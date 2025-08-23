Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Bảy 23/8

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết Chicago có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của chính phủ liên bang trong nỗ lực chống tội phạm, sau chiến dịch đang diễn ra tại Washington, D.C., và sau đó là New York. (Ảnh: Việt Báo)







- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump

- Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới

- Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư

- Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’

- DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”

- Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang

- Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45

- Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần

- Nổ nhà máy dầu ở Louisiana







Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết Chicago có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của chính phủ liên bang trong nỗ lực chống tội phạm, sau chiến dịch đang diễn ra tại Washington, D.C., và sau đó là New York. Theo CBS News, Trump cũng cho biết ông sẵn sàng đưa quân đội chính thức và thường trực của quốc gia (Regular army) vào Đặc khu Columbia, chứ không chỉ riêng Lực lượng Vệ binh Quốc gia (VBQG). Điều này sẽ là một bước leo thang đáng kể trong việc tổng thống sử dụng quân đội trên đất Mỹ.

Hôm thứ Sáu, Trump tuyên dương VBQG đã làm một công việc tuyệt vời khi hợp tác với cảnh sát. “Và chúng tôi chưa phải đưa quân đội thường trực vào, điều mà chúng tôi sẵn sàng làm nếu cần thiết. Và sau khi làm điều này, chúng tôi sẽ chuyển đến một địa điểm khác và chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho nơi đó,” Trump nói tại Phòng Bầu Dục hôm thứ Sáu, trong một thông báo về giải World Cup FIFA 2026.

“Chicago đang hỗn loạn,” Trump nói. “Các vị có một thị trưởng bất tài, vô cùng bất tài. Và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó, có lẽ là tiếp theo, sau chuyện này.” Trump nói người dân Chicago đang “khẩn thiết kêu gào” ông ta đến đó.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đáp trả tuyên bố của Trump rằng ông đang thực hiện các biện pháp liên bang để hạn chế tội phạm trong thành phố, và cho biết ông không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ chính quyền.

“Chắc chắn, chúng tôi rất lo ngại về ảnh hưởng của bất kỳ việc triển khai bất hợp pháp nào của VBQG đến Chicago. Vấn đề trong cách xử lý của tổng thống cho thấy thiếu sự phối hợp, không cần thiết và không hợp lý,” thị trưởng Brandon Johnson nói.

Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới

Hôm Thứ Bảy 23/8, Thượng Viện Texas phê chuẩn bản đồ Quốc Hội mới, sau vài tuần bế tắc tại Hạ Viện. CBS News cho biết dẫn lời Thống Đốc Texas Greg Abbott nói sáng thứ Bảy, cho biết sẽ “nhanh chóng” ký dự luật thành luật ngay khi nó được chuyển đến bàn làm việc của ông.

“Tôi đã hứa chúng tôi sẽ hoàn thành việc này và đã thực hiện lời hứa đó,” Thống đốc Abbott tuyên bố.

Cuộc bỏ phiếu này là rào cản lập pháp cuối cùng cho kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Greg Abbott đề xướng – một kế hoạch đã châm ngòi cho một cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử trên toàn quốc.

Hôm Thứ Năm, Đảng Dân Chủ California đáp trả bằng cách phê chuẩn bản đồ Quốc Hội mới của tiểu bang, một cách phản đòn do Thống đốc Gavin Newsom dẫn đầu nhằm lấy lại năm ghế trong Hạ Viện cho Đảng Dân chủ. Theo CNN, kế hoạch của Newsom đang đối mặt với một rào cản lớn khác. Lý do là vào năm 2010, cử tri California đã chuyển giao quyền vẽ bản đồ Quốc Hội từ các nhà lập pháp sang một ủy ban độc lập, việc triển khai bản đồ mới của Đảng Dân chủ sẽ đòi hỏi một cuộc bầu cử toàn tiểu bang vào ngày 4/11. Cử tri sẽ được yêu cầu phê chuẩn một tu chính án hiến pháp để bác bỏ ranh giới khu vực bầu cử của ủy ban.

Chiều tối Thứ Sáu 22/8, FAIR POLITICAL PRACTICES COMMISSION (FPPC) – Uỷ Ban Thực Thi Công Bằng Chính Trị California gửi thư từ chối đơn của Thành Viên Hội đồng Kate Sanchez, khiếu nại Thống đốc Newsom sử dụng các nguồn lực của tiểu bang cho sự kiện vận động tranh cử. Trong thư, FPPC cho biết sẽ không đưa ra hành động nào chống lại Đạo luật phản ứng gian lận bầu cử mà Thống đốc Gavin Newsom đã ký thông qua vì nó chưa có trong lá phiếu và không vi phạm pháp luật.

Theo các nguồn tin cho biết chính quyền Trump đang nhắm đến Ohio, nơi có luật tiểu bang đặc biệt yêu cầu cơ quan lập pháp phê duyệt bản đồ mới trong năm nay, cũng như Missouri, Florida, Indiana và Nam Carolina, nơi Đảng Cộng Hòa nắm toàn quyền kiểm soát chính quyền tiểu bang, như những cơ hội để bổ sung thêm các khu vực bầu cử có lợi cho họ.

Các thống đốc đảng Dân Chủ ở Illinois, Maryland và New York cũng đã đề xướng vẽ lại bản đồ của họ để bổ sung thêm các khu vực bầu cử có xu hướng nghiêng về Đảng Dân Chủ. “Bắt đầu cuộc chơi,” Thống đốc New York Kathy Hochul phát biểu sau khi Hạ Viện Texas thông qua bản đồ mới.

Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư

Chánh án Tòa án Liên bang Hoa Kỳ William Orrick ở San Francisco đã gửi đến Tòa Bạch Ốc Một phán quyết vào chiều tối thứ Sáu, cấm chính quyền Trump từ chối tài trợ cho Boston, Chicago, Denver, Los Angeles và 30 thành phố, quận hạt khác vì hạn chế hợp tác với các chính sách nhập cư của liên bang. AP loan tin sáng sớm thứ Bảy, 23/8.

Phán quyết mới nhất của toà liên bang gia hạn lệnh cấm sơ bộ, ngăn chặn chính quyền Trump cắt giảm hoặc đặt điều kiện sử dụng ngân sách liên bang cho các khu vực được gọi là “nơi trú ẩn.” Trước đó, lệnh này đã bảo vệ hơn một chục thành phố và quận khác, bao gồm San Francisco, Portland và Seattle.

Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi lệnh của Chánh án William Orrick. Trong phán quyết của mình, Chánh án Orrick cũng ngăn chặn chính quyền áp đặt các điều kiện liên quan đến nhập cư đối với hai chương trình tài trợ cụ thể.

Chính quyền Trump đã gia tăng áp lực lên các cộng đồng bảo vệ người nhập cư, tìm cách thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Một sắc lệnh hành pháp do Trump ban hành yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem giữ lại tiền liên bang hỗ trợ cho các khu vực bảo vệ người nhập cư. Một sắc lệnh khác yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang bảo đảm rằng các khoản thanh toán cho chính quyền tiểu bang và địa phương không “tiếp tay cho cái gọi là chính sách 'bảo vệ' nhằm che chở người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất.”

Chánh án Orrick, người được Tổng thống Barack Obama đề cử, cho biết các sắc lệnh hành pháp và “các hành động hành pháp như con vẹt” là một “mối đe dọa cưỡng chế” vi hiến.

DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã công bố kế hoạch tái sử dụng nhà tù đã đóng cửa Baker Correctional Institution ở gần Lake City, biến nơi này thành cơ sở giam giữ di trú thứ hai của bang, đặt tên là “Trại Trục Xuất” (Deportation Depot.” Tin từ CNN cho biết địa điểm mới có thể giam giữ từ 1.300 đến 2.000 giường và có thể đi vào hoạt động trong vài tuần tới, với chi phí khoảng $6 triệu đô la. Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ quản lý nơi này.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cơ sở giam giữ “Alligator Alcatraz” ở vùng Everglades, đang chịu sức ép pháp lý ngày càng lớn. Kathleen Williams, chánh án liên bang hôm qua ra lệnh cơ sở này phải ngừng hoạt động và tháo dỡ trong vòng 60 ngày do chưa tiến hành đánh giá môi trường và gây nguy hại cho động vật hoang dã cũng như đất của Miccosukee Tribe.

Hiện tại, tất cả công việc xây cất hạ tầng nào tại “Alligator Alcatraz” cũng bị cấm theo lệnh tòa. Sắc lệnh cũng quy định không được chuyển bất kỳ người bị giam giữ nào ngoài những người hiện đang bị giam giữ tại cơ sở này đến đó. Các nhà bảo vệ môi trường và cộng đồng bản địa ủng hộ phán quyết của tòa liên bang, trong khi Thống Đốc DeSantis khẳng định điều này sẽ không cản trở nỗ lực mở rộng cơ sở hạ tầng thực thi di trú của Florida và cho biết bang đã kháng cáo phán quyết trên.

“Chúng tôi biết rằng điều này (quyết định của tòa án) có thể xảy ra và chúng tôi sẽ có phản ứng phù hợp. Chúng tôi sẽ không chùn bước,” DeSantis nói. “Chúng tôi hoàn toàn đúng trong việc này.” Bộ trưởng Tư pháp Florida James Uthmeier làm mạnh thêm phát biểu của DeSantis qua một bài đăng trên mạng xã hội vào Thứ Sáu: “Nhà tù Alligator Alcatraz vẫn hoạt động và chúng tôi sẽ không dừng lại trong sứ mệnh giam giữ, trục xuất và bảo vệ người dân Mỹ.”

Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang

Bộ Nội An từ chối yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai liên quan đến việc triển khai Vệ binh Quốc gia (VBQG) tại Los Angeles vào mùa Hè này, viện dẫn lý do cơ quan không lưu giữ dữ liệu tin nhắn văn bản giữa các quan chức cấp cao kể từ đầu Tháng Tư, theo nội dung của cơ quan này gửi cho một nhóm giám sát phi lợi nhuận.

Một lá thư ngày 23/7 từ văn phòng lưu trữ hồ sơ công cộng của Bộ Nội An mà NYTimes có được đã bác bỏ yêu cầu từ tổ chức phi lợi nhuận American Oversight, cho biết “dữ liệu tin nhắn văn bản được tạo sau ngày 9/4 không còn được lưu giữ nữa.” Tổ chức American Oversight đã yêu cầu tất cả các tin nhắn được nhận và gửi bởi các quan chức cấp cao của bộ liên quan đến việc khai triển VBQG tại thành phố Nam California, mà Tổng thống Trump đã cho phép để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư.

Hôm thứ Năm, Bộ Nội An đã đưa ra phản hồi tương tự cho yêu cầu cung cấp dữ liệu liên lạc về trại giam giữ “Alligator Alcatraz,” đồng thời cho biết “không thể tìm thấy hoặc xác định bất kỳ hồ sơ phản hồi nào” vì cơ quan này “không có khả năng tìm kiếm tin nhắn văn bản.”

Các chuyên gia cho biết phản hồi của Bộ Nội An đối với các yêu cầu về hồ sơ công khai cho thấy có khả năng vi phạm luật hồ sơ liên bang.

Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45

Một thông cáo báo chí của văn phòng Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn (Cộng Hòa) của Westminster cho biết ông sẽ tranh cử chức vụ dân biểu liên bang, Địa Hạt 45 của California. Địa Hạt 45 hiện do Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ) đại diện, sau khi ông thắng cuộc bầu cử năm 2024, với nhiệm kỳ hai năm.

Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn cho biết trong thông cáo: “Chiến dịch tranh cử của tôi tập trung vào việc phát triển địa hạt của chúng ta – về mặt kinh tế, xã hội, và an ninh. Tôi ra tranh cử Quốc Hội vì tôi mong muốn địa hạt của chúng ta được vững mạnh trong việc bảo vệ cư dân hợp pháp, bảo vệ an ninh biên giới, và gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc đặc biệt của quốc gia này.”

Theo ông Charlie Nguyễn, Địa Hạt 45 “xứng đáng có một người đại diện có kinh nghiệm, có nguyên tắc – và thật sự sẵn sàng đấu tranh cho những giá trị của cộng đồng. Chúng ta cần bảo đảm rằng các khu dân cư luôn an toàn, thịnh vượng, và được xây dựng trên nền tảng luật pháp và trật tự.”

Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ sẽ mua 9,9% cổ phần của Intel, đầu tư $8,9 tỷ đô la bằng cách chuyển đổi các khoản tài trợ liên bang đã phân bổ trước đó thành cổ phiếu có giá $20,47 đô la – thấp hơn khoảng $4 đô la so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu là $24,80 đô la.

Tin từ Reuters cuộc thương lượng này đã chuyển khoảng $10 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang từ Đạo luật CHIPS thời Biden ($5,7 tỷ đô la chưa thanh toán) và chương trình Secure Enclave ($3,2 tỷ đô la) thành một vị thế sở hữu. Thỏa thuận diễn ra sau cuộc họp giữa Trump và Giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan, người mà khoảng hai tuần trước Trump đã viết trên Truth Social Media kêu gọi từ chức vì mối quan hệ với các công ty Trung Quốc. Trong bài đăng mới nhất, Trump nói ông Tan “muốn giữ chức vụ của mình và... cuối cùng đã trao cho chúng ta $10 tỷ đô la cho Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick mô tả thỏa thuận này là “công bằng với Intel và công bằng với người dân Mỹ.”

Đây là sự can thiệp mới nhất của Donald Trump vào giới doanh nghiệp Mỹ, sau các thỏa thuận với Nvidia (cho phép bán hàng tại Trung Quốc với tỷ lệ chia sẻ doanh thu 15%), MP Materials (Lầu Năm Góc là cổ đông lớn nhất), và thương vụ Nippon Steel mua lại U.S. Steel (với quyền phủ quyết "cổ phần vàng" của Hoa Kỳ). Giới phê bình bày tỏ lo ngại về rủi ro doanh nghiệp gia tăng từ sự can thiệp của chính phủ liên bang. Trước đó, SoftBank của Nhật Bản đã đầu tư $2 tỷ đô la vào Intel.

Ghislaine Maxwell: Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein

Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Sáu công công bố nội dung cuộc thẩm vấn giữa ông Todd Blanche, thứ trưởng Tư Pháp và bà Ghislaine Maxwell, đồng phạm bị kết án với tội phạm Jeffrey Epstein. Truyền thông loan tin theo những gì DOJ đưa ra cho thấy Maxwell, kẻ đồng lõa đã bị kết tội với ông Jeffrey Epstein, và đang xin ân xá từ Donald Trump, khai rằng bà ta chưa bao giờ thấy Donald Trump “làm những hành động không đàng hoàng” với những cô gái mà ông Epstein giới thiệu cho Trump.

Ghislaine Maxwell không cung cấp chi tiết để buộc tội nào về những người “nổi tiếng” trong cuộc phỏng vấn kéo dài hai ngày hồi Tháng Bảy với Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Trong biên bản phỏng vấn do DOJ công bố, Maxwell khẳng định bà “không có danh sách” tên tuổi, không biết gì về hành vi tống tiền, và không nghe hay chứng kiến ​​bất kỳ hành vi sai trái nào của những nhân vật cao cấp có liên quan đến Epstein. Lời khai của Maxwell, do DOJ cung cấp, được cho là lời minh oan cho cựu Tổng thống Bill Clinton. Maxwell tuyên bố rằng Clinton chưa bao giờ đến thăm hòn đảo riêng của Epstein và mọi liên lạc chỉ giới hạn ở việc đi chung máy bay vào đầu những năm 2000.

Cũng theo công bố của DOJ, Maxwell đã trả lời "tất cả câu hỏi" một cách trung thực, liên quan đến 100 cá nhân và không viện dẫn bất kỳ đặc quyền nào.

Sau cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Maxwell đã được chuyển từ nhà tù liên bang có an ninh thấp ở Florida đến một trại giam an toàn hơn ở Texas để tiếp tục thụ án 20 năm tù giam cho bản án cáo buộc dụ dỗ các bé gái vị thành niên cho Epstein lạm dụng tình dục. Tin từ AP ghi nhận phiên tòa xét xử bà Maxwell đã phơi bày những lời khai ghê tởm về việc lạm dụng tình dục các bé gái, từ 14 tuổi trở lên, do bốn người phụ nữ kể lại, những người đã bị lạm dụng khi còn là thiếu niên vào những năm 1990 và đầu những năm 2000 tại nhà của Epstein.

DOJ công bố nội dung cuộc thẩm vấn với Maxwell cùng với ngày họ giao hồ sơ vụ án Epstein cho Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện theo trát của ủy ban này. Nội dung số hồ sơ đó chưa được công bố. DOJ đang cố gắng xoa dịu nỗi bất bình của phong trào MAGA liên quan tới việc chính quyền không minh bạch về vụ án này.

Nổ nhà máy dầu ở Louisiana

Một vụ nổ xảy ra khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Sáu ở một nhà máy sản xuất dầu Smitty’s Supply ở Louisiana. Tin từ ABC cho biết nhà chức trách đã ban hành lệnh di tản bắt buộc sau vụ nổ. Smitty’s Supply là một nhà máy sản xuất dầu nhờn tọa lạc ở Roseland, thuộc Tangipahoa Parish.

Văn Phòng Cảnh Sát Tangipahoa Parish TPSO thông báo trên X kêu gọi người dân tránh xa khu vực này cho đến khi có thông tin mới. Một trường tiểu học tọa lạc trong khu vực di tản cũng đưa học sinh đi lánh nạn ở một địa điểm tại Amite City.

Theo giới chức, không có người bị thương trong vụ nổ. Sở Quản Lý Phẩm Chất Môi Trường Louisiana LDEQ đã và đang theo dõi tình trạng không khí. Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ vẫn đang được điều tra.