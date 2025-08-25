Ngũ Giác Đài: Giám Đốc Cơ Quan Đổi Mới Quốc Phòng Từ Chức

Doug Beck rời nhiệm sở diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth lột chức nhiều nhân sự cấp cao khác. ” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW YORK, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Người đứng đầu cơ quan chuyên đẩy nhanh việc đưa công nghệ tiên tiến vào quân đội đã đệ đơn từ chức hôm Thứ Hai. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, đây là trường hợp mới nhất trong loạt viên chức cấp cao phải rời đi vì bất đồng quan điểm với Trump.

Trong email gửi cho nhân viên, Doug Beck, Đơn Vị Đổi Mới Quốc Phòng (Defense Innovation Unit, DIU) tại Silicon Valley, cho biết ông sẽ từ chức. Ông không nêu lý do là gì, chỉ viết rằng làm việc tại DIU “là niềm vinh dự lớn nhất đời tôi.”

Theo nội dung trong thư, DIU sẽ được chuyển qua cho ban lãnh đạo mới do Emil Michael, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật, giám sát. Beck cũng hứa sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Ba nguồn tin khác tiết lộ rằng trước đó, Bộ Quốc Phòng từng bày tỏ lo ngại về những khoản quyên góp mà Beck dành cho Đảng Dân Chủ.

DIU từ chối bình luận về sự việc; Ngũ Giác Đài cũng không nói gì. Reuters cho biết họ chưa liên lạc được ngay với Beck.

Việc Beck rời nhiệm sở xảy ra chỉ ít ngày sau khi hàng loạt nhân sự cấp cao khác của Ngũ Giác Đài bị thay thế. Trước đó một tuần, Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã lột chức Giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng (Defense Intelligence Agency), Tư lệnh Lực Lượng Trù Bị Hải Quân Hoa Kỳ (U.S. Naval Reserve), cùng Chỉ huy Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Hải Quân Đặc Biệt (Naval Special Warfare Command).

Beck từ chức khi DIU đang trong giai đoạn quan trọng. Cơ quan này đang hợp tác với nhiều công ty công nghệ quốc phòng để phát triển máy bay điều khiển từ xa (drone) và vũ khí điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Những hạng mục này ngày càng chiếm nhiều ngân sách của Ngũ Giác Đài và đang góp phần thay đổi các phương thức tác chiến trong chiến tranh thời hiện đại.

Được thành lập năm 2015, DIU có sứ mệnh tăng tốc quá trình quân đội Hoa Kỳ tiếp nhận và sử dụng công nghệ mới từ Thung lũng Silicon. Trong năm 2024, cơ quan đã được cấp gần 1 tỷ MK theo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng (National Defense Authorization Act). Phần lớn ngân sách này dành để ký kết hợp đồng với các công ty mới thành lập, quy mô nhỏ, giúp họ từ từ có được hợp đồng lớn hơn trong toàn bộ hệ thống của Ngũ Giác Đài.

Beck là một cựu binh lực lượng đặc nhiệm, từng giữ nhiều chức vụ cao tại McKinsey, Charles Schwab và cả Apple. Ông được Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin bổ nhiệm làm Giám đốc DIU vào năm 2023. Trong nhiệm kỳ của mình, Beck đã định hướng DIU theo con đường đẩy mạnh công nghệ tự động và khai triển sáng kiến Replicator, nhằm trang bị cho quân đội Hoa Kỳ hàng ngàn máy bay không người lái (autonomous aerial) và tàu thuyền điều khiển từ xa (maritime drones) để đối phó với TQ.