Có Những Vết Nhơ Không Thể Xóa Nhòa, Dù Là Bóng Tối

24/08/202519:34:00(Xem: 151)
Smithsonian
Nằm giữa lòng Washington, D.C., nổi bật ở khu National Mall, sừng sững một tòa kiến trúc nghệ thuật bằng đồng ánh. Năm 2026, Bảo tàng Quốc gia Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi (NMAAHC) ra đời sau nhiều thập niên vận động và ủng hộ. (Ảnh: Việt Báo)

Nằm giữa lòng Washington, D.C., nổi bật ở khu National Mall, sừng sững một tòa kiến trúc nghệ thuật bằng đồng ánh. Năm 2026, Bảo tàng Quốc gia Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi (NMAAHC) ra đời sau nhiều thập niên vận động và ủng hộ. Trong bài phát biểu tại lễ khai trương, nhà sử học Lonnie Bunch, thư ký hiện tại của Smithsonian – người đa đen đầu tiên lãnh đạo tổ chức này kể từ khi thành lập năm 1846 – và là giám đốc sáng lập của NMAAHC, đã cảm ơn Tổng thống Barack Obama và Tổng thống George W. Bush vì sự ủng hộ của họ. “Nhờ sự hỗ trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc, hôm nay, chúng ta đang sống trong khoảnh khắc đặc biệt này,” ông nói, quay sang cả hai người trên sân khấu. Chi tiết thuật lại trên tờ The Atlantic thật đáng soi xét, để rồi ngậm ngùi khi thấy nó khác biệt như thế nào so với ngày hôm nay.

Đúng! Chế Độ Nô Lệ Rất Tàn Khốc

Bốn giờ đồng hồ trong NMAAHC thật sự là không đủ để khám phá tường tận và chi tiết những minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một dâan tộc với câu chuyện gắn liền với nền văn hóa quốc gia. Mười tầng của NMAAHC là “Nô Lệ Và Tự Do” – cuộc khám phá sâu sắc về một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ.

Tôi bước qua những hành lang sáng rực, thứ ánh sáng hoàn hảo của bầu trời thế kỷ 21 từ bên ngoài hắt vào, để đi vào bên trong từng khu vực: Khu Di Sản; Khu Vực Triển Lãm Văn Hóa; Khu Triển Lãm Cộng Đồng; Trung Tâm Tìm Hiểu Lịch Sử. Đặc biệt, ba tầng hầm, nơi thấp nhất của NMAAHC là nơi lội ngược dòng trở về những năm 1400, với dấu tích của Tuyên Ngôn Độc Lập, với sự thật là chế độ nô lệ kéo dài ở các thuộc địa Anh Mỹ và sau đó là Hoa Kỳ trong gần 250 năm.

Đi qua những khu triển lãm trong mười tầng lầu của NMAAHC là đi qua gánh nặng của hàng thế kỷ. Dấu ấn của một giai đoạn hà khắc in rõ trên những chiếc xiềng xích, nhỏ chỉ vừa mắt cá chân của một đứa trẻ, những sổ sách ghi chép các cuộc đấu giá nô lệ. Mỗi một khu vực trưng bày của bảo tàng là một cảm nhận về một quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới từng được hình thành trong mâu thuẫn, được sáng lập dựa trên lý tưởng tự do nhưng thật sự từng gắn chặt vào nền kinh tế xây dựng trên sự nô dịch con người.

Khi những nô lệ bị bắt cóc, bán cho chủ nô, nhiều người trong số họ bị buộc phải làm việc trên những cánh đồng oi bức, không có thời gian nghỉ ngơi. Họ bắt đầu một ngày từ rất sớm. Austin Steward, sinh ra trong cảnh nô lệ ở Virginia, đã viết trong cuốn sách ấn bản năm 1857 của ông:

“Theo quy định, nô lệ phải thức dậy và làm việc vào lúc mặt trời mọc, khi tiếng tù và hoặc vỏ ốc xà cừ vang lên. Thật khốn khổ cho những người không có mặt trên cánh đồng vào giờ đã định, tức là ba mươi phút sau khi tiếng tù và đầu tiên vang lên. Tôi đã nghe những người van xin tên quản giáo vô nhân đạo kia, xin cứu mạng họ, để hắn chấm dứt hình phạt tàn bạo của hắn.”

Chiếc roi da lạnh lùng treo trong chiếc tủ kính, đủ để người tham quan cảm nhận được cái đau buốt đến tận xương khi cánh tay của một tên chủ nô da trắng nào đó quất xuống người kẻ làm nô lệ.

Lịch sử đã chứng minh, chế độ nô lệ không phải là chú thích nhỏ bên lề của lịch sử Mỹ. Nó chính là xương sống của một chiều dài lập quốc. Suốt gần hai thế kỷ rưỡi, người châu Phi bị bắt làm nô lệ. Con cháu của họ đã tạo ra sự thịnh vượng cho nước Mỹ mở rộng và phát triển. Bông, mía, gạo, thuốc lá – tất cả nền tảng của kinh tế Mỹ thời kỳ đầu – đều do bàn tay, mồ hôi, và cả máu của người nô lệ làm ra. Lợi nhuận từ đó đã tài trợ cho ngân hàng, đại học, ngành công nghiệp mà đến nay vẫn tồn tại.

Chiếc quan tài của cậu bé Emmett Till được tái hiện cùng những bức ảnh lịch sử về cuộc xuống đường đòi lại công bằng cho Till. Tấm ảnh lịch sử Emett Till nằm trong quan tài với gương mặt không còn nguyên vẹn, bên cạnh là câu nói nổi tiếng của người mẹ can đảm – “Tôi muốn thế giới nhìn thấy họ đã làm gì với con trai tôi” là một trong những chứng thực rằng đau khổ của người da đen là có thật. Họ là những cuộc đời đã bị đánh cắp, danh tính bị tước bỏ và nhân tính bị chối bỏ.

Kiên cường là sức mạnh

Điểm nhấn chói sáng nhất trong các khu triển lãm của NMAAHC, không phải là sự tàn khốc, dù nó chính là sự khởi đầu. Xuyên suốt mười tầng của viện bảo tàng là những câu chuyện về sự kiên cường, sáng tạo và đóng góp của người Mỹ gốc Phi. Từ những bài thánh ca vang lên ngoài cánh đồng đến sự ra đời của jazz và hip-hop. Từ các phong trào bãi nô đến lòng dũng cảm của những nhà hoạt động dân quyền, người Mỹ gốc Phi đã liên tục biến đau khổ thành sức mạnh và im lặng thành tiếng hát. NMAAHC không chỉ viết lại sự thật của xiềng xích, đòn roi, nhục nhằn, mà NMAAHC tôn vinh những chiến thắng của các vận động viên, thành công của các nhà khoa học, thi nhân, những người lãnh đạo tái định nghĩa nước Mỹ ngay cả khi nước Mỹ tìm cách phủ nhận họ, một cách tàn nhẫn.


Những chiếc bàn học nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho cơ thể một đứa trẻ không quá 10 tuổi, trong một ngôi trường duy nhất ở Pomaria, South Carolina dành cho người da đen – The Hope School. Những cô bé, cậu bé giờ là các ông lão, bà lão, xuất hiện trong một video phóng sự, kể lại họ đã đến trường trong niềm hạnh phúc như thế nào. Bất chấp trở ngại như thế nào, người Mỹ gốc Phi đã tìm kiếm giáo dục, từ những kiến thức cơ bản đến các cấp bậc trí tuệ cao hơn, để thay đổi vị thế của họ. Từ đó, họ thiết lập một di sản thành tựu lâu dài dân tộc của họ.

The Hope School
Những chiếc bàn học nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho cơ thể một đứa trẻ không quá 10 tuổi, trong một ngôi trường duy nhất ở Pomaria, South Carolina dành cho người da đen – The Hope School. (Ảnh: Việt Báo)



Elizabeth Freeman sinh ra và lớn lên trong gia đình nô lệ. Trong cuộc chiến tranh Revolution War bà bị một luật sư quyền lực ở Massachusetts bắt làm nô lệ. Một ngày kia, Freeman tình cờ nghe được cuộc thảo luận về hiến pháp Massachusetts. Freeman nắm lấy những điều nghe được trong Hiến Pháp, can đảm khởi kiện, chấm dứt chế độ nô lệ ở Massachusetts. Bức tượng Elizabeth Freeman tay cầm một dụng cụ làm bếp, gương mặt cương nghị đứng trước bức tường in những dòng Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ.

Bức ảnh nổi tiếng xảy ra ở Mexico City, dịp Olympic mùa Hè 1968, được dựng thành bức tượng đồng kiêu hãnh ở ngay giữa khu triển lãm văn hóa. Vận động viên điền kinh Tommie Smith (vô địch 200m, giành Huy Chương Vàng) và John Carlos (Huy Chương Bạc) quyết định dùng bục vinh quang như một diễn đàn để phản đối sự bất công chủng tộc. Năm đó, ngay khi quốc ca Mỹ vang lên trong lễ trao huy chương, cả hai cúi đầu, nhắm mắt và giơ nắm tay đeo găng đen hướng lên trời – biểu tượng của phong trào Black Power và sự đoàn kết trong đấu tranh cho quyền của người da đen.

Smith mang găng tay phải, Carlos mang găng tay trái. Họ đi chân trần để tượng trưng cho sự nghèo đói của người Mỹ gốc Phi, và Carlos đeo một chuỗi hạt cổ để tưởng niệm những người da đen bị treo cổ, bị giết hại. Người đoạt Huy Chương Đồng, Peter Norman (người Úc), cũng thể hiện sự ủng hộ bằng cách đeo huy hiệu của Olympic Project for Human Rights (OPHR) trên ngực.

gesture
Bức ảnh nổi tiếng xảy ra ở Mexico City, dịp Olympic mùa Hè 1968, được dựng thành bức tượng đồng kiêu hãnh ở ngay giữa khu triển lãm văn hóa. (Ảnh: Việt Báo)


Những vết nhơ không thể xóa nhòa

Có lẽ nếu lịch sử, nói chung, có bất kỳ một huyền thoại thuần khiết nào, thì sự vươn mình trỗi dậy của người Mỹ gốc Phi để bước ra khỏi địa ngục, chính là sự thuần khiết nhất. Bởi vì, huyền thoại của họ được viết từ chính nhận thức của lương tri và sức mạnh của trí tuệ. Huyền thoại của họ là ánh sáng phát ra từ bóng tối.

Bất kỳ ai, quốc gia nào, cá nhân nào cũng không thể xóa nhoà câu chuyện về nô lệ. Không phải vì nó không thể bị quên lãng, mà vì nó không được phép quên lãng. Xiềng xích, roi vọt, tiếng rên xiết vì đòn roi, sự nhục nhã vì nhân phẩm bị chà đạp, đó không phải là tàn tích của một thời xa xưa, mà là bài học khắc sâu trong ký ức nhân loại. Xóa bỏ chế độ nô lệ đồng nghĩa với xóa bỏ linh hồn của nước Mỹ. Đối diện với nó chính là vinh danh hàng triệu người đã chịu đựng, phản kháng và tái tạo quốc gia này bất chấp xiềng xích.



Smithsonian-in
Mười tầng của NMAAHC không chỉ là nơi lưu giữ ký ức. Nó chính là lương tâm quốc gia. Và trong những gian phòng của nó, câu chuyện chân thực nhất của nước Mỹ vẫn chờ đợi, khăng khăng đòi được lắng nghe. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng xóa bỏ là một hình thức nô dịch khác. Và chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự thật, dù đau đớn, là con đường duy nhất dẫn đến tự do. (Ảnh: Việt Báo)

 

Trong thời điểm mà lịch sử đang bị tấn công, Bảo tàng Người Mỹ gốc Phi không chỉ là một tòa nhà kiến trúc, nó là một thành trì. Những vật chứng tái hiện ở đó thì thầm, gào thét, khóc than, ca hát, nhảy múa, tự hào. Mười tầng của NMAAHC không chỉ là nơi lưu giữ ký ức. Nó chính là lương tâm quốc gia. Và trong những gian phòng của nó, câu chuyện chân thực nhất của nước Mỹ vẫn chờ đợi, khăng khăng đòi được lắng nghe. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng xóa bỏ là một hình thức nô dịch khác. Và chúng nhắc nhở chúng ta rằng sự thật, dù đau đớn, là con đường duy nhất dẫn đến tự do.

Bên ngoài NMAAHC, có nhiều người da đen còn ngồi lại trong khuôn viên của viện bảo tàng. Sau lưng họ, Washington Monument (Đài tưởng niệm Washington) sừng sững. Tôi đứng nhìn NMAAHC của Smithsonian, cảm giác nó như một tấm gương trước mặt Washington Monument, với câu hỏi vọng ra từ vết tích bên trong: “Đây là chúng ta. Chúng ta đã từng là ai? Và chúng ta sẽ chọn trở thành ai?”

Kalynh Ngô

 

Trong thời đại của những dòng tin tức u ám và bầu không khí chính trị đầy bất an, hành động tập thể và tổ chức vận động ở cấp cơ sở vẫn lặng lẽ tỏa sáng như ánh lửa ấm giữa đêm dài, không chỉ giúp xua tan tuyệt vọng mà còn khơi lên hy vọng thay đổi và tiến bộ. Chính ánh lửa đó đã thôi thúc những người bất đồng với Tổng thống Donald Trump xuống đường. Các cuộc biểu tình trong suốt mùa xuân và mùa hè đã cho thấy sự phản đối mạnh mẽ (không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn lan ra toàn thế giới) đối với nghị trình của chính quyền Trump, đặc biệt là các nỗ lực nhằm thâu tóm quyền lực và phá hoại các cơ quan và dịch vụ công trọng yếu. Hậu quả từ các chính sách ấy chủ yếu đè nặng lên các cộng đồng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi: di dân, người nghèo, người da màu, phụ nữ và cộng đồng LGBTQIA+.

Khi ngày kỷ niệm 250 năm Tuyên Dương Độc Lập đang đến gần, Hoa Kỳ đứng trước một câu hỏi quan trọng: Liệu một trong những giá trị cốt lõi nhất của bản Tuyên Dương – rằng chính phủ phải hoạt động minh bạch, có trách nhiệm trước nhân dân và tuân thủ pháp luật – có còn được giữ vững? Trước khi bản Tuyên Dương Độc Lập ra đời, các nhà lập quốc đã lên án việc chính quyền Vua George III chà đạp nhân quyền của các thuộc địa. Không chỉ vậy, họ còn đưa nguyên tắc bảo vệ vào Hiến pháp sau này, thông qua khái niệm gọi là “quyền được xét xử công bằng” (due process).

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Donald Trump đã khiến nhiều người sửng sốt vì tốc độ thay đổi chóng mặt trong hàng ngũ các viên chức nội các và cố vấn thân cận. Nhưng khi bước vào nhiệm kỳ hai, hiện tượng ấy gần như biến mất; chỉ còn một vài người rút lui. Nhưng theo các chuyên gia, điều đó không đồng nghĩa với sự hòa hợp. Thay vào đó, sự “ổn định” ấy đến từ việc Trump chỉ chọn những người không dám làm trái ý mình. Những người sẵn sàng nghe và vâng lời ông, bất kể đúng sai.

Ở Hoa Kỳ, khi nghe đến cụm từ “giáo dục tổng quát,” người ta thường hình dung về những khóa học nhập môn trong các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và toán học. Tùy vào mỗi trường, chương trình này có thể mang những cái tên khác nhau như “chương trình căn bản” (core curriculum) hay “các môn học bắt buộc” (distribution requirements). Ngoài ra, chương trình này đôi khi còn có một tên gọi khác là “giáo dục khai phóng” (liberal education). Hội các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ (American Association of Colleges and Universities, AACU) mô tả đây là chương trình giúp bồi dưỡng “tinh thần trách nhiệm xã hội, cùng với các kỹ năng trí tuệ và thực tiễn vững vàng có thể vận dụng linh hoạt.”

Trong nhiều năm kể từ khi Jeffrey Epstein được phát hiện chết trong phòng giam tại Metropolitan Correctional Center (MCC), New York, giới chức liên bang luôn khẳng định rằng cái chết này là một vụ tự sát. Tuy nhiên, một cuộc điều tra độc lập do CBS News thực hiện đã phơi bày hàng loạt mâu thuẫn giữa các tuyên bố của chính phủ và những gì thực sự hiện ra trong đoạn phim giám sát vừa được công bố.

Cuối mùa Hè năm 1955, Till-Mobley tiễn con trai của bà, Emmett Till 14 tuổi lên một chuyến tàu từ Chicago đến thăm chú và các anh em họ của Emmett ở quê hương Mississippi của bà. Giống như những phụ nữ và đàn ông da đen nói với con cái họ về việc chú ý các điểm dừng giao thông và các cuộc chạm trán khác với cảnh sát, Till-Mobley đã căn dặn Emmett rất kỹ. Bà cho cậu biết cậu đang đi đến một nơi mà an toàn phụ thuộc vào khả năng kiềm chế sự bốc đồng, tính cách không khuất phục của cậu với người da trắng. Linh cảm của người mẹ mang đến trong lòng bà nỗi bất an không giải thích được. Bà đưa cho Emmett chiếc nhẫn bạc của ông Louis Till, cha của cậu. Chiếc nhẫn khắc chữ L.T.

“Đi về Miền Nam, miền hương thơm bông lúa tràn ngập đầy đồng; Đi về Miền Nam, miền xinh tươi đất rộng cùng chung nguồn sống” Và cứ như thế, với tiếng hát trong tâm tưởng, từng đoàn người gồng gánh ra đi. Họ đi về hướng Nam giống như cha ông của mình từ bao nhiêu thế kỷ trước. Bây giờ lại còn một động lực mới và mãnh liệt khác, đó là đi tìm tự do: ‘chúng tôi muốn sống!’, như tên gọi một cuốn phim nổi tiếng của đồng bào di cư sau này. Cuối tháng 6, dù hiệp định đình chiến chưa ký kết nhưng quân đội Pháp và Quốc gia đã rút lui khỏi nhiều địa điểm ở đồng bằng Bắc Việt nên nhiều người bắt đầu di tản về các đô thị, đặc biệt là Hải phòng.

Cõi này ngày càng bất an! Tình trạng hâm nóng toàn cầu đã dẫn tới nhiều thảm họa như bão lụt, hạn hán, mực nước biển dâng cao, dịch bệnh, mất mùa, đói khát lầm than. Chiến tranh thù hận ngày càng hung bạo đã làm cho hàng triệu người thương vong, nhà cửa ruộng vườn bị phá hoại. Các chế độ độc tài, quân phiệt, và nạn kỳ thị sắc tộc đã thẳng tay đàn áp dân lành. Tất cả những điều trên đã dẫn đến thảm trạng bỏ nước đi của hàng triệu người trên thế giới! Theo Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), năm 2024 có tới 304 triệu di dân trên toàn cầu, là một con số tăng gần gấp đôi kể từ năm 1990, khi lúc đó có 154 triệu di dân trên thế giới. Đó là 3.7% tổng dân số địa cầu. Theo Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, tính tới cuối năm 2024, có 43.7 triệu người tị nạn, gồm 6 triệu người tị nạn từ Palestine và 8 triệu người xin được nhận vào quy chế tị nạn trên toàn cầu.

Trong số người Việt, thế hệ thứ nhất có 29% học xong cử nhân hay cao hơn. Thế hệ sinh ra lớn lên tại Hoa Kỳ con số này là 59%. Như thế có thể lý giải là phụ huynh không có cơ hội học cao nhưng khuyến khích con theo đuổi đường học vấn cho tương lai.

Khi các chuyên gia quan ngại về mối quan hệ của giới trẻ với thông tin trực tuyến, họ thường cho rằng giới trẻ tuổi không hiểu biết về phương tiện truyền thông như những người lớn tuổi hơn. Nhưng công trình nghiên cứu dân tộc học do Jigsaw – cơ sở công nghệ của Google - thực hiện lại tiết lộ một thực tế phức tạp và tinh tế hơn: Thế hệ Z, thường được hiểu là những người sinh sau năm 1997 và trước năm 2012, đã phát triển các chiến lược khác biệt rõ rệt để đánh giá thông tin trực tuyến, những chiến lược sẽ khiến bất kỳ ai trên 30 tuổi trở nên bối rối. Họ không tiếp thu thông tin như những người lớn tuổi hơn bằng cách đầu tiên đọc tiêu đề và sau đó là nội dung.
