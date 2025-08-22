Hôm nay,  

Bộ Giáo Dục Dưới Thời Trump: Đảo Ngược Sứ Mệnh Dân Quyền

Bị chỉ trích rằng Bộ Giáo Dục dưới chính quyền tổng thống Donald Trump thay vì bảo vệ bình đẳng chủng tộc, lại đổi hướng cáo buộc học sinh da màu được hưởng nhiều “ưu thế”, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục - bà Julie Hartman - biện minh rằng đây là một sự điều chỉnh cần thiết.


“Có những ngày tôi mở máy tính và thấy mình phụ trách hơn ba trăm hồ sơ. Tôi biết ngay rằng mình sẽ không bao giờ có thể đọc hết, chứ đừng nói đến việc điều tra công bằng.” – Một nhân viên Văn phòng Dân Quyền (OCR) xin giấu tên, trả lời Washington Post vào đầu tuần.

Theo ký giả Laura Meckler viết trên tờ Washington Post, Văn phòng Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo Dục đã đổi hướng toàn diện dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu trước đây cơ quan này tập trung bảo đảm cơ hội bình đẳng cho học sinh da màu và những nhóm dễ bị thiệt thòi, thì nay trọng tâm lại dồn vào các cáo buộc rằng học sinh chuyển giới và học sinh da màu đang được hưởng “ưu thế bất công.”

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cắt giảm nhân sự sâu rộng. Một số luật sư hiện phải gánh hơn 300 hồ sơ, khiến hầu như không thể theo dõi đầy đủ từng vụ. Số vụ được khép lại ngày càng ít, và đến 90% trong số đó bị bác bỏ mà không qua điều tra – tăng từ mức 80% năm ngoái. Hiện có khoảng 25.000 hồ sơ chưa được giải quyết, so với con số 20.000 khi Trump nhậm chức. Một nhân viên khác thừa nhận: “Chúng tôi chỉ còn biết đóng lại cho nhanh. Không ai muốn làm việc như thế, nhưng chẳng còn lựa chọn.”

Trái lại, cơ quan này lại mở ra ít nhất 99 cuộc điều tra mới từ đầu nhiệm kỳ, nhiều vụ phát khởi từ tin báo chí hoặc khiếu nại của các nhóm bảo thủ. Tính đến đầu tháng 8, chính quyền Trump đã chủ động 27 cuộc điều tra trực tiếp, tiến hành không qua thủ tục khiếu nại công bằng. Những bước đi ấy cho thấy mục tiêu của chính quyền: không chỉ thay đổi ưu tiên, mà còn đảo ngược hẳn cách hiểu về luật dân quyền.

Điển hình, dưới thời Biden, OCR từng yêu cầu một học khu ở New York bỏ tên đội thể thao “Redskins” vì có thể tạo môi trường thù nghịch cho học sinh gốc da đỏ. Năm nay, cơ quan này lại khẳng định việc cấm tên đó mới là vi phạm luật, coi đó như hành động xóa bỏ lịch sử bộ lạc. Với học sinh chuyển giới, cách diễn giải luật Title IX cũng bị xoay ngược: từ chỗ coi việc không cho tham gia đội nữ là phân biệt giới tính, nay lại kết luận cho phép tham gia mới là vi phạm luật.

Ngoài ra, OCR còn mở nhiều cuộc điều tra nhắm vào các chương trình học bổng và hợp tác nhằm khuyến khích số sinh viên gốc da màu học lên tiến sĩ. Chẳng hạn, 45 trường đại học đang bị xem xét vì hợp tác với “PhD Project” – một chương trình khuyến khích sinh viên da đen, gốc Hispanic và gốc thổ dân theo học tiến sĩ ngành kinh doanh.

Trước những phê phán, phát ngôn viên Bộ Giáo Dục, bà Julie Hartman, biện minh rằng đây là sự điều chỉnh cần thiết: “Chính quyền Biden đã bảo vệ sự loại trừ chủng tộc, cho phép trường học áp đặt ý thức hệ giới tính, và thậm chí giữ lại tài liệu khiêu dâm đồi trụy trong thư viện. Chính quyền Trump đã tái định hướng thi hành luật để bảo vệ học sinh và gia đình.”
Nếu nhìn lại lịch sử, Văn phòng Dân Quyền vốn là sản phẩm trực tiếp của những cuộc tranh đấu dữ dội giữa thế kỷ trước. Từ phán quyết Brown v. Board of Education (1954) chấm dứt hợp pháp hóa trường học tách biệt, đến hình ảnh chín học sinh da đen ở Little Rock năm 1957 đi vào lớp dưới sự bảo vệ của vệ binh liên bang, vai trò của chính phủ liên bang khi ấy là bảo đảm rằng luật pháp mở cửa chứ không khép lại.

Nửa thế kỷ sau, văn phòng được dựng lên từ máu, nước mắt và niềm tin ấy nay lại được dùng để xoay ngược những nguyên tắc khai sinh nó. Thay vì mở lối cho những ai từng bị gạt ra ngoài, luật lại được diễn giải như thể chính họ đang “lợi dụng” sự bảo vệ ấy. Người ở cuối hàng bỗng bị xem là kẻ chen lên đầu hàng.

Sự im lặng của 25.000 hồ sơ chưa giải quyết chính là minh họa rõ ràng nhất. Nó như một căn phòng chất đầy đơn từ mà không ai đoái hoài, trong khi những cuộc điều tra mới lại tập trung vào chuyện ai được tham gia đội thể thao, ai được hưởng học bổng, ai bị coi là “ưu thế bất công.”

Dân quyền, trong tinh thần ban đầu, không phải chuyện bên này thắng, bên kia thua. Nó là nền sàn chung để mọi người cùng đứng. Khi nền sàn ấy bị nghiêng, người ta có thể viện dẫn điều khoản này, luật lệ kia, nhưng cái mất lớn hơn vẫn là lòng tin vào luật pháp công chính.

Lịch sử từng chứng kiến chính quyền liên bang can thiệp để bảo vệ những học sinh bị đám đông chống đối, để chặn lại các hình thức kỳ thị công khai. Nếu hôm nay, cùng một cơ quan lại được dùng để chất vấn các chương trình hỗ trợ thiểu số, hoặc để kết luận rằng một cái tên đội thể thao gây tranh cãi mới là “di sản cần giữ,” thì nghịch lý chính ở chỗ lịch sử không bị xóa, nhưng bị bẻ cong để phục vụ một trật tự khác.

Và nếu thế hệ học sinh hôm nay lớn lên trong cảm giác rằng bình đẳng chỉ là trò bóng chuyền – tùy người cầm quyền mà thành đúng hay sai – thì di sản của Brown hay Little Rock có nguy cơ chỉ còn lại như bức ảnh cũ treo trên tường: gợi nhớ một lý tưởng đã từng có, nhưng không còn được giữ gìn trong thực tế.

Có lẽ, chính lời than thở của nhân viên OCR ở đầu bài đã khép lại câu chuyện một cách lặng lẽ nhưng rành rẽ nhất: dân quyền nay không biến mất, nhưng bị nhấn chìm dưới núi hồ sơ chưa mở, vì những ưu tiên ngày nay được định hình để phục vụ quyền lực nhiều hơn là công lý.

Một cậu bé ngồi lặng trong lớp, ánh mắt lạc ra cửa sổ. Bữa tối hôm qua của em chỉ là một lát bánh mì khô. Sáng nay, em đến trường với bụng rỗng. Cảnh ấy không diễn ra ở Gaza, mà ở ngay nước Mỹ – giữa một xứ luôn tự hào là hùng mạnh bậc nhất thế giới. Ở Kentucky, giáo viên và học trò âm thầm bỏ thức ăn vào hộp “Blessing Box” để bạn bè, hàng xóm không bị đói. Ở Rhode Island, một cô giáo gom sữa chua, táo, phô mai, sữa tươi từ khay ăn thừa để thành bữa ăn chiều cho những đứa trẻ đến lớp bụng lép. Những sáng kiến nhỏ ấy là phao cứu sinh – nhưng giờ, ngay cả phao cứu sinh cũng chực bị rút đi.

Tổng thống Donald Trump đã sa thải Bà Erika McEntarfer, Ủy viên Cục Thống Kê Lao Động (BLS), vào ngày 1 tháng 8 năm 2025 – ngay sau khi cơ quan này công bố một bản báo cáo thất nghiệp bất lợi. Hành động này đang vấp phải chỉ trích vì có nguy cơ làm suy yếu uy tín của BLS. Nhưng đây không phải lần đầu chính quyền của ông Trump có những bước đi có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của dữ liệu do chính phủ thu thập, theo phân tích của Sarah James, Phó Giáo sư Chính trị học tại Đại học Gonzaga, đăng trên trang The Conversation.

Cậu bé không khóc. Không rên. Không một tiếng động. Bác sĩ Ibrahim Alashi nhớ lại khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào tim. Đứa trẻ chín tuổi nằm bất động trong tay mẹ, chỉ còn da bọc xương, không đủ sức nhấc đầu, và dường như sự sống chỉ còn đọng lại trong hơi thở yếu ớt. “Tôi chưa từng thấy thân thể nào gầy đến thế, chỉ còn da với xương”, NPR ghi lại trong bài viết về nạn đói ở Gaza, đăng vào cuối tháng 7.

Giữa đống gạch vụn và tro bụi ngay trung tâm Dải Gaza, một góc đời sống tưởng đã bị xóa sổ nay bỗng hồi sinh — bằng những trang sách. ‘Eqraa Ketabak’, nghĩa là Hãy Đọc Sách Của Bạn, là một gian hàng đơn sơ đặt giữa đường phố tan hoang trong trại tị nạn Nuseirat. Sách được xếp ngay ngắn trên những tấm ván gỗ tạm, bìa màu rực rỡ nổi bật giữa gam xám của chiến tranh. Đủ loại sách – tiểu thuyết, thơ, triết học, đức tin – hiện diện như những mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của một nền văn hóa bị bức tử.

Một bài báo đăng trên New York Times vào cuối tháng 6 ghi nhận hiện tượng ngày càng nhiều giám mục Công Giáo La Mã trên khắp Hoa Kỳ đang lên tiếng phản đối cách đối xử tàn bạo với người di dân, khi chính quyền Trump leo thang chiến dịch trục xuất di dân hung hăng, phi nhân tính. Trong nhiều năm, nhiều giám mục chủ yếu tham gia chính trị vào việc chấm dứt phá thai hơn bất kỳ vấn đề nào khác. Nhiều người ủng hộ hành động của Tổng Thống Trump nhằm lật ngược phán quyết Roe vs. Wade, và chỉ trích các chính trị gia Công Giáo Dân Chủ ủng hộ quyền phá thai.

“Nơi nào người ta bắt đầu đốt sách, nơi đó người ta rồi cũng sẽ thiêu người.”— Heinrich Heine. Câu nói nổi tiếng từ thế kỷ XIX của thi sĩ Heinrich Heine, tưởng chỉ là tiếng vọng u ám của bóng ma lịch sử nhưng hôm nay, giữa thế kỷ XXI, lời cảnh báo ấy lại trở nên rúng động – ngay trên đất nước từng được xem là ngọn hải đăng của tự do học thuật. Oái oăm thay, những dấu hiệu đầu tiên của bóng tối không phát xuất từ một chế độ độc tài phương Đông, mà từ chính nước Mỹ – xứ sở từng được xem là ngọn hải đăng của giáo dục tự do.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi: ngừng cấp visa cho sinh viên quốc tế có dự định nhập học tại Đại học Harvard vào mùa thu năm nay. Dù tòa án đã nhanh chóng ra phán quyết tạm thời ngăn chặn, hành động này vẫn là một hồi chuông báo động, thổi bùng mâu thuẫn đang âm ỉ giữa chính quyền liên bang và đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Theo giải thích từ Tòa Bạch Ốc, hành động này xuất phát từ những quan ngại sâu sắc về an ninh quốc gia, tình hình tội phạm và dân quyền. Đồng thời, sắc lệnh cũng yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio phải rà soát lại toàn bộ thị thực đã cấp cho các công dân nước ngoài khác tại Harvard, nhằm xác định liệu họ có thực sự “phù hợp với các tiêu chuẩn” được nêu trong sắc lệnh hay không.

Bruce Springsteen là một ca sĩ nhạc rock, nhạc sĩ và guitarist nổi tiếng vào bậc nhất của Mỹ. Gắn liền với ban nhạc E Street Band từ năm 1972, Springsteen đã phát hành 21 album trong suốt sáu thập niên. Theo Wikipedia, Bruce Springsteen là người tiên phong của dòng nhạc rock heartland, kết hợp nhạc rock với lời ca mang tính thi ca, có ý thức xã hội, phản ánh cuộc sống của tầng lớp lao động Mỹ. Album “Born in the U.S.A.” phát hành vào năm 1984 đã trở thành album thành công nhất về mặt thương mại của Bruce là album bán chạy thứ 23 mọi thời đại tính đến năm 2024.

Nhạc Lê Uyên Phương là một hiện tượng độc đáo của âm nhạc Việt Nam xuất hiện từ cuối thập niên 1960s. Lúc đó là thời của quê nhà chinh chiến. Nhạc của Phương là lời ca ngợi tình yêu, như một cách kêu gọi hòa bình. Lúc đó là thời của những nỗi lo lắng về sống và chết nơi quê nhà chỗ nào cũng đạn bom, nhưng Phương lại hát lên lời ca ngợi hạnh phúc đôi lứa giữa một khung trời "Chờ trăng lên, nghe sao thì thầm"... Tình yêu của Lê Uyên Phương giữa bối cảnh đó tự thân đã là một triết lý của hiện sinh, rằng cuộc sống này là một hạnh phúc có thực, xa lìa mọi ý thức hệ.

Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
