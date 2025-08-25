Hôm nay,  

Sinh Hoạt Mùa Vu Lan Báo Hiếu

25/08/202516:22:00(Xem: 160)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, tổ chức đại lễ Vu Lan.
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, tổ chức đại lễ Vu Lan. (Ảnh: Bình Trần)

 

 

Mùa lễ Vu Lan lại về, làm con ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của mình, nếu không có cha mẹ làm sao có mình? Cuối tuần qua, chúng tôi đã tham dự ba đại lễ Vu Lan tại 3 nơi: Lễ Vu Lan thứ nhất tại Mile Square Park do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Lễ thứ hai do Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức, tại chùa Phổ Đà; và Lễ Vu Lan thứ ba tại chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana.

  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO NAM CALIFORNIA

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California, tổ chức đại lễ Vu Lan vào hai ngày thứ bảy 23/8/2025 và chủ nhật 24/8/2025, lúc 2 giờ, ở Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, trong hội trường Freedom Hall, góc đường Edinger và đường Euclid.

 

Ngày chủ nhật đông hơn ngày thứ bảy, với nhiều nghi thức lễ hội. Ngày thứ bảy, âm thanh chợt tắt tiếng, sửa khá lâu cũng không trở lại bình thường. Cũng may, có nhạc sĩ Nam Hưng đem nhạc cụ từ trong xe hơi của mình vào ngay Freedom Hall để thay thế. Nhiều đồng bào Phật tử cho đây là Trời Phật phù hộ ban tổ chức. Các em thiếu nhi mặc áo dài múa hát rất dễ thương.

Hòa Thượng Thích Thánh Minh, trụ trì chùa Hội Phước, New Mexico, phát biểu.
Hòa Thượng Thích Thánh Minh, trụ trì chùa Hội Phước, New Mexico, phát biểu. (Ảnh: Bình Trần)

 

Bên ngoài hội trường có cây cổ thụ, có hồ bên cạnh, gió mát rười rượi, mặc dù trời hôm đó nóng như lửa. Vào cửa miễn phí, nếu không phải đi dự đại lễ Vu Lan thì phải trả tiền.

 

Trưởng ban tổ chức là Hòa Thượng Thích Thánh Minh, phó trưởng ban tổ chức là Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê. Giáo sư Huỳnh Tấn Lê là thương gia rất thành công trên thương trường địa ốc. Ông là cư sĩ, làm việc Phật sự rất nhiều, có chương trình phát hành về Phật giáo hằng tuần.

 

Với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, chùa ở Hawaii, chùa ở Ventura, chùa ở Hollywood, chùa ở Anh, v.v. Những chính khách tham dự đại lễ Vu Lan ở Mile Square Park gồm có: Dân Biểu Tạ Đức Trí, Mitchell Nguyễn (đại diện Dân Biểu Derek Trần), giám sát viên Janet Nguyễn, Tạ Trung (Hội Đồng Giám Sát Santa Ana), bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch hội đồng liên kết Hải Ngoại), Hiếu Nguyễn (Chánh Lục Sự Orange County). Điều khiển chương trình: Đỗ Tấn Khoa.

 

LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ

 

Trụ trì chùa Phổ Đà, Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ.
Trụ trì chùa Phổ Đà, Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ. (Ảnh: Bình Trần)

 

Chùa Phổ Đà, tại 5110 W đường Hazard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan rất trang trọng vào lúc 11 giờ sáng, ngày 24/8/2025, trụ trì là Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ. 

 

Trong chánh điện, hoa tươi rực rỡ. Các hòa thượng và các ni sư từ các chùa khác đến rất đông, như các vị sư Ấn Độ, Miến Điện, ngồi bên ngoài. Trong chánh điện, một số thầy đang bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau. Các anh chị em trong bếp đang lo thực phẩm. Ngoài vườn, các cô giáo đang dạy cho các em học tiếng Việt. Các cô giáo có kinh nghiệm trong vấn đề dạy Việt ngữ.

 

Các em thiếu nhi sinh hoạt Phật tử trong sân chùa.
Các em thiếu nhi sinh hoạt Phật tử trong sân chùa.

Chúng tôi chợt nhớ đến Hòa Thượng Hạnh Đạo là trung tá tuyên úy các Biệt Khu Thủ Đô, là trụ trì chùa Phổ Đà, sau khi Hòa Thượng Hạnh Đạo viên tịch thì Hòa Thượng Nguyên Tạng thay thế và bây giờ là Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ ở Houston là trụ trì chùa này.

          

Chùa Phổ Đà mỗi lần có lễ lớn như đại lễ Phật Đản và Vu Lan thì nhiều sư thầy, sư cô từ các chùa khác đến đây cùng làm lễ.

 

Sân chùa nhiều tượng Phật rất mỹ thuật. Gia đình Phật tử rất đông. Đây là ngôi nhà, sau khi mua xong thì biến thành chùa. Hàng xóm rất tốt, không thưa kiện vì Phật tử giữ yên lặng, không làm phiền hàng xóm.

 

Hiện nay, chùa có những sư trẻ làm việc rất tích cực trong việc phát huy đạo pháp, dạy trẻ em tiếng Việt. Hòa Thượng Trí Tuệ cho biết càng ngày càng phát triển ở hải ngoại, ở khắp nơi, ở Washington D.C, cũng như ở California.


LỄ VU LAN TẠI CHÙA BẢO QUANG

 

Chùa Bảo Quang ở 713 N, đường Newhope, thành phố Santa Ana, mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, lúc 10 giờ sáng, ngày 24/8/2025, với tượng thuyền nhân ở sân chùa, cây cỏ xanh mướt, cờ Mỹ, cờ Việt bay phất phới trong gió. Nhìn thấy cờ Việt Nam, người Việt cảm thấy ấm lòng.

  

Hòa Thượng Thích Thông Hải trụ trì chùa Bảo Quang và các chư tăng trên chánh điện tụng kinh. Sau đó, thầy Thông Hải nói về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan đầy ý nghĩa.

 

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, giảng về ngày lễ Vu Lan.
Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang, giảng về ngày lễ Vu Lan. (Ảnh: Bình Trần)

 

Quan khách tham dự có người ở gần, có người ở xa tới, có người ở Ventura, San Bernardino, Pomona, San Diego, v.v. Nói chung, ông bà, cha mẹ thờ ở chùa nào, tới ngày lễ Vu Lan, con cháu về chùa để cầu siêu cho ông bà, cha mẹ của mình.

          
Ở chùa Bảo Quang, chúng tôi gặp 4 thế hệ đến tham dự đại lễ Vu Lan. Gia đình bác sĩ Tâm Nguyễn, chủ trường dạy nghề Advance Beauty College, thành phố Garden Grove, giám đốc Transportation của Orange County. Em gái là Linh Nguyễn, em rể là bác sĩ Nguyễn Chuẩn và các con, các cháu, ngồi từ đầu đến cuối.

  

Bác sĩ Tâm Nguyễn trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi như sau:

 

- Ba con để thờ ở đây, nên ngày lễ Vu Lan, gia đình của con, tất cả cúng ba con, để tưởng nhớ đến ba con. Chúng con tưởng niệm ba con, mẹ con nhớ ba con, chúng con nhớ ba con.

 

Phật tử Lê Hiếu Nghĩa, cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh cứ vài phút là nhường ghế của mình cho người đến sau, và Nghĩa đi lấy ghế khác và cứ thế tiếp tục. Ở nơi tôn nghiêm dễ thương là thế, mọi người nhường nhịn lẫn nhau.

 

Hòa Thượng Thông Hải giải nghĩa về chữ hiếu, làm con phải hiếu với cha mẹ.    

         

Các cô gái trẻ mặc áo dài rất đẹp, đa số mặc áo dài vàng, làm chúng tôi bỗng nhớ thơ của thi sĩ Nguyên Sa:-  Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc.

  

Người trẻ tham dự đại lễ Vu Lan rất đông, đa số các em nói rất thông thạo tiếng Việt, có lẽ nhờ các cô giáo, thầy giáo dạy tiếng Việt cho các em hết năm này cho đến năm khác. Cũng nhờ ông bà, cha mẹ ở nhà nói tiếng Việt với con cháu của mình.

  

Đồng hương Phật tử đến tham dự lễ Vu Lan, tại chùa Bảo Quang.
Đồng hương Phật tử đến tham dự lễ Vu Lan, tại chùa Bảo Quang.
(Ảnh: Bình Trần)

 

Ở chính điện chùa Bảo Quang, mọi người tôn trọng lẫn nhau, khi Hòa Thượng Thông Hải ban huấn từ thì mọi người yên lặng lắng nghe một cách chăm chú.

          

Đầu bạc thì ít, đầu xanh thì nhiều, đặc biệt các cháu trẻ hiểu tiếng Việt, nên ngồi yên lặng, lắng nghe một cách chăm chú khi thầy giảng về chữ hiếu.

  

Nhạc sĩ Nam Hưng nhớ ơn Hòa Thượng Quảng Thanh là họa sĩ, thi sĩ, văn sĩ, thơ của thầy được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có nhạc sĩ Nam Hưng. Hôm nay, Nam Hưng vừa đàn vừa hát những bản nhạc phổ nhạc từ thơ của Hòa Thượng Quảng Thanh, tức thi sĩ Thanh Trí Cao. Nhạc sĩ Nam Hưng được các thầy, các đồng hương Phật tử tán thưởng bằng những tràng pháo tay vang dội.

          

Lễ nào ở chùa Bảo Quang đều có sự hiện diện của bác sĩ Võ Đình Hữu, cô Hoàng Minh Chính, hội Ái Hữu Gia Long, Lê Hiếu Nghĩa, cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh.

  

Hòa Thượng Thông Hải không quên ca ngợi những người đóng góp tích cực vào việc tổ chức đại lễ Vu Lan của chùa Bảo Quang như bác sĩ Tâm Nguyễn, Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christine. Người thì đóng góp tài chánh, người thì đóng góp công sức cho buổi lễ được thành công một cách mỹ mãn. Đặc biệt, Hòa Thượng Thông Hải nhớ từng tên họ của những người làm truyền thông.

 

Các anh đi theo diện H.O, đứng trước rừng cờ, cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Phật giáo và cờ Hoa Kỳ, rất xúc động, nhìn theo cờ bay trong gió, có người nói: nhìn cờ vàng ba sọc đỏ mà thấy ấm lòng.

 

Hòa Thượng Thông Hải mời quý đồng hương về chùa 3 ngày 26, 27 và 28/9/2025, dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang.

 

Hòa Thượng Quảng Thanh đã tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc nhưng thầy vẫn còn ở đây, chùa Bảo Quang với mồ hôi, nước mắt của thầy vẫn còn ở đây, đệ tử của thầy vẫn còn ở đây.

 

Xin Trời Phật gia hộ cho những người con hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình. Cầu xin cho Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.

 Orange County, 8/2025

KIỀU MỸ DUYÊN

([email protected])

 

 

