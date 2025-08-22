Buổi nói chuyện của Andrew Lam : “Chuyện Bên Rìa Của Biển: Người Việt tại Hoa Kỳ, 50 năm sau.”

Stories from the Edge of the Sea: Vietnamese in America, Kỷ Niệm 50 Năm

15 tháng 10, 2025 | 4:00 PM

UC Irvine, School of Humanities, HG 1030

Ngày 15 tháng 10 năm 2025 lúc 4 giờ chiều, tại phòng HG 1030, nhà văn kiêm ký giả Andrew Lam sẽ có buổi nói chuyện với đề tài “Stories from the Edge of the Sea: Vietnamese in America, 50 Years after the Fall of Saigon.”





Andrew Lam là một nhà văn gốc Việt tại San Francisco, được biết đến với những tác phẩm đào sâu vào thân phận người Việt hải ngoại, nỗi ám ảnh lưu vong, sự pha trộn văn hóa, cùng khát vọng và mất mát trong giấc mơ Mỹ.





Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm:





Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora (2005) – đoạt giải PEN Open Book Award năm 2006, viết về trải nghiệm cá nhân của một Việt Kiều và di sản chiến tranh.

East Eats West: Writing in Two Hemispheres (2010) – tập tiểu luận viết về sự gặp gỡ văn hóa và toàn cầu hóa, được tạp chí Shelf Unbound bình chọn vào Top 10 Indie.

Birds of Paradise Lost (2013) – tập truyện ngắn về di dân Việt ở vùng Vịnh San Francisco, lọt vào chung khảo giải California Book Award và đoạt giải Josephine Miles cho hư cấu.

Stories from the Edge of the Sea (2025) – tuyển tập truyện ngắn mới nhất, xoay quanh nỗi khát khao, di trú và ký ức thế hệ, được đánh giá cao nhờ giọng văn sâu sắc và tính phổ quát.

Trong sự nghiệp báo chí, Andrew Lam khởi đầu tại Pacific News Service khi còn đi học và đoạt giải Outstanding Young Journalist Award của Hội Nhà báo Chuyên nghiệp Mỹ năm 1993. Ông đồng sáng lập New America Media, giữ vai trò web editor cho đến năm 2017, đồng thời là cây bút bình luận cho chương trình All Things Considered của NPR suốt 8 năm. Bài viết và tiểu luận của ông xuất hiện trên nhiều ấn phẩm như Huffington Post và được in trong nhiều tuyển tập. Ông cũng từng thuyết giảng tại hơn 40 đại học và định chế văn hóa, trong đó có Asia Society và Smithsonian.



Phong cách viết của Andrew Lam được ca ngợi là vừa thơ vừa trung thực, pha trộn hồi ký, truyện hư cấu và phê bình văn hóa. Tác phẩm của ông bắc nhịp giữa Đông và Tây, phản ánh kinh nghiệm Việt ở Mỹ nhưng cũng đề cập đến những chủ đề phổ quát về mất mát, sự thuộc về và khả năng hồi sinh. Lam từng chia sẻ rằng việc chủ yếu viết bằng tiếng Anh đã giúp thế hệ người Mỹ gốc Việt sinh sau 1975 hiểu và kết nối với trải nghiệm tị nạn của cha mẹ, từ đó mở ra những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ.



Buổi nói chuyện diễn ra đúng vào thời điểm 50 năm sau biến cố 1975, không chỉ là dịp nhìn lại hành trình của cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn là lời nhắc về ký ức tị nạn, sự kiên cường và khát vọng tiếp nối qua nhiều thế hệ.



