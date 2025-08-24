Pháp Triệu Tập Đại Sứ Mỹ Vì Thư Cáo Buộc Liên Quan Nạn Bài Do Thái

Pháp đã triệu tập Đại sứ Mỹ Charles Kushner (sui gia của Trump) sau khi ông gửi thư cho Tổng Thống Macron, cho rằng Pháp chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực bài Do Thái. Bộ Ngoại Giao Pháp khẳng định cáo buộc này là không thể chấp nhận. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái.

Kushner là người gốc Do Thái, cũng là cha của Jared Kushner (chồng của Ivanka Trump, con gái Tổng Thống Donald Trump). Ông đã công khai bức thư ngỏ trên tờ Wall Street Journal. Sự việc xảy ra trong lúc quan hệ giữa Pháp với Hoa Kỳ và Israel đang ngày càng căng thẳng.

Trong thư, Kushner kêu gọi Tổng Thống Macron phải sớm siết chặt việc thi hành luật về tội phạm do hận thù và đồng thời giảm bớt thái độ chỉ trích Israel. Ông cho rằng những lời lẽ từ phía chính phủ Pháp liên quan đến việc công nhận Palestine như một quốc gia đã góp phần kích thích các hành vi bài Do Thái tại Pháp.

Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết trong một tuyên bố: “Pháp đã biết về những cáo buộc do Đại sứ Hoa Kỳ Charles Kushner đưa ra. Trong thư gửi Tổng Thống, ông bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng các hành vi bài Do Thái ở Pháp, đồng thời cho rằng các cơ quan có trách nhiệm Pháp chưa có biện pháp đủ mạnh để đối phó. Các cáo buộc từ phía Đại sứ là điều không thể chấp nhận được,” và cho biết Kushner sẽ phải có mặt vào Thứ Hai.

Theo tờ Jerusalem Post, lá thư của Kushner được gửi sau khi Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gửi một thông điệp tương tự cho Macron hồi đầu tuần. Trong thư, Netanyahu cáo buộc Tổng Thống Pháp đã góp phần làm trầm trọng thêm nạn bài Do Thái khi kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine.

Trong khi đó, Macron hiện được xem là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất trước cách Netanyahu chỉ huy cuộc chiến ở Gaza, đặc biệt là liên quan đến thương vong của dân thường Palestine. Ngược lại, Tổng Thống Trump vẫn giữ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho nhà lãnh đạo Israel.

“Những phát ngôn công khai chỉ trích Israel cùng các dấu hiệu hướng đến việc công nhận nhà nước Palestine đã khuyến khích các phần tử cực đoan, châm ngòi bạo lực và đe dọa tính mạng người Do Thái tại Pháp. Trong thế giới ngày nay, chống phục quốc Do Thái (anti-Zionism) cũng chính là bài Do Thái – đơn giản và rõ ràng,” Kushner viết trong thư.

Jared Kushner, con trai ông, đã kết hôn với Ivanka Trump năm 2009 sau khi cô cải đạo sang Do Thái giáo. Họ hiện có ba người con, tất cả đều được nuôi dạy theo truyền thống Do Thái.

Trong khi đó, Tổng Thống Macron nhiều lần công khai khẳng định chủ nghĩa bài Do Thái đi ngược lại những giá trị cốt lõi của nước Pháp. Sau khi xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến xung đột ở Gaza, chính phủ Pháp đã tăng cường an ninh nhằm bảo vệ các giáo đường Do Thái và những trung tâm cộng đồng Do Thái.