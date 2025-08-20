Nhà khoa học gốc Việt bị cách chức giữa cơn sóng chính trị Hoa Thịnh Đốn

Vinh Nguyễn, Giám đốc phụ trách Trí tuệ Nhân tạo tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), là người đầu tiên giữ chức vụ này. Ông từng là khoa học gia trưởng về dữ liệu, cố vấn cho Hội đồng Tình báo Quốc gia và tham gia nhiều nhiệm vụ về an ninh mạng. Vinh Nguyễn được tuyển vào NSA từ năm 17 tuổi qua chương trình Stokes. Ông vừa bị Tổng thống Donald Trump trực tiếp sa thải.







Washington, ngày 20 tháng 8 — Một vụ gây nhiều chú ý vừa xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ: ông Vinh Nguyễn, trưởng khoa học gia về dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), đã bị cách chức và thu hồi quyền tiếp cận tài liệu mật, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, tờ New York Times đưa tin.





Ông Nguyễn, người từng được tuyển dụng vào NSA khi mới 17 tuổi nhờ năng khiếu toán học xuất chúng, đã phục vụ trong ngành tình báo suốt nhiều năm và giữ vai trò chủ chốt trong các chương trình trí tuệ nhân tạo, mật mã học và điện toán lượng tử. Theo lời các đồng nghiệp, ông là người góp phần xây dựng hệ thống phân tích tin tức tình báo hiện đại, phục vụ cho việc thu thập thông tin từ nước ngoài.





Trung tướng William J. Hartman, hiện giữ chức Quyền Giám đốc NSA, đã lên tiếng yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cung cấp lý do cụ thể cho việc loại bỏ ông Nguyễn. Tuy nhiên, lời yêu cầu ấy không được hồi đáp. Danh sách gồm 37 viên chức đương nhiệm và cựu viên chức bị thu hồi quyền truy cập đã được phổ biến nội bộ vào sáng thứ Ba và công bố chính thức vào buổi chiều.





Theo giới chức thạo tin, nhiều người trong danh sách bị loại có liên hệ gián tiếp đến cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong kỳ bầu cử năm 2016. Bà Gabbard, người đứng đầu ngành tình báo, đã công bố một số tài liệu liên quan đến cuộc điều tra ấy, đồng thời cáo buộc một số viên chức dưới thời Tổng thống Obama có hành vi sai trái. Tổng thống Trump đã công khai tán thưởng hành động này.





Truyền thông bảo thủ gần đây đã nhắm vào ông Nguyễn, cho rằng ông từng giám sát một nhà phân tích thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), người đã bị yêu cầu ngừng điều tra sâu về các hoạt động tấn công mạng của Nga. Tuy nhiên, theo các cựu viên chức, ông Nguyễn không trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo bản đánh giá tình báo sau cuộc bầu cử, và không liên quan đến kết luận gây tranh cãi rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ông Trump.





Cựu Giám đốc CIA William J. Burns đã lên tiếng chỉ trích việc loại bỏ hàng loạt viên chức, cho rằng đây là một chiến dịch gieo rắc sợ hãi trong guồng máy công quyền. Ông viết trên tạp chí The Atlantic: “Việc này nhằm làm tê liệt những người phục vụ quốc gia, khiến họ phải dè dặt trong lời nói và lo ngại bị tố cáo.”





Ông Vinh Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, là con trai của một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa từng chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ trong thời chiến. Việc ông bị loại khỏi ngành tình báo không chỉ gây tiếc nuối trong giới chuyên môn, mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự can thiệp chính trị vào công việc chuyên môn trong các cơ quan an ninh quốc gia.