Bản Tin Cà-phê Sáng 25 tháng 8

Bão Kajiki là cơn bão thứ năm đánh vào Việt Nam năm nay, được so sánh với bão Yagi năm ngoái – cơn bão mạnh nhất từng quét qua miền Bắc, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề. Tuy yếu hơn Yagi, Kajiki vẫn gây gió dữ và lũ lụt diện rộng. Trước khi vào Việt Nam, Kajiki đã quét qua đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông của Trung Hoa lục địa, khiến thành phố du lịch Tam Á phải đóng cửa khu nghỉ dưỡng, hủy chuyến xe buýt và ngưng dịch vụ công cộng.

- Bão Kajiki Đổ Bộ Trung Phần Việt Nam, Hàng Chục Ngàn Người Được Di Tản

- Kilmar Abrego Garcia Bị Bắt Lại Và Sẽ Bị Tái Trục Xuất

- Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung Hội Kiến Tổng Thống Trump Tại Bạch Ốc

- Trump Dọa Điều Tra Chris Christie Về Vụ ‘Bridgegate’

- Nhân Viên FEMA Cảnh Báo Tụt Hậu Trong Ứng Phó Thiên Tai

- Hơn 20 Người Thiệt Mạng Trong Các Cuộc Không Kích Của Israel Vào Bệnh Viện Ở Gaza

- Thuế Quan Của Trump Đang Tăng Dần Gánh Nặng Cho Người Tiêu Dùng Mỹ

- Trump Dọa Thu Hồi Giấy Phép NBC, ABC Vì Tin Tức Bất Lợi

- Trump Ký Sắc Lệnh Xóa Bỏ “Bail Không Tiền Mặt” Và Trừng Phạt Đốt Cờ Mỹ

- National Guard Bắt Đầu Mang Vũ Khí Tuần Tra Tại Washington

- California Đẩy Nhanh Luật Phân Khu Chính Trị, Phản Hồi Kế Hoạch Của Trump Ở Texas

- Texas: Trump Mở Rộng Cấm Học Phí Nội Bang Cho Sinh Viên Không Giấy Tờ



Bão Kajiki Đổ Bộ Trung Phần Việt Nam, Hàng Chục Ngàn Người Được Di Tản

Bão Kajiki chiều Thứ Hai tràn vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mang theo sức gió lên đến 133 km/giờ, làm bật gốc cây, thổi sập cột đèn và gây ngập lụt nhiều khu dân cư ven biển. Chính quyền địa phương đã đóng cửa trường học, hai phi trường, đồng thời tổ chức di tản hàng chục ngàn cư dân khỏi vùng thấp ven biển.





Theo báo chí nhà nước, hơn 40.000 người đã được sơ tán tính đến sáng Thứ Hai, trong khi nhiều cư dân mô tả cảnh tượng sóng biển cao tới hai thước tràn vào đường phố. Một số khu vực Hà Tĩnh mất điện và gián đoạn thông tin, còn tại Thanh Hóa, nước dâng gây ngập ven biển.





Trung tâm dự báo khí tượng Việt Nam cho biết bão đang suy yếu dần khi di chuyển chậm vào đất liền, nhưng nguy cơ gió mạnh vẫn còn. Lượng mưa dự kiến từ 200 đến 400 mm, có nơi vượt 600 mm, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.





Chính quyền đã ban hành lệnh cấm tàu cá ra khơi, đồng thời lên kế hoạch di tản gần 600.000 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Hơn 300.000 binh sĩ, gồm hải quân, tuần duyên và không quân, được đặt trong tình trạng sẵn sàng cứu hộ.





Bão Kajiki là cơn bão thứ năm đánh vào Việt Nam năm nay, được so sánh với bão Yagi năm ngoái – cơn bão mạnh nhất từng quét qua miền Bắc, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề. Tuy yếu hơn Yagi, Kajiki vẫn gây gió dữ và lũ lụt diện rộng.





Trước khi vào Việt Nam, Kajiki đã quét qua đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông của Trung Hoa lục địa, khiến thành phố du lịch Tam Á phải đóng cửa khu nghỉ dưỡng, hủy chuyến xe buýt và ngưng dịch vụ công cộng.





Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm các cơn bão khu vực ngày càng dữ dội hơn. Benjamin Horton, giáo sư địa chất tại Đại học Hồng Kông, nói: “Chúng ta không còn dự đoán tương lai nữa, mà đang sống trong nó.”

Kilmar Abrego Garcia Bị Bắt Lại Và Sẽ Bị Tái Trục Xuất





Kilmar Armando Abrego Garcia – người từng bị trục xuất sai sang El Salvador hồi tháng ba và được đưa về Hoa Kỳ để đối diện cáo buộc hình sự – sáng nay lại bị bắt tại Baltimore. Chính quyền Trump cho biết đang xúc tiến thủ tục đưa ông ra khỏi Hoa Kỳ, lần này có thể là đến Uganda. Bộ trưởng Nội An Kristi Noem tuyên bố Abrego Garcia đang bị “xử lý” để trục xuất, song không nêu rõ điểm đến. Luật sư của ông đã khẩn cấp nộp đơn habeas tại tòa liên bang Maryland nhằm chặn việc đưa thân chủ sang Uganda, nơi họ cho rằng ông có nguy cơ bị hại.





Abrego Garcia, chỉ mới được trả tự do ba ngày trước từ một vụ án hình sự tại Nashville, đã đến văn phòng ICE để “phỏng vấn” theo hẹn. Luật sư Simon Sandoval-Moshenberg nói đây là cái bẫy, bởi ICE đã giam giữ ngay tại chỗ. Bên ngoài, đoàn người ủng hộ la ó “shame” và “ICE go home,” còn các thiện nguyện viên phải che chắn cho gia đình ông rời đi.





Các luật sư cho biết chính quyền trước đó từng gợi ý một thỏa thuận: nếu Abrego Garcia nhận tội trong vụ “buôn người,” ông sẽ được đưa sang Costa Rica định cư hợp pháp. Nếu không, họ sẽ đẩy ông sang Uganda – một nước châu Phi xa lạ, nơi tiếng Tây Ban Nha của ông không có đất dụng. Luật sư Sean Hecker gọi đây là “chiến dịch trả thù” vì thân chủ ông từ chối nhận tội.





Sáng nay, trước khi bị đưa đi, Abrego Garcia xuất hiện trước đám đông ủng hộ với nét mặt căng thẳng. Ông nhắc lại kỷ niệm về gia đình đã nâng đỡ ông trong thời gian bị giam ở nhà tù chống khủng bố CECOT tại El Salvador, và kêu gọi cộng đồng di dân đừng mất hy vọng: “Cho dù bất công này đè nặng, chúng ta không được buông tay. Chúa ở cùng chúng ta, và công lý sẽ đến.”





Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung Hội Kiến Tổng Thống Trump Tại Bạch Ốc





Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung hôm nay hội kiến Tổng thống Donald Trump tại Washington, trong chuyến công du chính thức đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Trong lúc tranh cử, ông Lee từng tuyên bố sẵn sàng “bò qua giữa hai chân Trump” để bảo vệ quyền lợi quốc gia, nhưng cũng nhấn mạnh ông “không phải hạng người dễ bị dắt mũi.” Lời lẽ ấy cho thấy thế khó xử mà ông mang đến Bạch Ốc: vừa cần giữ chặt đồng minh, vừa lo bị lôi kéo vào những toan tính ngoài bán đảo Triều Tiên.





Cả ông Lee lẫn ông Trump đều có điểm chung: thoát chết sau mưu sát trước khi cầm quyền và cùng quan tâm đến khả năng gặp gỡ Kim Jong-un. Nhưng sự khác biệt nằm ở liên minh Hoa Kỳ – Nam Hàn đã tồn tại hơn bảy mươi năm. Chính quyền Trump yêu cầu Seoul gánh thêm trách nhiệm phòng thủ và mở rộng vai trò của lính Mỹ trú đóng để kiềm chế Trung Cộng. Với Nam Hàn, điều này không chỉ là “linh động chiến lược” mà còn là nguy cơ: bị cuốn vào một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan trong khi Bắc Hàn vẫn kề sát.





Cố vấn an ninh Wi Sung-lac cho biết đôi bên đồng thuận rằng “linh động chiến lược” không được làm suy yếu an ninh Nam Hàn hay khả năng răn đe Bắc Hàn. Tuy nhiên, giới chức tại Seoul vẫn lo ngại tính khó đoán của ông Trump. Giới phân tích ở Washington cảnh báo ông có thể buộc Tổng thống Lee đi xa hơn những điểm đã chuẩn bị, nhất là khi Hoa Kỳ nay coi Trung Cộng là đối thủ chính và ưu tiên bảo vệ Đài Loan. Một số ý kiến thậm chí đề nghị rút bớt quân Mỹ khỏi Nam Hàn để tự do điều động sang chiến trường khác.





Trên đường sang Washington, ông Lee ghé Tokyo gặp Thủ tướng Shigeru Ishiba, cam kết cải thiện quan hệ để phối hợp tốt hơn với Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Cộng và Bắc Hàn. Hai bên cũng bàn về thuế quan cao mà ông Trump áp đặt và áp lực tăng chi phí quốc phòng. Về thương mại, tháng trước hai nước đạt thỏa thuận khung: ông Trump giảm thuế hàng nhập cảng Nam Hàn xuống 15% để đổi lấy gói đầu tư 350 tỉ đô-la. Song ông cũng yêu cầu Seoul tăng chi phí duy trì quân Mỹ lên 10 tỉ đô-la một năm, gấp chín lần hiện nay, khiến dư luận Nam Hàn đặt câu hỏi có nên tiếp tục dựa vào Mỹ hay tự chế tạo vũ khí hạt nhân.





Trump Dọa Điều Tra Chris Christie Về Vụ ‘Bridgegate’





Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật lên mạng xã hội dọa sẽ khởi động lại cuộc điều tra cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie liên quan đến vụ “Bridgegate” năm 2013. Việc này diễn ra vài ngày sau khi FBI lục soát nhà riêng và văn phòng của John R. Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của Trump.





Christie, từng là công tố viên liên bang, khi trả lời đài ABC nói rằng Trump không giữ ranh giới giữa chính trị và điều tra hình sự. Sau đó Trump tố Christie đã nói dối về vụ đóng làn xe trên cầu George Washington để tránh ở tù, đồng thời đẩy trách nhiệm cho người khác. Trump nêu khả năng mở lại vụ này và nhấn mạnh “không ai đứng trên luật pháp.”





Vụ “Bridgegate” bắt đầu khi các cộng sự của Christie đóng làn xe trên cây cầu nối New Jersey với Manhattan, gây kẹt xe nhiều ngày. Hai cộng sự bị kết án, nhưng Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ án năm 2020. Christie không bị truy tố và phủ nhận liên quan.





Trump và Christie từng có quan hệ thân cận. Christie lãnh đạo nhóm chuyển giao quyền lực cho Trump năm 2016 và hỗ trợ chuẩn bị tranh luận năm 2020. Nhưng sau bầu cử 2020, Christie trở thành một trong những người chỉ trích mạnh nhất trong nội bộ Cộng Hòa. Quan hệ càng căng thẳng vì Christie từng truy tố Charles Kushner, cha của Jared Kushner, con rể Trump, trong một vụ án năm 2005.





Nhân Viên FEMA Cảnh Báo Tụt Hậu Trong Ứng Phó Thiên Tai





Một nhóm nhân viên Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Hai gửi thư lên Quốc Hội, cảnh báo rằng chính quyền Trump đã đảo ngược nhiều tiến bộ trong công tác ứng phó và phục hồi thiên tai đạt được từ sau bão Katrina tàn phá vùng Vịnh cách đây 20 năm.





Bức thư, mang tên “Tuyên Bố Katrina,” phản đối kế hoạch thu hẹp mạnh FEMA và đẩy nhiều trách nhiệm lẫn chi phí xuống cho các tiểu bang. Người ký thư nhấn mạnh lời thề nhậm chức và sứ mệnh giúp dân trước, trong và sau thảm họa buộc họ phải báo động về “hiệu ứng dây chuyền” từ các quyết định hiện nay. Họ bày tỏ lo sợ rằng nếu không thay đổi, nước Mỹ có thể chứng kiến một thảm họa tương tự Katrina và thậm chí là sự tan rã của FEMA.





Trong thư, nhân viên FEMA cho biết chính quyền đã phớt lờ quy định trong đạo luật cải tổ sau Katrina, vốn yêu cầu lãnh đạo FEMA phải có kinh nghiệm về quản trị khẩn cấp và cấm Bộ Nội An can thiệp vào công việc của cơ quan. Trump đã bổ nhiệm hai quyền lãnh đạo liên tiếp không có nền tảng chuyên môn vào cơ quan này; người đương nhiệm, David Richardson, thậm chí từng nói với nhân viên rằng ông “không biết nước Mỹ có mùa bão” – lời nói được cơ quan giải thích là đùa. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem còn can thiệp trực tiếp, áp đặt quy định chi tiêu mới làm chậm hàng trăm hợp đồng và cản trở FEMA trong trận lụt lớn ở Texas hồi tháng Bảy.





Chính quyền cũng đã cắt hàng tỉ đô-la từ các quỹ trợ cấp giúp cộng đồng tăng sức chống chịu thiên tai, đồng thời buộc nạn nhân phải cung cấp địa chỉ email khi xin trợ giúp – một thay đổi có thể khiến người không có internet bị loại khỏi chương trình cứu trợ. Tháng Sáu, Trump còn tuyên bố muốn giải thể FEMA sau mùa bão, chuyển việc quản trị khẩn cấp “về cho các tiểu bang.”





Kể từ khi Trump nhậm chức, khoảng 2.000 nhân viên đã rời FEMA, chiếm gần một phần ba lực lượng thường trực, trong đó có nhiều lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Bức thư bày tỏ lo ngại về sự mất mát này, coi đó là cú đòn nặng lên khả năng ứng phó lâu dài.





Tổng cộng 182 nhân viên FEMA ký tên vào thư, 36 người công khai, số còn lại giấu tên vì lo sợ bị trả thù. Thư được gửi đến các ủy ban Quốc Hội và Hội Đồng Rà Soát FEMA do Trump lập ra để đưa ra khuyến nghị cải tổ cơ quan. Một nhân viên tham gia soạn thư nói rằng họ hành động để “cảnh báo trước khi quá muộn và một trận bão khác ập đến.”





Trong khi đó, mùa bão Đại Tây Dương năm nay mới chỉ ghi nhận bão Erin đi lệch bờ Mỹ, nhưng các nhà dự báo cảnh báo tình hình có thể gia tăng với các cơn bão được tiếp sức từ đại dương nóng lên do biến đổi khí hậu.

Hơn 20 Người Thiệt Mạng Trong Các Cuộc Không Kích Của Israel Vào Bệnh Viện Ở Gaza





Bộ Y Tế Palestine cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng khi quân đội Israel liên tiếp nã pháo vào Bệnh Viện Nasser tại Khan Younis, miền Nam Gaza hôm Thứ Hai. Nhiều nạn nhân là ký giả, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ có mặt sau đợt tấn công đầu tiên.





Trong số người chết có các nhà báo Mohammad Salama (Al Jazeera), Hussam Al-Masri (cộng tác viên Reuters), Mariam Abu Dagga (từng cộng tác với AP) và Moath Abu Taha (tự do). Năm ký giả và bốn nhân viên y tế được xác nhận thiệt mạng. Tổ chức Phóng Viên Palestine gọi đây là “cuộc thảm sát nhắm thẳng vào giới truyền thông.”

Quân đội Israel thừa nhận đã tấn công khu vực bệnh viện, nói mục tiêu là một máy quay đặt trên nóc bị cho là do Hamas sử dụng. Một nguồn tin an ninh Israel cho biết họ dùng pháo xe tăng bắn hai lần: quả đầu nhắm vào máy quay, quả thứ hai trúng ngay nhóm cứu hộ. Đây là sự thừa nhận hiếm hoi rằng lực lượng Israel đã đánh trúng những người đến ứng cứu.





Các hình ảnh truyền hình cho thấy khi bác sĩ Mohammad Saqer còn đang cầm miếng vải thấm máu từ vụ nổ thứ nhất thì đợt pháo thứ hai ập tới, khiến khói bụi bao trùm bệnh viện. Nhiều đài quốc tế như Al Jazeera và AP lên án mạnh mẽ, gọi đây là tội ác chiến tranh vi phạm các công ước quốc tế.





Liên Hiệp Quốc và Hội Phóng Viên Ngoại Quốc tại Israel đều cảnh báo số ký giả bị sát hại ở Gaza đã quá nhiều, trong khi Israel vẫn ngăn báo chí quốc tế độc lập vào khu vực.

Thuế Quan Của Trump Đang Tăng Dần Gánh Nặng Cho Người Tiêu Dùng Mỹ





Khi thuế quan được áp lên hàng nhập cảng, cuối cùng người tiêu dùng phải trả giá. Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định gánh nặng rơi vào “các công ty và chính phủ nước ngoài.” Nhưng số liệu kinh tế, nghiên cứu học thuật và chi phí thực tế của doanh nghiệp cho thấy điều ngược lại: chính các hãng Mỹ và người tiêu dùng đang phải trả hóa đơn.





Theo ước tính của Goldman Sachs, đến tháng 10, người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh khoảng 67% chi phí thuế quan, có thể tăng tới 100% khi tính thêm tác động lan tỏa từ việc các nhà sản xuất trong nước nâng giá. Dữ liệu gần đây cũng cho thấy giá nhập cảng không giảm, chứng tỏ các nhà xuất khẩu nước ngoài không hạ giá để bù thuế; thay vào đó, chi phí đang dồn lên nhà nhập cảng, nhà bán lẻ và dần chuyền xuống người mua.





Nghiên cứu của Giáo sư Alberto Cavallo (Harvard Business School) cho thấy hàng nhập khẩu hiện đã đắt hơn 5% và hàng sản xuất trong nước cao hơn 3% so với xu hướng trước thuế quan. Ông dự báo trong vòng một đến hai năm tới, người tiêu dùng sẽ nhận ra phần lớn chi phí đã được “ngấm” vào hóa đơn thường ngày. Một khảo sát của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Atlanta cho thấy cả doanh nghiệp có tiếp xúc trực tiếp với thuế quan lẫn không có đều dự tính tăng giá trong năm nay.





Các tập đoàn bán lẻ, kể cả Walmart, cho biết chi phí tăng lên từng tuần vì thuế quan, dù họ cố gắng giữ giá ổn định lâu nhất có thể. Chiến lược “sneakflation” – tăng giá nhỏ giọt, kéo dài – khiến người tiêu dùng ít nhận ra ngay lập tức, nhưng về lâu dài tạo gánh nặng rõ rệt, đặc biệt cho những gia đình sống dựa vào lương tháng, luôn phải xoay xở từng khoản chi.





Trump Dọa Thu Hồi Giấy Phép NBC, ABC Vì Tin Tức Bất Lợi





Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật chỉ trích NBC và ABC là “hai trong số những mạng lưới thiên lệch nhất lịch sử,” và nói sẵn sàng ủng hộ Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) thu hồi giấy phép phát sóng của họ.





Trên mạng Truth Social, Trump viết các đài này “đưa 97% tin xấu về tôi, bất chấp mức ủng hộ cao và, theo nhiều người, tám tháng đầu nhiệm kỳ thuộc loại thành công nhất.” Ông cho rằng nếu vậy, họ chỉ là “cánh tay nối dài của đảng Dân Chủ” và do đó “nên bị FCC rút giấy phép vì đe dọa nền dân chủ.”

FCC cấp phép cho các đài truyền hình và định kỳ gia hạn. Lời đe dọa của Trump được đưa ra sau loạt tranh chấp pháp lý giữa ông và các hãng truyền thông lớn. Tháng Bảy, Trump đã dàn xếp vụ kiện với CBS News với khoản bồi thường 16 triệu đô-la, ngay trước khi FCC chấp thuận vụ sáp nhập Paramount Global – công ty mẹ của CBS – với Skydance Media. Ông cũng vừa đạt thỏa thuận 15 triệu đô-la với ABC trong vụ kiện phỉ báng.





Chủ tịch FCC Brendan Carr, thuộc đảng Cộng Hòa, gần đây mở cuộc điều tra chương trình đa dạng – công bằng – hòa nhập của Comcast (công ty mẹ NBCUniversal) và quan hệ của NBC với hệ thống đài địa phương. NBC thuộc NBCUniversal, còn ABC thuộc The Walt Disney Company.





Trump từng công kích NBC ngay trong nhiệm kỳ đầu. Năm 2017, ông nêu câu hỏi có nên rút giấy phép NBC sau khi đài này đăng tin ông yêu cầu tăng kho vũ khí hạt nhân, điều mà ông phủ nhận. Theo thăm dò Economist/YouGov mới đây, 56% người được hỏi không hài lòng với cách Trump điều hành, trong khi 40% bày tỏ sự ủng hộ.





Trump Ký Sắc Lệnh Xóa Bỏ “Bail Không Tiền Mặt” Và Trừng Phạt Đốt Cờ Mỹ





Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Hai tại Bạch Ốc ký hai sắc lệnh hành pháp, một nhằm chấm dứt chế độ “bail không tiền mặt,” một để trừng phạt hành vi đốt quốc kỳ Hoa Kỳ.





Sắc lệnh thứ nhất giao Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xem xét việc cắt hoặc đình chỉ các khoản hỗ trợ liên bang đối với những địa phương áp dụng hình thức cho tại ngoại mà không cần tiền bail. Chính sách này lâu nay gây tranh cãi: giới phê bình cho rằng nó tạo kẽ hở cho tái phạm, trong khi người ủng hộ cho rằng nó giúp giảm bất công đối với bị can nghèo không đủ khả năng chi trả. Washington D.C., vốn đã bỏ hẳn bail tiền mặt, bị nhắm trực tiếp với hướng dẫn cho cảnh sát liên bang áp dụng luật liên bang thay vì tuân theo quy định địa phương.





Sắc lệnh thứ hai quy định truy tố người phá hoại quốc kỳ, kể cả đốt cờ, với mức án một năm tù giam và ghi vào hồ sơ. Ngoài ra, sắc lệnh còn mở đường cho việc từ chối hoặc thu hồi visa, thẻ lưu trú hay quyền nhập quốc tịch của ngoại kiều vi phạm, đồng thời tìm cách thách thức phán quyết của Tối Cao Pháp Viện năm 1989 vốn bảo vệ hành vi đốt cờ như một hình thức biểu đạt chính trị.





Một quan chức Bạch Ốc cho biết việc ban hành sắc lệnh xuất phát từ những hình ảnh biểu tình trong nước, nơi người ta đốt quốc kỳ Mỹ hoặc giương cờ ngoại quốc, khiến chính quyền muốn thể hiện lập trường cứng rắn.

National Guard Bắt Đầu Mang Vũ Khí Tuần Tra Tại Washington





Binh sĩ thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tham gia chiến dịch trấn áp ở thủ đô do Tổng thống Donald Trump chỉ thị, từ tối chủ nhật đã bắt đầu mang theo vũ khí khi tuần tra.





Các binh sĩ từ South Carolina được thấy xuất hiện bên ngoài nhà ga Union Station với súng ngắn đeo bên hông. Thiếu tá Michael A. Maxwell, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm Vệ Binh, cho hay quyết định này được Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ban hành hôm thứ sáu, song không nói rõ bao nhiêu binh sĩ sẽ mang vũ khí khi đi tuần trong thành phố. Ông Maxwell nhấn mạnh rằng quân nhân sẽ chỉ sử dụng vũ lực trong trường hợp bất khả kháng, khi có đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc thương tích nghiêm trọng.





Tính đến chủ nhật, hơn 2.200 binh sĩ Vệ Binh được triển khai tại Washington, gồm khoảng 900 binh sĩ của địa phương cùng với lực lượng từ Louisiana, Mississippi, Ohio, South Carolina, Tennessee và West Virginia. Trump ra lệnh đưa quân đến đây từ hai tuần trước, nói rằng họ sẽ hỗ trợ liên bang trấn áp tội phạm, nhưng nhiệm vụ cụ thể của lực lượng vẫn còn mơ hồ. Phần lớn hoạt động thực tế tập trung vào tội nhẹ và việc giam giữ di dân không giấy tờ.

Maxwell cũng cho biết Vệ Binh sẽ tham gia các chương trình “phục hồi cộng đồng” và hỗ trợ cảnh sát thủ đô tại các trạm xe công cộng khi niên học mới bắt đầu. Tuy nhiên, sự hiện diện của binh sĩ vũ trang gây phản ứng trái chiều. Trước ga Union Station, một số người biểu tình la ó, trong đó Nadine Seiler, 60 tuổi, gốc Trinidad và Tobago, mang bảng “Free D.C. Release the Epstein Files” và gọi sự việc này là “khủng hoảng dựng lên” bởi Trump. Bà tỏ rõ thất vọng với giới lập pháp và công chúng Hoa Kỳ khi im lặng trước tình hình hiện tại.





Abbey Schneider, 51 tuổi, một cựu cư dân Washington về thăm gia đình, kể rằng chủ nhật vừa rồi là lần đầu bà và con gái thấy binh sĩ mang vũ khí, sau khi trước đó chỉ gặp họ đi tuần không vũ trang. Bà nói cảm giác này khiến bà “sợ hãi và thấy đó là sự leo thang không cần thiết.”, theo tờ New York Times.



California Đẩy Nhanh Luật Phân Khu Chính Trị, Phản Hồi Kế Hoạch Của Trump Ở Texas





California với đa số áp đảo Dân Chủ đã mau chóng thông qua một dự luật phân khu bầu cử nhằm củng cố lợi thế cho đảng này, đưa ra cho cử tri phán quyết vào tháng 11. Bước đi ấy được xem là phản ứng trực tiếp trước việc Texas, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, đã thông qua bản đồ bầu cử mới để gia tăng số ghế Cộng Hòa tại Hạ viện, theo tờ Los Angeles Times.

Ngày 23 tháng 8, Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội tỏ ra phấn khích: “Một chiến thắng lớn cho Texas!!! Chúng ta tiến tới thêm năm ghế Hạ viện, bảo vệ quyền lợi, tự do, và cả quốc gia.” Ông còn cho hay Florida, Indiana và một số tiểu bang khác cũng đang chuẩn bị làm điều tương tự.





Ngày 24 tháng 8, Thống đốc Gavin Newsom cùng các lãnh tụ Dân Chủ ở Sacramento công bố thành công trong việc đưa bản đồ mới của California vào lá phiếu tháng 11. Newsom nói đây là thế phòng thủ: “Chúng ta ở tình thế này vì tổng thống là một trong những người ít được lòng dân nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông ta biết sẽ thua cử và Hạ viện sẽ trở lại trong tay Dân Chủ.”





Trong vòng một tuần, hai tiểu bang đông dân nhất quốc gia đã vứt bỏ lớp vỏ “công bằng” để bước vào cuộc chiến quyền lực trần trụi. Nhiều nhà quan sát lo ngại tiến trình dân chủ bị bào mòn. Dân biểu Gene Wu ở Houston cảnh báo: “Nước Mỹ đang tiến gần chế độ độc tài thật sự nếu người dân không đứng lên. Nếu để chính khách muốn lúc nào cũng có thể vẽ lại bản đồ cử tri thì sẽ chẳng còn dân chủ nữa.”





Texas và California, với tổng cộng khoảng 70 triệu dân, giờ là hai chiến tuyến chính. Texas thông qua bản đồ giữa kỳ để gia tăng số ghế Cộng Hòa, còn California kêu gọi cử tri hủy bỏ ủy ban độc lập để thay vào đó bản đồ thiên về Dân Chủ. Thống đốc Greg Abbott gọi việc của California là “trò cười” và quả quyết bản đồ của Texas là hợp hiến. Ông ám chỉ thêm nhiều tiểu bang Cộng Hòa sẽ theo sau.





Trong khi đó, các tổ chức pháp lý cảnh báo quyền bầu cử của người da màu có nguy cơ bị xóa bỏ. Sara Rohani của Legal Defense Fund cho rằng “đại diện công bằng không phải là chọn lựa, mà là quyền hiến định của người Mỹ.” Thomas Saenz, chủ tịch MALDEF, nhấn mạnh để có thêm ghế, Texas phải vi phạm Đạo luật Quyền Bầu Cử 1965.





Khả năng kiện tụng thì mong manh, bởi Tối cao Pháp viện từ lâu đã cho rằng 'gerrymandering' là vấn đề chính trị, không có tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng. Với đa số bảo thủ, tòa có thể còn thu hẹp thêm phạm vi bảo vệ cử tri thiểu số, như vụ Louisiana đang chờ phán quyết.





Trong lúc đó, Newsom không giấu sự đối đầu chính trị. Trên YouTube Live ngày 21 tháng 8, ông nói Trump “không tin luật pháp, mà chỉ tin luật của bản thân Trump” và kêu gọi Dân Chủ phải “cứng rắn đáp trả.” Một thăm dò của Viện UC Berkeley cho thấy 48% cử tri California ủng hộ bước đi này, dù chiến dịch còn khởi đầu chậm.





Newsom bày tỏ tin tưởng hành động của California sẽ khích lệ các tiểu bang khác như Illinois và New York: “Đây là lúc cứu nền dân chủ, chặn đứng kẻ độc đoán đang phá hủy hiến pháp và nguyên tắc cộng hòa của chúng ta.”

Texas: Trump Mở Rộng Cấm Học Phí Nội Bang Cho Sinh Viên Không Giấy Tờ





Hàng chục ngàn sinh viên không giấy tờ tại các đại học công lập ở Texas sẽ không còn được hưởng học phí nội bang, sau khi Bộ Tư pháp và Tổng trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đạt thỏa thuận ngày 15 tháng 6. Đạo luật Dream Act, ban hành từ năm 2001, chính thức bị hủy bỏ.





Bộ Tư pháp cho biết luật liên bang ngăn cản việc cấp lợi ích cho người không có giấy tờ nếu công dân Mỹ từ tiểu bang khác không được hưởng. Tổng trưởng Tư pháp Pam Bondi khẳng định sẽ mở rộng áp dụng này sang nhiều tiểu bang. Đến nay, các vụ kiện tương tự đã được nộp tại Kentucky, Minnesota và Oklahoma.





Tại Đại học Texas ở Austin, học phí nội bang khoảng 13.500 đô-la, trong khi sinh viên ngoại bang phải trả trên 46.000 đô-la một năm. Nhiều sinh viên DACA cho biết họ bị yêu cầu nộp giấy tờ mới và đối diện nguy cơ phải trả mức học phí ngoại bang.





Một số sinh viên và tổ chức pháp lý đang kháng cáo phán quyết của tòa liên bang Texas, nhưng học kỳ mùa thu đã bắt đầu trong tình trạng chưa rõ ràng.