhận. Họ tiết lộ ông từng được đề nghị sang Costa Rica với điều kiện phải nhận tội –nhưng ông đã từ chối.