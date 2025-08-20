Hàng Trăm Nhân Viên CDC Bị Sa Thải

CDC Hoa Kỳ đang trải qua đợt cắt giảm lớn, ít nhất 600 nhân viên nhận được thông báo sa thải trong tuần này. Nhiều dự án phòng chống bạo lực, hiếp dâm và lạm dụng trẻ em bị ảnh hưởng. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Hôm thứ Tư, ít nhất 600 nhân viên của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC) lần lượt nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn.

Theo Nghiệp đoàn Công chức Hoa Kỳ (American Federation of Government Employees, AFGE), thông báo sa thải đã được gửi đi trong tuần này, cũng có một số người vẫn chưa nhận được.

Phía Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) xác nhận thông tin sa thải hàng loạt, nhưng không nói chính xác bao nhiêu nhân viên bị đuổi việc.

Từ tháng 4, chính quyền Trump đã khởi sự chương trình cắt giảm khoảng 10.000 nhân sự tại các cơ quan y tế liên bang, nằm trong kế hoạch cải tổ guồng máy nhằm thu gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách.





Chỉ mới tuần trước, một tòa án liên bang đã ra phán quyết sơ bộ nhằm bảo vệ nhân sự thuộc một số bộ phận của CDC, bao gồm các nhóm chuyên trách những bệnh lây qua đường tình dục, sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường và dị tật bẩm sinh.

Dù vậy, quyết định của tòa không bao gồm toàn bộ nhân sự khác tại CDC, và việc cắt giảm vẫn đang được hoàn tất ở nhiều phòng ban, kể cả văn phòng chuyên trách các vần đề về Tự Do Thông Tin (FOIA).

Nghiệp đoàn AFGE Local 2883 đăng trên blog: “Cũng vì HHS không minh bạch, chúng tôi không hề được thông báo chính thức về các nhóm sẽ bị cho nghỉ việc, nên hoàn toàn không thể biết được mức thiệt hại thực sự rộng đến đâu.”

Theo hãng tin Associated Press, các dự án quan trọng bị ảnh hưởng gồm nhiều chương trình phòng chống hiếp dâm, lạm dụng trẻ em và bạo lực trong hẹn hò ở tuổi vị thành niên. Trong danh sách nhân viên bị đuổi việc có cả những người từng tham gia hỗ trợ các quốc gia khác theo dõi tình trạng bạo lực trẻ em. Ngoài ra, khoảng 100 nhân viên chuyên về mảng phòng chống bạo lực cũng thuộc diện bị sa thải.



Ông Tom Simon, cựu giám đốc cao cấp Ban Ngăn ngừa Bạo lực của CDC, nói: “Có những chuyên gia được nhìn nhận ở tầm vóc quốc gia lẫn quốc tế, không thể nào thay thế được.”

